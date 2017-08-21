13:54 21 августа

США приостановили выдачу виз для граждан РФ на неопределённый срок

Посольство Соединённых Штатов Америки в РФ сообщает о том, что с 23 августа приостанавливает выдачу так называемых неиммиграционных виз по всей территории России. При этом добавляется, что с сентября процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена только в Москве. Отмечается, что на это Вашингтон идёт якобы в связи с сокращением числа дипломатических работников в РФ по санкционному решению российских властей.

РИА Новости приводит текст заявления американской дипломатической миссии:
В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена. 1 сентября 2017 года эта процедура возобновится в Москве. Процедура выдачи неиммиграционных виз в консульствах США в России будет приостановлена на неопределенный срок.


США приостановили выдачу виз для граждан РФ на неопределённый срок



На самом деле, ранее власти РФ сообщили, что сокращаются те американские дипсотрудники, которые не имеют отношения к рутинной консульской работе – работе по выдаче виз российским гражданам. Как видно, в США решили слова и ответные действия Москвы на американские санкции шельмовать и откровенно перевирать.

Можно предположить, что после американского решения проявит себя «глубокая обеспокоенность» со стороны тех лиц, которые громко кричат о патриотизме и американской геополитической наглости, но при этом США посещают с завидной регулярностью, в том числе для отдыха на пляжах Флориды или Калифорнии.

Использованы фотографии: ©EAST NEWS
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 60

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  1. 210окв Сегодня, 12:22
    Испугали ежа голой задницей Ударили по бомонду да либеральцам..Мы то что там забыли..
    210окв
    1. Соломон Кейн Сегодня, 12:26
      Да, Дим, придется нашей "элите" либо дома сидеть, либо в эмиграцию ....... fellow laughing lol
      Соломон Кейн
      1. Владимир16 Сегодня, 13:45
        на это Вашингтон идёт якобы в связи с сокращением числа дипломатических работников в РФ по санкционному решению российских властей.

        Почему "якобы"? Две трети сотрудников отправили на буй смотреть. Не успевают янки. И поделом! Кому нужна виза в матрасию, тот её получит. Но этих нужников мизер.
        Владимир16
    2. Житель Мордора Сегодня, 12:27
      ВЫ что серьёзно полагаете, что кому надо тот не выедет? lol Наивно. Мало того и вернётся после выезда. bully
      Житель Мордора
      1. Tusv Сегодня, 12:48
        Цитата: Житель Мордора
        ВЫ что серьёзно полагаете, что кому надо тот не выедет? lol Наивно. Мало того и вернётся после выезда

        Ну штатовскую визу получить очень просто. Берешь карту американ экспресс за бесплатно, но не активируешь или пустой счет открываешь в Сити. А вот чтобы там остатся, нужно слепо верит в американскую демократию hi
        Tusv
        1. Татьяна Сегодня, 13:26
           210окв
          Ударили по бомонду да либеральцам..
          Дело не столько в российском бомонде и либералах.
          При сокращении штатов дипмиссий США в РФ Вашингтон озаботился тем, чтобы сохранить прежнее количество своих сотрудников, как подрывных агентов влияния и ЦРУ и сосредоточить их именно в Москве - столице России. И не только это!
          И либеральный бомонд, запертый Ващингтоном по всей России и сосредоточенный таким образом в Москве, тоже будет работать на интересы США.
          Запомните, государственные перевороты со стороны агрессора начинаются именно в столице их потенциальной страны-жертвы! Особенно во время политической активности народа перед государственными выборами в стране!
          Именно в этом состоит главная - выигрышная - дипломатическая суть-"фишка" Вашингтона в РФ при данном якобы придурковатом решении США! Вашингтон просто под дурочка работает - и на "дураков"-россиян рассчитывает, что мы их ход не поймём.
          Татьяна
          1. Владимир16 Сегодня, 13:49
            Цитата: Татьяна
            Запомните, государственные перевороты со стороны агрессора начинаются именно в столице их потенциальной страны-жертвы!

            Запомните!!!! wassat
            Вернее напиши: "я только, что узнала, что.... и далее по тексту" laughing
            Владимир16
          2. Соломон Кейн Сегодня, 13:51
            Американский "ход конем" уже просчитали давно.....
            Но как-то, Гос.деп и спец. службы США стали работать "топорно", никакой тебе интриги, грамотно спланированной политической "многоходовки". Да видать в Полосатой закончились( состарились) профессионалы.
            Соломон Кейн
      2. Николай К Сегодня, 13:20
        Не ходите дети в Америку гулять. Сдалась она вам с такими проблемами с визами. В мире есть много других прекрасных стран для бизнеса и отдыха.
        Николай К
    3. Непостижимый Сегодня, 12:28
      Цитата: 210окв
      Испугали ежа голой задницей Ударили по бомонду да либеральцам..Мы то что там забыли..

      Вас может и не испугали, как и меня, но кому то это не понравится, и может служить поводом для волнений и недовольства в той среде!
      Не простой народ же поднимает митинги и пр., а тем кому надо это - обязательно могут воспользоваться.
      Непостижимый
      1. 210окв Сегодня, 12:36
        Для особо волнующихся есть средства-демократизаторы.За что боролись на то и напоролись.А демократия гадкая вещь...По Черчиллю..
        Цитата: Непостижимый
        Цитата: 210окв
        Испугали ежа голой задницей Ударили по бомонду да либеральцам..Мы то что там забыли..

        Вас может и не испугали, как и меня, но кому то это не понравится, и может служить поводом для волнений и недовольства в той среде!
        Не простой народ же поднимает митинги и пр., а тем кому надо это - обязательно могут воспользоваться.
        210окв
      2. mikh-korsakov Сегодня, 12:59
        Однако, я надеюсь наши силовые ведомости взяли уроки у американцев по части разгона демонстраций. Так что я думаю после бесплатных водяных процедур желание принимать участие в митингах у той среды исчезнет, а шансов мутить народ у них мало, разве найдется несколько сотен городских сумасшедших. Кого действительно жалко - это бабушек, регулярно посещающих внучков в США
        mikh-korsakov
        1. Монос Сегодня, 13:23
          Цитата: mikh-korsakov
          Кого действительно жалко - это бабушек, регулярно посещающих внучков в США

          Вы это серьёзно ? laughing Бабушки, регулярно снующие в сша и обратно за 1500$?
          Монос
          1. ИванДМБ89 Сегодня, 13:49
            Знаю таких бабушек, они просто молились на этот шанс - пенсия в Москве в 9 тыр. не дает ничего кроме нищеты, но в Штатах работают сиделкам, собак выгуливают и всячиной подрабатывают: 2-3 тыс им даёт в месяц - за полгода работы за океяном - 2 года достойно живут здесь. Зря вы так. Много простых людей пострадает. Я уже, не говорю о тех кто ехал на операцию или лечение как на возможность спасения и просто умрет здесь без шансов.
            ИванДМБ89
        2. andj61 Сегодня, 13:44
          Цитата: mikh-korsakov
          Кого действительно жалко - это бабушек, регулярно посещающих внучков в США

          Теперь у внучков и их родителей будет лишний повод приехать в Россию. Так что бабушки, возможно, от этого только выиграют. hi
          andj61
    4. vch Сегодня, 12:29
      Я помню, как в советское время, теже самые американцы и не только они, кричали, что Советский Союз отгородился "железным занавесом", никого никуда не выпускает и т.д. и т.п. Теперь, сами американцы отгораживаются от нас, как только могут...... Вот тебе и демократия с глобализацией вместе...... Я думаю, что 99,9% наших граждан даже не заметят этого))))))
      vch
      1. AwaZ Сегодня, 12:49
        ну в те годы , при все подозрительности со стороны советских властей, больший вклад в создании железного занавеса , американцы и сделали .
        AwaZ
        1. vch Сегодня, 12:52
          Согласен. Но воплей и вони было не меньше, чем сейчас.....
          vch
      2. Капитан Пушкин Сегодня, 12:55
        Цитата: vch

        3
        vch Сегодня, 12:29 ↑ Новый
        Я помню, как в советское время, теже самые американцы и не только они, кричали, что Советский Союз отгородился "железным занавесом",

        Поправка Джексона-Веника о дискриминации СССР в торговых отношениях, была введена "в ответ на запрет выезда евреев из СССР в США". Времена изменились, евреи из СССР, а затем из России, побежали в США толпами, да такими, что американцы стали вводить ограничения на въезд евреев. Однако поправка Джексона-Веника после этого действовала ещё лет двадцать.
        Капитан Пушкин
        1. Olgachm Сегодня, 13:45
          непонятно, зачем запрещали? пусть бы валили. Их и сейчас переизбыток для вакансий номенклатуры, а на меньшее они слишком умные
          Olgachm
      3. Dezmond Сегодня, 13:34
        Как они отгородились, если это мы их миссию сокращаем?
        На самом деле, как всегда из-за тупости правительств пострадали обычные люди как мы с вами.
        Американцам, кстати, в РФ визу получить так же сложно и геморно как и нам их.
        Dezmond
        1. den3080 Сегодня, 13:46
          На самом деле, как всегда из-за тупости правительств пострадали обычные люди как мы с вами.

          да ладно, прямо исстрадались обычные люди, услышав такую ужасную новость lol
          это же не хургада и не турция)) и даже не греция с болгарией
          кому НАДО - тот поедет в США, остальным - глубоко параллельно
          den3080
    5. АлексКП Сегодня, 13:29
      Получается можно еще и консульства сократить потому как если они визы не выдают зачем они нужны.
      АлексКП
      1. Olgachm Сегодня, 13:46
        И срочно расторгнуть договоры аренды помещений в крупных городах.
        Olgachm
  2. Kurare Сегодня, 12:25
    "Назло бабушке уши отморозжу!" Месть обиженных. Наверное, тут стоило бы ввести зеркальные меры.
    Kurare
    1. ranger Сегодня, 12:34
      Цитата: Kurare
      Наверное, тут стоило бы ввести зеркальные меры.

      Тот же вариант с ежом и задницей - в отличие от нашей т.н. "элиты" и "профессиональных патриотов" скачущих с одного ТВ канала на другой, американцы почему не рвутся на отдых в Сочи, а потока туристов из США и раньше не наблюдалось...
      ranger
      1. Капитан Пушкин Сегодня, 12:57
        Цитата: ranger
        потока туристов из США и раньше не наблюдалось...

        Американцы выдают россиянам примерно в два раза больше виз, чем Россия жителям США.
        Т.е. поток американцев в Россию очень даже не маленький.
        Капитан Пушкин
      2. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:59
        да и замечательно,не хватало еще этих фастфудных гопников внутри страны,пусть эти свиньи гадят на других пляжах планеты
        Ратник с пулеметом
  3. svp67 Сегодня, 12:28
    США приостановили выдачу виз для граждан РФ на неопределённый срок
    Все ПРОПАЛА Россия. Интересно на какое число уже назначена Революция?
    Американцы как дети, право слово...
    svp67
    1. Соломон Кейн Сегодня, 12:55
      Эти "дети" свою историю "кроить" начали, памятники сносить итд., так что мы ещё "малой кровью" отделались... smile wink laughing
      Соломон Кейн
      1. svp67 Сегодня, 13:23
        Цитата: Соломон Кейн
        Эти "дети" свою историю "кроить" начали, памятники сносить итд., так что мы ещё "малой кровью" отделались...

        Нет, далеко не малой, так как кроить историю и сносить памятнике они учились на нашей территории и судя по Украине и Прибалтике достаточно в этом приуспели
        svp67
        1. Соломон Кейн Сегодня, 13:30
          судя по Украине и Прибалтике достаточно в этом приуспели
          ....ну вот теперь и расплачиваются, как говориться, за содеянное и воздаться ...
          Соломон Кейн
          1. svp67 Сегодня, 13:38
            Цитата: Соломон Кейн
            ...ну вот теперь и расплачиваются, как говориться, за содеянное и воздаться ...

            "Посеешь ветер, пожнешь бурю" - не нами сказано.
            svp67
  4. К0щей Сегодня, 12:30
    Спасибо вам good мы все так "опечалены", жгите исчо))
    К0щей
  5. Altona Сегодня, 12:30
    Тут идет лотерея на грин-кард. В твиттере идут твиты-спасибо, не надо; здравоохранение никакое, безопасность никакая, а им иммигранты нужны; американская мечта-не, не видели. laughing laughing
    Altona
  6. Георгий36 Сегодня, 12:31
    Ща обрыдаюсь блин!
    Георгий36
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:01
      а я сейчас валерьянки с котами на троих соображу,да у нас подавляющее большинство плевало на этот пшик,а когда надо будет,все на броне прибудут без виз.))
      Ратник с пулеметом
  7. Alex777 Сегодня, 12:31
    И что там интересного на пляжах Флориды? Акулы? Народ плавает вдоль берега не далее чем в 10м? Мне лично совсем не понравилось. bully
    А пляж на острове Хемингуэя - отдельная тема. Все дно в кабелях баз ВМФ и ВВС. Нырять не интересно совсем.
    Alex777
    1. Dezmond Сегодня, 13:44
      Видать места такие выбирали. Во Флориде отличные пляжи. Много интересных мест для всей семьи.
      Один диснейленд и юниверсал чего стоят. Для детей - просто сказка на яву.
      Dezmond
  8. samoletil18 Сегодня, 12:32
    Я в эту страну соберусь, если только попросят помочь им организовать ускорение, перестройку и гласность с плюрализмом. Короче, мне по фиг.
    samoletil18
    1. тол100в Сегодня, 12:56
      Цитата: samoletil18
      Я в эту страну соберусь, если только

      Родина прикажет!
      тол100в
  9. Не служил Сегодня, 12:34
    До этого как-то не хотелось туда ехать, а сейчас уже совсем не хочется))))) Честно, что там делать, страна без истории. Хотите хайтека, езжайте в Китай или Сингапур.
    Не служил
  10. Сибирячка Сегодня, 12:37
    А у нас в городе их и не было и сейчас нет. И виз не выдавали, и ни одного рейса в США у нас нет, все равно все только через Москву. При чем либералам тоже. Так что какая разница нам (тем, кто туда и не собирался) и им (тем, кто так же через М. все и оформлял)?
    Сибирячка
  11. Masya Masya Сегодня, 12:38
    Ни холодно, ни жарко... lol
    Masya Masya
  12. Витас Сегодня, 12:42
    Рассказ «Дикий Запад». Ярослав Шипов, священник. Сборник рассказов "Долгота дней", Москва, 2006

    Что уж так не везло Америке на прошлой неделе - не знаю. Сначала мой приятель отказался туда поехать. Его приглашали послужить год в одном из наших храмов, а он отказался:

    - Не люблю я, - говорит, - эту Америку. А ему:
    - И не люби - только служи: храм - он ведь везде Дом Божий: что здесь, что там...

    Батюшка повздыхал:
    - Насчет храма, конечно, правильно, но не могу: представил, что служба кончилась, вышел из храма, а вокруг - пустыня духовная...

    Его - дальше уговоривать: уламывали уламывали, пока он не впал в глубокую скорбь:
    - Вот представлю, что служба кончилась, вышел из храма, а вокруг - сплошная Америка... Удавиться хочется...

    Тут уж от него отстали: ну, действительно, если человек, коснувшийся этой страны одним лишь воображением, впадает в такую пагубу, лучше отстать.

    На другой день двое семинаристов, помогавших мне в алтаре, разговорились о каких то своих перспективах:
    - В Грецию или в Сербию наверняка не пошлют, но уж хоть бы в Европе оставили, а то отправят в какую-нибудь дыру, вроде Штатов.

    То есть по представлению и приятеля моего, и двоих семинаристов страна эта безнадежно пребывала в кромешной тьме как страна мертвого духа.

    А тут выхожу из алтаря после службы - забегают две девушки с рюкзачками: похоже - иностранки. Одна растерянно прижимается к стене, а другая, как положено, крестится, прикладывается к праздничной иконе, потом, после земных поклонов, к раке святого Василия Блаженного.
    - Откуда? - спрашиваю, когда она подошла под благословение.
    - Из Америки.
    - Как зовут?
    - Екатерина.
    По-русски Екатерина говорила чисто, и я решил, что она - дочь нынешних эмигрантов:
    - Русская?
    - Нет: у меня мама гречанка. Она считает, что спасти человечество может только Россия, и потому с детства обучает меня русскому языку: первой учительницей у меня была русская княгиня.
    - А папа - кто?
    - Папа - американец, - и махнула рукой, - дикие люди, очень к земному привязаны: деньги, слава, карьера, власть, - больше ничего не понимают.
    - А подружка?
    - Тоже американка: "Мы - самые сильные, самые умные, самые лучшие, самые богатые, самые самые". А в храм Божий вошла - и перепугалась. Я же говорю: дикие люди! Вместо души - калькулятор. Но меня одну не пускали, пришлось вместе с ней ехать. Мы уже были у преподобного Сергия, вечером отправляемся в Питер - к отцу Иоанну Кронштадтскому и блаженной Ксении, а потом - в Дивеево, к батюшке Серафиму.
    - И что же: ты знаешь их жития?
    - Конечно! Мы с мамой все больше русские книги и читаем. И каждый день молимся за Россию.
    - А за Америку?
    - Дерзновения нет.
    - Это как же?
    - Нет у нас дерзновения молиться за дом сатаны...

    Мы распрощались. И тут же на Красной площади подходит незнакомая женщина:
    - Батюшка! Что мне делать? Дочь вышла замуж за американца, уехала в Штаты, и теперь спивается.
    "Вот уж для этого, - думаю, - вовсе не обязательно было забираться так далеко...".

    Мы поговорили, я сколько мог, умягчил ее скорбь и пошел по родной земле восвояси.
    Витас
    1. andj61 Сегодня, 13:47
      Цитата: Витас
      Мы с мамой все больше русские книги и читаем. И каждый день молимся за Россию.
      - А за Америку?
      - Дерзновения нет.
      - Это как же?
      - Нет у нас дерзновения молиться за дом сатаны...

      good +100500!!! hi
      andj61
  13. Flinky Сегодня, 12:44
    Прекрасная новость, закрываем к чёртовой матери все консульства, кроме московского.
    Flinky
    1. Капитан Пушкин Сегодня, 13:03
      Цитата: Flinky
      Прекрасная новость, закрываем к чёртовой матери все консульства, кроме московского.

      Это обоюдоострое решение - в ответ закроют все четыре консульства России в США. А они, вообще-то, кое для чего нужны.
      Капитан Пушкин
  14. fan_ Сегодня, 12:48
    Ну все, настроение на нуле, трудоспособность на всю неделю потеряна, из рук все валится, (Кароче ....Все ...Пропало) пойду чаю крепкого заварю что ли, за жизнь без ВИзы поразмышляю. laughing
    fan_
  15. bogart047 Сегодня, 12:56
    осталось депортировать из США всех детей российских чиновников с лишением гражданства...
    bogart047
    1. andj61 Сегодня, 13:48
      Цитата: bogart047
      осталось депортировать из США всех детей российских чиновников с лишением гражданства...

      Ваши бы слова да господину Трампу в уши! bully
      andj61
  16. 1536 Сегодня, 13:00
    У страха глаза велики! Кто ездил в Штаты, тот так и будет туда ездить. Изменится только отношение к американцам, живущим в России. Но это, в принципе, их проблемы. Могут и не говорить, что они американцы. Не говорят же некоторые наши спортсмены, что они русские. А вообще-то, настает "момент истины"?
    1536
  17. DPN Сегодня, 13:03
    Правильно сделали ,одним на еду не хватает ,значит и другим в США делать не чего.
    DPN
    1. Dezmond Сегодня, 13:49
      Глупость не несите, почему средний класс должен ограничивать себя Крымом и Сочи с турцией если какой то алкаш пропивает все? У многих родственники в США, которых они навещают, многие просто планировали отпуск так, что бы посмотреть США и т.д. Я не фанат америкосов, но еще больше я ненавижу искусственные ограничения по надуманным причинам.
      Dezmond
  18. Altona Сегодня, 13:19
    Цитата: 210окв
    Ударили по бомонду да либеральцам..Мы то что там забыли..

    Altona
  19. HAM Сегодня, 13:23
    Мельчает Америка, превращается в маленькую Украину.
    Начала сносить памятники,гадит в консульствах,так и до переименования Вашингтона дойдёт!
    Даёшь Клинтотаун!!Обамавилидж!!
    HAM
  20. Großer Feldherr Сегодня, 13:32
    Просто спасибо!
    От души прям good
    Großer Feldherr
  21. Olgachm Сегодня, 13:33
    Надо тут же расторгнуть договоры аренды помещений с неработающими консульствами
    Olgachm
  22. eagle11 Сегодня, 13:36
    В отличии от граждан РФ, в своем большинстве предпочитающих отдых за пределами своего государства (и я их понимаю), американцы предпочитают отдыхать в своей стране. Российскому сервису до американского.... да до турецкого ещё развиваться и развиваться. А развития и не видно.
    eagle11
  23. gaura Сегодня, 13:44
    Пришла беда откуда не ждали laughing хотя интересно, всякие программы типа "work and travel" накрываются тазом?
    gaura
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