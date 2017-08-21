США приостановили выдачу виз для граждан РФ на неопределённый срок

В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена. 1 сентября 2017 года эта процедура возобновится в Москве. Процедура выдачи неиммиграционных виз в консульствах США в России будет приостановлена на неопределенный срок.

Посольство Соединённых Штатов Америки в РФ сообщает о том, что с 23 августа приостанавливает выдачу так называемых неиммиграционных виз по всей территории России. При этом добавляется, что с сентября процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена только в Москве. Отмечается, что на это Вашингтон идёт якобы в связи с сокращением числа дипломатических работников в РФ по санкционному решению российских властей.РИА Новости приводит текст заявления американской дипломатической миссии:На самом деле, ранее власти РФ сообщили, что сокращаются те американские дипсотрудники, которые не имеют отношения к рутинной консульской работе – работе по выдаче виз российским гражданам. Как видно, в США решили слова и ответные действия Москвы на американские санкции шельмовать и откровенно перевирать.Можно предположить, что после американского решения проявит себя «глубокая обеспокоенность» со стороны тех лиц, которые громко кричат о патриотизме и американской геополитической наглости, но при этом США посещают с завидной регулярностью, в том числе для отдыха на пляжах Флориды или Калифорнии.