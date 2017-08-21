В Марселе неизвестный на автомобиле протаранил две автобусные остановки

Мы пока не знаем мотивов этого человека. Его личность сейчас устанавливается.

Французские средства массовой информации сообщают о том, что в Марселе водитель автомобиля протаранил две автобусных остановки, на которых прибытия общественного транспорта ожидали люди. Известно, что в результате инцидента несколько человек получили ранения, по меньшей мере, один погиб.Информационные агентства со ссылкой на представителей марсельского полицейского департамента сообщают, что находившийся за рулём автомобиля задержан. При этом нет определённых данных, по какой причине произошёл кровавый инцидент: стало ли причиной то, что водитель не справился с управлением, или же имел место очередной теракт.О теракте пишут многие европейские СМИ, ещё не получив официальных комментариев от представителей французских правоохранительных органов. После кровавых событий в Барселоне и после сообщений испанской полиции о том, что каталонскому террористу удалось скрыться от правоохранителей и, вероятно, пересечь границу Франции, такие публикации, в принципе, объяснимы.Из комментария офицера марсельского департамента полиции: