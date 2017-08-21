13:54 21 августа

В Марселе неизвестный на автомобиле протаранил две автобусные остановки

Французские средства массовой информации сообщают о том, что в Марселе водитель автомобиля протаранил две автобусных остановки, на которых прибытия общественного транспорта ожидали люди. Известно, что в результате инцидента несколько человек получили ранения, по меньшей мере, один погиб.

Информационные агентства со ссылкой на представителей марсельского полицейского департамента сообщают, что находившийся за рулём автомобиля задержан. При этом нет определённых данных, по какой причине произошёл кровавый инцидент: стало ли причиной то, что водитель не справился с управлением, или же имел место очередной теракт.

О теракте пишут многие европейские СМИ, ещё не получив официальных комментариев от представителей французских правоохранительных органов. После кровавых событий в Барселоне и после сообщений испанской полиции о том, что каталонскому террористу удалось скрыться от правоохранителей и, вероятно, пересечь границу Франции, такие публикации, в принципе, объяснимы.


В Марселе неизвестный на автомобиле протаранил две автобусные остановки


Из комментария офицера марсельского департамента полиции:
Мы пока не знаем мотивов этого человека. Его личность сейчас устанавливается.



Использованы фотографии: ©AFP/EAST NEWS
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 19

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  1. Житель Мордора Сегодня, 12:34
    Вот мать их...
    Сколько же европопка терпеть то это будет? И правда что ли такие слюнявые стали? В правящий кругах одни, сорри гэи да трусливые болонки.
    Кошмар...
    Житель Мордора
    1. Татьяна Сегодня, 12:40
      А что простой народ в ЕС может сделать, если законодательная и исполнительная власть в их национальном государстве стоит не на их стороне, а на стороне наднациональных глобалистов из Вашингтона?
      Татьяна
      1. Житель Мордора Сегодня, 12:42
        На самом деле много может сделать народ. Если это Народ, а не биомасса. К России это относится не в последнюю очередь.
        Житель Мордора
        1. Владимир16 Сегодня, 13:13
          Цитата: Татьяна
          А что простой народ в ЕС может сделать...

          Как и с гитлером - встретят с кофе и круассанами и будут жить восхваляя новый режим.

          Владимир16
          1. Владимир16 Сегодня, 13:23
            Цитата: Житель Мордора
            Если это Народ, а не биомасса. К России это относится не в последнюю очередь.

            Россия существует более тысячи лет. За это время исдохло множество людей считавших русский народ "биомассой". Таких "считателей" называют фашистами и жители Руси имеют опыт зарывать в землю этих мразей.
            Их нет, а Россия жива.
            Фильтруй базар.
            Владимир16
      2. svp67 Сегодня, 12:48
        Цитата: Татьяна
        А что простой народ может сделать, если власть в их национальном государстве стоит не на их стороне, а на стороне наднациональных глобалистов из Вашингтона?

        Не порите чушь. Европе, как и России, НУЖНЫ ДЕШЕВЫЕ РАБОЧИЕ РУКИ. И все эти "чудачества" именно последствия этого.
        Я, со страхом жду, когда у нас начнут просыпаться "спящие ячейки и индивидуумы".
        Россия хлопочет о возвращение из Ирака почти двух сотен детей, увезенных туда их родителями решившими встать на сторону ДАИШ. Благое дело, но что сейчас в головах этих детей? Кто то может сказать? Будет ли налажено наблюдение и перевоспитание этих горемык?
        Пришлось в последнее время быть с утра в нашем аэропорту,я в шоке... Видел прилет рейсов из Средней Азии, бывшей нашей, самолеты полностью забиты пассажирами, это ж СКОЛЬКО их к нам на территорию каждый месяц попадает? И точно ли мы уверенны, что едут не боевики?
        svp67
        1. Ушлый_башкорт Сегодня, 13:10
          Не порите чушь. Европе, как и России, НУЖНЫ ДЕШЕВЫЕ РАБОЧИЕ РУКИ. И все эти "чудачества" именно последствия этого.

          В отличии от России, бешенцы в Европу не работать едут, а жить на пособия, так что сравнение не корректно.

          Я, со страхом жду, когда у нас начнут просыпаться "спящие ячейки и индивидуумы".

          У нас их периодически вылавливают, из Европы таких новостей не слышно.

          Россия хлопочет о возвращение из Ирака почти двух сотен детей, увезенных туда их родителями решившими встать на сторону ДАИШ. Благое дело, но что сейчас в головах этих детей? Кто то может сказать? Будет ли налажено наблюдение и перевоспитание этих горемык?

          У детей мировоззрение меняется легко, воспитывать нужно толково. Многие скорее всего даже не понимали, что им втирают.

          Пришлось в последнее время быть с утра в нашем аэропорту,я в шоке... Видел прилет рейсов из Средней Азии, бывшей нашей, самолеты полностью забиты пассажирами, это ж СКОЛЬКО их к нам на территорию каждый месяц попадает? И точно ли мы уверенны, что едут не боевики?

          Многие из них приезжают на сезонную работу и улетают обратно как только заканчивается строительный сезон, бо зимой им тут работать некем, а жить здесь сильно дороже. И опять же, периодически госбезопасность отчитывается о вскрытии ячеек среди них.
          Ушлый_башкорт
          1. svp67 Сегодня, 13:54
            Цитата: Ушлый_башкорт
            В отличии от России, бешенцы в Европу не работать едут, а жить на пособия, так что сравнение не корректно.

            Все это не значит, что их приглашали не для работы....
            svp67
    2. ranger Сегодня, 12:41
      Цитата: Житель Мордора
      Сколько же европка терпеть то это будет? И правда что ли такие слюнявые стали? Кошмар...

      Действительно, что это такое? Как они еще до сих пор еще все не вымерли...А вот у нас, в отличие от "загнивающей" Европы, водители управление никогда не теряют и в автобусные остановки не врезаются... fellow
      ranger
    3. svp67 Сегодня, 12:42
      Цитата: Житель Мордора
      В правящий кругах одни, сорри гэи да трусливые болонки.

      А что они, по Вашему сделать должны?
      svp67
      1. Житель Мордора Сегодня, 12:52
        Многое.
        Привести в порядок миграционное законодательство. Так навскидку. Нет?
        Начать оперативную работу по выявлению скрытых ячеек и одиночек отморозков.
        Ввести смертную казнь за терроризм в любых его проявлениях и пожизненное за пропаганду оного.
        Это так за 20 сек в голову пришло....
        ЗЫ.
        Кстати РФ по тому же пути пойти тоже не плохо.
        Житель Мордора
    4. 210окв Сегодня, 12:53
      Да,это только в фильме "Такси" араб на скорости укорачивается от чего угодно..А в жизни..давит.
      Цитата: Житель Мордора
      Вот мать их...
      Сколько же европопка терпеть то это будет? И правда что ли такие слюнявые стали? В правящий кругах одни, сорри гэи да трусливые болонки.
      Кошмар...
      210окв
    5. Венд Сегодня, 12:58
      Цитата: Житель Мордора
      Вот мать их...
      Сколько же европопка терпеть то это будет? И правда что ли такие слюнявые стали? В правящий кругах одни, сорри гэи да трусливые болонки.
      Кошмар...

      Европе это выгодно. Будут бояться террористов и не будут "лезть на баррикады" и в политику.
      Венд
    6. сибиралт Сегодня, 13:30
      Блин, даже ДТП стали политизировать. А не проще отменить халяву мигрантам и разогнать их тауны-тараканники?
      сибиралт
  2. vch Сегодня, 12:36
    Теперь любой инцендент, любое ДТП будет рассматриваться, как тер.акт. Страх и и паника повисли над Европой, что собственно и добиваются бородатые.
    vch
  3. samoletil18 Сегодня, 12:36
    Я типа сочувствую, и всё такое. Но мне важнее быть уверенным, что у нас такого не случится.
    samoletil18
    1. Roma-1977 Сегодня, 13:49
      Случится. Уже случилось.
      Roma-1977
  4. kolyhalovs Сегодня, 12:55
    Как это ни странно, террористы на авто не выбирают целью остановки общественного транспорта. По идее это проще, но видимо цель другая. Поэтому всякие набережные, ярмарки, и прочие туристические места. А может не таранят остановки просто потому что слишком просто сделать вид, что ДТП и никакого теракта. В этом случае так и поступят власти, скорее всего.
    kolyhalovs
  5. vnord Сегодня, 13:07
    Цитата: Житель Мордора
    Сколько же европопка терпеть то это будет? И правда что ли такие слюнявые стали?



    Ну да а в Сургуте ,типа сумашедший и один в субботу порезвился...
    vnord
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