Корабли Каспийской флотилии вышли в море для проведения учения

К выполнению задач боевой подготовки приступили экипажи 10 надводных кораблей и катеров флотилии из состава гвардейской бригады кораблей охраны водного района КФл. В том числе малые артиллерийские корабли (МАК) "Астрахань", "Волгодонск" и "Махачкала", базовый тральщик "Магомет Гаджиев", рейдовые тральщики и малые артиллерийские катера проекта 1204 "Шмель",

Корабельные группировки Каспийской флотилии (КФл) вышли из пункта базирования «Затон Золотой» в Астрахани и приступили к выполнению задач в рамках зачетного тактического учения, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы Южного округа.говорится в релизе.Сообщается, что «на начальном этапе учения экипажи кораблей выполнят элементы морской подготовки, в частности, двигаясь около 200 километров по Волго-Каспийскому морскому судоходному каналу, они отработают навыки плавания в узкостях и совершение маневров в условиях интенсивного судоходства».Затем группировки кораблей выйдут в море, где займут специально предназначенные для боевых стрельб морские полигоны и начнут выполнение боевых упражнений.«Экипажи МАК "Астрахань", "Волгодонск" и "Махачкала", артиллерийских катеров проведут корабельные учения по ведению морского боя отрядами кораблем, в ходе которых отработают боевые упражнения по стрельбе из корабельных артиллерийских установок и комплексов по корабельным щитам, имитирующим отряд кораблей условного противника», – рассказали в пресс-службе.Также артиллеристы, «используя данные целеуказаний наводящих станций и комплексов, выполнят совместные артиллерийские стрельбы по имитатору воздушной цели и невидимой береговой цели».В свою очередь «экипажи базового тральщика "Магомет Гаджиев" и рейдовых тральщиков выполнят учебно-боевые задачи по постановке минных заграждений, разведывательный поиск мин контактным и бесконтактными тралами различными способами траления», добавили в округе.Учение продлится до 26 августа.