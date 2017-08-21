13:54 21 августа

Корабли Каспийской флотилии вышли в море для проведения учения

Корабельные группировки Каспийской флотилии (КФл) вышли из пункта базирования «Затон Золотой» в Астрахани и приступили к выполнению задач в рамках зачетного тактического учения, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы Южного округа.



К выполнению задач боевой подготовки приступили экипажи 10 надводных кораблей и катеров флотилии из состава гвардейской бригады кораблей охраны водного района КФл. В том числе малые артиллерийские корабли (МАК) "Астрахань", "Волгодонск" и "Махачкала", базовый тральщик "Магомет Гаджиев", рейдовые тральщики и малые артиллерийские катера проекта 1204 "Шмель",
говорится в релизе.


Сообщается, что «на начальном этапе учения экипажи кораблей выполнят элементы морской подготовки, в частности, двигаясь около 200 километров по Волго-Каспийскому морскому судоходному каналу, они отработают навыки плавания в узкостях и совершение маневров в условиях интенсивного судоходства».

Затем группировки кораблей выйдут в море, где займут специально предназначенные для боевых стрельб морские полигоны и начнут выполнение боевых упражнений.

«Экипажи МАК "Астрахань", "Волгодонск" и "Махачкала", артиллерийских катеров проведут корабельные учения по ведению морского боя отрядами кораблем, в ходе которых отработают боевые упражнения по стрельбе из корабельных артиллерийских установок и комплексов по корабельным щитам, имитирующим отряд кораблей условного противника», – рассказали в пресс-службе.

Также артиллеристы, «используя данные целеуказаний наводящих станций и комплексов, выполнят совместные артиллерийские стрельбы по имитатору воздушной цели и невидимой береговой цели».

В свою очередь «экипажи базового тральщика "Магомет Гаджиев" и рейдовых тральщиков выполнят учебно-боевые задачи по постановке минных заграждений, разведывательный поиск мин контактным и бесконтактными тралами различными способами траления», добавили в округе.

Учение продлится до 26 августа.

Использованы фотографии: www.youtube.com
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Комментарии 3

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  1. Чёрный Сегодня, 13:34
    У бармалеев от таких новостей задница чесаться начинает....мало ли куда выпущенные на учениях калибры полетят smile
    Чёрный
    1. Соломон Кейн Сегодня, 13:40
      Точно так! В ходе учений можно и цели поменять: с учебных на "условно боевые".
      Соломон Кейн
      1. cniza Сегодня, 13:46
        А вот пусть теперь гадают , когда , откуда и что прилетит.
        cniza
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