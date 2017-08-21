«Высокоточные комплексы» предложили военным 3 вида ПТРК

В свое время академиком Аркадием Георгиевичем Шипуновым, который многие годы возглавлял тульское Конструкторское бюро приборостроения, была сформулирована и обоснована трехзвенная концепцией противотанковой обороны. Первое звено – легкий носимый комплекс средней дальности. Второе звено – мобильный или возимо-выносной комплекс большой дальности и третье звено – комплексы большой дальности авиационного базирования,

Для второго звена российской армии предлагается самоходный комплекс "Корнет-Д1", на экспорт его аналог "Корнет-ЭМ". Оба комплекса обеспечивают дальность стрельбы 8 - 10 км, разработаны и изготавливаются в двух вариантах,

В качестве третьего звена – комплекс авиационного базирования. Мы предлагаем для оснащения ударных вертолетов, как Российской армии, так и поставляемых на экспорт, комплекс управляемого вооружения с ракетой "Вихрь". Этот комплекс имеет высокоточную лазерно-лучевую систему управления с дальностью эффективной стрельбы до 8 км. Результаты применения этого комплекса с вертолетов Ка-52 "Аллигатор" по боевикам ИГ (группировка запрещена в РФ) были недавно опубликованы на сайте Минобороны РФ. Любой желающий может удостовериться, какой разрушительной силы это высокоточное оружие,