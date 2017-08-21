«Высокоточные комплексы» предложили военным 3 вида ПТРК
Объединение «Высокоточные комплексы» предлагает российским военным и инозаказчикам три типа различных по своим характеристикам противотанковых ракетных комплексов, передает Интерфакс-АВН.
Для первого звена – ПТРК "Метис-М1" – легкий, носимый комплекс с дальностью стрельбы днем и ночью до 2 км. Он может быть доставлен бойцом в любую труднодоступную местность, позволяет преодолевать водные преграды вплавь и авиадесантироваться, обеспечивает поражение всех современных танков и различных фортификационных сооружений.
Он отметил, что «экспортные комплексы "Метис-М1" и "Корнет-ЭМ" хорошо зарекомендовали себя в локальных боевых конфликтах, проходящих сейчас в разных уголках мира, не только как надежное средство поражения танков, но и как многоцелевое оборонительно-штурмовое вооружение, способное поражать любые цели на поле боя – танки, БМП, автомобили, живую силу, бункеры, здания, снайперов, зависшие вертолеты и так далее».
В свое время академиком Аркадием Георгиевичем Шипуновым, который многие годы возглавлял тульское Конструкторское бюро приборостроения, была сформулирована и обоснована трехзвенная концепцией противотанковой обороны. Первое звено – легкий носимый комплекс средней дальности. Второе звено – мобильный или возимо-выносной комплекс большой дальности и третье звено – комплексы большой дальности авиационного базирования,сказал агентству гендиректор холдинга Александр Денисов.
Для первого звена – ПТРК "Метис-М1" – легкий, носимый комплекс с дальностью стрельбы днем и ночью до 2 км. Он может быть доставлен бойцом в любую труднодоступную местность, позволяет преодолевать водные преграды вплавь и авиадесантироваться, обеспечивает поражение всех современных танков и различных фортификационных сооружений.
Для второго звена российской армии предлагается самоходный комплекс "Корнет-Д1", на экспорт его аналог "Корнет-ЭМ". Оба комплекса обеспечивают дальность стрельбы 8 - 10 км, разработаны и изготавливаются в двух вариантах,сказал гендиректор.
Он отметил, что «экспортные комплексы "Метис-М1" и "Корнет-ЭМ" хорошо зарекомендовали себя в локальных боевых конфликтах, проходящих сейчас в разных уголках мира, не только как надежное средство поражения танков, но и как многоцелевое оборонительно-штурмовое вооружение, способное поражать любые цели на поле боя – танки, БМП, автомобили, живую силу, бункеры, здания, снайперов, зависшие вертолеты и так далее».
В качестве третьего звена – комплекс авиационного базирования. Мы предлагаем для оснащения ударных вертолетов, как Российской армии, так и поставляемых на экспорт, комплекс управляемого вооружения с ракетой "Вихрь". Этот комплекс имеет высокоточную лазерно-лучевую систему управления с дальностью эффективной стрельбы до 8 км. Результаты применения этого комплекса с вертолетов Ка-52 "Аллигатор" по боевикам ИГ (группировка запрещена в РФ) были недавно опубликованы на сайте Минобороны РФ. Любой желающий может удостовериться, какой разрушительной силы это высокоточное оружие,рассказал Денисов.
Использованы фотографии: bastion-opk.ru/А.В. Карпенко
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