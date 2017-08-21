16:22 21 августа

В Севастополе завершился автопробег ДОСААФ России

Международный комплексный пробег ДОСААФ «С востока на запад России» завершился в субботу в Севастополе установкой памятной плиты в честь 90-летия российской оборонной организации, передает Интенрфакс-АВН.



«Автопробег финишировал в Крыму в Херсонесе, где у памятника князю Владимиру состоялась торжественная закладка частиц земли, взятой с мемориалов воинской славы из многих регионов страны, в ходе пробега. Под залпы салюта участники пробега установили здесь памятную плиту в честь 90-летнего юбилея оборонной организации», – говорится в релизе пресс-службы ДОСААФ.


В автопробеге принимали участие представители 59 федеральных ведомств, включая Минобороны РФ.

Наша цель единая – объединение усилий в патриотическом воспитании граждан РФ, укрепление братских межнациональных связей между регионами и подготовка молодежи к военной службе,
сказал председателя ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков.

Заместитель командующего ЧФ Александр Ореховский, в свою очередь отметил, что «за 90 лет ДОСААФ подготовил к военной службе по различным специальностям для всех видов и родов войск сотни тысяч юношей и девушек».

Десятки тысяч воспитанников оборонного общества достойно прошли на Черноморский флот, и сейчас укрепляют его состав,
добавил он.

Все присутствующие возложили венки и цветы к вечному огню мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.

Использованы фотографии: http://www.dosaafkasimov.ru
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Комментарии 2

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  1. Венд Сегодня, 14:24
    За 90-е разворовали всю собственность ДОСААФ , теперь приходится восстанавливать. Разрушать всегда легче.
    Венд
  2. vasilev Сегодня, 15:46
    90 лет? Хм,а я думал возраст ДОСААФ считают с 1951 года,а оказывается со времени появления ОСОАВИАХИМа.
    vasilev
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