В Севастополе завершился автопробег ДОСААФ России
Международный комплексный пробег ДОСААФ «С востока на запад России» завершился в субботу в Севастополе установкой памятной плиты в честь 90-летия российской оборонной организации, передает Интенрфакс-АВН.
«Автопробег финишировал в Крыму в Херсонесе, где у памятника князю Владимиру состоялась торжественная закладка частиц земли, взятой с мемориалов воинской славы из многих регионов страны, в ходе пробега. Под залпы салюта участники пробега установили здесь памятную плиту в честь 90-летнего юбилея оборонной организации», – говорится в релизе пресс-службы ДОСААФ.
В автопробеге принимали участие представители 59 федеральных ведомств, включая Минобороны РФ.
Заместитель командующего ЧФ Александр Ореховский, в свою очередь отметил, что «за 90 лет ДОСААФ подготовил к военной службе по различным специальностям для всех видов и родов войск сотни тысяч юношей и девушек».
Все присутствующие возложили венки и цветы к вечному огню мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.
«Автопробег финишировал в Крыму в Херсонесе, где у памятника князю Владимиру состоялась торжественная закладка частиц земли, взятой с мемориалов воинской славы из многих регионов страны, в ходе пробега. Под залпы салюта участники пробега установили здесь памятную плиту в честь 90-летнего юбилея оборонной организации», – говорится в релизе пресс-службы ДОСААФ.
В автопробеге принимали участие представители 59 федеральных ведомств, включая Минобороны РФ.
Наша цель единая – объединение усилий в патриотическом воспитании граждан РФ, укрепление братских межнациональных связей между регионами и подготовка молодежи к военной службе,сказал председателя ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков.
Заместитель командующего ЧФ Александр Ореховский, в свою очередь отметил, что «за 90 лет ДОСААФ подготовил к военной службе по различным специальностям для всех видов и родов войск сотни тысяч юношей и девушек».
Десятки тысяч воспитанников оборонного общества достойно прошли на Черноморский флот, и сейчас укрепляют его состав,добавил он.
Все присутствующие возложили венки и цветы к вечному огню мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.
Использованы фотографии: http://www.dosaafkasimov.ru
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