В Севастополе завершился автопробег ДОСААФ России

Наша цель единая – объединение усилий в патриотическом воспитании граждан РФ, укрепление братских межнациональных связей между регионами и подготовка молодежи к военной службе,

Десятки тысяч воспитанников оборонного общества достойно прошли на Черноморский флот, и сейчас укрепляют его состав,