16:21 21 августа

В Литву пришёл газовоз с СПГ из США

Сегодня литовские власти отчитываются о большой «энергетической победе». В порт Клайпеды с американского терминала Sabine Pass (штат Луизиана) прибыл танкер «Clean Ocean» со сжиженными природным газом. Это американский СПГ, который закуплен на основании контракта у США литовской компанией «Lietuvos duju tiekimas». По крайней мере, так заявляют в самой Литве.

Газ заказывался у американской компании Cheniere Marketing International. Контракт предполагает поставки в общем объёме около 140 тыс. кубических метров сжиженного топлива.

Через несколько дней в Клайпеде ожидают прибытия ещё одного газовоза. Он доставит в Литву газ, который закуплен у компании Gas Natural Fenosa. Это испанская компания, торгующая сжиженным природным газом. Главный офис её находится в Барселоне.


В Литве заявили, что теперь Балтийский регион снизил уровень зависимости от поставок газа российским «Газпромом». При этом ни официальный Вильнюс, ни представители литовской компании, от имени которой и идут закупки СПГ у США и Испании, не раскрывают того, во сколько же в итоге литовскому потребителю обойдётся поставленное по морю топливо.

Напомним, что ранее Литва уже отчитывалась о «крупной газовой победе».

В Литву пришёл газовоз с СПГ из США


Власти заявили, что приобрели американский сжиженный природный газ, однако в итоге выяснилось, что американская компания сама закупила СПГ в Норвегии и перепродала его литовцам с существенной накруткой в цене.

Использованы фотографии: ©AFP/EAST NEWS
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Комментарии 43

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  1. новичок Сегодня, 14:27
    ответ на вопрос о цене придёт “внезапно“, с платёжкой. laughing
    новичок
    1. Самаритянин Сегодня, 14:38
      американская компания сама закупила СПГ в Норвегии и перепродала его литовцам с существенной накруткой в цене.
      Бизнес по Литовски!
      Самаритянин
      1. Чёрный Сегодня, 14:43
        Попутного ветра , литовцы laughing ...можете от счастья даже нанюхаться газом wassat
        Чёрный
        1. cniza Сегодня, 14:59
          "Мыши плакали и продолжали жрать кактус" - как говориться на здоровье.
          cniza
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:09
            Власти заявили, что приобрели американский сжиженный природный газ, однако в итоге выяснилось, что американская компания сама закупила СПГ в Норвегии и перепродала его литовцам с существенной накруткой в цене.

            Как в той песне:
            "Всё ждала и верила,
            Думала рожу,
            А потом проверила:
            С трипером хожу." lol
            СРЦ П-15
          2. pvv113 Сегодня, 15:45
            Прибалты назло России и дальше будут кактусы жрать wink
            pvv113
            1. cniza Сегодня, 15:50
              Приятного аппетита , убежден это не на долго.
              cniza
              1. pvv113 Сегодня, 15:54
                Цитата: cniza
                Приятного аппетита , убежден это не на долго.

                У русофобов своя мера исчисления времени wassat
                pvv113
                1. cniza Сегодня, 15:56
                  Очень хорошо , посмотрим что будет дальше ...
                  cniza
                  1. pvv113 Сегодня, 15:58
                    Действительно! Как сказал классик - будем посмотреть wink
                    pvv113
                    1. cniza Сегодня, 16:07
                      Радость их будет не долгой , цены им совсем не понравятся.
                      cniza
      2. новичок Сегодня, 14:43
        пока до них троих дойдёт, что их поимели, будет поздно.
        новичок
        1. pvv113 Сегодня, 15:59
          Пока до третьего дойдет, первый забудет о чем шла речь wink
          pvv113
      3. raw174 Сегодня, 14:54
        Цитата: Самаритянин
        Бизнес по Литовски!

        Они превзошли даже бизнес по русски! Это когда водку продать, деньги пропить)))
        raw174
        1. Tusv Сегодня, 15:08
          Цитата: raw174
          Это когда водку продать, деньги пропить)))

          Тута нормальный бизнес - выручить деньги на закусь, жене на сережки и детям на секции laughing
          Tusv
      4. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:11
        полосатая труба длинная,ненадежная и ценник на выходе неизвестный,так что вполне по литовски))
        Ратник с пулеметом
    2. ЮБОРГ Сегодня, 14:46
      СПГ с тройной накруткой получается? ОРИГИНАЛЬНО! Желаю прибалтам и дальше двигаться в этом направлении, стрелять себе в ногу назло Московии, это превращается в национальную забаву прибалтийских государств , украины и Польши.
      ЮБОРГ
    3. Tusv Сегодня, 14:49
      Цитата: новичок
      ответ на вопрос о цене придёт “внезапно“, с платёжкой.

      Да тут ужо взаимозачет. Не фига внезапного. За терминал платют нехелую аренду не мение 3х лет, а первый американский параход накопил газу на визит. Уря уря. ВВП вырос на 10 процкентов. Твкими темпами к нам опять пиявками прибалтненные присосутся. Чур не меня
      Tusv
      1. новичок Сегодня, 14:51
        ну это мы с вами знаем. прибалтийский пипл жеж не хавает. до них дойдёт чуть попозже.
        новичок
      2. Чёрный Полковник Сегодня, 15:21
        Твкими темпами к нам опять пиявками прибалтненные присосутся. Чур не меня
        Вообще-то, чтобы ничего худого непроизошло наоборот кричат "ЧУР МЕНЯ!"
        Чёрный Полковник
        1. Tusv Сегодня, 15:28
          Цитата: Чёрный Полковник
          наоборот кричат "ЧУР МЕНЯ!"

          Чур это очень коварный и древний Славянский бог. Дружбу ведет с самим великим падшим ангелом и фиг его знает, кто сильнее. Чур старше на 2 тысячи лет. Потому. говорю, Через Чур и Чур не на меня
          Tusv
  2. Злой 55 Сегодня, 14:29
    Литовцы быстро освоили с американской стороной бизнес "по-украински"..Не удивлюсь, если скоро и родные балтийские шпроты доблестные прибалты начнут закупать в Америгадских штатах..
    Злой 55
  3. san4es Сегодня, 14:34
    танкер «Clean Ocean»
    Флаг: Маршалловы острова [МГН]
    Валовая Вместимость: 105943
    Дедвейт: 89956 т
    Габаритная длина х Ширина крайность: 289м × 46м
    Год Постройки: 2014
    san4es
    1. Дамир Сегодня, 15:00
      Название не правильное!!! правильное в этом случае - "Американская мечта"!!!!!
      Дамир
    2. Svarog51 Сегодня, 15:52
      Саня, привет hi Насколько я понимаю, это не самое крупное судно? Но одно из самых опасных в плане техники безопасности?
      Svarog51
  4. Ferdinant Сегодня, 14:36
    Скоро эти танкеры в Одессу и Ильечевск приплывут,долой энергозалежнiсть
    Ferdinant
    1. vch Сегодня, 15:35
      Турция уже пару раз заявляла, что газовозы через Босфор пропускать не будет.....
      vch
  5. RaZH Сегодня, 14:37
    "Сегодня праздник у девчат,
    Сегодня, будут, танцы." wassat
    RaZH
  6. jesus045 Сегодня, 14:41
    А я думал они кораблю раскрашенного в цвет российского флага радуются :D
    jesus045
  7. К-50 Сегодня, 14:46
    ранее Литва уже отчитывалась о «крупной газовой победе». Выяснилось, что американская компания сама закупила СПГ в Норвегии и перепродала его литовцам с существенной накруткой в цене.

    Мне смешно!! laughing
    Эти тоже как кастрюлеголовые !!!! laughing
    При этом ни официальный Вильнюс, ни представители литовской компании, от имени которой и идут закупки СПГ у США и Испании, не раскрывают того, во сколько же в итоге литовскому потребителю обойдётся поставленное по морю топливо.

    Ну минимум на 20% дороже, если ещё не "накрутят". request laughing
    Бедное население. Работы нет, жить не на что, цены взвинтят. Хотя и поделом. Не выходили бы из состава СССР или, по крайней мере, политики бы были вменяемыми. Ну а так "ешьте сами, что сварили!" yes laughing
    К-50
  8. HAM Сегодня, 14:47
    Самое прикольное в этой истории,что все газовые сети надо переделывать под сжиженное топливо(жиклёры,клапана ит. д.) разные они-С.Г и П.Г.,ну,связанные с газом люди знают,а это ещё деньги.
    HAM
    1. AID.S Сегодня, 16:02
      Цитата: HAM
      Самое прикольное в этой истории,что все газовые сети надо переделывать под сжиженное топливо(жиклёры,клапана ит. д.) разные они-С.Г и П.Г.,ну,связанные с газом люди знают,а это ещё деньги.

      laughing Вы еще забыли добавить, что это надо делать каждый раз, при переходе со сжиженного на природный и обратно. laughing
      AID.S
  9. изя топ Сегодня, 14:48
    даже слов не осталось,чтоб откомментировать этот идиотизм
    изя топ
  10. sl3 Сегодня, 14:49
    назло России купим газ у п.и.н....ов в три раза дороже.
    sl3
  11. Горный стрелок Сегодня, 14:51
    Только вна газовозы НЕ пойдут. ни за какие деньги. Турки не пускают газовозы через Босфор. Взрыв газовоза в центре Стамбула эквивалентен тактическому ЯО. Турки хорошо это понимают...
    Горный стрелок
  12. skrabplus.ru Сегодня, 14:51
    Власти заявили, что приобрели американский сжиженный природный газ, однако в итоге выяснилось, что американская компания сама закупила СПГ в Норвегии и перепродала его литовцам с существенной накруткой в цене.
    банальный американский бизнес: правительство прибалтов купило сжижженый газ в три дорого, гланое - что не в газпроме, учтут накладные расходы по расжижжению и т.д. + свой интерес... в итоге простые литовцы заплатят еще в разы больше! Будем ждать сравнительной инфы по цене для конечного (конченного) потребителя
    skrabplus.ru
  13. shark Сегодня, 14:54
    Не понять мне этих людей. Сколько не пытаюсь- не могу. Есть же долгосрочные контракты, есть же оговоренные цены, сроки, обьемы. Какая на фиг зависимость? Выполняй свои обязательства, требуй того же от поставщика и все.. Никаких проблем. Зачем огород то городить.
    shark
  14. Чёрный Полковник Сегодня, 15:17
    От цэ - пэрэмога! Не то, что у попрыгунчикам уголь из Южной Африки таскать.
    Впечатляет!
    Чёрный Полковник
  15. voyaka uh Сегодня, 15:19
    Весь мир переходит на сжижженный газ. Он удобен тем, что
    его можно накапливать, хранить, создавать резервы.
    Точно, как нефть.
    voyaka uh
    1. Комментарий был удален.
    2. faridg7 Сегодня, 15:39
      Цитата: voyaka uh
      Весь мир переходит на сжижженный газ. Он удобен тем, что
      его можно накапливать, хранить, создавать резервы.
      Точно, как нефть.

      Да пожалуйста, но кто мешает брать дешёвый природный газ и сжижать его для хранения и накапливания? мне кажется так было бы меньше затрат( по меньшей мере на транспортировку СПГ).
      faridg7
      1. voyaka uh Сегодня, 16:04
        Сам процесс сжижения дорогой. Для этого строят огромный завод. Обычно рядом с месторождением. Тогда это становится выгодно.
        Конечно, и корабли дорогие, и терминалы приемки, но когда инфраструктура
        сделана - дело идет гладко.
        voyaka uh
      2. GABALIS Сегодня, 16:16
        У нас ходит история, что часть сжиженного Литва в силу своей газотранспортной системы пускает в трубу в Калининград:))) Так как "демократический" газ более калорийный, Литва хотела взыскать денежку с газпрома:))) Ей ответили, что российский газ россиян устраивает, так что Литва может свой газ или травить в небо или закачивать к транзиту в Калининград по цене газпромовского:)))))
        GABALIS
  16. Sergerius Сегодня, 15:22
    это равносильно вагон водки продать - а деньги пропить laughing
    Sergerius
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