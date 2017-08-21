В Литву пришёл газовоз с СПГ из США

Сегодня литовские власти отчитываются о большой «энергетической победе». В порт Клайпеды с американского терминала Sabine Pass (штат Луизиана) прибыл танкер «Clean Ocean» со сжиженными природным газом. Это американский СПГ, который закуплен на основании контракта у США литовской компанией «Lietuvos duju tiekimas». По крайней мере, так заявляют в самой Литве.Газ заказывался у американской компании Cheniere Marketing International. Контракт предполагает поставки в общем объёме около 140 тыс. кубических метров сжиженного топлива.Через несколько дней в Клайпеде ожидают прибытия ещё одного газовоза. Он доставит в Литву газ, который закуплен у компании Gas Natural Fenosa. Это испанская компания, торгующая сжиженным природным газом. Главный офис её находится в Барселоне.В Литве заявили, что теперь Балтийский регион снизил уровень зависимости от поставок газа российским «Газпромом». При этом ни официальный Вильнюс, ни представители литовской компании, от имени которой и идут закупки СПГ у США и Испании, не раскрывают того, во сколько же в итоге литовскому потребителю обойдётся поставленное по морю топливо.Напомним, что ранее Литва уже отчитывалась о «крупной газовой победе».Власти заявили, что приобрели американский сжиженный природный газ, однако в итоге выяснилось, что американская компания сама закупила СПГ в Норвегии и перепродала его литовцам с существенной накруткой в цене.