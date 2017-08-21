Комплекс «Касатка» может быть установлен на новые противолодочные самолеты
Поисково-прицельный комплекс «Касатка» могут установить на противолодочные самолеты нового поколения, которые разрабатываются для ВМФ РФ, передает ТАСС сообщение директора НПП «Радар ммс» Ивана Анцева.
По его словам, эта система «может быть установлена на что угодно – самолеты, вертолеты, экранопланы, беспилотники и даже аэростаты».
Ядром системы является «адаптивный программно-аппаратный комплекс, который позволяет унифицировать его вне зависимости от комплектации или решаемых задач», уточнил директор.
"Касатка" – это поисково-прицельный комплекс нового поколения, который потенциально может быть установлен на перспективные поисковые самолеты для нашего флота, никаких препятствий к этому нет,сказал Анцев агентству.
По его словам, эта система «может быть установлена на что угодно – самолеты, вертолеты, экранопланы, беспилотники и даже аэростаты».
Ядром системы является «адаптивный программно-аппаратный комплекс, который позволяет унифицировать его вне зависимости от комплектации или решаемых задач», уточнил директор.
Это комплекс с открытой архитектурой, он может обучаться и даже развиваться в пределах заложенных алгоритмов. Мы двигаемся вперед в его усовершенствовании, меняем "железо", где-то применяем более мощные вычислительные средства, улучшаем характеристики датчиков – радиолокационных, магнитометрических,рассказал он.
Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru/А.В Карпенко
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