16:22 21 августа

Комплекс «Касатка» может быть установлен на новые противолодочные самолеты

Поисково-прицельный комплекс «Касатка» могут установить на противолодочные самолеты нового поколения, которые разрабатываются для ВМФ РФ, передает ТАСС сообщение директора НПП «Радар ммс» Ивана Анцева.



"Касатка" – это поисково-прицельный комплекс нового поколения, который потенциально может быть установлен на перспективные поисковые самолеты для нашего флота, никаких препятствий к этому нет,
сказал Анцев агентству.


По его словам, эта система «может быть установлена на что угодно – самолеты, вертолеты, экранопланы, беспилотники и даже аэростаты».

Ядром системы является «адаптивный программно-аппаратный комплекс, который позволяет унифицировать его вне зависимости от комплектации или решаемых задач», уточнил директор.

Это комплекс с открытой архитектурой, он может обучаться и даже развиваться в пределах заложенных алгоритмов. Мы двигаемся вперед в его усовершенствовании, меняем "железо", где-то применяем более мощные вычислительные средства, улучшаем характеристики датчиков – радиолокационных, магнитометрических,
рассказал он.

Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru/А.В Карпенко
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Комментарии 9

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  1. новичок Сегодня, 14:55
    ну раз нет “препятствий“, так вперёд.
    новичок
    1. НЕКСУС Сегодня, 16:16
      Цитата: новичок
      ну раз нет “препятствий“, так вперёд.

      У меня все сильнее ощущение,читая такие новости,что это все уже давно ставиться на новые и старые образцы,а народ просто извещают...примерно такая же новость сегодня прозвучала и об Армате с супер конденсаторами...
      НЕКСУС
  2. Александр War Сегодня, 15:00
    http://bastion-opk.ru/kasatka-pps/ Более подробно
    Александр War
  3. Tusv Сегодня, 15:22
    Вопрос к знатокам, а как правильно пишется высокоразвитое океанское существо. Косатка или Касатка? На мой взгляд побарабану, Главное всякую лабуду натовскую умели топить
    Tusv
    1. новичок Сегодня, 15:25
      касатка. если по барабану, зачем спрашивать?
      новичок
      1. Tusv Сегодня, 15:46
        Цитата: новичок
        касатка. если по барабану, зачем спрашивать?

        Чисто из сканвордовского интереса. Всегда думал, что чернобелый дельфин пишется, через Ка
        Tusv
      2. НЕКСУС Сегодня, 16:13
        Цитата: новичок
        касатка. если по барабану, зачем спрашивать?

        Коса́тка (лат. Orcinus orca) — морское млекопитающее, отряда китообразных, подотряда зубатых китов (Odontoceti), семейства дельфиновых
        Касатка — птица из рода Настоящие ласточки, или касатки (Hirundo Linnaeus, 1758) семейства ласточковых

        hi
        НЕКСУС
    2. Roma-1977 Сегодня, 15:40
      Косатка. Касатка - это птичка.
      Roma-1977
  4. svp67 Сегодня, 15:59
    Как то странно, комплекс новый, перспективный, а уверенности его появления на наших системах ПЛО нет. Почему? Что не так?
    Может Индии предложить его в экспортном варианте, что бы финансовый вопрос так остро не стоял?
    svp67
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