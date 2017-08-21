Экраноплан «Чайка» будет создан к 2022 году

Для этого проекта уже разрабатывается конструкторская документация, идет моделирование, отработка управления, пилотажно-навигационного, радиоэлектронного комплексов. Проведены испытания на масштабных моделях. Мы двигаемся к тому, чтобы уже в ближайшее время "Чайка" встала на крыло. Реальные сроки ее появления "в железе" – это 2020-2022 годы,

Принципиально могу сказать, что государство заинтересовано в экранопланостроении, мы работаем в этом направлении (...) Экранопланы – это принципиально новый, очень перспективный вид транспорта, потому что экраноплан может выходить на необорудованный берег или площадку, может эксплуатироваться при волнении моря, перевозить большие грузы,