16:21 21 августа

Экраноплан «Чайка» будет создан к 2022 году

Морской многоцелевой экраноплан "Чайка" будет создан в РФ в 2020-2022 годы, передает ТАСС сообщение директора Научно-производственного предприятия «Радар ммс» Ивана Анцева.

Экраноплан «Чайка» будет создан к 2022 году


Для этого проекта уже разрабатывается конструкторская документация, идет моделирование, отработка управления, пилотажно-навигационного, радиоэлектронного комплексов. Проведены испытания на масштабных моделях. Мы двигаемся к тому, чтобы уже в ближайшее время "Чайка" встала на крыло. Реальные сроки ее появления "в железе" – это 2020-2022 годы,
сказал в интервью агентству Анцев.


"Чайка" – это экраноплан водоизмещением 54 тонны, который может брать на борт около 100 пассажиров.

По словам директора, «его внутренний салон будет выглядеть как у самолета, экипаж составит два человека, грузоподъемность – девять тонн». Машину можно также использовать для грузовых перевозок, специальных задач МЧС, а также для экологического мониторинга.

Принципиально могу сказать, что государство заинтересовано в экранопланостроении, мы работаем в этом направлении (...) Экранопланы – это принципиально новый, очень перспективный вид транспорта, потому что экраноплан может выходить на необорудованный берег или площадку, может эксплуатироваться при волнении моря, перевозить большие грузы,
рассказал Анцев.

Использованы фотографии: www.vestifinance.ru/ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева
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Комментарии 11

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  1. с-т Petrov Сегодня, 15:16
    когда то мне цифра о перевооружении к 20 году казалось немыслимой. тю тда что там будет то к 20-му году думал я. При нашем планировании и разворовывании..

    А все таки Россиюшка сильна и крепка - все крупные проекты доделывают. Мосты, стадионы, апл, атомные станции, гидроэлектростанции - гос.заказ пыхтытит. И военные получают достойно и армию перевооружают.

    а в одной Богом забытой стране мост через реку 20 лет строят. Вот этим и отличается государство от недоразумения. Да, Екатерина II?)

    с-т Petrov
    1. Paranoid50 Сегодня, 15:29
      Цитата: с-т Petrov
      Да, Екатерина II?)

      Хе,бедная "императрица"... laughing Добрая половина сайта поминает всуе. На самом деле: "Всё не так, это ваша пропаганда,Украина скоро поднимется, и тогда..." Ну, как-то так. yes
      Paranoid50
      1. с-т Petrov Сегодня, 15:29
        Хе,бедная "императрица"... laughing Добрая половина сайта поминает всуе. На самом деле: "Всё не так, это ваша пропаганда,Украина скоро поднимется, и тогда..." Ну, как-то так. yes


        у вас в России все плохо, а вы на нашу украину смотрите! Не дождетесь! (с)

        Екатерина бы в чане сварила за такой сепаратизм

        с-т Petrov
        1. Paranoid50 Сегодня, 15:31
          Цитата: с-т Petrov
          Не дождетесь!

          Дождаться могут не все - мало, кто могут это делать...(с)
          Paranoid50
      2. andj61 Сегодня, 15:54
        Цитата: Paranoid50
        Цитата: с-т Petrov
        Да, Екатерина II?)

        Хе,бедная "императрица"... laughing Добрая половина сайта поминает всуе. На самом деле: "Всё не так, это ваша пропаганда,Украина скоро поднимется, и тогда..." Ну, как-то так. yes

        Это Вы про пользователя с таким ником - Екатерина II? Это вообще-то мужчина, и из Одессы. В прежнем своём воплощении, в первой половине 2014 мнение у него было совсем иное, практически ничем не отличающееся от большинства завсегдатаев сайта. Но уже к осени 2014 всё радикально поменялось. Если сначала была обида на инициаторов Русской весны, то потом дело дошло до мягкого неприятия вообще всей политики России. hi
        andj61
        1. Paranoid50 Сегодня, 16:00
          Цитата: andj61
          Это вообще-то мужчина, и из Одессы.

          Да, в курсе,довелось наблюдать "перерождение".
          Цитата: andj61
          дошло до мягкого неприятия вообще всей политики России. hi

          Дык,это тот самый случай,когда "мягко стелят, да.." ... в общем,всё в занозах.
          Paranoid50
  2. De Laert Сегодня, 15:24
    Почему-то вспомнился мультфильм "черный плащ"... bully
    De Laert
  3. Житель Мордора Сегодня, 15:36
    Экраноплан «Чайка» будет создан к 2022 году
    lol
    Житель Мордора
  4. павлентий Сегодня, 15:39
    "принципиально новый"?)) сто лет в обед...
    павлентий
  5. Deadушка Сегодня, 15:41
    C каких это пор "Радар" стал технику(самолеты, экранопланы и тп.) строить?
    "Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
    А сапоги тачать пирожник,
    И дело не пойдет на лад.
    Да и примечено стократ,
    Что кто за ремесло чужое браться любит,
    Тот завсегда других упрямей и вздорней:
    Он лучше дело все погубит"
    Любят у нас не своими делами заниматься.Одна "Булава" чего стоит.
    "Чайка" – это экраноплан водоизмещением 54 тонны

    эва как, хоть и "воздушное судно" но суть другая. request
    Deadушка
  6. А1845 Сегодня, 16:15
    Как раз Лидер со Штормом и Прибоем подоспеют к этому времени... winked
    А1845
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