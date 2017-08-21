Экраноплан «Чайка» будет создан к 2022 году
Морской многоцелевой экраноплан "Чайка" будет создан в РФ в 2020-2022 годы, передает ТАСС сообщение директора Научно-производственного предприятия «Радар ммс» Ивана Анцева.
"Чайка" – это экраноплан водоизмещением 54 тонны, который может брать на борт около 100 пассажиров.
По словам директора, «его внутренний салон будет выглядеть как у самолета, экипаж составит два человека, грузоподъемность – девять тонн». Машину можно также использовать для грузовых перевозок, специальных задач МЧС, а также для экологического мониторинга.
Для этого проекта уже разрабатывается конструкторская документация, идет моделирование, отработка управления, пилотажно-навигационного, радиоэлектронного комплексов. Проведены испытания на масштабных моделях. Мы двигаемся к тому, чтобы уже в ближайшее время "Чайка" встала на крыло. Реальные сроки ее появления "в железе" – это 2020-2022 годы,сказал в интервью агентству Анцев.
"Чайка" – это экраноплан водоизмещением 54 тонны, который может брать на борт около 100 пассажиров.
По словам директора, «его внутренний салон будет выглядеть как у самолета, экипаж составит два человека, грузоподъемность – девять тонн». Машину можно также использовать для грузовых перевозок, специальных задач МЧС, а также для экологического мониторинга.
Принципиально могу сказать, что государство заинтересовано в экранопланостроении, мы работаем в этом направлении (...) Экранопланы – это принципиально новый, очень перспективный вид транспорта, потому что экраноплан может выходить на необорудованный берег или площадку, может эксплуатироваться при волнении моря, перевозить большие грузы,рассказал Анцев.
Использованы фотографии: www.vestifinance.ru/ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева
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