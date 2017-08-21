Иракские силовики установили контроль над дорогой из Мосула в Талль-Афар
Как сообщило иракское ополчение на своем сайте, силы шиитского ополчения и иракская армия установили контроль над дорогой из Мосула в Талль-Афар, где началась операция против ИГ* (запрещена в РФ).
Талль-Афар является последним крупным оплотом ИГ* на границе Ирака с Сирией к западу от ранее освобожденного Мосула, передает РИА Новости.
В ополчении отметили, что также под контроль взят стратегически важный район Аль-Мухлябия между двумя городами.
Ранее иракские военные и шиитские ополченцы освободили ряд деревень рядом с Талль-Афаром, а также захватили сеть подземных туннелей, которые террористы используют в качестве укрытия.
Операция в Талль-Афаре началась в воскресенье по приказу главы правительства страны Хайдера аль-Абади.
Исламское государство* ИГ* - запрещенная в России террористическая организация
Талль-Афар является последним крупным оплотом ИГ* на границе Ирака с Сирией к западу от ранее освобожденного Мосула, передает РИА Новости.
Силы установили контроль над дорогой, связывающей Мосул и Талль-Афар на западе провинции Найнава— сообщило ополчение.
В ополчении отметили, что также под контроль взят стратегически важный район Аль-Мухлябия между двумя городами.
Ранее иракские военные и шиитские ополченцы освободили ряд деревень рядом с Талль-Афаром, а также захватили сеть подземных туннелей, которые террористы используют в качестве укрытия.
Операция в Талль-Афаре началась в воскресенье по приказу главы правительства страны Хайдера аль-Абади.
Исламское государство* ИГ* - запрещенная в России террористическая организация
Использованы фотографии: Twitter
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