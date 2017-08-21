16:22 21 августа

Иракские силовики установили контроль над дорогой из Мосула в Талль-Афар

Как сообщило иракское ополчение на своем сайте, силы шиитского ополчения и иракская армия установили контроль над дорогой из Мосула в Талль-Афар, где началась операция против ИГ* (запрещена в РФ).

Талль-Афар является последним крупным оплотом ИГ* на границе Ирака с Сирией к западу от ранее освобожденного Мосула, передает РИА Новости.

Иракские силовики установили контроль над дорогой из Мосула в Талль-Афар



Силы установили контроль над дорогой, связывающей Мосул и Талль-Афар на западе провинции Найнава
— сообщило ополчение.

В ополчении отметили, что также под контроль взят стратегически важный район Аль-Мухлябия между двумя городами.

Ранее иракские военные и шиитские ополченцы освободили ряд деревень рядом с Талль-Афаром, а также захватили сеть подземных туннелей, которые террористы используют в качестве укрытия.

Операция в Талль-Афаре началась в воскресенье по приказу главы правительства страны Хайдера аль-Абади.

Исламское государство* ИГ* - запрещенная в России террористическая организация

Использованы фотографии: Twitter
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Комментарии 2

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  1. Монархист Сегодня, 15:40
    Как я уже говорил:" песенка бармалеев смета",что будет дальше? Ирак таким как был при Хусейне уже не станет. Сейчас в Ираке есть повод для единения,а потом? Суп с котом?
    В Ливии Хафтар худо или бедно,но объединяет страну,а в Ираке?
    Монархист
    1. Paranoid50 Сегодня, 15:50
      Цитата: Монархист
      а в Ираке?

      Пока - тайна,укрытая матрасом. yes
      Paranoid50
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