16:21 21 августа

Украина: Кто нагревает руки на закупке списанной техники у НАТО

На Украине продолжают считать убытки от закупок б/у военной техники у западных партнёров. Одним из наиболее скандальных контрактов последнего времени стала попытка приобрести у британцев «практически по бросовой цене» (как заявляли на самой Украине) бронетранспортёры AT105 Saxon, которые были выпущены до 1989 года. Скандал связан с тем, что британцы запросили фактически за полностью изношенную технику по 50 тысяч долларов (за единицу). В общей сложности, Киев для ВСУ планировал закупить внушительный парк AT105 Saxon – около 75 штук.

В итоге, когда на Украину стали поставляться первые британские бронемашины, выяснилось, что это не просто списанная техника, но ещё техника, полностью лишённая каких-либо вооружений. Британцы попросту сняли с БТРов вооружение и дополнительное снаряжение, отправив для тестирования на Украину «металлические коробки». На Украине начали "навешивать" своё. "Мощь" британской техники пытался оценить лично президент Порошенко.

Украина: Кто нагревает руки на закупке списанной техники у НАТО



Представители ВСУ в социальных сетях не жалели и не жалеют едких эпитетов по поводу поставленной «по-братски» военной техники из Британии. Когда бронемашины начали демонстрировать свою неспособность преодолевать даже самые, казалось бы, «лёгкие» (сравнительно) неровности, в ВСУ сообразили, что Украину снова надули. В итоге Киев от «масштабной помощи» в виде «Саксонов» решил отказаться, хотя потраченные средства на закупку «тестовых» образцов Украине так и не вернули. Понимают, что ни в какой суд Киев подавать на британского поставщика не станет.

Ещё в 2015 году депутат ВРУ Александра Кужель из партии «Батькивщина» заявила о намерении через Генпрокуратуру Украины добиваться ответа на вопрос, кто и когда намеревается возвращать растраченные бюджетные средства. Прошло два года – вопрос по-прежнему открыт...

На таком фоне на Украине вновь поднимают вопрос о том, что необходимо провести переговоры с Анкарой о возможности закупки кораблей (включая подводные) для нужд ВМС Украины. Речь при этом тоже идёт о списанных средствах, средствах турецкого флота.

Украинские эксперты высказывают мнение о том, что в МО Украины окончательно сформированы коррупционные каналы, через которые расхищаются бюджетные средства с помощью приобретения списанной техники у стран НАТО. Пока конкретные фамилии лиц, вовлечённых в эти схемы, не называются, но со временем всё тайное может стать явным.

Использованы фотографии: ©AFP/EAST NEWS
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 7

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  1. Чёрный Сегодня, 15:58
    Могу даже адресок на Банковой подсказать laughing....надо же на что то пить wassat
    Чёрный
    1. Pirogov Сегодня, 16:05
      Цитата: Чёрный
      Могу даже адресок на Банковой подсказать

      Простота умиляет ,главное когда украл первому заявить ,что не брал и искать вора ,беспроигрышный вариант .упоротые хавают........
      Pirogov
      1. oleg-gr Сегодня, 16:11
        Аборигенам любой хлам подойдет. Еще обязаны и приплатить за него. В следующий раз оружие крестоносцев подкинут, для усиления эффекта.
        oleg-gr
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:03
    В Киеве ищут того, кто нагревает руки на закупке списанной техники у НАТО
    laughing
    Наблюдатель2014
  3. А1845 Сегодня, 16:12
    Смешные люди. Кто больше всех разбогател в Украине за последнее время?
    ясно, что не только на конфетах
    А1845
  4. svp67 Сегодня, 16:13
    В Киеве ищут того, кто нагревает руки на закупке списанной техники у НАТО
    А ответ мы узнаем, по итогам президентских выборов...Кто их проиграет - тот и ВОР.
    svp67
  5. Altona Сегодня, 16:15
    Мдаа, купить за 50 тысяч долларов самодвижущийся металлолом-это песня. При том, что Украина сама имеет развитое автомобилестроение. Но вера в чудесную американскую или британскую технику сильнее разума.
    Altona
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