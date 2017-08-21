Украина: Кто нагревает руки на закупке списанной техники у НАТО

На Украине продолжают считать убытки от закупок б/у военной техники у западных партнёров. Одним из наиболее скандальных контрактов последнего времени стала попытка приобрести у британцев «практически по бросовой цене» (как заявляли на самой Украине) бронетранспортёры AT105 Saxon, которые были выпущены до 1989 года. Скандал связан с тем, что британцы запросили фактически за полностью изношенную технику по 50 тысяч долларов (за единицу). В общей сложности, Киев для ВСУ планировал закупить внушительный парк AT105 Saxon – около 75 штук.В итоге, когда на Украину стали поставляться первые британские бронемашины, выяснилось, что это не просто списанная техника, но ещё техника, полностью лишённая каких-либо вооружений. Британцы попросту сняли с БТРов вооружение и дополнительное снаряжение, отправив для тестирования на Украину «металлические коробки». На Украине начали "навешивать" своё. "Мощь" британской техники пытался оценить лично президент Порошенко.Представители ВСУ в социальных сетях не жалели и не жалеют едких эпитетов по поводу поставленной «по-братски» военной техники из Британии. Когда бронемашины начали демонстрировать свою неспособность преодолевать даже самые, казалось бы, «лёгкие» (сравнительно) неровности, в ВСУ сообразили, что Украину снова надули. В итоге Киев от «масштабной помощи» в виде «Саксонов» решил отказаться, хотя потраченные средства на закупку «тестовых» образцов Украине так и не вернули. Понимают, что ни в какой суд Киев подавать на британского поставщика не станет.Ещё в 2015 году депутат ВРУ Александра Кужель из партии «Батькивщина» заявила о намерении через Генпрокуратуру Украины добиваться ответа на вопрос, кто и когда намеревается возвращать растраченные бюджетные средства. Прошло два года – вопрос по-прежнему открыт...На таком фоне на Украине вновь поднимают вопрос о том, что необходимо провести переговоры с Анкарой о возможности закупки кораблей (включая подводные) для нужд ВМС Украины. Речь при этом тоже идёт о списанных средствах, средствах турецкого флота.Украинские эксперты высказывают мнение о том, что в МО Украины окончательно сформированы коррупционные каналы, через которые расхищаются бюджетные средства с помощью приобретения списанной техники у стран НАТО. Пока конкретные фамилии лиц, вовлечённых в эти схемы, не называются, но со временем всё тайное может стать явным.