16:22 21 августа

"Москва" встанет на ремонт в Севастополе

Флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва" пройдет ремонт и модернизацию в Севастополе. Как сообщил врио губернатора города Дмитрий Овсянников, городские власти обратились с такой просьбой к президенту России Владимиру Путину во время его визита в Севастополь в пятницу с обращением по постановке крейсера "Москва" на ремонт по месту базирования, то есть в Севастополе и получили поддержку, передает "РГ".

"Москва" встанет на ремонт в Севастополе


Ранее сообщалось, что ГРКР "Москва" в 2018 году отправится на ремонт и модернизацию в Северодвинск - на базу ЦС "Звездочка". Предприятие с 2011 по 2016 годы провело полный ремонт однотипного крейсера "Маршал Устинов".


Пока не уточняется, какое из севастопольских предприятий примет "Москву" на ремонт. Подходящими мощностями обладают Севморзавод и 13-й судоремонтный завод ЧФ, и, скорее всего, оба они будут задействованы при модернизации флагмана.

Крупные заводы Севастополя планируется объединить в Крымский центр судостроения и судоремонта и модернизировать, в результате центр сможет своими силами ремонтировать и обслуживать все типы надводных кораблей и подводных лодок ВМФ, включая ГРКР "Москва".

Использованы фотографии: Василий Батанов/РИА Новости
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Комментарии 6

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  1. oleg-gr Сегодня, 16:06
    Крымские предприятия загружают работой. Главное, чтобы не в ущерб качеству.
    oleg-gr
    1. Zibelew Сегодня, 16:07
      Давно пора крейсер ремонтировать. Самое большее, на что он сейчас способен − пройти 15 кабельтов на буксире и постоять в парадном строю в День ВМФ на радость почтеннейшей публике.
      Zibelew
    2. Pirogov Сегодня, 16:08
      Цитата: oleg-gr
      Крымские предприятия загружают работой. Главное, чтобы не в ущерб качеству.

      Пусть учатся ,а то гонять на север совсем не дёшево .
      Pirogov
    3. Арберес Сегодня, 16:09
      Цитата: oleg-gr
      Крымские предприятия загружают работой. Главное, чтобы не в ущерб качеству.

      Я конечно понимаю, что крымские предприятия надо загружать..НО!
      Лично я считаю, что в данный момент нам нужны опыт и скорость "Звездочки".
      Там уже все наработано! Кораблей первого ранга катастрофически не хватает. "МОСКВА" - серьезный аргумент для наших потенциальных партнеров.
      Арберес
      1. faiver Сегодня, 16:18
        насчет скорости вопрос спорный - 5 лет ремонтировать корабль такого класса это долго....
        faiver
  2. Житель Мордора Сегодня, 16:18
    Хана кораблю... crying
    Житель Мордора
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