"Москва" встанет на ремонт в Севастополе
Флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва" пройдет ремонт и модернизацию в Севастополе. Как сообщил врио губернатора города Дмитрий Овсянников, городские власти обратились с такой просьбой к президенту России Владимиру Путину во время его визита в Севастополь в пятницу с обращением по постановке крейсера "Москва" на ремонт по месту базирования, то есть в Севастополе и получили поддержку, передает "РГ".
Ранее сообщалось, что ГРКР "Москва" в 2018 году отправится на ремонт и модернизацию в Северодвинск - на базу ЦС "Звездочка". Предприятие с 2011 по 2016 годы провело полный ремонт однотипного крейсера "Маршал Устинов".
Пока не уточняется, какое из севастопольских предприятий примет "Москву" на ремонт. Подходящими мощностями обладают Севморзавод и 13-й судоремонтный завод ЧФ, и, скорее всего, оба они будут задействованы при модернизации флагмана.
Крупные заводы Севастополя планируется объединить в Крымский центр судостроения и судоремонта и модернизировать, в результате центр сможет своими силами ремонтировать и обслуживать все типы надводных кораблей и подводных лодок ВМФ, включая ГРКР "Москва".
Ранее сообщалось, что ГРКР "Москва" в 2018 году отправится на ремонт и модернизацию в Северодвинск - на базу ЦС "Звездочка". Предприятие с 2011 по 2016 годы провело полный ремонт однотипного крейсера "Маршал Устинов".
Пока не уточняется, какое из севастопольских предприятий примет "Москву" на ремонт. Подходящими мощностями обладают Севморзавод и 13-й судоремонтный завод ЧФ, и, скорее всего, оба они будут задействованы при модернизации флагмана.
Крупные заводы Севастополя планируется объединить в Крымский центр судостроения и судоремонта и модернизировать, в результате центр сможет своими силами ремонтировать и обслуживать все типы надводных кораблей и подводных лодок ВМФ, включая ГРКР "Москва".
Использованы фотографии: Василий Батанов/РИА Новости
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти