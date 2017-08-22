04:21 22 августа

СМИ: нападение в Сургуте осуществил игиловец

Согласно информации РИА Новости, SITE Intelligence Group сообщает о том, что Furat Media, контролируемые ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ), опубликовали видеообращение, на котором предположительно запечатлен мужчина, напавший на прохожих в Сургуте.



Масауд аль-Сургути, как он назвал себя на видеозаписи, на фоне символики ИГИЛ (запрещено в РФ) присягает на верность лидеру группировки и призывает мусульман организовывать нападения на "неверных".


Нападение было совершено 19 августа. 7 человек получили ножевые ранения. Состояние одного из них остается крайне тяжелым, трое переведены из реанимации, двое выписаны. 19-летний местный житель Артур Гаджиев был застрелен полицейским на месте совершения преступления. Ранее полиция исключила теракт как основную версию нападения, а ИГИЛ (запрещено в РФ) взяло ответственность на себя.

Использованы фотографии: AFP/EastNews
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Комментарии 3

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  1. Ванёк Сегодня, 04:00
    19-летний

    Ещё бы жил да жил...

    Здравствуйте Вам каждому. hi
    Ванёк
    1. Zoldat_A Сегодня, 04:12
      Цитата: Ванёк
      19-летний
      Ещё бы жил да жил...
      hi
      На днях буквально читал такую мысль, что Европу терроризируют, в основном, не те, кто только приехали, а муслимы второго поколения..
      Против мусульманства как религии абсолютно ничего не имею - каждый имеет право верить во что угодно - хоть в ослиную попу. Но слишком часто люди с муслимскими именами совершают теракты и слишком долго я с "аллахакбарами" воевал, чтобы любить кого-то из муслимов, кроме наших татар, с которыми бок о бок живём всю жизнь и которые ТАКОГО никогда не выдумают...
      Zoldat_A
  2. Олаф Уксимае Сегодня, 04:07
    Точно жить бы да жить. Родителей оставил в горе и позоре, людей изувечил. Зло вселенского масштаба.
    Олаф Уксимае
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