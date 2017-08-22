СМИ: нападение в Сургуте осуществил игиловец
Согласно информации РИА Новости, SITE Intelligence Group сообщает о том, что Furat Media, контролируемые ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ), опубликовали видеообращение, на котором предположительно запечатлен мужчина, напавший на прохожих в Сургуте.
Масауд аль-Сургути, как он назвал себя на видеозаписи, на фоне символики ИГИЛ (запрещено в РФ) присягает на верность лидеру группировки и призывает мусульман организовывать нападения на "неверных".
Нападение было совершено 19 августа. 7 человек получили ножевые ранения. Состояние одного из них остается крайне тяжелым, трое переведены из реанимации, двое выписаны. 19-летний местный житель Артур Гаджиев был застрелен полицейским на месте совершения преступления. Ранее полиция исключила теракт как основную версию нападения, а ИГИЛ (запрещено в РФ) взяло ответственность на себя.
Масауд аль-Сургути, как он назвал себя на видеозаписи, на фоне символики ИГИЛ (запрещено в РФ) присягает на верность лидеру группировки и призывает мусульман организовывать нападения на "неверных".
Нападение было совершено 19 августа. 7 человек получили ножевые ранения. Состояние одного из них остается крайне тяжелым, трое переведены из реанимации, двое выписаны. 19-летний местный житель Артур Гаджиев был застрелен полицейским на месте совершения преступления. Ранее полиция исключила теракт как основную версию нападения, а ИГИЛ (запрещено в РФ) взяло ответственность на себя.
Использованы фотографии: AFP/EastNews
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