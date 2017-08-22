09:01 22 августа

В США исчерпан годовой бюджет спецслужбы на охрану президента и членов его семьи

Директор американской секретной службы, отвечающей за охрану президента США, сообщил о том, что служба к этому моменту полностью израсходовало годовой бюджет. По словам Рэндолфа Аллеса, это произошло по той причине, что у американского президента «большая семья» и что «её члены активно перемещаются по миру».

Аллеса цитирует американская газета USA Today:
Мы столкнулись с невероятной нагрузкой. Из нашего бюджета пришлось оплачивать значительную часть переработок сотрудников, связанных с охраной большой семьи президента.


Сообщается, что службе в бытность президентом США Барака Обамы приходилось обеспечивать охрану в общей сложности 31 человека. Теперь число охраняемых выросло до 42. При этом существенная часть расходов, как выяснилось, связана с охраной Трампа и его семьи во время игр в гольф. А именно за игрой в гольф, как пишет USA Today, Трамп проводит существенную часть своего «президентского» времени.


В США исчерпан годовой бюджет спецслужбы на охрану президента и членов его семьи


Американские СМИ дают понять, что если расходование "охранного" бюджета будут осуществляться такими темпами, как сейчас, то это приведёт к необходимости расширять штат секретной службы с новой нагрузкой на американских налогоплательщиков. При этом сам же Трамп ранее говорил, что деньги для бюджета США будет экономить.

Использованы фотографии: ©FaceToFace/REPORTER/East News
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Комментарии 17

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  1. demo Сегодня, 07:49
    Вспомнил анегдот про рыбалку и ОМОН.
    Так что надо всю семью в один автобус. Из него не выпускать.
    И деньги в казне сохранятся.
    demo
    1. Зяблицев Сегодня, 07:53
      Трамп не нищеброд, у него,если что и своих денег хватит на собственную охрану! Я вот подумал, а не намекает ли тамошний охранник на то что мол, если рыжего пристрелит какой нибудь чокнутый Освальд (под чутким руководством спецслужб), то он тут будет не причем... laughing
      Зяблицев
      1. Masya Masya Сегодня, 08:00
        Цитата: Зяблицев
        а не намекает ли тамошний охранник на то что мол, если рыжего пристрелит какой нибудь чокнутый Освальд (под чутким руководством спецслужб), то он тут будет не причем...

        Клинтонша уже винтовку с оптикой прикупила lol
        Masya Masya
        1. Б.Т.В. Сегодня, 08:05
          Цитата: Masya Masya
          Клинтонша уже винтовку с оптикой прикупила

          И Обаму, на пальму, с винтовкой уже загнала, да?!
          Б.Т.В.
        2. Зяблицев Сегодня, 08:06
          Тренируется у себя в огороде - по консервным банкам стреляет... laughing
          Зяблицев
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:10
            Привет , Женя ! hi drinks
            Цитата: Зяблицев
            Я вот подумал, а не намекает ли тамошний охранник на то что мол, если рыжего пристрелит какой нибудь чокнутый Освальд (под чутким руководством спецслужб), то он тут будет не причем...

            Как бы твои слова пророческими не оказались . belay
            bouncyhunter
            1. Зяблицев Сегодня, 08:27
              Привет, Паш! drinks Из человеколюбия, не дай бог, а так, будет что на ВО перетереть... laughing
              Зяблицев
              1. bouncyhunter Сегодня, 08:33
                Ну только если из гуманизма . Хотя я к Соединённым Штатам Агрессии тёплых чувств не испытываю . yes
                bouncyhunter
        3. bouncyhunter Сегодня, 08:08
          Мариша , привет ! hi love
          Цитата: Masya Masya
          Клинтонша уже винтовку с оптикой прикупила

          Зачем "прикупила" ? На ДР подарили . wink
          bouncyhunter
          1. Masya Masya Сегодня, 08:15
            Паша, приветик! love
            Ну, с октября времени предостаточно было...всяко освоила уже... lol
            Masya Masya
            1. bouncyhunter Сегодня, 08:18
              Так инструкция по применению в комплекте идёт . laughing
              bouncyhunter
              1. vovanpain Сегодня, 08:39
                Цитата: Masya Masya
                Ну, с октября времени предостаточно было...всяко освоила уже.

                Цитата: bouncyhunter
                Зачем "прикупила" ? На ДР подарили

                Цитата: Зяблицев
                Тренируется у себя в огороде - по консервным банкам стреляет.

                Ребята и Девчата,Клинтонша с винтовкой?Это хана. what
                vovanpain
                1. bouncyhunter Сегодня, 08:41
                  Влад , у них же свободная страна : пока не начнёт с крыши дома палить по прохожим - никто её не тронет . fool
                  bouncyhunter
                2. Masya Masya Сегодня, 08:48
                  Цитата: vovanpain
                  Клинтонша с винтовкой?Это хана.

                  Нет ничего страшнее обиженной женщины... wink
                  Masya Masya
  2. AID.S Сегодня, 08:07
    служба к этому моменту полностью израсходовало годовой бюджет.

    На прямую линию, Путину звонить надо было!
    AID.S
    1. Masya Masya Сегодня, 08:17
      Цитата: AID.S
      На прямую линию, Путину звонить надо было!

      Путин уже помог, чем мог... сколько нахлебников выслал, бюджет трампу сэкономил... wink
      Masya Masya
  3. На страже Сегодня, 09:00
    Это вам не Димон.
    На страже
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