В США исчерпан годовой бюджет спецслужбы на охрану президента и членов его семьи
Директор американской секретной службы, отвечающей за охрану президента США, сообщил о том, что служба к этому моменту полностью израсходовало годовой бюджет. По словам Рэндолфа Аллеса, это произошло по той причине, что у американского президента «большая семья» и что «её члены активно перемещаются по миру».
Аллеса цитирует американская газета USA Today:
Сообщается, что службе в бытность президентом США Барака Обамы приходилось обеспечивать охрану в общей сложности 31 человека. Теперь число охраняемых выросло до 42. При этом существенная часть расходов, как выяснилось, связана с охраной Трампа и его семьи во время игр в гольф. А именно за игрой в гольф, как пишет USA Today, Трамп проводит существенную часть своего «президентского» времени.
Американские СМИ дают понять, что если расходование "охранного" бюджета будут осуществляться такими темпами, как сейчас, то это приведёт к необходимости расширять штат секретной службы с новой нагрузкой на американских налогоплательщиков. При этом сам же Трамп ранее говорил, что деньги для бюджета США будет экономить.
Аллеса цитирует американская газета USA Today:
Мы столкнулись с невероятной нагрузкой. Из нашего бюджета пришлось оплачивать значительную часть переработок сотрудников, связанных с охраной большой семьи президента.
Сообщается, что службе в бытность президентом США Барака Обамы приходилось обеспечивать охрану в общей сложности 31 человека. Теперь число охраняемых выросло до 42. При этом существенная часть расходов, как выяснилось, связана с охраной Трампа и его семьи во время игр в гольф. А именно за игрой в гольф, как пишет USA Today, Трамп проводит существенную часть своего «президентского» времени.
Американские СМИ дают понять, что если расходование "охранного" бюджета будут осуществляться такими темпами, как сейчас, то это приведёт к необходимости расширять штат секретной службы с новой нагрузкой на американских налогоплательщиков. При этом сам же Трамп ранее говорил, что деньги для бюджета США будет экономить.
Использованы фотографии: ©FaceToFace/REPORTER/East News
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