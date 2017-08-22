Успехи ливанской армии в борьбе с ИГИЛ
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на военный источник, в результате операции, успешно проведенной ливанской военной разведкой, был задержан один из главарей ИГИЛ (*террористическая организация, запрещенная в РФ) Басель Абдель Кадер.
На него возлагается ответственность за нападение в 2014 году на расположение армии в Эрсале на сирийской границе и похищение 9 находившихся здесь военнослужащих, последующая судьба которых неизвестна.
С 19 августа ливанская армия сосредоточена на проведении военной операции против ИГ* на границе с Сирией. Перед войсками стоит задача освобождения 120 кв. км территории. В течение трех дней боев удалось установить контроль над 80 кв. км. При этом были уничтожены несколько десятков огневых позиций ИГ* и ликвидировано более 30 боевиков. Потери составили 3 чел.
Ливанской армией был обнаружен склад оружия в районе, из которого ушли боевики. В составе арсенала значатся зенитные орудия, минометы, пулеметы крупного и среднего калибра, штурмовые винтовки, противопехотные мины, самодельные взрывные устройства и боеприпасы.
На него возлагается ответственность за нападение в 2014 году на расположение армии в Эрсале на сирийской границе и похищение 9 находившихся здесь военнослужащих, последующая судьба которых неизвестна.
Военная разведка задержала в районе Вади Аль-Аранеб в Эрсаль ответственного по безопасности в ИГ Баселя Абдель Кадера по кличке "Сакер Эрсаль" (гражданин Сирии). Задержанный так же является ответственным за нападение базу Аль-Хосн в 2014 году и участвовал в похищении и убийстве ливанских солдат в координации с главарем ИГ* в Ракке.
С 19 августа ливанская армия сосредоточена на проведении военной операции против ИГ* на границе с Сирией. Перед войсками стоит задача освобождения 120 кв. км территории. В течение трех дней боев удалось установить контроль над 80 кв. км. При этом были уничтожены несколько десятков огневых позиций ИГ* и ликвидировано более 30 боевиков. Потери составили 3 чел.
Ras Baalbek, 21.08.17 г.
Ливанской армией был обнаружен склад оружия в районе, из которого ушли боевики. В составе арсенала значатся зенитные орудия, минометы, пулеметы крупного и среднего калибра, штурмовые винтовки, противопехотные мины, самодельные взрывные устройства и боеприпасы.
Использованы фотографии: AFP/EAST NEWS
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