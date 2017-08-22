Успехи ливанской армии в борьбе с ИГИЛ

Военная разведка задержала в районе Вади Аль-Аранеб в Эрсаль ответственного по безопасности в ИГ Баселя Абдель Кадера по кличке "Сакер Эрсаль" (гражданин Сирии). Задержанный так же является ответственным за нападение базу Аль-Хосн в 2014 году и участвовал в похищении и убийстве ливанских солдат в координации с главарем ИГ* в Ракке.

Ras Baalbek, 21.08.17 г.