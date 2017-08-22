Иордания и США обсудили военное сотрудничество
Глава Пентагона Джеймс Мэттис и король Иордании Абдулла II в понедельник обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности, а также борьбу с группировкой ИГ (запрещена в РФ), передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны США.
По данным пресс-службы, встреча состоялась во время визита Мэттиса в Иорданию.
«Министр Мэттис встретился…, чтобы выразить признательность США за усилия Иордании по борьбе с ИГ и вновь подтвердить приверженность США долгосрочному сотрудничеству с Иорданией… Кроме того, министр выразил признательность Иордании за поддержку военного присутствия США и за наше прочное двустороннее сотрудничество в сфере безопасности», – говорится в релизе Пентагона.
Напомним, Иордания входит в состав западной коалиции по борьбе с ИГ, руководимой Соединенными Штатами.
Отмечается, что после Иордании Мэттис посетит Турцию (23 августа), а днем позже прибудет в Киев, где проведет переговоры с Порошенко и министром обороны республики, а также поприсутствует на военном параде по случаю Дня независимости Украины.
По данным пресс-службы, встреча состоялась во время визита Мэттиса в Иорданию.
«Министр Мэттис встретился…, чтобы выразить признательность США за усилия Иордании по борьбе с ИГ и вновь подтвердить приверженность США долгосрочному сотрудничеству с Иорданией… Кроме того, министр выразил признательность Иордании за поддержку военного присутствия США и за наше прочное двустороннее сотрудничество в сфере безопасности», – говорится в релизе Пентагона.
Напомним, Иордания входит в состав западной коалиции по борьбе с ИГ, руководимой Соединенными Штатами.
Отмечается, что после Иордании Мэттис посетит Турцию (23 августа), а днем позже прибудет в Киев, где проведет переговоры с Порошенко и министром обороны республики, а также поприсутствует на военном параде по случаю Дня независимости Украины.
Использованы фотографии: AP Photo/Andrew Harnik
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