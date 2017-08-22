Во Львове разграбили могилу легендарного разведчика Николая Кузнецова
Согласно информации интернет-издания «Взгляд», новостное агентство «Вести Украина» сообщает о расхищении вандалами во Львове могилы Героя Советского Союза, легендарного советского разведчика Николая Кузнецова, находящейся на Холме Славы.
Неустановленные лица похитили металлические буквы и цифры с надгробной плиты на могиле. Соответствующее заявление в полицию поступило утром 21 августа. Как утверждается, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В 1942 году Николай Кузнецов был заброшен в немецкий тыл под именем обер-лейтенанта Пауля Зиберта. Находясь под глубоким прикрытием, он успел предупредить Москву о подготовке наступления Германии на Курской дуге. С помощью партизан захватил командующего особыми войсками Рейха генерала фон Ильгена. Доложил о готовящемся покушении нацистских спецслужб на глав СССР, США и Англии во время Тегеранской конференции в 1943 году. Раскрыл местоположение ставки Адольфа Гитлера под кодовым названием «Вервольф».
Вандализм в отношении памятников, посвященных героям и жертвам Второй мировой войны, становится стандартным явлением в жизни современной Украины. Например, недавно в Полтаве памятник генералу Николаю Ватутину неизвестные облили красной краской. В конце мая вандалы облили красной краской памятник «Менора» в Бабьем Яру, который был установлен в 50-ю годовщину первого массового расстрела евреев. До этого сообщалось, что мемориал жертвам холокоста в Черновцах изрисовали свастикой.
Впрочем варварское отношение к собственной истории началось на Украине практически сразу же получения ею независимости. Еще в начале 1990-х годов на площади города Львова был демонтирован памятник Николаю Кузнецову. Подробнее о жизни и гибели этого героического человека читайте: здесь.
Неустановленные лица похитили металлические буквы и цифры с надгробной плиты на могиле. Соответствующее заявление в полицию поступило утром 21 августа. Как утверждается, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В 1942 году Николай Кузнецов был заброшен в немецкий тыл под именем обер-лейтенанта Пауля Зиберта. Находясь под глубоким прикрытием, он успел предупредить Москву о подготовке наступления Германии на Курской дуге. С помощью партизан захватил командующего особыми войсками Рейха генерала фон Ильгена. Доложил о готовящемся покушении нацистских спецслужб на глав СССР, США и Англии во время Тегеранской конференции в 1943 году. Раскрыл местоположение ставки Адольфа Гитлера под кодовым названием «Вервольф».
Вандализм в отношении памятников, посвященных героям и жертвам Второй мировой войны, становится стандартным явлением в жизни современной Украины. Например, недавно в Полтаве памятник генералу Николаю Ватутину неизвестные облили красной краской. В конце мая вандалы облили красной краской памятник «Менора» в Бабьем Яру, который был установлен в 50-ю годовщину первого массового расстрела евреев. До этого сообщалось, что мемориал жертвам холокоста в Черновцах изрисовали свастикой.
Впрочем варварское отношение к собственной истории началось на Украине практически сразу же получения ею независимости. Еще в начале 1990-х годов на площади города Львова был демонтирован памятник Николаю Кузнецову. Подробнее о жизни и гибели этого героического человека читайте: здесь.
Использованы фотографии: East News
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