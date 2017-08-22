11:06 22 августа

Во Львове разграбили могилу легендарного разведчика Николая Кузнецова

Согласно информации интернет-издания «Взгляд», новостное агентство «Вести Украина» сообщает о расхищении вандалами во Львове могилы Героя Советского Союза, легендарного советского разведчика Николая Кузнецова, находящейся на Холме Славы.

Неустановленные лица похитили металлические буквы и цифры с надгробной плиты на могиле. Соответствующее заявление в полицию поступило утром 21 августа. Как утверждается, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во Львове разграбили могилу легендарного разведчика Николая Кузнецова



В 1942 году Николай Кузнецов был заброшен в немецкий тыл под именем обер-лейтенанта Пауля Зиберта. Находясь под глубоким прикрытием, он успел предупредить Москву о подготовке наступления Германии на Курской дуге. С помощью партизан захватил командующего особыми войсками Рейха генерала фон Ильгена. Доложил о готовящемся покушении нацистских спецслужб на глав СССР, США и Англии во время Тегеранской конференции в 1943 году. Раскрыл местоположение ставки Адольфа Гитлера под кодовым названием «Вервольф».



Вандализм в отношении памятников, посвященных героям и жертвам Второй мировой войны, становится стандартным явлением в жизни современной Украины. Например, недавно в Полтаве памятник генералу Николаю Ватутину неизвестные облили красной краской. В конце мая вандалы облили красной краской памятник «Менора» в Бабьем Яру, который был установлен в 50-ю годовщину первого массового расстрела евреев. До этого сообщалось, что мемориал жертвам холокоста в Черновцах изрисовали свастикой.

Впрочем варварское отношение к собственной истории началось на Украине практически сразу же получения ею независимости. Еще в начале 1990-х годов на площади города Львова был демонтирован памятник Николаю Кузнецову. Подробнее о жизни и гибели этого героического человека читайте: здесь.

Использованы фотографии: East News
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Комментарии 29

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  1. ДэнСабака Сегодня, 09:19
    Вряд ли, те кто это сделал, знали чью могилу оскверняют..... может даже и читать то не умели.... бизнес, просто бизнес... за гривну малую и себя б продали, да не берёт никто, а цветмет - берут....
    ДэнСабака
    1. Zibelew Сегодня, 09:24
      Просто aлкaшaм на coтoчкy не хватало. О том, что это был памятник, они уже не понимают.
      Zibelew
      1. marxman66 Сегодня, 09:35
        Цитата: Zibelew
        Просто aлкaшaм на coтoчкy не хватало.

        вот нищеброды!!!
        marxman66
      2. Подрезчик Сегодня, 09:36
        Цитата: Zibelew
        Просто aлкaшaм на coтoчкy не хватало. О том, что это был памятник, они уже не понимают.

        Убивать надо, Тагирьян hi hi, не спрашивая имени и фамилии...
        Подрезчик
        1. 210окв Сегодня, 09:58
          Да и убирать на Родину памятники нашим Героям и нашей Славе..Свиньи не оценят.
          Цитата: Подрезчик
          Цитата: Zibelew
          Просто aлкaшaм на coтoчкy не хватало. О том, что это был памятник, они уже не понимают.

          Убивать надо, Тагирьян hi hi, не спрашивая имени и фамилии...
          210окв
        2. Zibelew Сегодня, 10:01
          Александр hi Печально это все. Кузнецов свою войну выиграл. Перевезти бы его прах в Россию, если родственники не против.
          Zibelew
          1. Подрезчик Сегодня, 10:06
            Цитата: Zibelew
            Александр hi Печально это все. Кузнецов свою войну выиграл. Перевезти бы его прах в Россию, если родственники не против.

            Выиграл!!!! С тобой не просто согласен, а очень даже...
            Подрезчик
          2. Ольгович Сегодня, 10:55
            Цитата: Zibelew
            Перевезти бы его прах в Россию, если родственники не против.

            Думаю, что наилучший вариант -перевезти на Родину, в Пермь...
            Но ведь скольких тогда придется перевозить......
            Ольгович
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:27
      Надо пока не поздно вывезти прах героя на РОДИНУ...
      боюсь только этим дело не ограничится.
      Тот же ЛЕХА
      1. Соломон Кейн Сегодня, 09:40
        Их прах и так в родной земле. Разве они виноваты, что кое-кто (писать не буду) превратил Родину - в Чужбину, при том вражескую?
        Соломон Кейн
    3. seti Сегодня, 09:56
      За это эти подонки еще ответят.
      seti
      1. AUL Сегодня, 10:02
        Твари бандеровские!
        AUL
  2. irazum Сегодня, 09:22
    Они в покое не оставят. Надо перезахоронить на Родине.
    irazum
  3. bouncyhunter Сегодня, 09:25
    Варвары и нехристи ! am Какая вы "Эуропа" , к чертям ...
    bouncyhunter
    1. Соломон Кейн Сегодня, 09:37
      "Грош цена государству, не способному защитить могилы своих предков".

      Паша,прывітанне! hi
      Соломон Кейн
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:41
        Привет , Костик ! hi drinks Прокакали майдауны и Родину , и Честь . Променяли на кружевные труселя .
        bouncyhunter
        1. Соломон Кейн Сегодня, 09:46
          Осталось в мире два славяно-православных народа - русские и белорусы.
          Остальные продались, вместе с честью, верой, памятью (родовой)
          Соломон Кейн
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:58
            Костя , а сербы ? Тоже продались belay
            bouncyhunter
            1. Соломон Кейн Сегодня, 10:00
              Далековато от нас - могут надломиться.....Там до-фига прозападных кураторов.....
              Соломон Кейн
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:03
                Согласен , далековато - не чувствуют рядом братское плечо , но ведь не сдаются ! good
                bouncyhunter
          2. 72jora72 Сегодня, 10:29
            Осталось в мире два славяно-православных народа - русские и белорусы.
            Для меня Русский это не национальность, и не особые гены, Русский- это особое состояние души, особое мировоззрение. Узбек и абхаз из моего взвода в Дзержинске были намного более Русскими чем русскоязычные бандеровцы из добробатов.......
            72jora72
            1. Соломон Кейн Сегодня, 10:52
              Уважаемый мы и не говорим о всех народах на постСоветском пространстве, которые даже некоторым русским дадут фору в порядочности и чести.
              Речь идет об утрате исторических славяно-православных основ, в то числе и об уважении могил предков.....
              Соломон Кейн
  4. Skif83 Сегодня, 09:31
    Вывод - памятники нашим героям нужно ставить на родине, а там, где они уничтожали врагов, в т.ч. и бауэров, шнайдеров, бендер и шухевичей, нужно ставить свои базы, это тоже своего рода памятники. Только такие памятники осквернять будет ой как хлопотно.
    Кто-то скажет, это Украина, наши братья, мое мнение - это иллюзия! Еще будучи курсантом в далекие советские годы помню словесные и иногда не очень, баталии между москалями и хохлами!!! Так, что не нужно лгать себе. Русские, каковых на Украине большинство, наверное братья, а вот хохлы да-а-а-леко не все.
    Понятно, что алкоголику было все равно как раздавать суверенитеты, потому и стали хохляцкими земли, которые им никогда не принадлежали. Но если бы там были наши базы в Одессе, Николаеве и т.п., вякали бы порошенки сейчас в Киеве? Наверное тоже вякали бы, но не так громко...
    Skif83
    1. marxman66 Сегодня, 09:38
      Цитата: Skif83
      Еще будучи курсантом в далекие советские годы помню словесные и иногда не очень, баталии между москалями и хохлами!!!

      было такое, только на срочной в ГСВГ, всё спорили проживёт ли Украина одна без СССР. Всё меряли количеством сала на душу населения. Просчёты советского образования, нужно было тыкать их фейсом в общий баланс страны. Да и было у них на что ссылаться, украинская деревня, не в пример российскому нечернозёмью, богаче жила. И разговаривали исключительно на мове. Причём, донецких и харьковских как бы за своих не считали.
      marxman66
  5. Комментарий был удален.
  6. Altona Сегодня, 09:52
    Считаю Николая Ивановича своим земляком, хотя в Кудымкаре, на родине матери, он только работал.Но все равно практически её земляк, со Среднего Урала. Считаю его даже пермяком, так как коми-пермяцким языком он тоже владел. А что касается тех, кто оскверняет могилы, то это животные.
    Altona
  7. Altona Сегодня, 09:58
    Цитата: marxman66
    всё спорили проживёт ли Украина одна без СССР. Всё меряли количеством сала на душу населения.

    ---------------------------------
    Да украинские сослуживцы все мерялись какими то "шляхетскими" или "козацькими" кровями, смотря из какой области хлопец. Хотя откуда им взяться, этим кровям, если у нас поголовно все крестьяне? Дурь в общем. Себя надо проявлять, а не только предками выставляться.А насчет "москали усё сало зъилы", то как москалей не стало, и сало как быстро стало заканчиваться. Парадокс же, правда? Сало и москали уходят вместе, разом немае ни того ни другого.
    Altona
  8. 30 вис Сегодня, 10:01
    Свидомые туземцы нагадили на могилу героя Великой Отечественной Войны ! Так делают туземцы Папуа Новая Гвинея -осквернить могилу врага ,преодолеть свой страх перед героем .. Туземцы ! Блин ,свидомые .
    30 вис
  9. Влад Плеханов Сегодня, 10:34
    https://lime.apostrophe.ua/article/person/intervi
    ew/2017-08-12/rossiya---eto-ne-putin-a-ya-i-moi-d
    ruzya-kotoryie-podderjivayut-ukrainu---professor-
    lebedinskiy/13716
    Влад Плеханов
  10. Злюка Бобёр Сегодня, 10:42
    Дааа...Не дал в своё время Кукурузник дожать этих мразей бандеровских.... am
    Злюка Бобёр
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