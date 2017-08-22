Литва прокомментировала поставки сжиженного газа из США

Мы хотим укрепить наши отношения с Соединенными Штатами во многих отношениях, в дополнение к обороне и безопасности. Торговля энергоресурсами – одна из стратегических областей сотрудничества,

Поставки сжиженного американского газа «крайне важны для всего региона», заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс, передает РИА Новости Ранее Минэнерго Литвы сообщило о прибытии в Клайпеду танкера с первой партией сжиженного природного газа (СПГ) из США.Судно «Clean Ocean» доставило в порт 140 тысяч кубов СПГ. Договор о поставках между компанией «Lietuvos duju tiekimas» и «Cheniere Marketing International», входящей в американский энергоконцерн «Cheniere Energy», был подписан в июне этого года.Глава Минэнерго Жигимантас Вайчюнас заявил по этому поводу, что поставки усилят «не только энергетическую независимость (страны), но и конкуренцию среди поставщиков газа».сказал глава литовской дипломатии Линас Линкявичюс.