11:05 22 августа

Литва прокомментировала поставки сжиженного газа из США

Поставки сжиженного американского газа «крайне важны для всего региона», заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс, передает РИА Новости.



Ранее Минэнерго Литвы сообщило о прибытии в Клайпеду танкера с первой партией сжиженного природного газа (СПГ) из США.


Судно «Clean Ocean» доставило в порт 140 тысяч кубов СПГ. Договор о поставках между компанией «Lietuvos duju tiekimas» и «Cheniere Marketing International», входящей в американский энергоконцерн «Cheniere Energy», был подписан в июне этого года.

Глава Минэнерго Жигимантас Вайчюнас заявил по этому поводу, что поставки усилят «не только энергетическую независимость (страны), но и конкуренцию среди поставщиков газа».

Мы хотим укрепить наши отношения с Соединенными Штатами во многих отношениях, в дополнение к обороне и безопасности. Торговля энергоресурсами – одна из стратегических областей сотрудничества,
сказал глава литовской дипломатии Линас Линкявичюс.

Использованы фотографии: Kotarba/EAST NEWS
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Комментарии 33

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  1. Tusv Сегодня, 09:16
    Ну чё. Процесс пошел, остается ейнтот газ втюхать кому нить ради безопасности
    Tusv
    1. maxim947 Сегодня, 09:18
      Зачем только танкер? им бы и газового баллона хватило))
      maxim947
      1. maxim947 Сегодня, 09:34
        Навеяло:

        Пропищит наш грозный голосок
        Голову вскружил метана запах
        Мы покажем зубы на восток
        Задом наклонясь на запад....
        maxim947
    2. bouncyhunter Сегодня, 09:23
      Я вот только одного не понял : покупать матрасный СПГ втридорога это конкуренция ? fool Тогда мне пора забирать свою дубину и в каменный век .
      bouncyhunter
      1. seregatara1969 Сегодня, 09:31
        от него кремлём не пахнет !
        seregatara1969
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:37
          Ну да , ну да , я совсем позабыл что от запаха России эти ушлёпки шарахаются как чёрт от ладана . yes Пусть покупают и дальше на радость своему хозяину .
          bouncyhunter
          1. Соломон Кейн Сегодня, 09:55
            Подожди, Брат! После очередных заморозков в Европе посмотрим, кто окажется КРАЙНИМ в очереди за сланцевым..... wink laughing wink
            Соломон Кейн
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:06
              Подписываюсь под твоими словами ! good drinks
              bouncyhunter
      2. Tusv Сегодня, 09:36
        Цитата: bouncyhunter
        Я вот только одного не понял : покупать матрасный СПГ втридорога это конкуренция ?

        Это личное обогащение, а простые литовцы будут готовить на новом виде газа - янктан. Ну в общем литовская версия закупки южноафриканского угля. Богатенькие буратины
        Tusv
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:07
          Пусть назло бабушке отмораживают уши , коли так хотят . 404-я их поддержит . wink
          bouncyhunter
      3. AID.S Сегодня, 10:06
        Цитата: bouncyhunter
        Я вот только одного не понял : покупать матрасный СПГ втридорога это конкуренция

        Политика. И не втридорога. Как и наш постепенный отказ от транзита через прибалтику.
        AID.S
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:10
          Цитата: AID.S
          Политика.

          Понятно , что политика . Но ведь правду говорить нынче не модно ...
          Цитата: AID.S
          Как и наш постепенный отказ от транзита через прибалтику.

          То есть , по-вашему , закупка СПГ у США это своеобразная месть России за отказ от транзита ?
          bouncyhunter
          1. AID.S Сегодня, 10:59
            Думаю, что это результат расчетов на дешевый американский сланцевый газ. Возможно и обещаний покупать. А как можно их обманывать? Помните сланцевый бум? Все ликовали :"Конец Газпрому!". Так что это не месть, просто американцы и мы спускаемся с горы.
            AID.S
  2. Б.Т.В. Сегодня, 09:19
    Новые объекты для террористов готовы.
    Б.Т.В.
  3. zivXP Сегодня, 09:21
    Вот она, независимость smile - подумал глава литовского МИД открыв газовый краник
    zivXP
    1. Pete Mitchell Сегодня, 09:28
      Цена этой "независимости", прости Господи, такова, что треть населения страны живет в Англии, Ирландии, у скандинавов и их дети не считают литву Родиной. Ради интереса могли бы и в wikipedia посмотреть, сколько литовуев свалило подальше от этой "независимости". Их нагнули, они и рады...
      Pete Mitchell
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:23
    поставки усилят «не только энергетическую независимость (страны), но и конкуренцию среди поставщиков газа».


    Эту туфту можно впарить доверчивым обывателям в ЛИТВЕ они проглотят и не такое.
    Люди сведущие в таких делах прежде всего будут считать прибыль на выходе от использования этого хе хе сжиженного американского газа...
    полагаю многие бизнесмены прослезятся ...конкурентноспособность товаров резко снизится...надеюсь РОССИЮ в этом не обвинят.
    Тот же ЛЕХА
    1. ydjin Сегодня, 09:30
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      поставки усилят «не только энергетическую независимость (страны), но и конкуренцию среди поставщиков газа».


      Эту туфту можно впарить доверчивым обывателям в ЛИТВЕ они проглотят и не такое.
      Люди сведущие в таких делах прежде всего будут считать прибыль на выходе от использования этого хе хе сжиженного американского газа...
      полагаю многие бизнесмены прослезятся ...конкурентноспособность товаров резко снизится...надеюсь РОССИЮ в этом не обвинят.

      Россия как всегда будет виновата, потому что из за "имперских амбиций" России бедная литва должна приобретать дорогой сжиженный газ из америки!
      ydjin
    2. marxman66 Сегодня, 09:54
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      надеюсь РОССИЮ в этом не обвинят.

      зря надеетесь, Россия виновата во всём!
      marxman66
  5. К0щей Сегодня, 09:26
    надо продолжать и продолжать снижение объемов логистики через прибалтику (хоть порты, хоть дороги). путь полностью живут на деньги америкосов.
    ЗЫ и просто не покупать любую их продукцию, кроме совсем уж крайних случаев.
    К0щей
  6. Skif83 Сегодня, 09:34
    Мы хотим укрепить наши отношения с Соединенными Штатами во многих отношениях
    Флаг в руки, укрепляйте! Прости...господи тоже укрепляют связи с клиентами.
    Skif83
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:39
      Ого ...а ТРАМП случае ее клиентом проездом не был??? what

      охотно поверю в бурную молодость этой дамочки на этом поприще...почитать бы агентурные сводки КГБ тех лет...может еще чего интересного вылезет наружу...какой КЛОНДАЙК зарыт в архивах этой организации...сколько остросюжетных сериалов на таких людишек можно настрогать ...всю жизнь можно смотреть .
      Тот же ЛЕХА
    2. samoletil18 Сегодня, 09:42
      ©"... ты знаешь ли о том, что бьяди это тоже часть народа?" (А.Новиков)
      samoletil18
    3. HAM Сегодня, 09:50
      Теперь же по заданию госдепа проституткой работает Литва,мало что поменялось, работает в той же "гостинице".
      HAM
  7. oldav Сегодня, 09:40
    Чем торгует Литва?
    oldav
    1. Серый брат Сегодня, 09:49
      Цитата: oldav
      Чем торгует Литва?

      Очком.
      Серый брат
  8. лесовозник Сегодня, 09:42
    Ха ха полюбому им сначала матрасы дали кредит на покупку этого газа))))
    лесовозник
  9. Masya Masya Сегодня, 09:44
    Мы хотим укрепить наши отношения с Соединенными Штатами во многих отношениях

    lol
    Masya Masya
  10. Толик_74 Сегодня, 09:50
    Цитата: seregatara1969
    от него кремлём не пахнет !

    Пахнет "исключительностью" и "демократией"
    Толик_74
  11. tommy717 Сегодня, 09:50
    А расплачиваться чем, шпротами будут? На русофобии валюты уже не заработаешь.
    tommy717
  12. Topotun Сегодня, 09:57
    Странные люди, точнее странные правительства. Экстренно рвут существавшие связи нисколько не заботясь о том что будет со страной дальше. Люди мира.... Родина там где больше платят, чего тогда беспокоится о тех кто останется?
    Topotun
  13. Altona Сегодня, 10:02
    Один танкер сжиженного газа раз в полгода сильно усилит энергобезопасность, да. Остальное время на собственном дупо-выхлопе живите. Мозгов у этого литовца нет от слова совсем. Американский газ, потом норвежский газ, абы только не российский.
    Altona
  14. bratchanin3 Сегодня, 10:28
    Почему нельзя пользовать тот газ, который нравится. Немцам нравится российский газ, пусть покупают российский. Прибалтийские республикашки хотят амерский, пусть себе закупают у американцев и будут счастливы и независимы.
    bratchanin3
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