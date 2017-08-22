ООН: жители Ракки оказались под перекрестным огнем
Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил в понедельник, что 25 тыс. жителей сирийской Ракки находятся в опасном положении, поскольку в городе продолжается войсковая антитеррористическая операция, передает РИА Новости.
По его словам, «около 25 тысяч мирных жителей в Ракке, многие из которых – женщины и дети, оказались под перекрестным огнем». Накануне, например, в результате авиаудара западной коалиции по жилому дому в квартале Аль-Баду погибло по меньшей мере 40 человек.
Представитель ООН отметил также, «десятки тысяч человек уже бежали из Ракки, а те, кто остался, сталкиваются с серьезными ограничениями на передвижение по городу и за его пределы, что сократило поставки воды и продовольствия».
Напомним, в прошлом году западная коалиция заявила о начале операции по освобождению Ракки от группировки ИГ (запрещена в РФ). В начале июля нынешнего года коалиция сообщила о прорыве обороны боевиков в старом городе.
По его словам, «около 25 тысяч мирных жителей в Ракке, многие из которых – женщины и дети, оказались под перекрестным огнем». Накануне, например, в результате авиаудара западной коалиции по жилому дому в квартале Аль-Баду погибло по меньшей мере 40 человек.
Представитель ООН отметил также, «десятки тысяч человек уже бежали из Ракки, а те, кто остался, сталкиваются с серьезными ограничениями на передвижение по городу и за его пределы, что сократило поставки воды и продовольствия».
Напомним, в прошлом году западная коалиция заявила о начале операции по освобождению Ракки от группировки ИГ (запрещена в РФ). В начале июля нынешнего года коалиция сообщила о прорыве обороны боевиков в старом городе.
Использованы фотографии: AP/EAST NEWS
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