National Interest: российские «Калибры» представляют угрозу как для Европы, так и для США
Российский флот может нанести ракетные удары не только по большей части Северной и Западной Европы, но и по любой точке мира, подтверждением этому служит недавнее испытание ракеты «Калибр», пишет The National Interest.
«На днях Министерство обороны России опубликовало видео успешного пуска крылатой ракеты морского базирования "Калибр" с атомной подводной лодки "Северодвинск" в Баренцевом море. Эта видеозапись подтверждает, что российские ударные субмарины могут атаковать любую цель на земном шаре. А ведь после окончания холодной войны на это были способны преимущественно военно-морские силы западных стран», – приводит статью ИноТВ.
Также ВМФ РФ могут «нанести ракетные удары по большей части Северной и Западной Европы со своих надводных боевых кораблей и неатомных субмарин», продолжает автор.
Автор отмечает, что весь свой потенциал «Калибры» демонстрируют тогда, когда их размещают на атомных подлодках ВМФ России. «Учитывая скорость и способность российских атомных субмарин к скрытым действиям и перемещению по всему миру, Москва может использовать свои АПЛ с "Калибрами" на борту для нанесения ударов по целям в любой точке земного шара, используя при этом обычные или – в случае третьей мировой войны – ядерные боеголовки», – опасается он.
Всё это означает, что США «больше не владеют монополией на нанесение дальних прицельных ракетных ударов», констатирует издание. Более того, появление такого оружия, как крылатые ракеты «Калибр», показало, что теперь объекты на территории США «могут оказаться под прицелом других великих держав».
«На днях Министерство обороны России опубликовало видео успешного пуска крылатой ракеты морского базирования "Калибр" с атомной подводной лодки "Северодвинск" в Баренцевом море. Эта видеозапись подтверждает, что российские ударные субмарины могут атаковать любую цель на земном шаре. А ведь после окончания холодной войны на это были способны преимущественно военно-морские силы западных стран», – приводит статью ИноТВ.
Также ВМФ РФ могут «нанести ракетные удары по большей части Северной и Западной Европы со своих надводных боевых кораблей и неатомных субмарин», продолжает автор.
Таким образом, Северный, Балтийский, Черноморский и Каспийский флоты могут представлять угрозу для обширных территорий в Европе и на Ближнем Востоке. Возможно, (ракеты) долетят и до некоторых стран Персидского залива,цитирует издание старшего сотрудника центра Джеймса Мартина Николая Сокова.
Автор отмечает, что весь свой потенциал «Калибры» демонстрируют тогда, когда их размещают на атомных подлодках ВМФ России. «Учитывая скорость и способность российских атомных субмарин к скрытым действиям и перемещению по всему миру, Москва может использовать свои АПЛ с "Калибрами" на борту для нанесения ударов по целям в любой точке земного шара, используя при этом обычные или – в случае третьей мировой войны – ядерные боеголовки», – опасается он.
Всё это означает, что США «больше не владеют монополией на нанесение дальних прицельных ракетных ударов», констатирует издание. Более того, появление такого оружия, как крылатые ракеты «Калибр», показало, что теперь объекты на территории США «могут оказаться под прицелом других великих держав».
Для Вашингтона же это – угроза, с которой Соединённые Штаты не сталкивались с момента развала Советского Союза в 1991 году,заключает автор публикации.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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