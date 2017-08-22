National Interest: российские «Калибры» представляют угрозу как для Европы, так и для США

Таким образом, Северный, Балтийский, Черноморский и Каспийский флоты могут представлять угрозу для обширных территорий в Европе и на Ближнем Востоке. Возможно, (ракеты) долетят и до некоторых стран Персидского залива,

Для Вашингтона же это – угроза, с которой Соединённые Штаты не сталкивались с момента развала Советского Союза в 1991 году,