11:06 22 августа

National Interest: российские «Калибры» представляют угрозу как для Европы, так и для США

Российский флот может нанести ракетные удары не только по большей части Северной и Западной Европы, но и по любой точке мира, подтверждением этому служит недавнее испытание ракеты «Калибр», пишет The National Interest.



«На днях Министерство обороны России опубликовало видео успешного пуска крылатой ракеты морского базирования "Калибр" с атомной подводной лодки "Северодвинск" в Баренцевом море. Эта видеозапись подтверждает, что российские ударные субмарины могут атаковать любую цель на земном шаре. А ведь после окончания холодной войны на это были способны преимущественно военно-морские силы западных стран», – приводит статью ИноТВ.


Также ВМФ РФ могут «нанести ракетные удары по большей части Северной и Западной Европы со своих надводных боевых кораблей и неатомных субмарин», продолжает автор.

Таким образом, Северный, Балтийский, Черноморский и Каспийский флоты могут представлять угрозу для обширных территорий в Европе и на Ближнем Востоке. Возможно, (ракеты) долетят и до некоторых стран Персидского залива,
цитирует издание старшего сотрудника центра Джеймса Мартина Николая Сокова.

Автор отмечает, что весь свой потенциал «Калибры» демонстрируют тогда, когда их размещают на атомных подлодках ВМФ России. «Учитывая скорость и способность российских атомных субмарин к скрытым действиям и перемещению по всему миру, Москва может использовать свои АПЛ с "Калибрами" на борту для нанесения ударов по целям в любой точке земного шара, используя при этом обычные или – в случае третьей мировой войны – ядерные боеголовки», – опасается он.

Всё это означает, что США «больше не владеют монополией на нанесение дальних прицельных ракетных ударов», констатирует издание. Более того, появление такого оружия, как крылатые ракеты «Калибр», показало, что теперь объекты на территории США «могут оказаться под прицелом других великих держав».

Для Вашингтона же это – угроза, с которой Соединённые Штаты не сталкивались с момента развала Советского Союза в 1991 году,
заключает автор публикации.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. 210окв Сегодня, 10:21
    Безусловно это так..Как и ихние "топоры" и "трайденты" нам.
    210окв
    1. Злой Русский Сегодня, 10:22
      Их "топоры" и "трайденты" опаснее. За счет количества самих ракет и количества их носителей.
      Злой Русский
      1. Zibelew Сегодня, 10:23
        Калибры вроде хотят на часть БПК 1155 установить. Но не на все. Например модернизация "Шапошникова".
        План закупок Дальзавода на 2017 год (http://zakupki.rosneft.ru/node/220427).:
        Под порядковым номером "601-ЕП" значится:
        Наименование программы/проекта* —- Исполнительный план ТОФ;
        Обоснование закупки —- Письмо ОНС 753-7-555 от 28.07.2015, заказ 06326;
        Предмет договора —- изделия УВПУ 3С-14-1155;
        Сведения о количестве (объеме) —- 2;
        Поставщик (при ЗЕП) —- АО "КБСМ", г.Санкт-Петербург
        Под порядковым номером "570-ЕП":
        Наименование программы/проекта* —- ГК 1518187303591040105004735/Р/1/8/0124/ГК-15-ДГОЗ от 01.04.2015 г.;
        Обоснование закупки —- Письмо 753-7-555 от 28.09.2015 г.;
        Предмет договора —- Изделие 3Р-14Н-1155;
        Сведения о количестве (объеме) —- 1;
        Поставщик (при ЗЕП) —- АО «Концерн «Моринсис-Агат», г. Москва.
        С учётом поставки комплекта из 2-х изделий 3С-24 и 3Р-60У, на корабле будут и Калибры, и Ураны.
        Zibelew
        1. Злой Русский Сегодня, 10:25
          Всё равно мало. 8 бортов всего 1155 против 64 Арликов 11 или больше крейсеров Тикондерога. Плюс 4 Огайо перепрофилированы.
          И этот вариант 1155 был рекламой "Агата". Не обольщайтесь. Наклонных УКСК не существует.
          Злой Русский
          1. просто экспл Сегодня, 10:29
            так дело не только в количестве бортов, но и в количестве ячеек . на одном берке их больше чем на всех 1155 вместе взятых .
            просто экспл
            1. Злой Русский Сегодня, 10:35
              Я это даже не упомянул. А одна "Огайо" по факту несёт 168 "топоров". Грузится может полностью.
              24*7=168
              168*4=672
              И это только 4 носителя.
              Злой Русский
              1. Мур Сегодня, 10:43
                Цитата: Злой Русский
                Я это даже не упомянул. А одна "Огайо" по факту несёт 168 "топоров". Грузится может полностью.
                24*7=168
                168*4=672
                .

                22*7=154
                154*4=616
                Переоборудовано из 24-х 22 шахты.
                Мур
                1. Злой Русский Сегодня, 10:49
                  А да да. Вроде две водолазные?
                  ЗЫ.
                  Результат подсчета всё равно угнетает.
                  Злой Русский
          2. ИванИванов Сегодня, 10:30
            Главное чтобы было достаточно для одноразового разрушения инфраструктуры уважаемых партнеров в случае, "когда драка неизбежна"
            ИванИванов
          3. Alexey RA Сегодня, 10:51
            Цитата: Злой Русский
            И этот вариант 1155 был рекламой "Агата". Не обольщайтесь. Наклонных УКСК не существует.

            ЕМНИП, как минимум на одном проекте наклонные ПУ "Калибров" таки есть. Но там всё упиралось в наличие существующих ПУ от старых КР и ограниченную высоту корпуса. wink
            Alexey RA
        2. Серый брат Сегодня, 10:33
          Цитата: Zibelew
          Калибры вроде хотят на часть БПК 1155 установить.

          Я читал что всё же туда хотять ПКР воткнуть.
          Серый брат
          1. Alexey RA Сегодня, 10:48
            Цитата: Серый брат
            Я читал что всё же туда хотять ПКР воткнуть.

            Так "Калибр" - это в первую очередь универсальная ПУ: и для самих "калибров", и для "Ониксов".
            Alexey RA
          2. Злой Русский Сегодня, 10:51
            КРБД - 3М14
            ПКР - 3М54
            УКСК единая даже для 3М55 и ПЛУР 91Р
            Злой Русский
      2. 210окв Сегодня, 10:26
        Тем паче..Противовес необходим..
        210окв
        1. Соломон Кейн Сегодня, 10:37
          Для Вашингтона же это – угроза, с которой Соединённые Штаты не сталкивались с момента развала Советского Союза в 1991 году,

          Я бы сказал не угроза ,а Песец(зверь)!
          Соломон Кейн
  2. Bob 57 Сегодня, 10:29
    Надо строить базы сша !
    Bob 57
    1. ИванИванов Сегодня, 10:38
      абсолютно точные карикатуры. в какой момент сами перестали в них верить?
      ИванИванов
  3. ВадимЖивов Сегодня, 10:30
    Очевидные вещи преподносят как сенсацию. Нагнетают как всегда и уже не знают как еще выпендриться fool
    ВадимЖивов
    1. zivXP Сегодня, 10:44
      Прозрели видать только сейчас
      zivXP
  4. seregatara1969 Сегодня, 10:33
    кто сильнее - юар или сша ? сша боятся "калибров" а юар не боится ! и много стран не ботся русских ракет
    seregatara1969
  5. Михаил м Сегодня, 10:35
    Договор по РСМД можно использовать по назначению. Хотя все его соблюдают и чтут.
    Михаил м
  6. demo Сегодня, 10:35
    А не будет так любезно издание The National Interes огласить список "других великих держав".
    Если можно, то без купюр.
    А то помнится один обугленный парень давеча бил своей пяткой себя в грудь и с пеной на синюшных губах доказывал что сверхдержава одна - США.
    А остальные - региональные.
    Итак. Ждем-с.

    И потом.
    Если у страны "западного мира есть какое-то оружие, которого нет у России - это хорошо - это залог мира и стабильности (мир и стабильность это оружие принесло в Ирак, Ливию, Югославию, Сирию).
    А вот если у России появляется аналогичное - это смертельная опасность для всех, и, о Боже, для США.
    Логика господа. Где логика?
    И без калибров Россия достает любую точку мира.
    И даже без подводных лодок. Есть и ВКС, и РВСН.
    demo
  7. Jovanni Сегодня, 10:36
    Для Вашингтона же это – угроза, с которой Соединённые Штаты не сталкивались с момента развала Советского Союза в 1991 году,

    Никто вам не виноват. Не надо было наглеть после 1991...
    Jovanni
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