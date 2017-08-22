«Ил» начинает разработку СВТС — замены Ан-12

Он не только имеет большой опыт в авиастроении, но и доказал способность в сжатые сроки реализовывать сложные технические задачи в интересах Минобороны.

В настоящий момент происходит финализация требований технического задания с заказчиком.

Это позволит не только обеспечить преемственность, но и сократить затраты и сроки на разработку.

Ан-12