«Ил» начинает разработку СВТС — замены Ан-12
Как сообщает интернет-издание «Коммерсант», бывший руководитель концерна РТИ Игорь Бевзюк начал новую трудовую деятельность в авиапромышленности, в компании «Ил», где ему поручено создание среднего военно-транспортного самолета (СВТС).
Игорь Бевзюк родился 21 января 1977 года в Краснодоне. Окончил Самарский государственный аэрокосмический университет в 2002 году, а спустя пять лет — Airbus Business academy во Франции. В начале карьеры работал на таганрогском предприятии имени Бериева, где занимался проектами специальных самолетов. После в течение пяти лет трудился в инженерном центре Airbus в России (ИКАР), где прошел путь от инженера отдела прочности до руководителя программ. Работал программным управляющим совместного проекта ОАК и «Иркута» с корпорациями EADS и Airbus по конвертации самолетов А320/321. В июне 2011 года пришел в РТИ, который впоследствии и возглавил. По мнению издания, он покинул концерн в мае из-за разногласий с АФК «Система» — основным акционером.
О начале его работы с середины июля в авиаиндустрии сообщил ряд источников из отрасли. При этом он рассматривал более подходящие предложения по трудоустройству. На прошлой неделе он согласился работать в авиапроме.
Как пояснил гендиректор компании «Ил» и вице-президент ОАК Алексей Рогозин, руководимая им компания станет головным разработчиком СВТС. В этих целях формируется специальная проектно-техническая дирекция, во главе которой встал Бевзюк.
— пояснил Рогозин.
С его слов, разрабатываемый тип самолета найдет спрос не только в ВС РФ, но и у зарубежных потребителей.
Как указал Бевзюк проект СВТС находится в предконтрактной фазе:
При создании самолета, с его слов, будут востребованы наработки «родственных» программ компании «Ил» — Ил-76, Ил-112 и другие.
Бевзюк уже начал формировать команду из специалистов с опытом работы в российских и зарубежных авиационных программах.
СВТС — это тактический военно-транспортный самолет. В первую очередь он призван заменить Ан-12, летный ресурс которого после 2024 года будет исчерпан.
Изначально проект разрабатывался «Илом», корпорацией «Иркут» и индийской фирмой Hindustan Aeronautics (HAL) в соответствии с соглашением 2007 года. Но в конце 2015 года Дели покинул проект. Как полагает издание, это было вызвано финансовыми затруднениями и нежеланием военных принимать самолет на вооружение.
Облик машины еще не определен. Однако в компании утверждают, что размеры грузовой кабины и значительная часть бортового оборудования будут унифицированы с военно-транспортным самолетом Ил-76МД-90А, серийное производство которого налажено в Ульяновске.
На реализацию проекта СВТС в текущем году предполагается выделить 3 млрд. руб.
Игорь Бевзюк родился 21 января 1977 года в Краснодоне. Окончил Самарский государственный аэрокосмический университет в 2002 году, а спустя пять лет — Airbus Business academy во Франции. В начале карьеры работал на таганрогском предприятии имени Бериева, где занимался проектами специальных самолетов. После в течение пяти лет трудился в инженерном центре Airbus в России (ИКАР), где прошел путь от инженера отдела прочности до руководителя программ. Работал программным управляющим совместного проекта ОАК и «Иркута» с корпорациями EADS и Airbus по конвертации самолетов А320/321. В июне 2011 года пришел в РТИ, который впоследствии и возглавил. По мнению издания, он покинул концерн в мае из-за разногласий с АФК «Система» — основным акционером.
О начале его работы с середины июля в авиаиндустрии сообщил ряд источников из отрасли. При этом он рассматривал более подходящие предложения по трудоустройству. На прошлой неделе он согласился работать в авиапроме.
Как пояснил гендиректор компании «Ил» и вице-президент ОАК Алексей Рогозин, руководимая им компания станет головным разработчиком СВТС. В этих целях формируется специальная проектно-техническая дирекция, во главе которой встал Бевзюк.
Он не только имеет большой опыт в авиастроении, но и доказал способность в сжатые сроки реализовывать сложные технические задачи в интересах Минобороны.
— пояснил Рогозин.
С его слов, разрабатываемый тип самолета найдет спрос не только в ВС РФ, но и у зарубежных потребителей.
Как указал Бевзюк проект СВТС находится в предконтрактной фазе:
В настоящий момент происходит финализация требований технического задания с заказчиком.
При создании самолета, с его слов, будут востребованы наработки «родственных» программ компании «Ил» — Ил-76, Ил-112 и другие.
Это позволит не только обеспечить преемственность, но и сократить затраты и сроки на разработку.
Бевзюк уже начал формировать команду из специалистов с опытом работы в российских и зарубежных авиационных программах.
СВТС — это тактический военно-транспортный самолет. В первую очередь он призван заменить Ан-12, летный ресурс которого после 2024 года будет исчерпан.
Ан-12
Изначально проект разрабатывался «Илом», корпорацией «Иркут» и индийской фирмой Hindustan Aeronautics (HAL) в соответствии с соглашением 2007 года. Но в конце 2015 года Дели покинул проект. Как полагает издание, это было вызвано финансовыми затруднениями и нежеланием военных принимать самолет на вооружение.
Облик машины еще не определен. Однако в компании утверждают, что размеры грузовой кабины и значительная часть бортового оборудования будут унифицированы с военно-транспортным самолетом Ил-76МД-90А, серийное производство которого налажено в Ульяновске.
На реализацию проекта СВТС в текущем году предполагается выделить 3 млрд. руб.
Использованы фотографии: RIA Novosti/EAST NEWS
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