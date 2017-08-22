13:05 22 августа

«Ил» начинает разработку СВТС — замены Ан-12

Как сообщает интернет-издание «Коммерсант», бывший руководитель концерна РТИ Игорь Бевзюк начал новую трудовую деятельность в авиапромышленности, в компании «Ил», где ему поручено создание среднего военно-транспортного самолета (СВТС).

Игорь Бевзюк родился 21 января 1977 года в Краснодоне. Окончил Самарский государственный аэрокосмический университет в 2002 году, а спустя пять лет — Airbus Business academy во Франции. В начале карьеры работал на таганрогском предприятии имени Бериева, где занимался проектами специальных самолетов. После в течение пяти лет трудился в инженерном центре Airbus в России (ИКАР), где прошел путь от инженера отдела прочности до руководителя программ. Работал программным управляющим совместного проекта ОАК и «Иркута» с корпорациями EADS и Airbus по конвертации самолетов А320/321. В июне 2011 года пришел в РТИ, который впоследствии и возглавил. По мнению издания, он покинул концерн в мае из-за разногласий с АФК «Система» — основным акционером.

«Ил» начинает разработку СВТС — замены Ан-12



О начале его работы с середины июля в авиаиндустрии сообщил ряд источников из отрасли. При этом он рассматривал более подходящие предложения по трудоустройству. На прошлой неделе он согласился работать в авиапроме.

Как пояснил гендиректор компании «Ил» и вице-президент ОАК Алексей Рогозин, руководимая им компания станет головным разработчиком СВТС. В этих целях формируется специальная проектно-техническая дирекция, во главе которой встал Бевзюк.

Он не только имеет большой опыт в авиастроении, но и доказал способность в сжатые сроки реализовывать сложные технические задачи в интересах Минобороны.

— пояснил Рогозин.

С его слов, разрабатываемый тип самолета найдет спрос не только в ВС РФ, но и у зарубежных потребителей.

Как указал Бевзюк проект СВТС находится в предконтрактной фазе:

В настоящий момент происходит финализация требований технического задания с заказчиком.


При создании самолета, с его слов, будут востребованы наработки «родственных» программ компании «Ил» — Ил-76, Ил-112 и другие.

Это позволит не только обеспечить преемственность, но и сократить затраты и сроки на разработку.


Бевзюк уже начал формировать команду из специалистов с опытом работы в российских и зарубежных авиационных программах.

СВТС — это тактический военно-транспортный самолет. В первую очередь он призван заменить Ан-12, летный ресурс которого после 2024 года будет исчерпан.


Ан-12


Изначально проект разрабатывался «Илом», корпорацией «Иркут» и индийской фирмой Hindustan Aeronautics (HAL) в соответствии с соглашением 2007 года. Но в конце 2015 года Дели покинул проект. Как полагает издание, это было вызвано финансовыми затруднениями и нежеланием военных принимать самолет на вооружение.

Облик машины еще не определен. Однако в компании утверждают, что размеры грузовой кабины и значительная часть бортового оборудования будут унифицированы с военно-транспортным самолетом Ил-76МД-90А, серийное производство которого налажено в Ульяновске.

На реализацию проекта СВТС в текущем году предполагается выделить 3 млрд. руб.

Использованы фотографии: RIA Novosti/EAST NEWS
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Комментарии 18

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  1. Злой Русский Сегодня, 11:28
    Что то прожектов туева хуча, а результатов ноль целых хрен десятых. request
    Злой Русский
    1. 210окв Сегодня, 11:31
      Ну,это все же лучше чем совсем ничего..Время покажет(да и прокуратура возможно определит) насколько проекты стали прожектами..
      Цитата: Злой Русский
      Что то прожектов туева хуча, а результатов ноль целых хрен десятых. request
      210окв
      1. verner1967 Сегодня, 11:32
        Цитата: 210окв
        Ну,это все же лучше чем совсем ничего..

        а сколько не говори халва, во рту слаще не станет
        verner1967
        1. 210окв Сегодня, 11:37
          Согласен..Это особенно актуально когда то и самой халвы на горизонте нет.
          Цитата: verner1967
          Цитата: 210окв
          Ну,это все же лучше чем совсем ничего..

          а сколько не говори халва, во рту слаще не станет
          210окв
        2. vch Сегодня, 11:38
          Блин! Сколько уже таких "эффективных менеджеров" расплодилось! Только вот кроме бла-бла-бла никакого реального результата не видно. Есть конструкторские бюро с большим опытом работы, есть наработки по военно-транспортному самолету - так нет, нужно создать еще одну надстройку для распила бюджета!! am
          vch
          1. Серый брат Сегодня, 12:08
            Цитата: vch
            создать еще одну надстройку для распила бюджета!!

            Не понял, а чего надстроили-то?
            Был Ил и остался Ил.
            Серый брат
    2. Серый брат Сегодня, 11:44
      Цитата: Злой Русский
      Что то прожектов туева хуча, а результатов ноль целых хрен десятых.

      А бывают результаты без проекта?
      Может самолёты сами собой, как грибы в лесу, вырастают?
      Серый брат
    3. mark1 Сегодня, 12:23
      Облик машины еще не определен... А чем же они 20 лет с индусами занимались? По идее проект должен быть уже на выходе.
      mark1
  2. А1845 Сегодня, 11:29
    даешь импрортозамещение! good
    А1845
  3. bouncyhunter Сегодня, 11:33
    Он не только имеет большой опыт в авиастроении, но и доказал способность в сжатые сроки реализовывать сложные технические задачи в интересах Минобороны.

    Будем посмотреть , в какие "сжатые сроки" г-н Бевзюк уложится .
    bouncyhunter
  4. Altona Сегодня, 11:38
    Игорь Бевзюк родился 21 января 1977 года в Краснодоне. Окончил Самарский государственный аэрокосмический университет в 2002 году, а спустя пять лет — Airbus Business academy во Франции. В начале карьеры работал на таганрогском предприятии имени Бериева, где занимался проектами специальных самолетов. После в течение пяти лет трудился в инженерном центре Airbus в России (ИКАР), где прошел путь от инженера отдела прочности до руководителя программ. Работал программным управляющим совместного проекта ОАК и «Иркута» с корпорациями EADS и Airbus по конвертации самолетов А320/321.
    ------------------------------------
    Биография вроде достойная, не сын Рогозина какой-нибудь, человек с профильным образованием. Пусть пробует. Ан-12 тоже достойная лошадка, хоть и старая, но всё течёт. всё меняется.
    Altona
  5. ваняватный Сегодня, 11:44
    не специалист , но летать нравиться , посему выскажусь: в момент крушения СССР в авиапромышленности на выходе были новейшие самолеты во всех грузопассажирских категориях , двадцать с гаком лет все ломали лоббировали интересы неведомо кого . почему бы не оперется на готовые модели ?хватит уже суперджеты изобретать ...
    ваняватный
    1. YakimovSS Сегодня, 12:34
      Суперджет весьма не дурным вышел.
      YakimovSS
  6. verner1967 Сегодня, 11:47
    Жаль самолёт, в историю уходит, работяга... сколько с ним связано интересного. Вообще, на мой взгляд, красивый самолёт, особенно на взлёте!
    verner1967
  7. Сан Саныч Сегодня, 12:12
    американцы до сих пор клепают С-130, который впервые полетел в 1954 году, и не "парятся" по этому поводу
    Сан Саныч
    1. ADmA_RUS Сегодня, 12:30
      А у них выбор есть?
      ADmA_RUS
  8. YakimovSS Сегодня, 12:33
    "Изначально проект разрабатывался «Илом», корпорацией «Иркут» и индийской фирмой Hindustan Aeronautics (HAL) в соответствии с соглашением 2007 года. Но в конце 2015 года Дели покинул проект.
    ...
    Облик машины еще не определен"

    За семь (!) лет даже облик не определён. Не мудрено, что "Дели покинул проект".
    YakimovSS
  9. kaschey Сегодня, 12:39
    Окончил Самарский государственный аэрокосмический университет в 2002 году, а спустя пять лет — Airbus Business academy во Франции.
    Отлично, отлично, если академию Эйрбаса во Франции то обязатьльно "толк" будет. Без Эйрбаса ну ни как.
    Эйрбас очень, ну просто очень заинтересован в развитии авиастроения в России. Ждем распила, и планов на 50 лет вперед.
    Это делается найлегчайшим образом
    kaschey
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