13:05 22 августа

Переговоры с Ираном о поставках Ка-226Т продолжатся в сентябре

В следующем месяце «Вертолеты России» (ВР) продолжат переговоры с Тегераном о поставке гражданских вертолетов Ка-226Т, передает Интерфакс-АВН сообщение гендиректора компании Андрея Богинского.



Весной этого года иранская сторона изъявила желание воочию увидеть возможности вертолета Ка-226Т в условиях высоких температур юга Ирана. В настоящее время в районе иранского города Бушер проводятся летные испытания вертолета Ка-226Т для демонстрации высоких летно-технических характеристик данной машины потенциальным заказчикам,
рассказал Богинский.


Он подчеркнул, что «переговоры по поставкам вертолетов службе авиационной скорой помощи планируется продолжить в сентябре, после окончания испытаний вертолета в Иране».

В феврале заместитель гендиректора ВР Игорь Чечиков сообщил, что Иран пока изучает предложения холдинга по поставке Ка-226Т.

Была выставка в ноябре, мы предложения передали по гражданским машинам. Они изучают техническую часть, потом будут коммерческую. Такие проекты где-то до года обсуждаются,
сказал Чечиков.

По данным Ростеха, «иранское общество Красного Полумесяца нуждается в медицинских санитарных вертолетах», но поставки зависят от финансовых возможностей Тегерана.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. Злой Русский Сегодня, 11:41
    Ломаются персы как женщины с низкой социальной ответственностью. negative
    И индусы такие же. Не надёжные. sad
    ЗЫ.
    Кстати есть на 226-е Российские двигатели или опять от любителей лягушек?
    Злой Русский
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:43
      Или осознают , что за технику платить надо ? wink
      З.Ы. Как-то не солидно Ка-226т в попугайской раскраске смотрится . В камуфле намного солиднее :
      bouncyhunter
      1. verner1967 Сегодня, 11:46
        Цитата: bouncyhunter
        В камуфле намного солиднее :

        да ну, по виду игрушка, камуфляж на нём как седло на корове.
        verner1967
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:49
          На вкус и цвет товарищей нет .
          bouncyhunter
          1. verner1967 Сегодня, 11:51
            Цитата: bouncyhunter
            На вкус и цвет товарищей нет

            согласен, но я ж не навязываю Вам своё ))
            verner1967
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:05
              Так ведь и я просто высказал своё мнение . hi
              bouncyhunter
    2. verner1967 Сегодня, 11:44
      Цитата: Злой Русский
      И индусы такие же. Не надёжные.

      не, иранцы более серьёзные, у индусов бабла немеряно, вот они и ломаются. Иранцев только отстутвие финансов сдерживает. Хорошо хоть то, что не по льготному кредиту (который потом простят) вертушки продавать будут, хотя......
      verner1967
    3. donavi49 Сегодня, 12:56
      На выбор 2:
      Арриус (Сафран-Турбомеха - Франция) - первая литера Т в названии.
      Аллисон (Rolls-Royce Allison) - первая литера А в названии (сюда входит вся серия по ГОЗ для МО и все вертолеты для МЧС).
      donavi49
  2. Sharky Сегодня, 11:48
    Переговоры с Ираном о поставках Ка-226Т продолжаться в сентябре

    Поправьте заголовок, в данном случае "продолжатся" пишется без мягкого знака wink.
    Sharky
    1. Burbon Сегодня, 12:19
      Цитата: Sharky
      Поправьте заголовок, в данном случае "продолжатся" пишется без мягкого знака

      wassat ....не-а....с мягким))
      Burbon
      1. просто экспл Сегодня, 12:27
        без , с мягким это если "будут продолжаться" .
        просто экспл
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