Переговоры с Ираном о поставках Ка-226Т продолжатся в сентябре

Весной этого года иранская сторона изъявила желание воочию увидеть возможности вертолета Ка-226Т в условиях высоких температур юга Ирана. В настоящее время в районе иранского города Бушер проводятся летные испытания вертолета Ка-226Т для демонстрации высоких летно-технических характеристик данной машины потенциальным заказчикам,

Была выставка в ноябре, мы предложения передали по гражданским машинам. Они изучают техническую часть, потом будут коммерческую. Такие проекты где-то до года обсуждаются,