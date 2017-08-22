Переговоры с Ираном о поставках Ка-226Т продолжатся в сентябре
В следующем месяце «Вертолеты России» (ВР) продолжат переговоры с Тегераном о поставке гражданских вертолетов Ка-226Т, передает Интерфакс-АВН сообщение гендиректора компании Андрея Богинского.
Он подчеркнул, что «переговоры по поставкам вертолетов службе авиационной скорой помощи планируется продолжить в сентябре, после окончания испытаний вертолета в Иране».
В феврале заместитель гендиректора ВР Игорь Чечиков сообщил, что Иран пока изучает предложения холдинга по поставке Ка-226Т.
По данным Ростеха, «иранское общество Красного Полумесяца нуждается в медицинских санитарных вертолетах», но поставки зависят от финансовых возможностей Тегерана.
Весной этого года иранская сторона изъявила желание воочию увидеть возможности вертолета Ка-226Т в условиях высоких температур юга Ирана. В настоящее время в районе иранского города Бушер проводятся летные испытания вертолета Ка-226Т для демонстрации высоких летно-технических характеристик данной машины потенциальным заказчикам,рассказал Богинский.
Он подчеркнул, что «переговоры по поставкам вертолетов службе авиационной скорой помощи планируется продолжить в сентябре, после окончания испытаний вертолета в Иране».
В феврале заместитель гендиректора ВР Игорь Чечиков сообщил, что Иран пока изучает предложения холдинга по поставке Ка-226Т.
Была выставка в ноябре, мы предложения передали по гражданским машинам. Они изучают техническую часть, потом будут коммерческую. Такие проекты где-то до года обсуждаются,сказал Чечиков.
По данным Ростеха, «иранское общество Красного Полумесяца нуждается в медицинских санитарных вертолетах», но поставки зависят от финансовых возможностей Тегерана.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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