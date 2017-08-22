Производство экспортного варианта БЛА «Орион-Э» начнется в 2019 году
Группа «Кронштадт» планирует начать производство экспортного варианта тяжелого беспилотника «Орион-Э» в 2019 году, передает Интерфакс-АВН сообщение гендиректора компании Армена Исаакяна.
По его словам, «интерес к данному продукту у иностранных заказчиков высок».
Он сообщил также, что «в рамках сотрудничества с "Рособоронэкспортом" отрабатываются переговоры с целым пулом заказчиков».
Сроки и объемы производства БЛА в интересах Минобороны России мы не раскрываем по условиям контракта. Экспортный вариант готовится Группой "Кронштадт" к производству с 2019 года,сказал гендиректор сегодня на открытии форума «Армия-2017».
По его словам, «интерес к данному продукту у иностранных заказчиков высок».
Нашей компанией совместно с АО "Рособоронэкспорт" была сформирована программа продвижения комплекса воздушной разведки с БЛА "Орион-Э", о чем на минувшем МАКСе подписано соглашение. Финальные объемы по его производству и поставке будут зависеть от заказов,добавил Исаакян.
Он сообщил также, что «в рамках сотрудничества с "Рособоронэкспортом" отрабатываются переговоры с целым пулом заказчиков».
Использованы фотографии: пресс-службой компании «Кронштадт»
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