13:04 22 августа

Производство экспортного варианта БЛА «Орион-Э» начнется в 2019 году

Группа «Кронштадт» планирует начать производство экспортного варианта тяжелого беспилотника «Орион-Э» в 2019 году, передает Интерфакс-АВН сообщение гендиректора компании Армена Исаакяна.

Производство экспортного варианта БЛА «Орион-Э» начнется в 2019 году


Сроки и объемы производства БЛА в интересах Минобороны России мы не раскрываем по условиям контракта. Экспортный вариант готовится Группой "Кронштадт" к производству с 2019 года,
сказал гендиректор сегодня на открытии форума «Армия-2017».


По его словам, «интерес к данному продукту у иностранных заказчиков высок».

Нашей компанией совместно с АО "Рособоронэкспорт" была сформирована программа продвижения комплекса воздушной разведки с БЛА "Орион-Э", о чем на минувшем МАКСе подписано соглашение. Финальные объемы по его производству и поставке будут зависеть от заказов,
добавил Исаакян.

Он сообщил также, что «в рамках сотрудничества с "Рособоронэкспортом" отрабатываются переговоры с целым пулом заказчиков».

Использованы фотографии: пресс-службой компании «Кронштадт»
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Комментарии 7

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  1. Злой Русский Сегодня, 11:51
    Опять экспортного... belay
    А в Армию Родины России то предполагаются поставки или как? fool
    Злой Русский
    1. просто экспл Сегодня, 12:11
      а читать не заголовок а статью пробовали?
      а то там как бы пишут
      Сроки и объемы производства БЛА в интересах Минобороны России мы не раскрываем по условиям контракта.
      просто экспл
      1. Злой Русский Сегодня, 12:19
        Именно это я и прочитал и именно этот то и настораживает.
        Злой Русский
        1. Kurare Сегодня, 12:52
          Цитата: Злой Русский
          Именно это я и прочитал и именно этот то и настораживает.

          Если честно, меня это тоже насторожило. Понимаю, что контракт с минобороны - это гостайна, но, зачем уже сейчас создавать экспорнтый вариант, пока не обкатан российский? Или у Кроншата такие объемные инженерные структуры, что они уже могут начинать разрабатывать на экспорт?

          В общем, как для меня - просто чистой воды пиар данное заявление.
          Kurare
  2. kaschey Сегодня, 12:12
    Почему так быстро? Попутали, вместо 2019 надо с 2029 года.
    Ведь сделать БПЛА "очен" сложно, сложнее задания просто не бывает.
    И почему Исаакян, а не Иванов, Петров, и.т.д.
    kaschey
  3. rudolff Сегодня, 12:27
    Дизайн немного глаз режет. Какие-то несуразно огромные хвостовые кили на фоне анорексичного фюзеляжа.
    rudolff
    1. Kurare Сегодня, 12:47
      Цитата: rudolff
      Дизайн немного глаз режет. Какие-то несуразно огромные хвостовые кили на фоне анорексичного фюзеляжа.

      Похоже, что кили дополнительно выполняют роль несущих поверхностей и создают доп подъемную силу.
      Kurare
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