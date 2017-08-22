Производство экспортного варианта БЛА «Орион-Э» начнется в 2019 году

Сроки и объемы производства БЛА в интересах Минобороны России мы не раскрываем по условиям контракта. Экспортный вариант готовится Группой "Кронштадт" к производству с 2019 года,

Нашей компанией совместно с АО "Рособоронэкспорт" была сформирована программа продвижения комплекса воздушной разведки с БЛА "Орион-Э", о чем на минувшем МАКСе подписано соглашение. Финальные объемы по его производству и поставке будут зависеть от заказов,