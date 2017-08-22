"Кронштадт": тяжелый ударный БЛА в России появится лет через пять

Данная программа рассчитана на три года. Ее цель – создание демонстрационного образца. В целом появление тяжелого беспилотника может занять четыре-пять лет,

Здесь мы также можем говорить о выполнении беспилотниками гражданских транспортных задач, появлении грузовых БЛА, осуществлении ими ретрансляции сигналов связи и прочее,

У нас они в разработке, но усилиями Группы "Кронштадт", поддерживаемой ее основным акционером АФК "Система", нас ожидает скорый прорыв в этой области и отставание в разработке будет в значительной степени преодолено,

Эксперты подтверждают: новая разработка выводит Россию на новый уровень технологий – беспилотные летательные аппараты, входящие в состав комплекса, не уступают передовым мировым аналогам. Естественно, мы планируем двигаться в том же русле,