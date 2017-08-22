13:05 22 августа

"Кронштадт": тяжелый ударный БЛА в России появится лет через пять

Предприятия Группы «Кронштадт» ведут работы по созданию тяжелого беспилотного комплекса взлетным весом порядка пяти тонн, передает Интерфакс-АВН сообщение гендиректора компании Армена Исаакяна.

"Кронштадт": тяжелый ударный БЛА в России появится лет через пять


Данная программа рассчитана на три года. Ее цель – создание демонстрационного образца. В целом появление тяжелого беспилотника может занять четыре-пять лет,
сказал гендиректор.


По его словам, это «позволит кратно расширить области применения БЛА (речь и о гражданском, и о военном применении) за счет значительного увеличения массы целевой нагрузки, увеличения дальности радиуса, времени в воздухе, дальности радиолокационного обзора».

Здесь мы также можем говорить о выполнении беспилотниками гражданских транспортных задач, появлении грузовых БЛА, осуществлении ими ретрансляции сигналов связи и прочее,
отметил Исаакян.

На вопрос, насколько Россия отстает сегодня в разработке ударных беспилотных комплексов от ведущих зарубежных стран – США, Китая, Израиля и других, Исаакян ответил, что «правильнее говорить о разведывательно-ударных комплексах: в США и Израиле они широко применяются уже более десяти лет».

У нас они в разработке, но усилиями Группы "Кронштадт", поддерживаемой ее основным акционером АФК "Система", нас ожидает скорый прорыв в этой области и отставание в разработке будет в значительной степени преодолено,
сказал он.

По словам гендиректора, компания уже совершила прорыв – «имеется в виду выполнение работы по комплексу воздушной разведки с БЛА "Орион-Э", включившей развитие опытного и серийного производства, композитных технологий».

Эксперты подтверждают: новая разработка выводит Россию на новый уровень технологий – беспилотные летательные аппараты, входящие в состав комплекса, не уступают передовым мировым аналогам. Естественно, мы планируем двигаться в том же русле,
добавил Исаакян.

Использованы фотографии: Группа "Кронштадт"
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Комментарии 3

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  1. kagorta Сегодня, 12:50
    Это крики Системы, о том, что мы молодцы не трогайте нас. Башнефть забрали, Роснефть иски выписывает. Это называется: "Вова, пожалей мы полезные".
    kagorta
    1. Stalingradpobeda Сегодня, 13:01
      А что хорошего разрушать? Создать труднее.
      Stalingradpobeda
  2. Stalingradpobeda Сегодня, 13:03
    А что лёгкие ударные БЛА уже создали в достаточном количестве?
    Stalingradpobeda
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