"Кронштадт": тяжелый ударный БЛА в России появится лет через пять
Предприятия Группы «Кронштадт» ведут работы по созданию тяжелого беспилотного комплекса взлетным весом порядка пяти тонн, передает Интерфакс-АВН сообщение гендиректора компании Армена Исаакяна.
По его словам, это «позволит кратно расширить области применения БЛА (речь и о гражданском, и о военном применении) за счет значительного увеличения массы целевой нагрузки, увеличения дальности радиуса, времени в воздухе, дальности радиолокационного обзора».
На вопрос, насколько Россия отстает сегодня в разработке ударных беспилотных комплексов от ведущих зарубежных стран – США, Китая, Израиля и других, Исаакян ответил, что «правильнее говорить о разведывательно-ударных комплексах: в США и Израиле они широко применяются уже более десяти лет».
По словам гендиректора, компания уже совершила прорыв – «имеется в виду выполнение работы по комплексу воздушной разведки с БЛА "Орион-Э", включившей развитие опытного и серийного производства, композитных технологий».
Данная программа рассчитана на три года. Ее цель – создание демонстрационного образца. В целом появление тяжелого беспилотника может занять четыре-пять лет,сказал гендиректор.
По его словам, это «позволит кратно расширить области применения БЛА (речь и о гражданском, и о военном применении) за счет значительного увеличения массы целевой нагрузки, увеличения дальности радиуса, времени в воздухе, дальности радиолокационного обзора».
Здесь мы также можем говорить о выполнении беспилотниками гражданских транспортных задач, появлении грузовых БЛА, осуществлении ими ретрансляции сигналов связи и прочее,отметил Исаакян.
На вопрос, насколько Россия отстает сегодня в разработке ударных беспилотных комплексов от ведущих зарубежных стран – США, Китая, Израиля и других, Исаакян ответил, что «правильнее говорить о разведывательно-ударных комплексах: в США и Израиле они широко применяются уже более десяти лет».
У нас они в разработке, но усилиями Группы "Кронштадт", поддерживаемой ее основным акционером АФК "Система", нас ожидает скорый прорыв в этой области и отставание в разработке будет в значительной степени преодолено,сказал он.
По словам гендиректора, компания уже совершила прорыв – «имеется в виду выполнение работы по комплексу воздушной разведки с БЛА "Орион-Э", включившей развитие опытного и серийного производства, композитных технологий».
Эксперты подтверждают: новая разработка выводит Россию на новый уровень технологий – беспилотные летательные аппараты, входящие в состав комплекса, не уступают передовым мировым аналогам. Естественно, мы планируем двигаться в том же русле,добавил Исаакян.
Использованы фотографии: Группа "Кронштадт"
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти