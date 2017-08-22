Предприятия ОПК получат защищенный интернет уже в этом году
Целый ряд предприятий российского ОПК в текущем году получит защищенный интернет, передает ТАСС сообщение гендиректора компании «Воентелеком» Александра Давыдова.
По его словам, «с появлением своего рода защищенного, в том числе криптографическими методами, интернета предприятия получат все современные услуги, которыми пользуются в гражданском интернете – телеприсутствие, видеоконференцсвязь, IP-телефонию».
Он отметил, что в перспективе «планируется внедрение таких сервисов, как защищенная система электронного документооборота, цифровые архивы, распределенные вычисления, совместное проектирование и создание безопасной платформы для проведения закрытых торгов».
Проект реализуется в интересах предприятий оборонно-промышленного комплекса по совместной инициативе Минобороны и Минпромторга России и сейчас находится в самой активной стадии – запуска объектов в эксплуатацию. В рамках первой очереди предстоит запустить более 200 предприятий, значительная часть которых начнет функционировать уже в этом году,рассказал Давыдов.
По его словам, «с появлением своего рода защищенного, в том числе криптографическими методами, интернета предприятия получат все современные услуги, которыми пользуются в гражданском интернете – телеприсутствие, видеоконференцсвязь, IP-телефонию».
Иначе говоря, унифицированные коммуникации только с высочайшим уровнем защиты,добавил гендиректор.
Он отметил, что в перспективе «планируется внедрение таких сервисов, как защищенная система электронного документооборота, цифровые архивы, распределенные вычисления, совместное проектирование и создание безопасной платформы для проведения закрытых торгов».
В конечном итоге, оцифровка всех процессов даст валовый эффект всей промышленности. А возможность совместной работы в единой сети заказчиков и всей кооперации при создании образцов вооружений в режиме реального времени, а не посредством фельдъегерско-почтовой связи, позволит существенно сократить цикл разработки и освоения в производстве новой продукции, снизит ее себестоимость,заключил Давыдов.
Использованы фотографии: ТАСС/пресс-служба АО "Воентелеком"
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