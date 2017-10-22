Дульнозарядные пистолеты Хауда (Howdah Pistols)

Появление на рынке оружия самообороны нового пистолета не всегда связано только с эволюцией огнестрельного оружия. Иногда потребители диктуют желаемые характеристики, которыми по их мнению должен обладать тот или иной пистолет. И под этот запрос оружейники разрабатывают оружие, которое может и не отличатся новизной конструкции или техническим совершенством.В качестве примера пистолета, который появился именно по запросу потребителей, можно назвать пистолет Хауда (Howdah Pistols).С самых ранних исторических времен индийские королевские власти и придворная элита в качестве развлечения занимались охотой на тигров, львов и других диких животных. При этом охотники располагались в специальных больших корзинах или платформах, установленных на спинах слонов. Такие платформы носили название Хауда (Howdah). В период британского колониального правления такая охота стала модной и среди чиновников администраций колоний, коммерсантов и английских офицеров.Однако такая охота была не только увлекательной, но и довольно опасной. Не редко раненный разъяренный тигр пытался запрыгнуть на слона и расправиться с охотником, находящимся в корзине на его спине. Холодное оружие не всегда было эффективно для защиты от нападения такого животного. Длинноствольные ружья и винтовки не очень удобны для стрельбы на коротких дистанциях и затрудняли движения стрелков. Обычные пистолеты в таких случаях так же были бесполезны, так как не имели достаточного останавливающего действия, чтобы мгновенно предотвратить опасность.Вероятнее всего вначале охотники просто делали обрезы двуствольных ружей, которые использовали в дополнение к обычным охотничьем ружьям и винтовкам, как оружие «последнего шанса». Позже британские оружейники начали изготавливать специальные пистолеты, которые имели большой калибр, а следовательно высокое останавливающее действие. Эти пистолеты получили название одноименное с названием корзин на спинах слонов — Хауда от английского (Howdah). В русскоязычных источниках встречаются так же названия Хаудах, Хоуда и даже Ховда.Историки отмечают, что популярность охоты в корзине howdah со спины слона, среди британцев была высокой уже в 1790-х годах, особенно среди служащих Ост-Индской компании. Самые ранние пистолеты howdah были кремневыми.В сочетании с винтовкой или охотничьим ружьем пистолет хауда составлял замечательный комплект не только для охотника, но и просто путешественника. На первый взгляд громоздкий и несколько неуклюжий пистолет сочетает в себе надежность и эффективность.Два ствола большого калибра, обычно расположенные в горизонтальной плоскости, способны разместить два мощных заряда. Два кремневых замка и два отдельных спусковых крючка повышают надежность оружия. Даже в случае отказа одного из замков или осечки, владелец имеет возможность произвести выстрел из второго ствола. Кроме того часто оружейники изготавливали такие пистолеты парами. Это еще больше повышало огневую мощь стрелка.Качество изготовления пистолетов хауда было выше всяких похвал. Кремневые замки часто имели предохранители, сделанные в виде перемещающейся по поверхности замочной доски пластины. Во включенном положении такие предохранители блокировали движения курков. Крышки пороховых полок мастера делали со специальной проточкой, которая плотнее закрывала пороховую полку и не позволяла дождю или влаге намочить затравочный порох.К слову сказать сам термин Howdah Pistols закрепился за крупнокалиберными пистолетами несколько позже, когда на смену кремневым замкам пришли капсюльные. Изначально двуствольные кремневые пистолеты большого калибра называли просто дорожными, каретными, седельными и т.д.Появление капсюлей и капсюльного ударного замка повысило надежность воспламенения порохового заряда в канале ствола и сделало оружие более удобным. К середине 19 века термин пистолет Howdah закрепился за оружием, специально предназначенным для защиты стрелка на охоте. Поскольку традиции охоты на слонах были особенно распространены в колониях Британской империи, в основном выпуском капсюльных пистолетов Хауда занимались британские оружейники.Традиционно считается, что типичный капсюльный пистолет Хауда это двуствольное оружие с двумя отдельными капсюльными замками и двумя спусковыми крючками.Стволы такого оружия, как правило, расположены в горизонтальной плоскости и их калибр может варьироваться от 0.577 до 0.75.Замки капсюльных пистолетов Howdah обычно снабжены предохранителем, размещенным на наружной поверхности замочной доски.Предохранитель перемещается вперед-назад по пазам в замочной доске. В положении курка на полувзводе, рычаг предохранителя может быть перемещен в крайнее переднее положение. При этом он входит в паз курка и блокирует его движение.Длина стволов дульнозарядных пистолетов Хауда могут быть различны. Вот пример пары английских пистолетов Howdah с маркировкой производителя Уилкинсон (Wilkinson). Длина стволов этих пистолетов 203 мм.Пистолет другого Лондонского оружейника с маркировкой «H. TATHAM. 37. CHARING CROSS. LONDON» имеет длину ствола всего 137 мм.Дульнозарядные капсюльные пистолеты Хауда в отличии от кремневых обычно снабжались металлическими шомполами, которые были закреплены под стволами на специальном шарнирном подвесе. Подобные шарнирные крепления так же устанавливались на пистолетах, предназначенных для кавалерии и предотвращали потери шомпола при верховой езде. Благодаря шарнирному креплению, владелец оружия может легко управляться одним шомполом для снаряжения обоих стволов пистолета.Охота на слонах — занятие для состоятельной публики. Для того чтобы угодить солидным клиентам оружейники стремились не только представить оружие высокого качества изготовления, но и сделать отделку оружия красивой и изысканой.Стволы оружия изготавливали из дамасской стали, ложе вырезали из ценных пород древесины.Металлические детали покрывали многочисленной гравировкой с геометрическими узорами и растительным орнаментом.Вот пример пистолета Howdah знаменитого британского оружейника с маркировкой «J. PURDEY, 314 ½ OXFORD STREET, LONDON», в котором даже стилистика изготовления правого курка напоминает голову слона.Помимо пистолетов Хауда с горизонтальным расположением стволов, встречались и двуствольные пистолеты с вертикальным расположением стволов. На данном фото показан пистолет Howdah, изготовленный мастером Холлис (Hollis) из Лондона.С именем Холлис (Hollis) так же связана довольно необычная Хоуда с прикладом.Несмотря на пистолетную форму рукоятки, ложе имеет еще и ружейный приклад. Калибр стволов данного пистолета .75. Вероятно приклад предназначен для компенсации мощной отдачи при стрельбе.Расположив стволы в вертикальной плоскости, мастеру пришлось решать проблему с размещением, формой и размерами брандтрубок и курков. В данном случае оружейник решил выйти из положение за счет удлинения ударной части правого курка. Брандтрубку нижнего ствола он разместил справа, ниже средней линии верхнего ствола. Благодаря такому решению оружие с правой стороны смотрится очень необычно.Брандтрубка верхнего ствола размещена слева. Курок левого замка имеет обычную длину ударной части. У оружия нет отдельных замочных досок. Ударно-спусковые механизмы верхнего и нижнего стволов собраны в едином корпусе, по типу оружия бокслок (boxlock).Несмотря на длину стволов всего 152 мм, пистолет имеет не только мушку на конце ствола, но и целик. Шомпол шарнирно закреплен внизу под стволами. Шарнир шомпола на оси установлен между между стволами у дульного среза оружия.Пистолеты хауда (Howdah Pistols) ко второй половине 19 века, благодаря высокому останавливающему действию, стали пользоваться спросом не только у охотников и путешественников, но и среди британских офицеров. Военные охотно использовали их в качестве личного оружия, взамен револьверов или пистолетов среднего и малого калибра.Пистолеты хауда (Howdah Pistols) довольно часто изготавливались парами и укладывались в дорогие оружейные футляры, изготовленные из красного дерева. На оружейных аукционах встречаются порой и одиночные пистолеты, которые как правило, комплектуются пороховницей, пулелейкой, отверткой, ключом для сосков брандтрубок и дополнительным шомполом.Пистолеты Хауда не только красивое, но и дорогое оружие. Изначально предназначенные для состоятельных людей они и в 19 веке стоили немалых денег. В настоящее время на антикварном рынке стоимость дульнозарядных пистолетов Howdah начинается от 3 000 долларов. Цена парного оружия в хорошем состоянии, уложенных в оригинальный оружейный футляр с набором аксессуаров, зачастую превышает 10 000 долларов.