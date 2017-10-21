В Сирии ликвидирован главарь бандгруппы, оккупирующей Идлиб

Турок, фанат проповедника Гюлена, работающий на американском телеканале CNN, Мете Сохтаоглу, в «Твиттере» выставил фотографию некого господина, который устроил одиночную акцию протеста.

Судя по всему, он разместил фото члена его съемочной группы, который привез с собой уже готовый плакат. Других объяснений лично у меня нет… Давайте рассуждать логически. Общеизвестно, что уже давно у жителей Идлиба серьёзные проблемы с продовольствием. Более того, значительная часть города уже разрушена боевиками «ан-Нусры»… Посмотрите же на это холеное лицо! Разве он похож на человека, который на протяжении последних нескольких лет живет на войне, окруженный террористами?! Да и плакат на английском языке заставляет усомниться в реальности этой акции… Так, лично я не видел ещё ни одного мероприятия в арабской республике, где лозунги писались бы на английском языке. Тут же все ясно – целевой аудитории американского телеканала должно быть понятно, чего хотят эти непонятные люди.

Из Сирии поступают сообщения о ликвидации главаря группировки «Файлак аш-Шам» (*запрещена в РФ) Окба аль-Баши. Он подорвался на мине, которая оказалась в его автомобиле.Банда, после того как была выбита из провинции Алеппо, сосредоточила свои террористические усилия в Идлибе, в котором действует так называемая зона деэскалации. В Идлибе произошла перегруппировка террористических формирований, в результате чего с «Файлак аш-Шам» слилась другая бандитская группа, известная под названием «Харакат Нур Ад-Дин Зинки» (*запрещена в РФ). В общей сложности состав обновлённой террористической структуры в провинции Идлиб превышает 4 тысячи боевиков.По данным Рияда Фарида Хиджаба, который сообщает о последних событиях в Сирии, боевики группировок, связанных с «Джебхат ан-Нусрой» (*запрещена в РФ), используя «затишье» на территории Идлиба, готовят самый настоящий живой щит из местных жителей для использования в качестве провокаций. Отмечается, что в районе населённого пункта Серакаб оборудован очередной фактически концентрационный лагерь, в котором содержатся лица, выступившие против террористов. Их используют для ежедневных работ по строительству фортификационных сооружений, рытья окопов, туннелей, при производстве самодельных орудийных установок.Рияд также комментирует фотографию, гуляющую по социальным сетям. На ней – мужчина, держащий в руках плакат с надписью о том, что Россия «гарантирует убийства и разрушения». Из комментария Рияда:Очевидно, что сторонники бесконечной войны в Сирии будут делать всё, чтобы попытаться настраивать мировое сообщество и сирийское население против действия сирийских правительственных войск и против действий России, благодаря которым уже удалось освободить значительную территорию САР от террористов.Для справки: Рияд Фарид Хиджаб (1987 г. р). Родился в сирийском городе Алеппо. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет. В 2017 году вернулся в Сирию, в родной город.