14:50 21 октября

В Сирии ликвидирован главарь бандгруппы, оккупирующей Идлиб

Из Сирии поступают сообщения о ликвидации главаря группировки «Файлак аш-Шам» (*запрещена в РФ) Окба аль-Баши. Он подорвался на мине, которая оказалась в его автомобиле.

В Сирии ликвидирован главарь бандгруппы, оккупирующей Идлиб


Банда, после того как была выбита из провинции Алеппо, сосредоточила свои террористические усилия в Идлибе, в котором действует так называемая зона деэскалации. В Идлибе произошла перегруппировка террористических формирований, в результате чего с «Файлак аш-Шам» слилась другая бандитская группа, известная под названием «Харакат Нур Ад-Дин Зинки» (*запрещена в РФ). В общей сложности состав обновлённой террористической структуры в провинции Идлиб превышает 4 тысячи боевиков.


По данным Рияда Фарида Хиджаба, который сообщает о последних событиях в Сирии, боевики группировок, связанных с «Джебхат ан-Нусрой» (*запрещена в РФ), используя «затишье» на территории Идлиба, готовят самый настоящий живой щит из местных жителей для использования в качестве провокаций. Отмечается, что в районе населённого пункта Серакаб оборудован очередной фактически концентрационный лагерь, в котором содержатся лица, выступившие против террористов. Их используют для ежедневных работ по строительству фортификационных сооружений, рытья окопов, туннелей, при производстве самодельных орудийных установок.



Рияд также комментирует фотографию, гуляющую по социальным сетям. На ней – мужчина, держащий в руках плакат с надписью о том, что Россия «гарантирует убийства и разрушения». Из комментария Рияда:
Турок, фанат проповедника Гюлена, работающий на американском телеканале CNN, Мете Сохтаоглу, в «Твиттере» выставил фотографию некого господина, который устроил одиночную акцию протеста.




Судя по всему, он разместил фото члена его съемочной группы, который привез с собой уже готовый плакат. Других объяснений лично у меня нет… Давайте рассуждать логически. Общеизвестно, что уже давно у жителей Идлиба серьёзные проблемы с продовольствием. Более того, значительная часть города уже разрушена боевиками «ан-Нусры»… Посмотрите же на это холеное лицо! Разве он похож на человека, который на протяжении последних нескольких лет живет на войне, окруженный террористами?! Да и плакат на английском языке заставляет усомниться в реальности этой акции… Так, лично я не видел ещё ни одного мероприятия в арабской республике, где лозунги писались бы на английском языке. Тут же все ясно – целевой аудитории американского телеканала должно быть понятно, чего хотят эти непонятные люди.


Очевидно, что сторонники бесконечной войны в Сирии будут делать всё, чтобы попытаться настраивать мировое сообщество и сирийское население против действия сирийских правительственных войск и против действий России, благодаря которым уже удалось освободить значительную территорию САР от террористов.

Для справки: Рияд Фарид Хиджаб (1987 г. р). Родился в сирийском городе Алеппо. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет. В 2017 году вернулся в Сирию, в родной город.
Автор: по материалам Рияда Фарида Хиджаба, Сирия, Алеппо


13

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 14

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 06:25
    Вот так надо поступать и со злобными недоумками на "территории 404"..Бомбу в машину,ледоруб в череп...Раз открыто не можем навести порядок в дурдоме.
    210окв
    1. Чёрный Сегодня, 07:24
      Цитата: 210окв
      Вот так надо поступать и со злобными недоумками на "территории 404"..Бомбу в машину,ледоруб в череп....

      А можн просто по примеру Израиля - ракету в окно спальни... smile
      Чёрный
      1. Джедай Сегодня, 09:12
        Неважно как и чем, важно валить этих бармалеев пачками, чтобы США не успевали новых выкормить.
        Джедай
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 08:14
      Рияд Фарид Хиджаб (1987 г. р). Родился в сирийском городе Алеппо. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет.

      Учим на свою голову чертей , а потом войска приходится задействовать по их уничтожению..
      Ну да ладно, работаем братья дальше !
      ОТДЕЛ
      1. CT-55_11-9009 Сегодня, 11:40
        Эм. Вообще-то, Рияд не бармалей, а нормальный гражданин Сирии. От него за последние дни много информации посыпалось. Так что Вы бы были поосторожнее с выказываниями.
        CT-55_11-9009
    3. штольц Сегодня, 09:28
      Нам-то, что до этой ликвидации, хрен знает в какой там провинции? Что тут обсуждать, у нас вон свои террористы на Кавказе расплодились немеренно, с ними бы разобраться.
      штольц
      1. CT-55_11-9009 Сегодня, 11:42
        Ого, в Британии уже свои Кавказские горы выросли? Клёво! А террористов с Кавказа в Англии действительно немало. Вот и разбирайтесь.
        CT-55_11-9009
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 06:49
    Он подорвался на мине, которая оказалась в его автомобиле.

    ... свои постарались из-за бабала или мерикатосы подсобили - походу много знал... но результат всё равно хороший... bully
    a.s.zzz888
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:48
    Их уничтожают пачками, а они как гуппи в аквариуме размножаются. Вот, что доллар живородящий нечисть делает, а идеи для слабоумных дур.ачков.
    rotmistr60
  4. РусланНН Сегодня, 07:52
    Хороший террорист это мертвый террорист. Удачи нашим спецам и ВКС в деле отчистим мира от такого дер..ма
    РусланНН
  5. Zubr Сегодня, 09:32
    Он подорвался на мине, которая оказалась в его автомобиле.


    smile Улыбнуло...
    Представил, как мина сама лезет матерясь по русски в машину.... smile
    Zubr
  6. Ныробский Сегодня, 10:23
    Теперь у них там будет "кастинг" на нового чабана для стада бородатых бомжахедов, в ходе которого они частично перестреляют друг друга.
    Ныробский
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:02
      Цитата: Ныробский
      Теперь у них там будет "кастинг" на нового чабана для стада бородатых бомжахедов, в ходе которого они частично перестреляют друг друга.

      Петербургский был самым крутым! Он в России учился и знал как управлять баранами ..хе хе
      Дудаев , Масхадов тому пример.. !
      ОТДЕЛ
  7. штольц Сегодня, 12:05
    Цитата: CT-55_11-9009
    Ого, в Британии уже свои Кавказские горы выросли? Клёво! А террористов с Кавказа в Англии действительно немало. Вот и разбирайтесь.

    А правда плохо быть дубковатым и искать Кавказ в Британии, а ещё хуже демонстрировать это на весь мир во всемирной сети?
    штольц
Картина дня