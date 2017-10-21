Der Spiegel: НАТО не сможет сдержать удар России по восточному флангу
Немецкое издание Der Spiegel выходит с очередным материалом, посвящённым «возможности нападения России на восточный фланг НАТО». При этом в немецком издании высказывают замечание по поводу того, что натовские силы в случае такого «нападения» не смогут противостоять российским вооружённым силам. Сообщается, что такие выводы сделаны в специальном докладе.
В докладе, если верить публикации «Шпигеля», заявлено, что у НАТО на «восточном фланге» отсутствует качественная логистика. Речь идёт о невозможности оперативно перебрасывать силы и средства в заданные районы. При этом рассматривается ситуация в Польше и главным образом в Прибалтике.
Также отмечается, что четырёх натовских батальонов, размещённых в Прибалтийском регионе, недостаточно «для сдерживания России».
Глава пресс-службы Североатлантического военного блока Оана Лунгеску отказалась прокомментировать публикацию в немецком издании, сообщив лишь то, что командование силами НАТО занимается воссозданием ряда управленческих структур альянса, которые были расформированы после окончания Холодной войны. На вопрос о том, значит ли это, что Холодная война Запада против России возобновляется, г-жа Лунгеску тоже не ответила.
Публикуется состав натовских батальонов на «восточном фланге». В Эстонии это силы Британии и Франции, в Латвии – Канады, Албании, Италии, Польши, Словении и Испании, в Литве – Германии, Бельгии, Люксембурга, Нидерландов и Норвегии, а Польше – США, Румынии и Британии.
Как видно, даже Люксембург решили задействовать для «противодействия российской агрессии».
В докладе, если верить публикации «Шпигеля», заявлено, что у НАТО на «восточном фланге» отсутствует качественная логистика. Речь идёт о невозможности оперативно перебрасывать силы и средства в заданные районы. При этом рассматривается ситуация в Польше и главным образом в Прибалтике.
Также отмечается, что четырёх натовских батальонов, размещённых в Прибалтийском регионе, недостаточно «для сдерживания России».
Глава пресс-службы Североатлантического военного блока Оана Лунгеску отказалась прокомментировать публикацию в немецком издании, сообщив лишь то, что командование силами НАТО занимается воссозданием ряда управленческих структур альянса, которые были расформированы после окончания Холодной войны. На вопрос о том, значит ли это, что Холодная война Запада против России возобновляется, г-жа Лунгеску тоже не ответила.
Публикуется состав натовских батальонов на «восточном фланге». В Эстонии это силы Британии и Франции, в Латвии – Канады, Албании, Италии, Польши, Словении и Испании, в Литве – Германии, Бельгии, Люксембурга, Нидерландов и Норвегии, а Польше – США, Румынии и Британии.
Как видно, даже Люксембург решили задействовать для «противодействия российской агрессии».
Использованы фотографии: https://twitter.com/natopress
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