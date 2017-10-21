14:56 21 октября

Der Spiegel: НАТО не сможет сдержать удар России по восточному флангу

Немецкое издание Der Spiegel выходит с очередным материалом, посвящённым «возможности нападения России на восточный фланг НАТО». При этом в немецком издании высказывают замечание по поводу того, что натовские силы в случае такого «нападения» не смогут противостоять российским вооружённым силам. Сообщается, что такие выводы сделаны в специальном докладе.

В докладе, если верить публикации «Шпигеля», заявлено, что у НАТО на «восточном фланге» отсутствует качественная логистика. Речь идёт о невозможности оперативно перебрасывать силы и средства в заданные районы. При этом рассматривается ситуация в Польше и главным образом в Прибалтике.

Также отмечается, что четырёх натовских батальонов, размещённых в Прибалтийском регионе, недостаточно «для сдерживания России».


Глава пресс-службы Североатлантического военного блока Оана Лунгеску отказалась прокомментировать публикацию в немецком издании, сообщив лишь то, что командование силами НАТО занимается воссозданием ряда управленческих структур альянса, которые были расформированы после окончания Холодной войны. На вопрос о том, значит ли это, что Холодная война Запада против России возобновляется, г-жа Лунгеску тоже не ответила.

Публикуется состав натовских батальонов на «восточном фланге». В Эстонии это силы Британии и Франции, в Латвии – Канады, Албании, Италии, Польши, Словении и Испании, в Литве – Германии, Бельгии, Люксембурга, Нидерландов и Норвегии, а Польше – США, Румынии и Британии.

Der Spiegel: НАТО не сможет сдержать удар России по восточному флангу


Как видно, даже Люксембург решили задействовать для «противодействия российской агрессии».

Использованы фотографии: https://twitter.com/natopress
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Комментарии 30

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  1. 210окв Сегодня, 06:48
    Подготавливают общество.А нам то,зачем нападать?Живите и дайте жить другим.И не лезьте с советами типа "Как вам обустроить Россию"!Без сопливых разберемся.
    210окв
    1. Дедкастарый Сегодня, 06:54
      Der Spiegel: НАТО не сможет сдержать удар России по восточному флангу
      всё мечтают...русские-придите,освободите снова...
      Дедкастарый
    2. PN Сегодня, 06:57
      Да ничего они не подготавливают. Просто отвлекают своё население от "заднеприводных" и арабов.
      PN
      1. хрыч Сегодня, 07:41
        Ну, еще конечно выдвигают силы к Украине. Там скоро все решится. Возможно будет битва за Киев в ближайшее время. А так по карте окружают В.Пруссию, ставят заслон на пути возможного деблокирования по суше. А так товарищ Сталин сунул им ежа в виде этой территории и им страшно очень ибо Балтика не под их контролем.
        хрыч
    3. Чёрный Сегодня, 07:00
      Подготавливают общество
      ...Вот именно.Spiegel -натовская помойка, которая трубит в интересах последних. Задача - взбодрить евролоха, что бы тот был покладистей и не возмущался при увеличении расходов на военный бюджет... smile
      Чёрный
    4. ОТДЕЛ Сегодня, 08:05
      Это у нас еще пока нету "танкового кулака" , как во времена СССР!
      А запад уже сдаваться собрался России..хе хе

      Ну за танковые войска.. drinks
      ОТДЕЛ
  2. Бензорез Сегодня, 07:10
    "Der Spiegel: НАТО не сможет сдержать удар России по восточному флангу"
    И это не может не радовать!
    Бензорез
    1. 210окв Сегодня, 07:15
      Радовать?Хуже нет похвалы врага..
      Цитата: Бензорез
      "Der Spiegel: НАТО не сможет сдержать удар России по восточному флангу"
      И это не может не радовать!
      210окв
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 07:27
    На вопрос о том, значит ли это, что Холодная война Запада против России возобновляется, г-жа Лунгеску тоже не ответила.

    ... холодная война и не останавливалась, просто притихала на время... angry
    a.s.zzz888
  4. Strashila Сегодня, 07:38
    Просто констатация факта... ни кто не будет умирать за своих восточных вассалов. Это они уже раз продемонстрировали в 1939 году в ситуации с Польшей. Не даром они отрабатывали и отрабатывают план быстрого бегства из Восточной Европы ежегодно. Что до их вассалов... мясо... просто мясо, которое прикроет их анус на время драпа.
    Strashila
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:41
    Суть этого материала сводится к одному - больше батальонов, бригад, дивизий в Восточную Европу. А обыватель трепещи перед российской "угрозой" и не думай о тех неприятностях, которые поджидают тебя за окном твоего дома.
    rotmistr60
    1. К-50 Сегодня, 08:49
      Цитата: rotmistr60
      Суть этого материала сводится к одному - больше батальонов, бригад, дивизий в Восточную Европу.

      Как сказал народный русский герой Иван Сусанин: Вот как все вместе соберутся, так и хлопнем всех разом, дабы за остальными не бегать.
      К-50
  6. Евродав Сегодня, 07:49
    Стратеги хреновы! Создаётся впечатление, что им вообще делать не фиг!
    Евродав
  7. Горменгаст Сегодня, 07:59
    Вопрос к Шпигелю и НАТОрастам: зачем вам в НАТО принципиально не защищаемые трибалты и поляки?.

    В Люксембурге ВС составляют 900 человек; это одна из стран с самой микроскопической армией. laughing
    Горменгаст
  8. sokol77 Сегодня, 08:12
    это не батальоны,а батальонные группы ,там где батальонные группы - будут и развёрнуты и базы под дальнейшее развёртывание бригад затем и дивизий при надобности, а логистику доведут до ума это не сложно при их то возможностях- бтг это форпосты НАТО, ,благо что нам есть чем ответить у границ на западе как минимум развёртываются две ударные армии,а и не в первой до Берлина хаживать только в архивные боевые карты взглянуть кое-что подправить да айда...
    sokol77
  9. Yak28 Сегодня, 08:20
    Мне кажется при широкомасштабной войне с НАТО у России тупо не хватит людских ресурсов,Россия не сможет в нужном количестве долго восполнять потери,а вот альянс сможет.Я вообще не представляю кто сегодня побежит добровольцем,а кто будет на заводах с утра до вечера снаряды делать.Зато понятно что богатые персонажи уедут за границу или откупятся от войны,мигранты и другие гости российских городов,а их миллионы будут заниматься криминалом ,мародёрством и возможно диверсиями. Я думаю Der Spiegel лукавит,что бы Россия не напрягалась и не усиливала группировку на европейском направлении
    Yak28
    1. Pivot Сегодня, 10:03
      При войне России с НАТО людские ресурсы не выживут ни с одной из сторон.
      Pivot
  10. дед Мих Сегодня, 08:21
    Оголенный юго-северный фланг. "Шпигель" что, не видит угрозы? Совсем от рук отбились. Только об удовольствиях думают.
    дед Мих
  11. К-50 Сегодня, 08:45
    четырёх натовских батальонов, размещённых в Прибалтийском регионе, недостаточно «для сдерживания России»

    С учётом того, что Россия никак ни на кого нападать не собирается, то хватит и пары солдат, чтобы охранять какой-нибудь штандарт, дабы его ветром не унесло. yes
    К-50
  12. Tusv Сегодня, 09:03
    Господа натовские анералы, к пустой башке руку не прикладывают. Делать нам больше нечего, как в очередной раз полуостров евпрпа освобождать
    Tusv
  13. andrewkor Сегодня, 09:05
    Что то я совсем запутался .Фланг у строя и фронта бывает левый и правый,а сам фронт соответственно Восточный ,Западный,Южный и Северный.Так куда,все таки наступать и обороняться?
    andrewkor
    1. Masya Masya Сегодня, 09:47
      Цитата: andrewkor
      Так куда,все таки наступать и обороняться?

      Куда, где? Да везде!!! lol
      Masya Masya
  14. Altona Сегодня, 09:14
    Цитата: ОТДЕЛ
    А запад уже сдаваться собрался России..хе хе

    ----------------------------------
    Виталий, конечно, вот ты выйдешь на передовую и всё НАТО заплачет в полном бессилии. laughing laughing А сегодня, вернее вчера, был день военного связиста. День танкиста был 10 сентября. tongue
    Altona
  15. Masya Masya Сегодня, 09:41
    Как видно, даже Люксембург решили задействовать для «противодействия российской агрессии»

    Чем больше стран озвучено, тем как-то весомее звучит! wink
    Masya Masya
  16. notingem Сегодня, 10:11
    Судя по карте прям военный интернационал
    notingem
    1. notingem Сегодня, 10:18
      Может в этом и задумка. Вояки всех стран собираются в кучу а потом откручивают голову своей элите. А Россия так для отвода глаз
      notingem
    2. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:01
      Судя по карте, НАТО наращивает группировку около наших границ и не факт, что делают они это для обороны, скорее наоборот... Нам в Европе ничего не нужно, а вот их бесит, что газ и нефть они покупают в России... Зачем покупать то, что можешь отобрать - старый торговый принцип будет действовать всегда, как сейчас например это действует в Ираке... Ирак продает огромные объемы нефти, но при этом что-то они не живут как СА или Катар, вроде и "диктатора" убрали и "демократию" у себя сделали, а все-равно нищета, просто по тому, что их грабят США и страны запада, не в открытую конечно, а через различные схемы с добычей и транспортировкой нефти...

      Так например было в России с проектами Сахалин-1 по добычи газа, США подписали договор по которому сами полностью оплачивали все затраты на инфраструктуру и налаживание процесса добычи, это они компенсировали себе продажей добытого газа, а как все затраты окупались дальше они должны были получать только плату за добытый объем... Все вроде бы правильно, только на практике оказалась, что затраты США на добычу постоянно росли и за 10 лет эксплуатации этого месторождения Россия почти ничего не получила, США просто бессовестно раздували инвестиционную программу вплоть до того, что рабочие у них летали исключительно бизнесклассами в самолетах... Путин еще пошутил, что когда газ в месторождении кончится, Россия еще и должна останется... Шутка шуткой - но это та реальность как США ведут дела... В итоге долю США в проекте выкупили... А в Ираке как и в Мексике, как и в любой стране куда США запустили свои руки все еще хуже...
      Ratmir_Ryazan
  17. Ratmir_Ryazan Сегодня, 10:52
    Западные политики через СМИ ведут пропаганду нацеленную на усиление своих воинских группировок войск вдоль границ России, для это используют любой повод, в том числе и вот такие бредовые.
    Ratmir_Ryazan
  18. Александр Александр Сегодня, 11:19
    Нету причин чтобы Россия напала на Европу , Это у НАТО в голове - что Россия нападет на них , мы не дадим им шансов , чтобы на нас напали . Ели задумают , конечно получат от всей души , зачем скрывать . Потом будут свой зад лет 100 лечить , и а петит сразу пропадет и на нас не будут смотреть .
    Александр Александр
  19. Александр Александр Сегодня, 11:21
    Цитата: Александр Александр
    Нету причин чтобы Россия напала на Европу , Это у НАТО в голове - что Россия нападет на них , мы не дадим им шансов , чтобы на нас напали . Ели задумают , конечно получат от всей души , зачем скрывать . Потом будут свой зад лет 100 лечить . И а петит сразу пропадет и на нас не будут смотреть .
    Александр Александр
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