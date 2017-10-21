Эрдоган обрушился с новой критикой на США

По какому праву страны, обладающие арсеналом в тысячи ядерных боеголовок, критикуют другие государства за развитие ядерного потенциала? Принцип "Сильный, всегда прав" наносит непоправимый удар по гуманизму и справедливости.

В Ракке вывесили транспарант с изображением главаря террористов. Чем объяснят это представители США? На словах американцы называют РПК террористической организацией. Об этом же заявляют во всеуслышание страны Европейского союза. Во Франции произошел схожий инцидент, когда государственное телевидение показало кадры, на которых пособники террористов, вывешивают на одном из зданий транспарант с изображением главаря террористов. При этом полиция спокойно следила за происходящим. А чем объяснят это в Европе? Как же солидарность в борьбе с терроризмом? Турция не верит заявлениям, не подкрепленным делами. В противном случае полиция стран Европы не обеспечивала бы безопасность террористов. Они не искренни и не честны. Пусть вначале будут честными в вопросах борьбы с терроризмом, а затем уже озвучивают требования в адрес Анкары.