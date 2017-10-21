Эрдоган обрушился с новой критикой на США
В ходе саммита стран так называемой Большой исламской восьмёрки (Турция, Иран, Индонезия, Бангладеш, Нигерия, Малайзия, Пакистан, Египет) президент Турции вновь сделал заявление, которое не могло не обратить на себя особого внимания. По словам Эрдогана, «претензии со стороны государств, обладающих ядерным арсеналом в тысячи боеголовок, по отношении к странам, пытающимся выстраивать собственную систему безопасности, выглядят нелепо».
Информационное агентство Anadolu приводит заявление президента Турции, высказавшегося на упомянутом саммите:
Далее Эрдоган обрушился с открытой критикой в адрес США и ЕС, обвинив Вашингтон и Брюссель в поддержке терроризма на Ближнем Востоке. По словам Эрдогана, США должны потрудиться объяснить следующее: почему поддерживаемые ими курдские вооружённые отряды PYD (сирийская ветвь запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана) вывесили над центральной площадью Ракки портрет Абдуллы Оджалана.
Эрдоган:
Для справки: Абдулла Оджалан – руководитель курдского политического и военного движения, которого Анкара обвинила в терроризме. Он отбывает пожизенное заключение в островной турецкой тюрьме Имралы.
Ранее, на саммите Большой исламской восьмёрки Эрдоган предложил расширить организации до двадцатки и отказаться во взаиморасчётах от использования доллара и евро.
Информационное агентство Anadolu приводит заявление президента Турции, высказавшегося на упомянутом саммите:
По какому праву страны, обладающие арсеналом в тысячи ядерных боеголовок, критикуют другие государства за развитие ядерного потенциала? Принцип "Сильный, всегда прав" наносит непоправимый удар по гуманизму и справедливости.
Далее Эрдоган обрушился с открытой критикой в адрес США и ЕС, обвинив Вашингтон и Брюссель в поддержке терроризма на Ближнем Востоке. По словам Эрдогана, США должны потрудиться объяснить следующее: почему поддерживаемые ими курдские вооружённые отряды PYD (сирийская ветвь запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана) вывесили над центральной площадью Ракки портрет Абдуллы Оджалана.
Эрдоган:
В Ракке вывесили транспарант с изображением главаря террористов. Чем объяснят это представители США? На словах американцы называют РПК террористической организацией. Об этом же заявляют во всеуслышание страны Европейского союза. Во Франции произошел схожий инцидент, когда государственное телевидение показало кадры, на которых пособники террористов, вывешивают на одном из зданий транспарант с изображением главаря террористов. При этом полиция спокойно следила за происходящим. А чем объяснят это в Европе? Как же солидарность в борьбе с терроризмом? Турция не верит заявлениям, не подкрепленным делами. В противном случае полиция стран Европы не обеспечивала бы безопасность террористов. Они не искренни и не честны. Пусть вначале будут честными в вопросах борьбы с терроризмом, а затем уже озвучивают требования в адрес Анкары.
Для справки: Абдулла Оджалан – руководитель курдского политического и военного движения, которого Анкара обвинила в терроризме. Он отбывает пожизенное заключение в островной турецкой тюрьме Имралы.
Ранее, на саммите Большой исламской восьмёрки Эрдоган предложил расширить организации до двадцатки и отказаться во взаиморасчётах от использования доллара и евро.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/RecepTayyipErdogan
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти