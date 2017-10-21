14:49 21 октября

Эрдоган обрушился с новой критикой на США

В ходе саммита стран так называемой Большой исламской восьмёрки (Турция, Иран, Индонезия, Бангладеш, Нигерия, Малайзия, Пакистан, Египет) президент Турции вновь сделал заявление, которое не могло не обратить на себя особого внимания. По словам Эрдогана, «претензии со стороны государств, обладающих ядерным арсеналом в тысячи боеголовок, по отношении к странам, пытающимся выстраивать собственную систему безопасности, выглядят нелепо».

Информационное агентство Anadolu приводит заявление президента Турции, высказавшегося на упомянутом саммите:
По какому праву страны, обладающие арсеналом в тысячи ядерных боеголовок, критикуют другие государства за развитие ядерного потенциала? Принцип "Сильный, всегда прав" наносит непоправимый удар по гуманизму и справедливости.


Эрдоган обрушился с новой критикой на США



Далее Эрдоган обрушился с открытой критикой в адрес США и ЕС, обвинив Вашингтон и Брюссель в поддержке терроризма на Ближнем Востоке. По словам Эрдогана, США должны потрудиться объяснить следующее: почему поддерживаемые ими курдские вооружённые отряды PYD (сирийская ветвь запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана) вывесили над центральной площадью Ракки портрет Абдуллы Оджалана.

Эрдоган:
В Ракке вывесили транспарант с изображением главаря террористов. Чем объяснят это представители США? На словах американцы называют РПК террористической организацией. Об этом же заявляют во всеуслышание страны Европейского союза. Во Франции произошел схожий инцидент, когда государственное телевидение показало кадры, на которых пособники террористов, вывешивают на одном из зданий транспарант с изображением главаря террористов. При этом полиция спокойно следила за происходящим. А чем объяснят это в Европе? Как же солидарность в борьбе с терроризмом? Турция не верит заявлениям, не подкрепленным делами. В противном случае полиция стран Европы не обеспечивала бы безопасность террористов. Они не искренни и не честны. Пусть вначале будут честными в вопросах борьбы с терроризмом, а затем уже озвучивают требования в адрес Анкары.


Для справки: Абдулла Оджалан – руководитель курдского политического и военного движения, которого Анкара обвинила в терроризме. Он отбывает пожизенное заключение в островной турецкой тюрьме Имралы.

Ранее, на саммите Большой исламской восьмёрки Эрдоган предложил расширить организации до двадцатки и отказаться во взаиморасчётах от использования доллара и евро.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/RecepTayyipErdogan
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Комментарии 51

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  1. Стабилиози Сегодня, 10:30
    поговорил с Темнейшим по телефону и... Какие речи, какой пафос) совпадение?..
    Стабилиози
    1. Logall Сегодня, 10:32
      Цитата: Стабилиози
      поговорил с Темнейшим по телефону и... Какие речи, какой пафос) совпадение?..

      Похоже, что Россия обросла мускулами... И теперь показывает бицепс!
      Что будет, когда кулаки в ход пойдут?
      Logall
      1. Стабилиози Сегодня, 10:35
        до кулаков надеюсь не дойдет, пока и пенделей хватает)...
        Стабилиози
        1. Partyzan Сегодня, 11:11
          Цитата: Стабилиози
          до кулаков надеюсь не дойдет, пока и пенделей хватает)...
          Partyzan
          1. cniza Сегодня, 12:23
            Идет большая политическая игра и каждый хочет выиграть. Володя , привет! hi
            cniza
            1. Partyzan Сегодня, 13:02
              Виктор hi ну это как в любой игре, еще ни одного не видел, кто бы хотел проиграть laughing drinks
              Partyzan
              1. cniza Сегодня, 13:05
                Бывает игра в поддавки и она часто используется в политике.
                cniza
      2. Чёрный Сегодня, 10:38
        поговорил с Темнейшим по телефону и... Какие речи, какой пафос) совпадение?..
        Нет. Чёткое исполнение инструкции wassat....агент "башибузук", завербованный министром сельского хозяйства РФ приступил к выполнению задания по разавлу НАТО wassat
        Чёрный
        1. хрыч Сегодня, 11:00
          Говорят, что Горбачев был настоящим большевиком и не был предателем. Но его страсть быть в центре внимания использовали западные спецслужбы и политики. Осыпая его льстивыми комплиментами, называя миротворцем планетарным и космическим, добились того, что темный колхозник, который достиг вершин власти, но так и не научился говорить, хакал и нес словесным поносом несвязные фразы. Ради этого обожания разоружил страну и готов был снять штаны. Здесь также, Эрдоган конечно не наш агент, но грамотное использование его чаяний, страхов, слабостей и пр., плюс конечно накладывается неудачная попытка его свержения. Поэтому Эрдоган делает то, что нам нужно, прежде всего и разваливает НАТО, .... как Горбачев laughing
          хрыч
          1. Vita VKO Сегодня, 11:18
            Цитата: хрыч
            прежде всего и разваливает НАТО

            Попытка военного переворота в прошлом году была явно с провоцирована США. Если Эрдоган поднимет этот вопрос на саммите НАТО, то за нарушение договора к США должны возникнуть серьезные претензии. Но пока это тот известный всем козырь Эрдоган держит в рукаве США вынуждены оправдываться и утираться что бы совсем не потерять то минимальное влияние в регионе, которое еще осталось.
            Vita VKO
            1. Владимир16 Сегодня, 12:57
              Цитата: хрыч
              Говорят, что Горбачев был настоящим большевиком и не был предателем.

              Говорят, в Москве кур доят.
              Горбатый просто баран и подхалим, который всю жизнь лез вверх лишь лестью и привык, что есть кто-то выше него который падок на лесть. Сама власть коммунистическая была очень слабой. Она построена на лести, подхалимаже, воровстве и вселенской зависти. По этому старые и молодые маразматики руководили страной после смерти Сталина, который по сути был самодержцем.
              После смерти Сталина, вся эта кодла тут же стала скулить и обвинять Виссарионыча во всех грехах. Но страна продержалась 70 лет лишь благодаря его самодержавию.
              Далее свора подхалимов, лизоблюдов и просто гадов и довели страну до развала. А самое страшное для нашей страны, что и сейчас во властных кабинета большинство именно таких деятелей.
              Демократия - гнилая система.
              Демократы желают лечиться у доктора которого выбрали общенародным голосованием? Или предпочтут врача который учился своей профессии?
              Владимир16
          2. mmk Сегодня, 11:52
            Горбачеву нужно поставить памятник, где-нибудь в центре Москвы, а позже публично его снести, когда туда стянутся грифы с запада с камерами.
            mmk
          3. Дембель77 Сегодня, 13:33
            Эрдоган делает то, что нам нужно, прежде всего и разваливает НАТО
            Каждому своя рубашка ближе к телу и туркам тоже. Не будут они за нас биться никогда (а если и будут, то за огромные д.). А так-то, намёк Эрдогана насчёт права северокорейцев на собственное ядерное оружие я понял, и с ним я согласен. Каждая нация имеет право на самоопределение и самозащиту.
            Дембель77
        2. УАЗ 452 Сегодня, 11:20
          А вот у агента "миллиардер" период внедрения затянулся. Непорядок. А всё из-за внутриведомственной грызни в министерстве сельского хозяйства, из-за которой ему активно противодействует агент "бабуля", завербованная другим отделом. Вот когда общее начальство надаёт обоим кураторам по башке, вот тогда и начнётся совместная работа. Вот тогда - держись, сверхдержава!
          УАЗ 452
    2. To be or not to be Сегодня, 10:51
      Совпадение начались после открытии 23 сентября 2015 г Московской соборной мечети .на которой присутствовали Путин, Эрдоган и Аббас...
      В развитие темы в 2016 году на Тв вышел фильм "Спящие." История противостояния ЦРУ и ФСБ в Москве в 2013-м году, накануне конфликта на Украине. Режиссер: Юрий Быков
      Сценарий: Сергей Минаев
      Оператор: Юрий Коробейников
      Продюсер: Федор Бондарчук, Вячеслав Муругов
      Пока 8 серий. Показана вся суть российской либеральной тусовки и работа разведок по срыву российских стратегических проектов
      To be or not to be
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 11:14
      обвинив Вашингтон и Брюссель в поддержке терроризма на Ближнем Востоке.

      Все правильно говорит...А с Израилем мы сами разберемся!
      В правильном направлении идешь Эрдоган! А твоего врага(скрывающегося) в США мы тебе предоставим..
      ОТДЕЛ
    4. Partyzan Сегодня, 11:23
      Цитата: Стабилиози
      поговорил с Темнейшим по телефону и... Какие речи, какой пафос) совпадение?..

      а сам то он какой laughing
      Partyzan
      1. mmk Сегодня, 11:54
        Одного звёздного угла не хватает на звезде!
        mmk
  2. pvv113 Сегодня, 10:31
    По какому праву страны, обладающие арсеналом в тысячи ядерных боеголовок, критикуют другие государства за развитие ядерного потенциала?

    Похоже у товарища Ына появился турецкий союзник
    pvv113
    1. Logall Сегодня, 10:33
      Думаете, что Путин через ''корефана''-эрдогана действует?
      Logall
      1. pvv113 Сегодня, 10:35
        Сложно сказать, даже лучшие разведки мира не могут разгадать многоходовки Путина
        pvv113
        1. Logall Сегодня, 10:41
          Цитата: pvv113
          Сложно сказать, даже лучшие разведки мира не могут разгадать многоходовки Путина

          Logall
      2. Tusv Сегодня, 10:54
        Цитата: Logall
        Думаете, что Путин через ''корефана''-эрдогана действует?

        Россия не действует, Она взаимодействует с соседями. Это нормально
        Tusv
        1. Logall Сегодня, 11:01
          Россия да!
          Но я про ''умом не понятую'' и не говорю! Только про Путина...
          Logall
      3. mmk Сегодня, 11:55
        Реджеп играет свою партию, в ВВП свою, вот и всё
        mmk
    2. Джедай Сегодня, 10:36
      С каким удовольствием к ним присоединился бы Родриго Дутерте...
      Джедай
      1. pvv113 Сегодня, 10:43
        Мне он тоже импонирует
        pvv113
        1. Джедай Сегодня, 10:49
          Да, в современном мире не всякий президент пусть и небольшой страны может демонстративно тыкать носом в дерьмо США.
          Джедай
  3. Воля Сегодня, 10:36
    Похоже, что Путин - современный гроссмейстер современной политики. wink
    Воля
    1. To be or not to be Сегодня, 10:52
      "Психотерапевт глобальной элиты!""
      To be or not to be
  4. alexmach Сегодня, 10:43
    Любопытно, это что ещё за разговоры про ядерное оружие со стороны Эрдогана? Ядрёную бомбу захотел что ли?
    alexmach
    1. УАЗ 452 Сегодня, 11:14
      Он бы не отказался, это точно. А у Вас есть? Почём, если оптом брать?
      УАЗ 452
    2. ukoft Сегодня, 11:29
      поддерживает иран, чтото видать хочет от них
      ukoft
  5. bratchanin3 Сегодня, 10:43
    У каждого своя правда. Для хохлов в ЛДНР живут сепаратисты, а для меня это патриоты Русского Мира.
    bratchanin3
  6. алекс-сп Сегодня, 10:45
    Думаю, тут другое...Эрдоган играет свою игру и вертится как...., чтоб и рыбку съесть и хвост не приморозить.
    алекс-сп
    1. Джедай Сегодня, 10:50
      Вот именно, не стоит забывать его мечту об Османской Империи.
      Джедай
      1. cniza Сегодня, 12:33
        Это цель всей его жизни. Привет Макс! hi
        cniza
        1. Джедай Сегодня, 12:49
          Добрый день, Виктор! hi Во всяком случае - так он сам себя позиционирует. Но кто способен заглянуть в глубины его души? wink
          Джедай
          1. cniza Сегодня, 12:54
            Мне кажется у него это на лбу написано - " хочу быть властителем Османской империи".
            cniza
            1. Джедай Сегодня, 13:25
              Как бы в это желание не прилетело что-нибудь американское калибра .50 what Пляшущему между молотом и наковальней не следует забывать об этом.
              Джедай
    2. п-к Опарышев Сегодня, 11:05
      По плану Глобальщиков,весь регион переходит под контроль Турции.Мечта Эрдогана:Османская Империя.Мешают евреи со своим Израилем(Центром приложения силы к иудеям)и курды.К курдам запустило жало Америка.Сейчас и решаются проблемы с курдами и с Израилем.
      п-к Опарышев
  7. Vard Сегодня, 10:53
    Скорее всего здесь дело в том, что он понял... молча сносит пендели от США путь в никуда... вот и начал огрызться... Закономерный итог политики слона в посудной лавке Белого дома...
    Vard
  8. Masya Masya Сегодня, 10:59
    и отказаться во взаиморасчётах от использования доллара и евро.

    Ох рискует, на "святое" покусился...
    Masya Masya
    1. УАЗ 452 Сегодня, 11:12
      Вот и мне интересно - когда бомбить будут?
      УАЗ 452
    2. Лелёк Сегодня, 11:19
      Цитата: Masya Masya
      Ох рискует, на "святое" покусился.


      hi , Марина. Да, ничем он не рискует пока Турция в НАТО. Вот если выйдет из этого гадючника, то сразу столкнётся с отработанным планом англо-саксов - "сталкивай лбами и приходи на развалины подобрать, что осталось". yes
      Лелёк
  9. Zubr Сегодня, 11:07
    Ранее, на саммите Большой исламской восьмёрки Эрдоган предложил расширить организации до двадцатки и отказаться во взаиморасчётах от использования доллара и евро.


    То, что не сделал Муаммар Каддафи, пытается сделать Эрдоган.
    Интересно, это очередная просто пугалка для Америки ? Или прошла попытка усидеть на двух стульях стразу ?
    Zubr
  10. Лелёк Сегодня, 11:10
    Прочитал статью, сказал сам себе: "Молодец, Ким Чен Ын !", а потом перечитал заголовок: " Бааа! Да это же старина Реджеп Тйипович !". Устлаться можно. Ну - Цицерон, ну - Плевако, ну - Фидель (и все в одном флаконе). Старается Эрдогаша обеспечить себе алиби на случай изготовления в Турции ядерного оружия? Ну а как же, у Ирана будет, у КНДР уже есть, а "султанат" что, лысый что ли? yes
    Лелёк
  11. УАЗ 452 Сегодня, 11:11
    Турок и северный кореец - братья навек?
    УАЗ 452
  12. gml Сегодня, 11:32
    Интересно, когда Эрдоган начнёт собственную программу достижения Я.О.? И кому из соседей это понравится?
    gml
  13. askort154 Сегодня, 12:38
    Западная 7-ка - США, Англия, Германия, Франция, Италия,Канада, Япония - поддерживающие однополярный мир ( около 900 млл. чел.)
    БРИКС, ШОС, СНГ, ЕАЭС, + новая исламская 8-ка - ( около 5 миллиардов чел.)Меньшинство, нагло навязывает свою волю большинству. Терпение не беспредельно. negative
    askort154
  14. XXXIII Сегодня, 12:54
    Хотели убить "Ататюрка-Эрдогана" и его семью не пощадить, получите врага у своих дверей на века..... hi
    XXXIII
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