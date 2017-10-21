14:55 21 октября

Президента Молдавии лишили права назначить министра обороны

Конституционный суд Молдавии разрешил назначить министра обороны в обход президента страны Игоря Додона, являющегося также Верховным главнокомандующим.

Решение было мотивировано «невыполнением Додоном его конституционных обязанностей», когда тот дважды отклонил предложенную премьер-министром Павлом Филипом кандидатуру Евгения Стурзы на пост министра обороны. По законам Молдавии глава республики может отклонить кандидатуру только один раз. В случае повторного выдвижения президент обязан подписать указ о назначении, если премьер-министр повторно выдвигает ту же кандидатуру.

Президента Молдавии лишили права назначить министра обороны



Суд констатировал, что Додон «находится в состоянии временной неспособности исполнять свои обязанности» и разрешил делегировать его полномочия председателю парламента или премьер-министру. Тем не менее в каждом конкретном случае они должны запрашивать решение Конституционного суда.

22 сентября депутаты парламента Молдавии от Либеральной партии начали сбор подписей под законопроектом об импичменте Игоря Додона. Лидер Либеральной партии Михай Гимпу отметил, что законопроект был направлен всем парламентским фракциям, кроме фракции Партии социалистов. Для рассмотрения законопроекта на заседании парламента необходимы подписи 34 депутатов из 101, передает "Лента.ru"

Использованы фотографии: Алексей Дружинин / РИА Новости
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Комментарии 44

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  1. Владыка Ситх Сегодня, 12:14
    парламент нужно разогнать и выборы новые назначить, тогда все пойдет как по маслу.
    Владыка Ситх
    1. капрал Сегодня, 12:17
      Если парламент первый импичмент президенту не устроит.
      капрал
      1. Владимир16 Сегодня, 12:18
        Царь Додон слабенький какой-то. За него большинство молдован проголосовало. Имея такую поддержку населения да поддержку в России можно было быть активнее и по-смелее. Или таможня пока не даёт добро?
        Владимир16
        1. cniza Сегодня, 12:21
          Завязывается ещё один узелок , противостояния с Западом.
          cniza
          1. Джедай Сегодня, 13:10
            Пока молдавский парламент сидит на американской зарплате - ничего другого ждать и не стоит. Вопрос в другом: как так получилось что президент фактически не имеет ничего, кроме должности? Кто силён в этих хитросплетениях - подскажите!
            Джедай
            1. cniza Сегодня, 13:13
              Все как в Грузии , только Президент , как английская королева... пока , он ещё поборется.
              cniza
              1. Джедай Сегодня, 13:32
                В этой ситуации полуоттенков быть не может : либо Додон осилит парламент и премьер-министра, либо парламент и премьер-министр - Додона. Вот уж воистину : вспомнились уроки английского. Премьер-министр по-ихнему будет Prime-Minister. Но если первую букву заменить, то получится Crime-Minister, то есть "криминальный министр". am
                Джедай
            2. Dashout Сегодня, 14:00
              Сожрут они Додона...
              Dashout
          2. Нормаль ок Сегодня, 13:35
            Цитата: cniza
            Завязывается ещё один узелок , противостояния с Западом.

            О чём вы говорите? Он уже 25 лет как завязан!!!
            Нормаль ок
        2. LSA57 Сегодня, 12:36
          Цитата: Владимир16
          можно было быть активнее и по-смелее.

          да хоть суперактивным. если парламент всё делает против, все потуги тщетны. вспомним манёвры нато. он запретил туда ехать. та начхали на прямой приказ и поехали. а это армия
          LSA57
          1. Pirogov Сегодня, 12:44
            Цитата: LSA57
            да хоть суперактивным. если парламент всё делает против, все потуги тщетны. вспомним манёвры нато. он запретил туда ехать. та начхали на прямой приказ и поехали. а это армия

            Парламент пользуется тем ,что Молдова находится в кольце ,,,любых друзив ,,, ,а выхода России к её границам нет . Вот эти западные ставленники и потеряли страх.
            Pirogov
        3. СЕРЖ ант Сегодня, 12:36
          Там сложно всё...Так всё хитро сделано,что он,даже имея 759,25% поддержки населения-НИЧЕГО не сможет путного сделать-плохотнюк(и фамилия-то подобающая)рулит...Жаль мужика,хороший человек...
          СЕРЖ ант
          1. Starover_Z Сегодня, 14:14
            Цитата: СЕРЖ ант
            Там сложно всё...Так всё хитро сделано,что он,даже имея 759,25% поддержки населения-НИЧЕГО не сможет путного сделать-плохотнюк(и фамилия-то подобающая)рулит...Жаль мужика,хороший человек...

            Парламентская республика (вспомнился ШКиД). При Додоне оказалось, что президент тут фиктивный правитель.... Его роль - подписывать указяки и раздавать значки, с чем исправно справлялся предыдущий зиц-президент ! А Додон думал победить парламент, но сил не хватает и они его съедят и потянут Молдаванию в европень !
            Действительно жаль мужика !
            Starover_Z
        4. Zubr Сегодня, 14:10
          Да не слабенький он. Просто кроме народа, опоры у него нет. Если поднимется молдавский народ в защиту прав президента действующего, парламент будет нервно курить в сторонке.
          Zubr
    2. Чёрный Сегодня, 12:17
      Цитата: Владыка Ситх
      парламент нужно разогнать и выборы новые назначить, тогда все пойдет как по маслу.

      ...да, но вопрос: кто это сделает?....всё жёстко контролируется западными спецслужбами через Румынию....Додону остаётся надеятся , что его поддержит народ и армия. И такой вариант возможен. Ведь очевидно, что люди не довольны нынешним правительством и парламентом, иначе Додону ничего не светило бы на выборах....но возможен и другой...
      Чёрный
    3. Geisenberg Сегодня, 12:29
      Цитата: Владыка Ситх
      парламент нужно разогнать и выборы новые назначить, тогда все пойдет как по маслу.


      Не станут они разгоняться. Только того и добиваются чтоб Додон предпринял какие ни будь действия. Видимо совсем мало людей его там поддерживает ....
      Geisenberg
    4. Зяблицев Сегодня, 12:37
      Додону надо действовать, иначе его завтра посадят на цепь! Впрочем, Глава,даже псевдогосударства, на цепи - это вполне в духе американской демократии... laughing
      Зяблицев
      1. д^Амир Сегодня, 12:49
        Будет первый Президент на цепи

        второй... первого Трампа в вашингтоне обратали... рот открыть не может без конгресса...
        д^Амир
        1. Зяблицев Сегодня, 12:53
          Так США,даже не псевдогосударство - а полумафиозная мегакорпорация!Поэтому там это естественно!
          Зяблицев
          1. д^Амир Сегодня, 12:55
            а я честно говоря надеялся... даже радовался его победе... сломали за 3 месяца...
            д^Амир
            1. Зяблицев Сегодня, 13:02
              В любом случае лучше Клинтон!Трамп все понимает, сделать ничего не может - Президентство для него была финишем собственной жизненной игры в тщеславие! Он сделал всех, но тут то и понял, что сделал и сам себя...В смысле поимел!Систему сломать практически не возможно, Кеннеди подтвердит...Есть надежда, что с его характером, он только гнется, но не ломается! Время у него еще есть!
              Зяблицев
              1. д^Амир Сегодня, 13:05
                лучше Клинтон!

                боюсь уже воевали бы... а мы традиционно не готовы... в планах партии то же было завершение перевооружения Красной Армии к 1944 году...
                д^Амир
                1. Зяблицев Сегодня, 13:12
                  К сожалению быть не готовым к войне - это историческая данность России...
                  Зяблицев
    5. ОТДЕЛ Сегодня, 13:05
      Цитата: Владыка Ситх
      парламент нужно разогнать и выборы новые назначить, тогда все пойдет как по маслу.

      Они этого только и ждут, чтобы вой поднять ...!
      Дадон ,себя сдержано ведет и правильно.. hi
      Генерал Лебедь ,там заложил основу мира и согласия ! пусть кудахтуют пока
      Дадон держись!

      Поддержим всегда , любыми средствами..
      ОТДЕЛ
    6. Василенко Владимир Сегодня, 13:15
      Цитата: Владыка Ситх
      парламент нужно разогнать

      у них Железняка нет
      Василенко Владимир
    7. 73bor Сегодня, 13:49
      Там парламентом другой пахан руководит ,и это не президент !
      73bor
  2. DEZINTO Сегодня, 12:17
    Да что у них там происходит?
    DEZINTO
    1. Чёрный Сегодня, 12:21
      Цитата: DEZINTO
      Да что у них там происходит?

      прозападный парламент и правительство бодаются с президентом, больше тяготеющим к России...при этом в силу молдавских законов, президент там не имеет больших полномочий....
      Чёрный
      1. DEZINTO Сегодня, 12:26
        Спасибо......
        DEZINTO
    2. Молодой_Коммунист Сегодня, 12:27
      Цитата: DEZINTO
      Да что у них там происходит?

      Ничего необычного: Молдова является ПАРЛАМЕНТСКОЙ республикой. Парламент, в соответствии с Конституцией, вертит бессильного прорусского президента на одном месте, а большинсто местных пользователей, безграмотных политически, слепо переносят российские реалии на Молдову и бегают тут с воплями "Нашего Додона обижают!".
      Молодой_Коммунист
      1. DEZINTO Сегодня, 12:28
        ага интересно чем всё закончится? Что - то чувствую очередную революцию достоинства...(увы)
        DEZINTO
        1. Молодой_Коммунист Сегодня, 12:45
          Цитата: DEZINTO
          Что - то чувствую очередную революцию достоинства...(увы)

          Зачем? В парламентской республике президент не более чем говорящая голова, от него ничего не зависит и никаких функций, кроме представительских у него нет. Зачем п*н*сам его свергать?
          Молодой_Коммунист
        2. БМП-2 Сегодня, 12:46
          Да что у них там происходит?

          По всей видимости, боятся соседскую "самую сильную армию в Европе", ну и, пытаются назначить министром обороны "молдавского ястреба"! laughing Представляю себе реакцию американских "партнёров", если играя на опережение, завтра Додон выступит с обращением: "Порох, введи войска!" wassat
          БМП-2
  3. Комментарий был удален.
  4. Uryukc Сегодня, 12:32
    Время заимствовать передовой опыт Эрдогана, и реорганизовать Молдову в презедентскую республику.
    Uryukc
  5. alkor Сегодня, 12:44
    Зачем Молдавии президент с такими полномочиями? Или зачем президенту такой парламент с Конституцией? Сдается мне, в консерватории нужно что-то подправить.... Вот кто будет первый?
    alkor
    1. Молодой_Коммунист Сегодня, 13:04
      Цитата: alkor
      Сдается мне, в консерватории нужно что-то подправить....

      Переезжайте в Молдову. Отказывайтесь от русского гражданства. Берите молдавское. Баллотируйтесь в премеры. Выигрывайте выборы с подавляющим большинством. Инициируйте созыв Великого народного собрания. Пишите новую проэктоконституцию Молдовы. Выигрывайте референдум и принимайте ее.
      Молодой_Коммунист
  6. askort154 Сегодня, 12:55
    Западный осьминог - Молдову без крови не отпустит.
    askort154
  7. Langf Сегодня, 12:56
    Ведьмин шабаш. Трампу приготовится.
    Langf
    1. кг пв Сегодня, 13:30
      По вашему у мирового закулисья Додон следует в списке сразу за Трампом. good
      Хорошо что Додон этого не знает,а то возгордился бы. wink
      кг пв
  8. nov_tech.vrn Сегодня, 13:25
    собрались шесть граждан Румынии в "конституционном" суде Молдавии и лишили прав, всенародно избранного президента Молдавии, це Европа, не удивляйтесь
    nov_tech.vrn
  9. Горменгаст Сегодня, 13:31
    Около 10 румынов решают, кого назначить министром обороны Молдавии. am

    А где Сталин? am am
    Горменгаст
  10. Berkut24 Сегодня, 13:39
    Пока Додон не выиграет парламентские выборы, всё будет бесполезно. Если Додон возьмет нужное количество мест в парламенте, тогда нужно будет менять Конституцию в части перехода на президентскую форму правления и создания жесткой административной вертикали власти.
    Berkut24
  11. 3vs Сегодня, 13:44
    Додону только опыт Бори Ельцина поможет...
    3vs
  12. Ретвизан 8 Сегодня, 14:53
    Чмырят Додона по полной!
    Ретвизан 8
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