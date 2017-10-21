14:58 21 октября

В НАТО отвергли обвинения СМИ в неспособности сил альянса к быстрому развертыванию

Североатлантический альянс отверг обвинения германского журнала Der Spiegel в неспособности сил НАТО к быстрому развертыванию и переброске подкреплений по Европе. Как заявила в субботу ТАСС официальный представитель альянса Оана Лунгеску, "силы НАТО сейчас более готовы и способны к развертыванию, чем когда-либо за последние десятилетия".

В пятницу вечером еженедельник Der Spiegel опубликовал статью, в которой со ссылкой на секретный доклад НАТО утверждалось, что транспортная инфраструктура европейских стран-членов (имеющих самую плотную транспортную сеть в мире) ослабла и не способна обеспечить быструю переброску военных сил по территории альянса в случае возникновения конфликта.

В НАТО отвергли обвинения СМИ в неспособности сил альянса к быстрому развертыванию



В ответ на просьбу дать оценку этому материалу Лунгеску сказала:

Мы никогда не комментируем то, что преподносится как утечки. НАТО является самым сильным военным альянсом в мировой истории благодаря своей способности адаптироваться на протяжении 70 лет. НАТО осуществляет сейчас самое значительное усиление своей коллективной обороны с момента завершения холодной войны, включая размещение четырех многонациональных боевых групп на востоке альянса, в том числе в Литве, под командованием Германии. Кроме того, НАТО утроила численность своих Сил реагирования (примерно до 25 тысяч человек - прим.), в основе которых находится 5-тысячный контингент сверхбыстрого реагирования. Силы НАТО сейчас более готовы и способны к развертыванию, чем когда- либо за последние десятилетия


В то же время ряд государств - членов альянса, в том числе восточноевропейских, в настоящее время развернул агитацию за создание так называемой системы военного Шенгена, которая предусматривала бы максимальное упрощение административных пограничных формальностей для переброски иностранных военных и техники через границы европейских стран. Эта инициатива, в частности, должна открыть Европу для удобного, свободного и беспрепятственного перемещения по ее территории американских подразделений.

Использованы фотографии: http://www.vesti.ru/
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 23

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:07
    А зря отвергли...

    Все очень серьезно для США ,Англии и Израиля...
    ОТДЕЛ
    1. cniza Сегодня, 13:10
      Цитата: ОТДЕЛ
      А зря отвергли...


      Это они так шифруются. laughing
      cniza
      1. штольц Сегодня, 13:19
        Выросло и вошло в силу новое поколение военных и политиков, никогда не получавших по рогам и промеж от русской армии, вот они и пыжатся, надувают щёки, напрашиваются на меры воспитательного характера.
        штольц
        1. Тралл Сегодня, 13:32
          НАТО утроила численность своих Сил реагирования (примерно до 25 тысяч человек - прим.), в основе которых находится 5-тысячный контингент сверхбыстрого реагирования

          Это белорусским партизанам на три дня работы. Причём, первый день уйдет на откапыпание зарытого 1943-1945 в лесах оружия, а последний - на утопление 25 тысяч груз-200 в болотах. smile
          Тралл
          1. Джедай Сегодня, 13:37
            Как не вспомнить нашего Кондрата Крапиву и его бессмертную басню "Ганарысты парсюк" ? Приведу на белорусском языке, если кому что не понятно - переведу:
            Бывае, праўда вочы коле...

            Раз гнаў пастух свіней у поле.

            Адзін вялізарны Парсюк,

            Які абегаў вёску ўсю,

            За раніцу абшнырыў завуголле,

            Цяпер такі меў выгляд важны,

            Што носа не дастаць і сажнем -

            Вышэй за ўсіх ён сам сябе лічыў,

            А што ў самога на лычы,

            Не бачыў гэтага, аднак.

            І вось адзін тут Падсвінак,

            Які заўважыў бруд раней,

            І кажа: - Дзядзечка, твой лыч у брудзе!

            Нязграбна гэта й між свіней,

            А што ж, калі заўважаць людзі?

            Парсюк наставіў хіб, Парсюк раз'юшан:

            - Цераз цябе я чырванець прымушан!

            Такое мне сказаць асмеляцца нямногія,

            Дык гэта ж - дэмагогія! -

            Парсюк наш лаецца - не дараваць клянецца:

            - І месца мокрага, - крычыць, - не застанецца!

            Ты мой свінячы гонар закрануў! -

            І так ён Падсвінака грызянуў,

            Што той за сажняў пяць адскочыў.



            Парсюк не надта быў ахвочы

            Глядзецца праўдзе ў вочы.
            Джедай
          2. Чёрный Сегодня, 13:47
            Цитата: Тралл
            Это белорусским партизанам на три дня работы. Причём, первый день уйдет на откапыпание зарытого 1943-1945 в лесах оружия, а последний - на утопление 25 тысяч груз-200 в болотах.

            в три дня не уложитесь....там ещё месяц нужно будет дороги от их натовского дерьма отмывать... laughing
            Чёрный
        2. Pirogov Сегодня, 14:24
          Цитата: штольц
          Выросло и вошло в силу новое поколение военных и политиков, никогда не получавших по рогам и промеж от русской армии, вот они и пыжатся, надувают щёки, напрашиваются на меры воспитательного характера.

          Да хватит уже их воспитывать ,если придётся то мочить их всех до конца . Хватит быть воспитателями ,добренькими и т.д. это не кто не ценит и дорого нам обходится .
          Pirogov
    2. Зяблицев Сегодня, 13:14
      НАТО можно смело расформировывать - есть же ВСУ! laughing
      Зяблицев
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 13:11
    Силы НАТО сейчас более готовы и способны к развертыванию, чем когда- либо за последние десятилетия

    ... сам себя не похвалишь - а кто тогда же? bully
    a.s.zzz888
    1. СЕРЖ ант Сегодня, 13:25
      Да парням надоело просто,что из них никчёмных инвалидов делают в угоду ВПК ихнему(наши не могут ничего,надо им ещё оружия дать,тогда,мол,отразят врагов),вот и огрызнулись... laughing А так-то всерьёз их надо воспринимать,а не по писанине какой-то там в средствах массовой информации...Я не хотел бы с ними встретиться.
      СЕРЖ ант
      1. sabakina Сегодня, 13:42
        Наши встречались, и чё?
        sabakina
        1. NIKNN Сегодня, 13:56
          Цитата: sabakina
          Наши встречались, и чё?

          Он имел в виду один с этой шоблой в пивбаре...
          NIKNN
          1. sabakina Сегодня, 13:59
            Николай, ну, тогда:
            Как в анекдоте:
            Выходит на китайскую границу русский богатырь и кричит:
            - Эй, сто тыщ китайцев, айда за сопку драться...
            Китайцы собрались и пошли... Через пару дней из-за сопки
            выходит русский богатырь и кричит:
            - Эй, сто тыщ китайцев, айда за сопку драться...
            Китайцы собрались......................
            Через пару дней выходит опять русский богатырь и кричит:
            - Эй, сто тыщ китайцев, айда за сопку драться...
            Собрались китайцы.... вдруг из-за сопки выползает недобитый
            китаец и из последних сил глаголит:
            - Не ходите, это засада - их там двое!
            sabakina
            1. NIKNN Сегодня, 14:00
              Цитата: sabakina
              Николай, ну, тогда:

              Ну да так как то... smile
              NIKNN
    2. poquello Сегодня, 13:30
      Цитата: a.s.zzz888
      Силы НАТО сейчас более готовы и способны к развертыванию, чем когда- либо за последние десятилетия

      ... сам себя не похвалишь - а кто тогда же? bully

      сказали ровно то что сказали, готовы и способны когда-либо - лжи ни капли, а если эстооонцы время замерять будут - так вообще молниеносно
      poquello
  3. APASUS Сегодня, 13:20
    В то же время ряд государств - членов альянса, в том числе восточноевропейских, в настоящее время развернул агитацию за создание так называемой системы военного Шенгена, которая предусматривала бы максимальное упрощение административных пограничных формальностей для переброски иностранных военных и техники через границы европейских стран.

    Интересно что до этого страны члены НАТО не особенно были ограничены границами стран участников,но вот изобретение военного Шенгена скорее для того чтобы оправдать переброску войск членов блока в страны не имеющие отношение к НАТО,но вступивших в военный Шенген.Это прежде всего Грузия и Украина.
    APASUS
    1. NIKNN Сегодня, 13:59
      Цитата: APASUS
      ,но вступивших в военный Шенген.Это прежде всего Грузия и Украина.

      Реальная мысль. Скорее единственный аналитический комент. drinks
      NIKNN
  4. Горменгаст Сегодня, 13:24
    Со времени Ништадского мирного договора, любое вмешательство США на территории Трибалтии - есть акт агрессии.

    Вариант - таки да, при условии возврата 2 млн. золотых ефимков (= нынешнему золотому запасу США) - можно обсудить независимость так называемых маленьких, но гордых наций. Именно золотом, как было заплачено, а не туалетной бумагой. Петр 1 платил золотом.

    Просто отдайте денюжку, и все - получайте независимость. А если не отдадите, то Аляска под большим сомнением. am
    Горменгаст
  5. Ferdinant Сегодня, 13:31
    НАТО может и нет,а армия США развернется молниеносно!
    Ferdinant
    1. sabakina Сегодня, 13:44
      Цитата: Ferdinant
      НАТО может и нет,а армия США развернется молниеносно!

      Ну, если только в обратную сторону...
      sabakina
  6. Кокос Сегодня, 13:53
    Цитата: ОТДЕЛ
    А зря отвергли...

    Все очень серьезно для США ,Англии и Израиля...


    согласен с автором....но на кой хрен нам оно нада???
    Кокос
  7. штольц Сегодня, 14:17
    Цитата: Тралл

    Это белорусским партизанам на три дня работы.

    Возможно и так, но при одном условии: под руководством Центрального штаба партизанского движения в Москве, ведь именно так было во время ВОВ.
    штольц
  8. Oleg7700 Сегодня, 14:52
    "Der Spiegel" cказал... Практически вся большая немецкая пресса, с "Зеркалом" во главе, записные "алармисты", по определению, этим и кормятся. Вчера вечером он перепечатал, уже по немецки интерпретировав, утреннюю израильскую информацию о межправительственном соглашении Германия-Израиль, касающегося строительства трёх новых подлодок, со всей исходной отсебятиной "журнализдов", понятия не имеющих что написано в договоре,но плохо относящихся к Натаньяху. И сразу понеслось по Германии и дальше - "Spiegel" сказал...
    Oleg7700
Картина дня