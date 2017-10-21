В НАТО отвергли обвинения СМИ в неспособности сил альянса к быстрому развертыванию

Мы никогда не комментируем то, что преподносится как утечки. НАТО является самым сильным военным альянсом в мировой истории благодаря своей способности адаптироваться на протяжении 70 лет. НАТО осуществляет сейчас самое значительное усиление своей коллективной обороны с момента завершения холодной войны, включая размещение четырех многонациональных боевых групп на востоке альянса, в том числе в Литве, под командованием Германии. Кроме того, НАТО утроила численность своих Сил реагирования (примерно до 25 тысяч человек - прим.), в основе которых находится 5-тысячный контингент сверхбыстрого реагирования. Силы НАТО сейчас более готовы и способны к развертыванию, чем когда- либо за последние десятилетия

Североатлантический альянс отверг обвинения германского журнала Der Spiegel в неспособности сил НАТО к быстрому развертыванию и переброске подкреплений по Европе. Как заявила в субботу ТАСС официальный представитель альянса Оана Лунгеску, "силы НАТО сейчас более готовы и способны к развертыванию, чем когда-либо за последние десятилетия".В пятницу вечером еженедельник Der Spiegel опубликовал статью, в которой со ссылкой на секретный доклад НАТО утверждалось, что транспортная инфраструктура европейских стран-членов (имеющих самую плотную транспортную сеть в мире) ослабла и не способна обеспечить быструю переброску военных сил по территории альянса в случае возникновения конфликта.В ответ на просьбу дать оценку этому материалу Лунгеску сказала:В то же время ряд государств - членов альянса, в том числе восточноевропейских, в настоящее время развернул агитацию за создание так называемой системы военного Шенгена, которая предусматривала бы максимальное упрощение административных пограничных формальностей для переброски иностранных военных и техники через границы европейских стран. Эта инициатива, в частности, должна открыть Европу для удобного, свободного и беспрепятственного перемещения по ее территории американских подразделений.