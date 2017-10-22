Эксперты предложили Пентагону внедрять ракеты, нарушающие ДРСМД

Некоторые будущие американские системы наземного базирования должны быть двойного назначения. Это означает, что они должны быть способны к доставке как обычных, так и маломощных ядерных боезарядов. Системы двойного назначения могут добавить новые градации к американской "шкале эскалации", укрепить сдерживание в критических регионах и сократить зависимость от нестратегического ядерного оружия, доставляемого самолетами – самолеты могут быть неспособны преодолеть (ПВО) в районах большой угрозы,

Например, размещение систем вооружения двойного назначения в Польше может помочь сдержать расположенные по периферии (Польши) российские ракеты "Искандер", которые способны нести ядерное оружие. Это может также сильно усложнить проблемы, которые придется решать России, чтобы захватить страны Балтии,