Эксперты предложили Пентагону внедрять ракеты, нарушающие ДРСМД
Эксперты американского Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA) предложили Пентагону начать внедрение ракетных систем двойного назначения, способных доставлять ядерные боезаряды, передает РИА Новости.
По мнению авторов доклада, предлагаемый шаг поможет «сдержать российские оперативно-тактические ракеты "Искандер", которые Россия развернула в Калининградской области» в ответ на размещение комплексов ПРО США в Европе. Они утверждают, что российские ракеты способны нести ядерные боеголовки.
На каком основании сделан вывод о намерении РФ «захватить страны Балтии», не поясняется.
Ранее директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко заявлял, что размещение ракет двойного назначения ПРО США в Румынии и Польше открыто нарушает договор РСМД и является прямой угрозой России.
Справка агентства: «CSBA – вашингтонский экспертный центр, который занимается специализированными исследованиями по военному бюджету США и выработкой рекомендаций для американских политиков и военных по оборонной стратегии. Пентагон, конгресс и администрация США не обязаны прислушиваться к рекомендациям экспертов CSBA. При этом данный центр и целый ряд других работающих с Пентагоном, претендуют на то, чтобы повлиять на будущую военную стратегию США».
По мнению авторов доклада, предлагаемый шаг поможет «сдержать российские оперативно-тактические ракеты "Искандер", которые Россия развернула в Калининградской области» в ответ на размещение комплексов ПРО США в Европе. Они утверждают, что российские ракеты способны нести ядерные боеголовки.
Некоторые будущие американские системы наземного базирования должны быть двойного назначения. Это означает, что они должны быть способны к доставке как обычных, так и маломощных ядерных боезарядов. Системы двойного назначения могут добавить новые градации к американской "шкале эскалации", укрепить сдерживание в критических регионах и сократить зависимость от нестратегического ядерного оружия, доставляемого самолетами – самолеты могут быть неспособны преодолеть (ПВО) в районах большой угрозы,говорится в докладе.
Например, размещение систем вооружения двойного назначения в Польше может помочь сдержать расположенные по периферии (Польши) российские ракеты "Искандер", которые способны нести ядерное оружие. Это может также сильно усложнить проблемы, которые придется решать России, чтобы захватить страны Балтии,пишут эксперты.
На каком основании сделан вывод о намерении РФ «захватить страны Балтии», не поясняется.
Ранее директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко заявлял, что размещение ракет двойного назначения ПРО США в Румынии и Польше открыто нарушает договор РСМД и является прямой угрозой России.
Справка агентства: «CSBA – вашингтонский экспертный центр, который занимается специализированными исследованиями по военному бюджету США и выработкой рекомендаций для американских политиков и военных по оборонной стратегии. Пентагон, конгресс и администрация США не обязаны прислушиваться к рекомендациям экспертов CSBA. При этом данный центр и целый ряд других работающих с Пентагоном, претендуют на то, чтобы повлиять на будущую военную стратегию США».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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