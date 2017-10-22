12:44 22 октября

Эксперты предложили Пентагону внедрять ракеты, нарушающие ДРСМД

Эксперты американского Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA) предложили Пентагону начать внедрение ракетных систем двойного назначения, способных доставлять ядерные боезаряды, передает РИА Новости.



По мнению авторов доклада, предлагаемый шаг поможет «сдержать российские оперативно-тактические ракеты "Искандер", которые Россия развернула в Калининградской области» в ответ на размещение комплексов ПРО США в Европе. Они утверждают, что российские ракеты способны нести ядерные боеголовки.


Некоторые будущие американские системы наземного базирования должны быть двойного назначения. Это означает, что они должны быть способны к доставке как обычных, так и маломощных ядерных боезарядов. Системы двойного назначения могут добавить новые градации к американской "шкале эскалации", укрепить сдерживание в критических регионах и сократить зависимость от нестратегического ядерного оружия, доставляемого самолетами – самолеты могут быть неспособны преодолеть (ПВО) в районах большой угрозы,
говорится в докладе.

Например, размещение систем вооружения двойного назначения в Польше может помочь сдержать расположенные по периферии (Польши) российские ракеты "Искандер", которые способны нести ядерное оружие. Это может также сильно усложнить проблемы, которые придется решать России, чтобы захватить страны Балтии,
пишут эксперты.

На каком основании сделан вывод о намерении РФ «захватить страны Балтии», не поясняется.

Ранее директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко заявлял, что размещение ракет двойного назначения ПРО США в Румынии и Польше открыто нарушает договор РСМД и является прямой угрозой России.

Справка агентства: «CSBA – вашингтонский экспертный центр, который занимается специализированными исследованиями по военному бюджету США и выработкой рекомендаций для американских политиков и военных по оборонной стратегии. Пентагон, конгресс и администрация США не обязаны прислушиваться к рекомендациям экспертов CSBA. При этом данный центр и целый ряд других работающих с Пентагоном, претендуют на то, чтобы повлиять на будущую военную стратегию США».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 94

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  1. Грац Сегодня, 08:24
    главное чтоб наше руководство не забывало про 22 июня 1941г
    а то в Польше уже не бригада, а дивизия
    и ракеты уже не перехватчики, а ударные. возможно придет время задуматься о нанесении превентивного удара, как минимум по граничащим с нами базам нато
    Грац
    1. СЕРЖ ант Сегодня, 08:31
      Жить,смотрю,всем надоело-превентивные удары,весь мир в труху,давайте бахнем!!!
      СЕРЖ ант
      1. vovanpain Сегодня, 08:38
        Цитата: СЕРЖ ант
        Жить,смотрю,всем надоело-превентивные удары,весь мир в труху,давайте бахнем!!!

        Ты же вчера предлагал бахнуть laughing Говорил что воли у нас нет или это было вчера?Так бахнем,обязательно бахнем,но потом. wink
        vovanpain
        1. СЕРЖ ант Сегодня, 09:05
          Сегодня не бахайте,мне сходить надо кое-куда вечером,а потом делайте,что хотите. laughing
          СЕРЖ ант
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:11
            Цитата: СЕРЖ ант
            Сегодня не бахайте,мне сходить надо кое-куда вечером,а потом делайте,что хотите. laughing

            Мы подождем тебя ! А потом вместе бахнем.. drinks
            ОТДЕЛ
            1. СЕРЖ ант Сегодня, 09:13
              Договорились laughing laughing laughing drinks
              СЕРЖ ант
          2. vovanpain Сегодня, 09:12
            Цитата: СЕРЖ ант
            Сегодня не бахайте,мне сходить надо кое-куда вечером

            Ладно не будем yes Сказал же
            Цитата: vovanpain
            обязательно бахнем,но потом.

            wink hi
            vovanpain
        2. Partyzan Сегодня, 09:11
          Володя hi с ДР drinks все правильно и бахнем, а потом и бухнем за нашу победу good
          Partyzan
          1. vovanpain Сегодня, 09:14
            Цитата: Partyzan
            Володя hi с ДР drinks все правильно и бахнем, а потом и бухнем за нашу победу good

            Спасибо Володя! hi drinks drinks drinks Сегодня обязательно бахну за столом пробкой от шампанского. soldier drinks hi
            vovanpain
            1. Partyzan Сегодня, 09:15
              так держать good soldier drinks drinks drinks
              Partyzan
              1. devis Сегодня, 10:04
                Утро как в Джентельменах удачи.
                Бухнул,бабахнул,диван.
                Не жизнь ,а романтика!
                (шутка присутствует).
                devis
                1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:14
                  Цитата: devis
                  Утро как в Джентельменах удачи.
                  Бухнул,бабахнул,диван.
                  Не жизнь ,а романтика!
                  (шутка присутствует).

                  Я бы добавил еще немного..))))
                  Диван , сердечный приступ, реанимация...ха ха ха кхе кхе..ой
                  Уважаю тех , кто умеет тонко юморить... fellow
                  ОТДЕЛ
            2. sabakina Сегодня, 09:41
              Володя, присоединяюсь в Бобу! МНОГАЯ ЛЕТА! drinks
              sabakina
          2. Ванёк Сегодня, 10:07
            Цитата: Partyzan
            а потом и бухнем за нашу победу


            Бухнём* ... Русский язык велик и могуч.

            hi Вам из Сибири.
            Ванёк
          3. ОТДЕЛ Сегодня, 11:08
            Присоединяюсь ..Володя с Днем рождения !
            Твой аватар и комменты , очень меткие..Удачи! За тебя брат.. drinks soldier
            ОТДЕЛ
      2. General70 Сегодня, 10:15
        И бахнем,но в труху,но потом good lol
        General70
    2. LSA57 Сегодня, 08:34
      Цитата: Грац
      возможно придет время задуматься о нанесении превентивного удара, как минимум по граничащим с нами базам нато

      ....и ввязаться в ТМВ практически со всей Европой. мы так сильны? и, что нам это даст?
      LSA57
      1. Partyzan Сегодня, 09:14
        Цитата: LSA57
        и, что нам это даст?
        Сергей hi не знаю что даст, но и смотреть спокойно точно не будем как перед ВМВ, я думаю, что два раза на грабли не наступим
        Partyzan
        1. LSA57 Сегодня, 09:29
          Цитата: Partyzan
          но и смотреть спокойно точно не будем

          конечно не будем, но и первые на рожон не полезем
          LSA57
          1. Partyzan Сегодня, 09:35
            Цитата: LSA57
            конечно не будем, но и первые на рожон не полезем

            первыми - нее, оно нам нать? его ж тронь - вони будет, надо будет думать как утилизировать, а так может сами утилизируются lol
            Partyzan
    3. штольц Сегодня, 09:06
      Путин пообещал мгновенный, зеркальный ответ, неужели решится на что-то серьёзное?
      штольц
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:13
        Цитата: штольц
        Путин пообещал мгновенный, зеркальный ответ, неужели решится на что-то серьёзное?

        Путин умеет тонко блефовать и тролить! В этом ему нет равных на планете..
        ОТДЕЛ
      2. LSA57 Сегодня, 09:15
        Цитата: штольц
        Путин пообещал мгновенный, зеркальный ответ

        вот именно, ответ
        LSA57
    4. сибиралт Сегодня, 09:35
      По ракетным наработкам Россия вырвалась вперед лет на 50. "Исключительные" прощелкали этот вопрос и теперь долго догонять будут. bully
      сибиралт
      1. LSA57 Сегодня, 09:48
        Цитата: сибиралт
        и теперь долго догонять будут.

        если вообще догонят
        LSA57
        1. сибиралт Сегодня, 10:39
          Согласен. Если не догонят, то хотя бы согреются. laughing
          сибиралт
    5. To be or not to be Сегодня, 09:50
      Янки забыли с чего начинался Карибский кризис. который был вызван размещением США ядерного оружия в Турции в 1961 году и впоследствии тайной переброской и размещением на Кубе военных частей и подразделений Вооружённых Сил СССР, техники и вооружения, включая ядерное оружие. Кризис мог привести к глобальной ядерной войне(операция "Анадырь")
      Опять у американцев мышление обезьяны, прыгающей по пальмам с гранатой с выдернутой чекой .
      Как же подлетное время их радует .
      От Европы до РФ минуты.Цена временного выигрыша не стоит того , так как итог всех этих игрищ может быть плачевен для всего земного шарика .
      To be or not to be
    6. Кент0001 Сегодня, 10:56
      Про возможность превентивных ударов надо прописать в оборонной стратегии и всем заинтересованным лицам (прежде всего в европе) это донести.
      Кент0001
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:25
    Эксперты предложили Пентагону внедрять ракеты, нарушающие ДРСМД
    Американцы с лёгкостью готовы разместить в Европе что угодно.Не своя территория под ударом ведь.
    Наблюдатель2014
    1. игорка357 Сегодня, 08:34
      Их территория под ударом уже давно очень,а с НАТО уж как нибудь справимся.
      игорка357
    2. Смог Сегодня, 08:39
      А Польша я так понимаю с радостью соглашается быть мишенью № 1 для наших ракет . Ну что сказать полякам -молодцы , вперед и с песней. До Америки далеко, а вы рядом.
      Смог
      1. LSA57 Сегодня, 08:43
        Цитата: Смог
        А Польша я так понимаю с радостью соглашается быть мишенью № 1 для наших ракет .

        наверное по принципу, назло маме уши отморожу
        LSA57
        1. Джедай Сегодня, 08:47
          Полякам не важно насколько плохо им самим будет, главное - России нагадить, да побольше.
          Джедай
        2. Смог Сегодня, 08:52
          Цитата: LSA57
          по принципу, назло маме уши отморожу

          Ну судя по заявлениям некоторых их официальных морд(написать лиц рука не поднялась) они уже на всю голову отмороженные.
          Сергей! Здрав будь. soldier drinks
          Смог
          1. LSA57 Сегодня, 09:02
            Цитата: Смог
            они уже на всю голову отмороженные.

            а мне кажется русофобия мозг не замораживает, а высушивает и передаётся капельным путём. причём чем сильнее визг тем дальше улетает заражённая слюна. даже пересекает океан.
            Привет! smile hi drinks
            LSA57
            1. Смог Сегодня, 09:09
              Цитата: LSA57
              русофобия............передаётся капельным путём.

              Русофобия, как и демократия
              Смог
              1. LSA57 Сегодня, 09:20
                Цитата: Смог
                Русофобия, как и демократия

                «Демократия — наихудшая форма правления, если не считать всех остальных». Этот афоризм Уинстона Черчилля до сих пор активно применяется в политике.
                LSA57
                1. Смог Сегодня, 09:22
                  Цитата: LSA57
                  «Демократия — наихудшая форма правления,

                  Эх, эти бы слова да нашим "либералам" в уши
                  Смог
                  1. LSA57 Сегодня, 09:31
                    Цитата: Смог
                    Эх, эти бы слова да нашим "либералам" в уши

                    бесполезно. у них они наглухо грязью замазаны. как и глаза
                    LSA57
                    1. Смог Сегодня, 09:40
                      Цитата: LSA57
                      они наглухо грязью замазаны. как и глаза

                      Точно. Вижу и слышу только то что хочу .......
                      Смог
                      1. LSA57 Сегодня, 09:50
                        Цитата: Смог
                        Точно. Вижу и слышу только то что хочу .....

                        а чаще то, что из за большой лужи прилетает
                        LSA57
                2. Orionvit Сегодня, 10:38
                  Цитата: LSA57
                  «Демократия — наихудшая форма правления, если не считать всех остальных»

                  "Демократия, - наихудшая форма правления, после тирании." Это слова ещё по моему Платона, если не ошибаюсь. Древние ещё две с половиной тысячи лет назад, уже знали всё правду о демократии.
                  Orionvit
        3. Partyzan Сегодня, 09:17
          Цитата: LSA57
          наверное по принципу, назло маме уши отморожу

          а может у них физиология другая, и там отмораживать то нечего? laughing
          Partyzan
          1. LSA57 Сегодня, 09:32
            Цитата: Partyzan
            а может у них физиология другая

            ну когда родились ведь что то там было...
            LSA57
            1. Partyzan Сегодня, 10:13
              Цитата: LSA57
              ну когда родились ведь что то там было...

              ключевое слово - было laughing
              Partyzan
              1. LSA57 Сегодня, 10:26
                Цитата: Partyzan
                ключевое слово - было

                да и сейчас есть. вакуум между ушами
                LSA57
                1. Partyzan Сегодня, 10:40
                  Цитата: LSA57
                  да и сейчас есть. вакуум между ушами

                  Partyzan
    3. Orionvit Сегодня, 08:55
      Некоторые будущие американские системы наземного базирования должны быть двойного назначения.
      По моему они изначально были двойного назначения, иначе в Европе, возле границ России, их никто бы не размещал. Под предлогом защиты Европы, да плевать штаты хотели на Европу и всех Европейцев вместе взятых. Кстати размещали с разговорами, что мол от Ирана, а теперь уже про Иран забыли, и правды не скрывают. Всё это затеяно исключительно против России.
      Orionvit
      1. LSA57 Сегодня, 09:05
        Цитата: Orionvit
        По моему они изначально были двойного назначения,

        ну да. когда наши просили документально подтвердить, что они не наступательные и не направлены против России, нам неизменно отказывали
        LSA57
  3. КОСМОС Сегодня, 08:58
    Выход из договора РСМД возвращяют нас в прошлое, в 80г, снова за маячит вероятность ограниченной ядерной войны в Европе. Но как бы странным это не казалось, в отличии от 80 х, сегодня это России выгодно, во-первых, возможностью наклепать дешевых "коротких" ракет, надо же компенсировать раст мелких угроз, во-вторых, средства обороны стали на порядок лучше, в-третьих, сегодня благополучие США во многом зависит от Европы и гипотетический конфликт на европейском ТВД, развалит и Европу и НАТО, что уполовинит военные и экономические возможности США, вынудит их покинуть Европу и перейти к обороне на своем контененте.
    КОСМОС
    1. voyaka uh Сегодня, 10:15
      "что уполовинит военные и экономические возможности США,
      вынудит их покинуть Европу и перейти к обороне на своем контененте"////
      ---
      Та же самая раскладка была и в 80-е году, не считая, что тогда у СССР
      было немерянно танков и самолетов, а сейчас в 10 раз меньше.
      БРСД, размещенные Штатами в Европе за 4-5 минут
      долетят до Москвы, мест базирования "Ярсов" и до крупных городов и стратегичеких заводов
      европейской части России, а российские до США за 35 минут. Как была эта раскладка в 80-е годы,
      так и осталась. И тогда СССР предложил договор о запрещении БРСД.
      voyaka uh
  4. федоров Сегодня, 09:00
    Эксперты американского Центра стратегических и бюджетных оценок

    Да сколько ж там всяких голимых центров ? Наверное столько как и в России, да и в Хохлостане разных "институтов" независимых экспертов и исследований численностью в десяток человек, которых регулярно "опрашивает" ОРТ. sad А членов акемиков всякого ранга РАН просто пруд пруди, и каждый - эксперт. Как и МЫ с Вами... wink
    федоров
  5. APASUS Сегодня, 09:01
    Это может также сильно усложнить проблемы, которые придется решать России, чтобы захватить страны Балтии,
    пишут эксперты.
    На каком основании сделан вывод о намерении РФ «захватить страны Балтии», не поясняется.

    А что собственно пояснять?
    Вот выступил директор ЦРУ с информацией о нанесении С Кореей ядерного удара по США,значить надо их опередить,разбомбив страну первыми .Ведь ЦРУ не может врать!!!
    Везде сценарий один и тот же
    APASUS
    1. Partyzan Сегодня, 10:14
      Цитата: APASUS
      Ведь ЦРУ не может врать!!!

      вот после этих слов - карта то мне и поперла laughing
      Partyzan
  6. Ураган70 Сегодня, 09:14
    Цитата: LSA57
    Цитата: Грац
    возможно придет время задуматься о нанесении превентивного удара, как минимум по граничащим с нами базам нато

    ....и ввязаться в ТМВ практически со всей Европой. мы так сильны? и, что нам это даст?

    Нам это даст- Отсутствие Европы!
    Пока у них живёт принцип, что со сдачей столицы, капитулирует страна- мы непобедимы!
    Как, я, камушек в Макарона кинул?
    Ураган70
  7. федоров Сегодня, 09:14
    Ранее директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко заявлял, что размещение ракет двойного назначения ПРО США в Румынии и Польше открыто нарушает договор РСМД и является прямой угрозой России.

    Ну да,может опоздал чуток ? Может Лавров и ВВП об этом заявляли еще два года назад ? request И совсем с открытных трибун, на яву со всякого мира кореспондентов.
    Да и Чуркин там в долгу не оставался.
    Или нужно дятлом быть, дабы дошло западу ?
    федоров
  8. штольц Сегодня, 09:19
    Цитата: LSA57

    ....и ввязаться в ТМВ практически со всей Европой. мы так сильны? и, что нам это даст?

    А, что собственно, сейчас представляет собой Европа, с позиций мобготовности? Это раньше мобилизованные рабочие и крестьяне, привыкшие к труду и дисциплине, на основе какой-то идеологии, представляли грозную силу. Сейчас же большинство населения - это офисный планктон, значительно разбавленный гомосеками, трудно их представить, идущими цепью на пулемёты.
    штольц
    1. LSA57 Сегодня, 09:34
      Цитата: штольц
      А, что собственно, сейчас представляет собой Европа, с позиций мобготовности?

      а с нас и армии хватит. просто по численности
      LSA57
      1. RUMA-A Сегодня, 09:57
        "а с нас и армии хватит. просто по численности".. Право превентивного удара.. 22 июня 41г не будет.
        Еще...
        RUMA-A
  9. armourer Сегодня, 09:20
    Не гневите бога, мы все жалкий прыщик в космической вселенной. Если ликвидируем себя, никто и не заметит
    armourer
    1. федоров Сегодня, 09:39
      Еще как заметят и прислушаются. Зевсы,Юпитеры, ТОТы,Осиризы,Амон и Ра, Вишну с Кришной, ну там Буда с Иисусом, Магометом ваще в конце мира плетутся..
      Обидятся, как же так - без работы остались .. wink
      А вот тот , которого имени никто не знает, ЗАДУМАЕТСЯ.
      федоров
  10. федоров Сегодня, 09:30
    Пентагон, конгресс и администрация США не обязаны прислушиваться к рекомендациям экспертов CSBA.

    В России так же допустим к Жириновскому и Зюганову не прислушиваются. wink
    федоров
  11. Горменгаст Сегодня, 09:47
    У меня встречное предложение; внедрять:



    Тем более, по американским фильмам это все давно внедрено; нарушения не будет. Запускать под видом габаритно-весовых макетов. laughing
    Горменгаст
    1. LSA57 Сегодня, 10:31
      Цитата: Горменгаст
      Тем более, по американским фильмам это все давно внедрено;

      в уркаине тоже внедряют
      LSA57
    2. Вадим237 Сегодня, 11:11
      Придёт время и спутники с водородными зарядами появятся, на высокоэлептической орбите.
      Вадим237
  12. Смог Сегодня, 09:52
    LSA57,
    Цитата: LSA57
    Цитата: Смог
    Точно. Вижу и слышу только то что хочу .....

    а чаще то, что из за большой лужи прилетает

    Не трогайте залужию. Для них это "свято"......!!!!!!!!
    Смог
    1. LSA57 Сегодня, 10:29
      Цитата: Смог
      Для них это "свято"......!!!!!!!!

      ну да, икона. а вот для меня неприятность на теле земли
      LSA57
    2. Partyzan Сегодня, 10:30
      Цитата: Смог
      Не трогайте залужию.

      Partyzan
  13. wot Сегодня, 10:00
    читали уже статью , Трамп обьявил мобилизацию 1000 пилотов ....скоро что то грянет . Путин пусть перед Раулем хоть самбу танцует , но на Кубу надо срочно возвращаться !!! Матрасы поймут только когда ракеты появятся рядом с ними am а все слова про быстрый "зеркальный ответ " походу только слова , враг уже у порога ....Кстати вчера по России 24 был отличный сюжет про операцию "Анадырь "
    wot
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:26
      Цитата: wot
      читали уже статью , Трамп обьявил мобилизацию 1000 пилотов ....скоро что то грянет

      Буря, скоро грянет буря...

      Нахулиганим на славу мужики!
      ОТДЕЛ
  14. Бывший комбат Сегодня, 10:06
    Давно очевидно, что пин.досня готовит очередную войну в Европе. Тут и брэксит, тут радикализация гейропы, тут и антироссийская истерия в сми запада, тут и стягивание вооружений первого удара к границам России. Я лично просто удивляюсь благодушию в российском руководстве и их попыткам ублажить запад. Типичная ситуация как и перед ВМВ Сталин тоже не верил в возможность нападения и изо всех сил старался не дать повода для нападения ... ну и всем известно что вышло ... Так теперь и эти ... ублажают ... Женьги людские хранят у врагов, на плевки в рожу ( закрытие консульств, прямые оскообления ) только утираются все время грозя чеито ответить но ничем не отвечают ... внутри страну не говят к НЕИЗБЕЖГОЙ войне. Промышленность оборонную как гнобили так и гнобят. Ворье как тащило из страны миллиарды так и тащит. Расчитывать на ядерный щит ныне уже не приходится ... пинд.осячая ПРО свою функцию обеспечит. А если и пропустит пару тройку боеголовок так даже и лучше будет чеи оправдать уничтожение целой цтвилизации ... славянской ... Только не надо сейчас на меня катить, что я сгущаю тут краски, трезвый взгляд на происходящее подтверждает мои предположения.
    Бывший комбат
    1. RUMA-A Сегодня, 10:44
      Сталин прекрасно знал всю обстановку. Понятие " внезапного нападения" был введён после 20 съезда и Хрущёвым . При Сталине всегда говорили " вероломное нападение"!
      RUMA-A
    2. RUMA-A Сегодня, 10:49
      laughing Уверен? Тогда откуда такая уверенность????
      RUMA-A
  15. RUMA-A Сегодня, 10:07
    [quote=wot]читали уже статью , Трамп обьявил мобилизацию 1000 пилотов ....скоро что то грянет . Путин пусть перед Раулем хоть самбу танцует , но на Кубу надо срочно возвращаться !!! Матрасы поймут только когда ракеты появятся рядом с ними am а все слова про быстрый "зеркальный ответ " походу только слова , враг уже у порога ....Кстати вчера по России 24 был отличный сюжет про операцию "Анадырь " Смысл? Другое время и возможности. По большому " Анадырь" был ответом на Першинги в Турции.
    RUMA-A
    1. Krasnyiy komissar Сегодня, 10:47
      Не "Першинги", а ракеты "Юпитер".
      Krasnyiy komissar
      1. RUMA-A Сегодня, 11:08
        вы правы" юпитер". Першинги это было потом и другой географии. wink
        RUMA-A
    2. Вадим237 Сегодня, 11:12
      Куба новых ракет принимать уже не будет.
      Вадим237
  16. штольц Сегодня, 10:11
    Цитата: armourer
    Не гневите бога, мы все жалкий прыщик в космической вселенной. Если ликвидируем себя, никто и не заметит

    Не обобщайте, если считаете себя жалким прыщиком, то и говорите о себе. За нами же Александр Невский, Бородино и Сталинград. Какая ещё страна имеет такую историю?
    штольц
  17. wot Сегодня, 10:15
    Цитата: RUMA-A
    Смысл? Другое время и возможности. По большому " Анадырь" был ответом на Першинги в Турции.

    а это будет ответ на ПРО в Европе и в Южной Кореи
    wot
    1. Комментарий был удален.
    2. RUMA-A Сегодня, 10:40
      [quote=wot][quote=RUMA-A]Смысл? Другое время и возможности. По большому " Анадырь" был ответом на Першинги в Турции.[/quote]
      а это будет ответ на ПРО в Европе и в Южной Кореи[/ Я вернусь к моему комменту в доктрине РФ о праве превентивного ответа( удара). Базу на Кубе радиотехнической разведки Лурдес надо было оставить. Она и сейчас в прекрасном состоянии , хотя и законсервирована. Кубинцы её содержат в первозданном виде. ы прекрасно знают наши возможности . Так что все на контроле.
      RUMA-A
  18. Немезида Сегодня, 10:40
    В таком случае РФ пора начать игнорировать все соглашения с США и начать принимать все меры необходимые для повышения обороноспособности РФ,в том числе разместить ракеты Калибр на колесном и железнодорожном шасси,снабдив их тактическими ядерными боеголовками.
    Немезида
    1. Голован Джек Сегодня, 10:47
      Цитата: Немезида
      азместить ракеты Калибр на колесном и железнодорожном шасси,снабдив их тактическими ядерными боеголовками

      ... а для этого произвети quantum satis Калибров... а заодно и боеголовок.
      Немезида, Вы не на Нибиру, проживаете, случаем? wink
      Голован Джек
    2. RUMA-A Сегодня, 11:12
      [quote=Немезида]В таком случае РФ пора начать игнорировать все соглашения с США и начать принимать все меры необходимые для повышения обороноспособности РФ,в том числе разместить ракеты Калибр на колесном и железнодорожном шасси,снабдив их тактическими ядерными боеголовками.[/ KLUB-K.... На .... Опу ответка....
      RUMA-A
    3. Вадим237 Сегодня, 11:15
      На колёсном и воздушном можно разместить, а вот на железнодорожном они нафиг не нужны.
      Вадим237
      1. RUMA-A Сегодня, 11:21
        А как в морском исполнении?
        RUMA-A
        1. Немезида Сегодня, 11:55
          В морском исполнении быстро не получится,кораблики в РФ строят в час по чайной ложке,а вот один железнодорожный состав вполне заменит эсминец,если вооружить его Калибрами
          Немезида
          1. Голован Джек Сегодня, 12:03
            Цитата: Немезида
            один железнодорожный состав вполне заменит эсминец,если вооружить его Калибрами

            Калибры в потребном количестве Вы лично из кармана достанете? Или у Вас волшебная палочка имеется?
            Дык, если имеется - доставайте скорее, и первое желание - "кирдык Америке"...
            И никакие Калибры не понадобятся laughing
            Голован Джек
            1. Немезида Сегодня, 12:04
              Если вытряхнуть ворье с Рублевки там не только на Калибры,на золотые крыши хватит,для всей РФ
              Немезида
              1. Голован Джек Сегодня, 12:07
                Цитата: Немезида
                Если вытряхнуть ворье с Рублевки там не только на Калибры,на золотые крыши хватит,для всей РФ

                Для этого тоже нужна волшебная палочка.
                Повторяю вопрос: она у Вас есть?
                Если есть - валяйте уже вытряхивайте; а если нет - не трясите зря воздух, стратег-геволюционер диванный доморощенный...
                Голован Джек
                1. Немезида Сегодня, 12:08
                  А вы что,как Кац,предлагаете сдаться? Ну так и скажите,чего тут муть то разводить...А то то в киллеры собрались,то ....
                  Немезида
                  1. Голован Джек Сегодня, 12:12
                    То есть, походу, волшебной палочки у Вас таки нет... я так и предполагал почему-то request
                    Цитата: Немезида
                    А то то в киллеры собрались...

                    Это Вы меня с кем-то перепутали laughing
                    Немезида, Вы в адеквате, вообще? Вот читаю Вас, и удивляюсь - как Вы вообще по улице-то ходите?
                    У Вас на аватаре написано "Мне не стыдно быть русским". Смените аватар, не позорьте нацию.
                    Мне, русскому, стыдно, что такие как Вы тоже считают себя русскими stop
                    Голован Джек
                    1. Немезида Сегодня, 12:14
                      Я вас не перепутал. Вы регулярно голосите в статьях против разрешения короткоствола в РФ....Вы сами то предложить что то можете? Если можете,оставьте комментарий,как все нормальные люди,а в ваших остротах я не нуждаюсь.Не надо мне писать.
                      Немезида
  19. Zomanus Сегодня, 11:30
    Кому-то явно не терпится стать героем или просто участником/жертвой 3-й мировой...
    Да и в общем понятно, что страны, на территории которых находятся такие комплексы,
    автоматически стираются с карты просто на всякий случай, в угрожаемый период.
    Zomanus
  20. Zomanus Сегодня, 12:33
    Да и потом. Вот американцы открыто обкладывают нас ху... ракетами.
    Ну а что мы в ответ предпринимаем, никто не видит.)))
    Помню засветился на ТВ проект то ли лодки, то ли торпеды большой...
    Zomanus
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