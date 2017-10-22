12:48 22 октября

Белый дом не пустил Джимми Картера в Пхеньян

Белый дом отказались санкционировать поездку в Северную Корею экс-президента США Джимми Картера для проведения переговоров от имени действующей администрации, передает РИА Новости сообщение газеты New York Times.



Я бы хотел поехать, да,
сказал корреспонденту 39-й президент Соединенных Штатов.


По его словам, он обсуждал возможную поездку с помощником Дональда Трампа по национальной безопасности Гербертом Макмастером, но получил отрицательный ответ.

Я сказал ему, что если понадоблюсь, то буду в их распоряжении,
добавил Джимми Картер.

Газета напомнила, что в середине 1990-х годов экс-президент посетил Пхеньян по поручению президента Билла Клинтона и заключил сделку с Ким Ир Сеном, отцом действующего северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Противостояние Вашингтона и Пхеньяна в последнее время резко обострилось на фоне военных учений США и Южной Кореи, направленных на отработку удара по КНДР в случае войны. В РК размещены около 28 тыс. американских солдат под предлогом угрозы КНДР. В свою очередь Пхеньян, опасаясь угрозы со стороны Вашингтона, наращивает свой ракетный и ядерный потенциал, несмотря на жесткие санкции Совбеза ООН.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 35

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  1. Комментарий был удален.
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:16
      Белый дом не пустил Джимми Картера в Пхеньян

      Нечего поперёд батьки в пекло! Тур забит Трампом! laughing
      СРЦ П-15
      1. СЕРЖ ант Сегодня, 09:19
        Как ребёнка в кино злые родители не пустили!!! laughing Мам,можно я с Сирожей в кино?-он обсуждал возможную поездку с помощником Дональда Трампа по национальной безопасности Гербертом Макмастером, но получил отрицательный ответ.
        СЕРЖ ант
      2. Джедай Сегодня, 09:21
        Цитата: СРЦ П-15
        Нечего поперёд батьки в пекло! Тур забит Трампом!

        Хорошо если так. А возможен и такой вариант, что кое-кому никакие переговоры не нужны, а нужен очаг напряжённости в регионе для дальнейшего продавливания своих "хотелок".
        Джедай
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:33
          Цитата: Джедай
          А возможен и такой вариант, что кое-кому никакие переговоры не нужны, а нужен очаг напряжённости в регионе для дальнейшего продавливания своих "хотелок".

          Именно так! Давай представим, что нет тёрок ни с С. Кореей, ни с Ираном, ни с Россией. В чём тогда будет "величие" Трампа? Да ни в чём! Он будет просто обыкновенным, ничем не выделяющимся, президентом америки. Разве он за этим шёл на выборы? Конечно нет! Он шёл, чтобы показать свою исключительность, вот и допоказывался: благодаря ему мы находимся на грани Третьей Мировой войны.
          СРЦ П-15
          1. Джедай Сегодня, 09:39
            Именно это я и имел ввиду. Трамп, как и многие до него, уверен что страницы истории, написанные кровью, выцветают медленнее, чем написанные чернилами. Этот апельсиновый делец вознамерился остаться в истории как кровавый воитель за демократию, но сильно рискует оказаться правителем, низвергшим США с мирового трона.
            Джедай
          2. Partyzan Сегодня, 09:52
            Цитата: СРЦ П-15
            В чём тогда будет "величие" Трампа?

            ему нужен успех
            Partyzan
          3. профессор Сегодня, 10:23
            Цитата: СРЦ П-15
            Именно так! Давай представим, что нет тёрок ни с С. Кореей, ни с Ираном, ни с Россией. В чём тогда будет "величие" Трампа? Да ни в чём!

            Например то что безработица в США бьет все отрицательные рекорды. Её уровень очень, очень низок.
            профессор
            1. igorj 51 Сегодня, 11:02
              Например то что безработица в США бьет все отрицательные рекорды. Её уровень очень, очень низок

              О да..! А то что благодаря своим мягко говоря неадекватным высказываниям и поступкам он поставил мир на грань Третьей мировой это такие пустяки... Подумаешь какая то Третья мировая, главное что безработица в Америке бьёт все отрицательные рекорды..(с)
              igorj 51
              1. Вадим237 Сегодня, 11:22
                "Он поставил мир на грань Третьей мировой" КНДР против США, Японии и Южной Кореи -это явно не третья мировая. Исход будет один - полный разгром и уничтожение КНДР как государства, в случае войны.
                Вадим237
              2. профессор Сегодня, 11:22
                Цитата: igorj 51
                О да..! А то что благодаря своим мягко говоря неадекватным высказываниям и поступкам он поставил мир на грань Третьей мировой это такие пустяки... Подумаешь какая то Третья мировая, главное что безработица в Америке бьёт все отрицательные рекорды..(с)

                Это ваше субъективное мнение, а показатели по безработице это объективные данные. Почувствуйте разницу. fellow
                профессор
            2. NIKNN Сегодня, 11:35
              Цитата: профессор
              Например то что безработица в США бьет все отрицательные рекорды. Её уровень очень, очень низок.
              Не вижу...
              США 4.40
              С. Корея 4.30
              Великобритания 4.30
              Россия 5.00
              Израиль 4.10
              Камбоджа 0.30
              Катар 0.10
              NIKNN
          4. igorj 51 Сегодня, 10:59
            В чём тогда будет "величие" Трампа? Да ни в чём! Он будет просто обыкновенным, ничем не выделяющимся, президентом америки. Разве он за этим шёл на выборы? Конечно нет! Он шёл, чтобы показать свою исключительность, вот и допоказывался: благодаря ему мы находимся на грани Третьей Мировой войны.

            Вот только почему то многие здесь прямо таки уверены что всё наоборот. Трамп это голубь мира а на грани Третьей мировой мы стоим исключительно благодаря товарищу Ыну...
            igorj 51
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:39
              Цитата: igorj 51
              Вот только почему то многие здесь прямо таки уверены что всё наоборот. Трамп это голубь мира а на грани Третьей мировой мы стоим исключительно благодаря товарищу Ыну...
              А они будут твердить это же, даже если Трамп первым нападёт на КНДР.
              СРЦ П-15
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 09:19
      Цитата: профессор
      Картер уже из ума выжил. Не совсем адекватный или скорее совсем не адекватный.

      Нормальный посол..)))) Может останется там и гражданство примет.. bully
      Что заметил на западе всех "эксев" на откровение пробивает и такие здравые мысли говорят!
      ОТДЕЛ
      1. Смог Сегодня, 09:34
        Цитата: ОТДЕЛ
        Может останется там и гражданство примет..

        Не..... Ын его перевербует.КНДРовский спецназ научит правилам маскировки и рукопашному бою. Он вернется и завалит Трампа. laughing А че? Логично, ему ж всего 93 года laughing
        Смог
    3. vovanpain Сегодня, 09:26
      Газета напомнила, что в середине 1990-х годов экс-президент посетил Пхеньян по поручению президента Билла Клинтона и заключил сделку с Ким Ир Сеном, отцом действующего северокорейского лидера Ким Чен Ына.

      А с каких пор Ким Ир Сен стал отцом Ким Чен Ына laughing Вроде как отцом был Ким Чен Ир.Да уж дети ЕГЭ what
      vovanpain
      1. den3080 Сегодня, 09:51
        den3080
      2. Partyzan Сегодня, 09:54
        Цитата: vovanpain
        .Да уж дети ЕГЭ

        ой хорошо хоть страны еще не путают feel
        Partyzan
        1. Сан Саныч Сегодня, 11:14
          Цитата: Partyzan
          Цитата: vovanpain
          .Да уж дети ЕГЭ

          ой хорошо хоть страны еще не путают feel

          то ли еще будет? новая волна детей ЕГЭ на подходе yes да еще любители покататься на гелендвагенах добавятся, тот еще букет получится
          Сан Саныч
    4. Смог Сегодня, 09:28
      Цитата: профессор
      Картер уже из ума выжил

      Профессор? Вы психиатр?????? Или он лично Вам показывал справку из дурки?????
      Смог
      1. профессор Сегодня, 10:51
        Цитата: Смог
        Цитата: профессор
        Картер уже из ума выжил

        Профессор? Вы психиатр?????? Или он лично Вам показывал справку из дурки?????

        Есть ситуации когда не надо быть доктором чтобы скажем установить смерть пациента. Например когда голова пациента отсутствует на теле. В обсуждаемом случае не надо быть психиатром чтобы выяснить маразматик ли Картер. Его не адекватное поведение уже давно заметно не специалистам.
        профессор
        1. Комментарий был удален.
        2. Смог Сегодня, 12:25
          Цитата: профессор
          Есть ситуации

          Ну Вы же ПРОФЕССОР, Вам виднее...., ну это, на счет различных ситуаций.... laughing
          А по поводу Трампа каков Ваш вывод будет????? Учитывая его не адекватное поведение? Или Вы считаете что Трамп адекватен?
          Смог
    5. APASUS Сегодня, 09:32
      Цитата: профессор
      Картер уже из ума выжил. Не совсем адекватный или скорее совсем не адекватный.

      Ему по возрасту уже положено 1924 года рождения
      APASUS
    6. pvv113 Сегодня, 10:41
      Вполне возможно. Но он намного адекватнее многих американских политиков
      pvv113
    7. Комментарий был удален.
  2. Ураган70 Сегодня, 09:19
    Профессор, да он просто на старости шнобелевку как миротворец хочет, чего вам жалко? Может кредит взял, да отдавать нечем...
    Ураган70
  3. Krasnyiy komissar Сегодня, 09:26
    Война практически неизбежна. В Вашингтоне решение об этом уже принято, идет планомерная подготовка общественного мнения. Картер ничего с этим не сможет поделать, ведь у него нет никакой реальной власти. Надежда на отказ КНДР от ЯО весьма туманна, особенно после Югославии, Ирака и Ливии.
    Я надеюсь, что КНДР на готовящееся нападение ответит залповым пуском всех наличных БР. Хорошо, если они довели до ума "Хвасон-14", которая достанет до любого американского города. Даже если одна такая ракета поразит цель, то это будет ШОК для всего мира, 11 сентября отдыхает. Для нас это станет огромным козырем: если даже одна корейская МБР сметет половину Лос-Анджелеса, то на что способны тогда более пятисот российских ?
    Krasnyiy komissar
  4. Egorovich Сегодня, 09:27
    Даже из этого маленького события с Картером отлично видно, что матрасникам очень выгоден ХАОС в мире.
    Egorovich
  5. сибиралт Сегодня, 09:29
    Цитата: профессор
    Картер уже из ума выжил. Не совсем адекватный или скорее совсем не адекватный.

    Два сапога - пара. Поговорили бы на своем языке. lol
    сибиралт
  6. Esoteric Сегодня, 09:30
    Ничего плохого в том, что из США кто-то поедет договариваться в КНДР. Это лучше, чем трясти разными АУГами, вызывая ответное раздражение. Что касается "выжившего из ума":
    ...Не лучше ль на себя, кум(а), оборотиться?
    Esoteric
  7. Горменгаст Сегодня, 09:54
    Лучше в Иран не пускайте; там это военный преступник laughing
    Горменгаст
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:00
      Цитата: Горменгаст
      Лучше в Иран не пускайте; там это военный преступник laughing

      Как раз и нужно пригласить, он там много чего интересного расскажет...Картер уже одной ногой в могиле и ему уже нечего терять..
      ОТДЕЛ
  8. rotmistr60 Сегодня, 10:29
    Я сказал ему, что если понадоблюсь, то буду в их распоряжении,

    Один не очень рвется, хотя возможно и поехал бы. Другим (администрации Трампа и военным) просто не нужны ни какие переговоры. Третьи (корейцы) отлично понимают, что даже если переговоры состоятся, то американцы выдвинут либо невыполнимые условия, либо, в который раз попытаются обмануть. Поэтому пока конфликт будет находится в тепленьком состоянии, периодически повышая градус.
    rotmistr60
  9. romandostalo Сегодня, 10:44
    Картер уже из ума выжил. Не совсем адекватный или скорее совсем не адекватный

    Если человек в возрасте, это совсем не значит, что он неадекватен. И вообще степень адекватности не зависит от возраста. Украина вам в пример.....
    romandostalo
  10. Бывший комбат Сегодня, 10:55
    Неужели Трамп всетаки нападет? Пин.до.сам то выгодно подставить под ядерную раздачу
    наивных придурков из южной кореи и япошек, верящих в то, что пин.досы собираются их защищать. Похоже готовят второй Перлхаобор, или тонкинский инцидннт или очередные башни близнецы. Примитивные провокации пин.досня организовывать научилась. Единственное в нынешней ситуации отличие это возможность наличия у северных корейцев "туза в рукаве" типа килотонн двести да над Лос-Анжелесом ...
    Бывший комбат
  11. askme Сегодня, 11:08
    О, Джимми - мужик. Чувствует ответственность за страну, хотя уже давно не президент. Искреннее уважение старику! В самое пекло хотел...
    askme
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