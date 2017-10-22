Белый дом не пустил Джимми Картера в Пхеньян
Белый дом отказались санкционировать поездку в Северную Корею экс-президента США Джимми Картера для проведения переговоров от имени действующей администрации, передает РИА Новости сообщение газеты New York Times.
По его словам, он обсуждал возможную поездку с помощником Дональда Трампа по национальной безопасности Гербертом Макмастером, но получил отрицательный ответ.
Газета напомнила, что в середине 1990-х годов экс-президент посетил Пхеньян по поручению президента Билла Клинтона и заключил сделку с Ким Ир Сеном, отцом действующего северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Противостояние Вашингтона и Пхеньяна в последнее время резко обострилось на фоне военных учений США и Южной Кореи, направленных на отработку удара по КНДР в случае войны. В РК размещены около 28 тыс. американских солдат под предлогом угрозы КНДР. В свою очередь Пхеньян, опасаясь угрозы со стороны Вашингтона, наращивает свой ракетный и ядерный потенциал, несмотря на жесткие санкции Совбеза ООН.
Я бы хотел поехать, да,сказал корреспонденту 39-й президент Соединенных Штатов.
По его словам, он обсуждал возможную поездку с помощником Дональда Трампа по национальной безопасности Гербертом Макмастером, но получил отрицательный ответ.
Я сказал ему, что если понадоблюсь, то буду в их распоряжении,добавил Джимми Картер.
Газета напомнила, что в середине 1990-х годов экс-президент посетил Пхеньян по поручению президента Билла Клинтона и заключил сделку с Ким Ир Сеном, отцом действующего северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Противостояние Вашингтона и Пхеньяна в последнее время резко обострилось на фоне военных учений США и Южной Кореи, направленных на отработку удара по КНДР в случае войны. В РК размещены около 28 тыс. американских солдат под предлогом угрозы КНДР. В свою очередь Пхеньян, опасаясь угрозы со стороны Вашингтона, наращивает свой ракетный и ядерный потенциал, несмотря на жесткие санкции Совбеза ООН.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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