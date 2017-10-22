12:52 22 октября

Лондон выделил £10 млн. на оказание помощи населению Ракки

Лондон утвердил выделение 10 млн. фунтов стерлингов ($13,2 млн.) на оказание гуманитарной помощи мирному населению города Ракка, освобожденному от террористов группировки ИГ (запрещена в РФ), передает ТАСС сообщение Press Association (РА).



Крайне важно, чтобы международное сообщество активно помогало восстановлению мирной жизни. Великобритания оказывает помощь множеству сирийцев, которые потеряли абсолютно всё, предоставляя им необходимую для жизни медицинскую помощь, воду и одеяла,
сказала глава британского министерства по вопросам международного развития Прити Пател.


По данным агентства, «Соединенное Королевство направит в Ракку средства для разминирования, лекарства и диагностическое оборудование».

Британские специалисты «будут задействованы в проведении 145 тыс. медицинских консультаций и оказании психологической помощи для 1,6 тыс. человек». Испытывающие нужду сирийцы «получат также 31 тыс. наборов с предметами первой необходимости», пишет РА.

Напомним, штурм Ракки начался 6 июня. Террористы были окружены в центральной части города 21 сентября, но оказывали ожесточенное сопротивление. Перед завершающим этапом операции мирное население в основном покинуло Ракку. 17 октября остатки отрядов ИГ были выбиты из госпиталя «Аль-Ватани», где находился их главный штаб, и городского стадиона, который использовался как военный лагерь и тюрьма.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. Маз Сегодня, 10:05
    Пепел Фалуджи вгоняет в жуть ужаса в Ракке?
    Маз
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:19
      Сперва всю это кашу кровавую заварили , а теперь помощь и смешную ..Эти деньги пойдут на кормежку этих самых "миротворцев", а шуму будет на весь мир в их СМИ! Как все знакомы и цинично..
      ОТДЕЛ
      1. Pete Mitchell Сегодня, 12:26
        Цитата: ОТДЕЛ
        Сперва всю это кашу кровавую заварили , а теперь.. Как все знакомы и цинично..

        С языка сняли. Думаю что означенную сумму они в активный день на бомбы тратили. Циничные ушлепки
        Pete Mitchell
    2. сибиралт Сегодня, 10:36
      Ага. Наши врачи лечат, оперируют, а англичане оказывают психологическую помощь и дают больным и раненым советы. Нормально, так, устроились! belay
      сибиралт
  2. APASUS Сегодня, 10:07
    Маловато будет ,особенно учитывая полное отсутствие медицины ,разрушение инфраструктуры.Лучше бы потратили эти деньги ,чтоб воду в город дать
    APASUS
  3. роман66 Сегодня, 10:12
    а там разве кто-то еще остался ?после коалиции-то? недорабатывают..... request
    роман66
  4. Ураган70 Сегодня, 10:12
    Бойтесь данайцев, дары приносящих! 10 дадут, значит, где то маячит гешефт поболее!
    Ураган70
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:21
      Цитата: Ураган70
      Бойтесь данайцев, дары приносящих! 10 дадут, значит, где то маячит гешефт поболее!

      Именно так и будет ..Это как Израиль "лечил арабов" , после бомбежек своих ..хе хе
      ОТДЕЛ
    2. Pete Mitchell Сегодня, 12:29
      Цитата: Ураган70
      Бойтесь данайцев, дары приносящих! 10 дадут, значит, где то маячит гешефт поболее!

      Сейчас большая драка начнется - бизнес попрет контракты пилить
      Pete Mitchell
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:49
        Цитата: Pete Mitchell
        Цитата: Ураган70
        Бойтесь данайцев, дары приносящих! 10 дадут, значит, где то маячит гешефт поболее!

        Сейчас большая драка начнется - бизнес попрет контракты пилить

        Сауды вроде как на восстановление Сирии раскошелятся..Путин их за одно место схватил и крепко держит! хе хе
        А Израиль опять заявил, что будет бомбить Сирию! Ну посмотрим ..
        ОТДЕЛ
  5. федоров Сегодня, 10:17
    Британские специалисты «будут задействованы в проведении 145 тыс. медицинских консультаций и оказании психологической помощи для 1,6 тыс. человек

    И как они это подсчитали ? Приносят на носилках ребенка 1.6 0 первого. Свободен малыш денег нет, мы домой..Паскуды ! Организуйте госпиталь постоянный. Лицемеры. Вы же скоты это же и сотворили вместе с шефом США , треся пробирками.
    Вдуматься сколько они заработали в торговли рабами и эксплуатации хотя бы даже Индии, не говорю уже о других ...
    А теперь лорды, бароны -тьфу на вас...вернее на них, они же нас не читают.
    федоров
  6. SCHMEL Сегодня, 10:23
    Забота о населении Ракки аж зашкаливает, с чего бы это...
    МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Боевая авиация США и коалиции разбомбила Ракку, как Дрезден во время Второй мировой войны. В рамках операции по освобождению города от террористов "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ) погибли тысячи мирных сирийцев, заявил в воскресенье официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
    "Ракка унаследовала судьбу Дрездена 1945 года, стертого с Земли англо-американскими бомбардировками", - сказал генерал.

    В настоящее время Вашингтон, Париж и Берлин заявляют о срочном выделении миллионов долларов и евро якобы на восстановление мирной жизни в городе, в действительности стремясь "поскорее замести следы варварских бомбардировок авиации США и "коалиции", похоронивших в руинах Ракки тысячи "освобождаемых" от ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) мирных жителей", отметил Конашенков.

    Официальный представитель Минобороны обратил внимание на то, что, хотя Запад спешит предоставить целевое финансирование только для Ракки, ранее США, Франция, Германия и Великобритания отказывались направлять какую-либо гуманитарную помощь в Сирию.


    Подробнее на ТАСС:
    http://tass.ru/armiya-i-opk/4667203?utm_source=tw
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    SCHMEL
  7. Egorovich Сегодня, 10:24
    Запад пытается замазывать глаза остальному миру в своих художествах в Ракке, в Алеппо никто из либероидного мира даже не пытался помогать.
    Egorovich
  8. rotmistr60 Сегодня, 10:35
    Бриты расщедрились, с чего бы это? Коалиция наворотила в Сирии на миллиарды, а тут с барского плеча "честную" английскую "шубку" в виде воды и наборов. А если Лондон превратить в руины, а потом "щедро" выделить 10 млн?
    rotmistr60
  9. askort154 Сегодня, 11:40
    Стандартный менталитет англосаксов - разрушить, а потом прийти в качестве миротворцев.
    Видят, что Россия, Иран (и вынужденная к ним примкнуть Турция) вытесняют с региона англо-саксов ( "белых касок") они стали играть роль миротворцев, чтобы урвать хоть какой-то нефте-газовый клок от Сирии. Ничего нового в их исторической стратегии. yes
    askort154
  10. Evgenijus Сегодня, 11:45
    Разрушили Ракку как Дрезден во Вторую мировую. Где это население сейчас? Всех похоронили под своими бомбами, а теперь 10 миллионов на гробы?
    Evgenijus
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:40
      Цитата: Evgenijus
      а теперь 10 миллионов на гробы?

      10 млн на поиск зверств русских ..! Скоро фото и видео появятся в сети..Ждемс!
      ОТДЕЛ
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