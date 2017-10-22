Лондон выделил £10 млн. на оказание помощи населению Ракки

Крайне важно, чтобы международное сообщество активно помогало восстановлению мирной жизни. Великобритания оказывает помощь множеству сирийцев, которые потеряли абсолютно всё, предоставляя им необходимую для жизни медицинскую помощь, воду и одеяла,

Лондон утвердил выделение 10 млн. фунтов стерлингов ($13,2 млн.) на оказание гуманитарной помощи мирному населению города Ракка, освобожденному от террористов группировки ИГ (запрещена в РФ), передает ТАСС сообщение Press Association (РА).сказала глава британского министерства по вопросам международного развития Прити Пател.По данным агентства, «Соединенное Королевство направит в Ракку средства для разминирования, лекарства и диагностическое оборудование».Британские специалисты «будут задействованы в проведении 145 тыс. медицинских консультаций и оказании психологической помощи для 1,6 тыс. человек». Испытывающие нужду сирийцы «получат также 31 тыс. наборов с предметами первой необходимости», пишет РА.Напомним, штурм Ракки начался 6 июня. Террористы были окружены в центральной части города 21 сентября, но оказывали ожесточенное сопротивление. Перед завершающим этапом операции мирное население в основном покинуло Ракку. 17 октября остатки отрядов ИГ были выбиты из госпиталя «Аль-Ватани», где находился их главный штаб, и городского стадиона, который использовался как военный лагерь и тюрьма.