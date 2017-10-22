12:50 22 октября

На острове Гогланд установлена Памятная стела в честь первого в мире сеанса практической радиосвязи

Представители Главного командования ВМФ РФ, радиотехнической службы Главного штаба ВМФ, Ленинградской Военно-Морской базы, ветеранских организаций и юнармейцы под руководством начальника Главного штаба ВМФ вице-адмирала Андрея Воложинского посетили остров Гогланд в Балтийском море, где установили Памятную стелу в честь первого в мире сеанса практической радиосвязи, сообщает пресс-служба Военно-морского флота.

На острове Гогланд установлена Памятная стела в честь первого в мире сеанса практической радиосвязи


Поход на остров Гогланд был осуществлен из Кронштадта на двух патрульных катерах «Раптор».


На церемонии установки Памятной стелы Андрей Воложинский передал участникам мероприятия приветственные слова Главкома ВМФ Владимира Королева и отметил, что «сохранение традиций Военно-Морского Флота, памяти о научно-технических достижениях является священным делом новых поколений военных моряков».



Эта память не должна покрываться "пылью прошедших лет". Мы должны помнить страницы нашей истории, чтобы уверенно идти вперед, сказал Воложинский.

Участники похода, также, возложили венки и цветы к Мемориалу советским морякам, погибшим за Родину и к могиле контр-адмирала Ивана Святова, «под командованием которого экипажи отряда кораблей проявили мужество и стойкость при спасении людей, высадившихся на Гогланд с тонущих катеров и транспортов в ходе Таллинской операции 1941 года». Тогда, усилиями моряков в Кронштадт было эвакуировано 12160 человек.

Справка пресс-службы: «В 1900 году в ходе спасения севшего на мель вблизи острова броненосца "Генерал-адмирал Апраксин" впервые в мире была применена радиосвязь. Тогда же состоялась первая в мире операция по спасению рыбаков с использованием радио. 24 января 1900 года Александр Попов послал на Гогланд радиограмму с острова Кутсало об отрыве льдины с рыбаками. 27 рыбаков были спасены экипажем ледокола "Ермак". В память об этих событиях на сопке, названой в честь Александра Попова в 1954 года личный состав Ленинградской военно-морской базы открыл первую памятную стелу».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 15

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  1. СЕРЖ ант Сегодня, 11:52
    Почему
    " посетили остров Гогланд в балтийском море, где установили Памятную стелу в честь первого в мире сеанса практической радиосвязи, сообщает пресс-служба Военно-морского флота."
    с маленькой буковки??? am am am Такое настроение хорошее было с утра,испортили,блин....БАЛТИКА!!!
    СЕРЖ ант
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:59
      «В 1900 году в ходе спасения севшего на мель вблизи острова броненосца "Генерал-адмирал Апраксин" впервые в мире была применена радиосвязь. Тогда же состоялась первая в мире операция по спасению рыбаков с использованием радио

      Сейчас "товарищи из Израиля" напишут что , это они все изобрели ..и т.д.
      ОТДЕЛ
      1. user1212 Сегодня, 12:46
        Цитата: ОТДЕЛ
        Сейчас "товарищи из Израиля" напишут что , это они все изобрели ..и т.д.

        Тогда еще не было товарищей из Израиля. Были товарищи из России, США, Германии, Франции, Англии и т.д., хотя некоторые, например Генрих Герц, таки да, были евреями wink
        user1212
    2. vovanpain Сегодня, 12:09
      Цитата: СЕРЖ ант
      с маленькой буковки?

      Ну так что же ты хочешь,если Ким Чен Ына записали в сыновья к Ким Ир Сену,хотя он ему внуком приходится. laughing hiНо дело хорошее,без знания прошлого нет будущего! hi
      vovanpain
      1. СЕРЖ ант Сегодня, 12:14
        Просто,Сам знаешь,как трепетно я ко всему там отношусь...
        Вот и не удержался.......... hi
        СЕРЖ ант
        1. vovanpain Сегодня, 12:29
          Цитата: СЕРЖ ант
          Просто,Сам знаешь,как трепетно я ко всему там отношусь...

          Знаю Леша-это СВЯТОЕ. hi
          vovanpain
  2. pvv113 Сегодня, 11:56
    И здесь мы - первые!
    pvv113
    1. Джедай Сегодня, 12:09
      Владимир, не сомневаюсь что у США есть своя точка зрения в этом вопросе. wink
      Джедай
      1. pvv113 Сегодня, 12:31
        Естественно, гегемон дерьмократии имеет право на своё очко зрения lol
        pvv113
        1. Джедай Сегодня, 12:37
          Дык это - они же впереди планеты всей! wassat
          Джедай
          1. pvv113 Сегодня, 12:40
            Вся палата №6 в курсе wassat
            pvv113
            1. Джедай Сегодня, 12:41
              good И соседние - тоже. lol
              Джедай
              1. pvv113 Сегодня, 12:46
                А также им сочувствующие
                pvv113
  3. samarin1969 Сегодня, 12:04
    Действительно - значительное событие, повод для гордости....А то все справочники и учебники мира - Маркони, Маркони...
    samarin1969
    1. Gransasso Сегодня, 12:20
      Цитата: samarin1969
      Действительно - значительное событие, повод для гордости....А то все справочники и учебники мира - Маркони, Маркони...



      Действительно..опять рота не в ногу шагает...
      Gransasso
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