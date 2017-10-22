На острове Гогланд установлена Памятная стела в честь первого в мире сеанса практической радиосвязи
Представители Главного командования ВМФ РФ, радиотехнической службы Главного штаба ВМФ, Ленинградской Военно-Морской базы, ветеранских организаций и юнармейцы под руководством начальника Главного штаба ВМФ вице-адмирала Андрея Воложинского посетили остров Гогланд в Балтийском море, где установили Памятную стелу в честь первого в мире сеанса практической радиосвязи, сообщает пресс-служба Военно-морского флота.
Поход на остров Гогланд был осуществлен из Кронштадта на двух патрульных катерах «Раптор».
На церемонии установки Памятной стелы Андрей Воложинский передал участникам мероприятия приветственные слова Главкома ВМФ Владимира Королева и отметил, что «сохранение традиций Военно-Морского Флота, памяти о научно-технических достижениях является священным делом новых поколений военных моряков».
Эта память не должна покрываться "пылью прошедших лет". Мы должны помнить страницы нашей истории, чтобы уверенно идти вперед, сказал Воложинский.
Участники похода, также, возложили венки и цветы к Мемориалу советским морякам, погибшим за Родину и к могиле контр-адмирала Ивана Святова, «под командованием которого экипажи отряда кораблей проявили мужество и стойкость при спасении людей, высадившихся на Гогланд с тонущих катеров и транспортов в ходе Таллинской операции 1941 года». Тогда, усилиями моряков в Кронштадт было эвакуировано 12160 человек.
Справка пресс-службы: «В 1900 году в ходе спасения севшего на мель вблизи острова броненосца "Генерал-адмирал Апраксин" впервые в мире была применена радиосвязь. Тогда же состоялась первая в мире операция по спасению рыбаков с использованием радио. 24 января 1900 года Александр Попов послал на Гогланд радиограмму с острова Кутсало об отрыве льдины с рыбаками. 27 рыбаков были спасены экипажем ледокола "Ермак". В память об этих событиях на сопке, названой в честь Александра Попова в 1954 года личный состав Ленинградской военно-морской базы открыл первую памятную стелу».
Поход на остров Гогланд был осуществлен из Кронштадта на двух патрульных катерах «Раптор».
На церемонии установки Памятной стелы Андрей Воложинский передал участникам мероприятия приветственные слова Главкома ВМФ Владимира Королева и отметил, что «сохранение традиций Военно-Морского Флота, памяти о научно-технических достижениях является священным делом новых поколений военных моряков».
Эта память не должна покрываться "пылью прошедших лет". Мы должны помнить страницы нашей истории, чтобы уверенно идти вперед, сказал Воложинский.
Участники похода, также, возложили венки и цветы к Мемориалу советским морякам, погибшим за Родину и к могиле контр-адмирала Ивана Святова, «под командованием которого экипажи отряда кораблей проявили мужество и стойкость при спасении людей, высадившихся на Гогланд с тонущих катеров и транспортов в ходе Таллинской операции 1941 года». Тогда, усилиями моряков в Кронштадт было эвакуировано 12160 человек.
Справка пресс-службы: «В 1900 году в ходе спасения севшего на мель вблизи острова броненосца "Генерал-адмирал Апраксин" впервые в мире была применена радиосвязь. Тогда же состоялась первая в мире операция по спасению рыбаков с использованием радио. 24 января 1900 года Александр Попов послал на Гогланд радиограмму с острова Кутсало об отрыве льдины с рыбаками. 27 рыбаков были спасены экипажем ледокола "Ермак". В память об этих событиях на сопке, названой в честь Александра Попова в 1954 года личный состав Ленинградской военно-морской базы открыл первую памятную стелу».
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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