Депутат Ляшко предложил Саакашвили немедленно покинуть Украину
Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко призвал экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской области и бывшего украинца Михаила Саакашвили «немедленно возвращаться» на родину, передает РИА Новости.
Накануне Саакашвили у здания Верховной рады в Киеве представил свой «План спасения Украины за 70 дней».
В минувший вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий «Национальный корпус» (создана на базе нацбатальона «Азов»), «Свобода», сторонники партий «Движение новых сил», лидером которой является Саакашвили, «Батькивщина», «Самопомощь» и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады.
Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.
Кроме того, сегодня Саакашвили призвал ликвидировать Нацгвардию и СБУ.
Политик выразил возмущение тем, что на нужды Нацгвардии выделяется в 2,5 раза больше средств, чем на украинскую армию. Он заявил, что «эти деньги нужно отдать украинским гражданам».
Кроме того, бывший грузинский президент выступил за упразднение СБУ и создание «эффективной службы внешней разведки».
Партия Саакашвили разгромно проиграла выборы в Грузии. Разрыв более чем в три раза! Саакашвили, немедленно возвращайся в родную Грузию, без тебя она погибает. Осчастливь преданных грузин пятинедельным планом реформ и спаси свою страну. А Украину мы спасем сами,написал Ляшко на своей странице в «Фейсбуке».
Накануне Саакашвили у здания Верховной рады в Киеве представил свой «План спасения Украины за 70 дней».
В минувший вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий «Национальный корпус» (создана на базе нацбатальона «Азов»), «Свобода», сторонники партий «Движение новых сил», лидером которой является Саакашвили, «Батькивщина», «Самопомощь» и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады.
Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.
Кроме того, сегодня Саакашвили призвал ликвидировать Нацгвардию и СБУ.
Это не Национальная гвардия, это барыжная гвардия, которая создана для того, чтобы защищать главного барыгу от собственного народа. Нацгвардию нужно закрыть,заявил он на митинге.
Политик выразил возмущение тем, что на нужды Нацгвардии выделяется в 2,5 раза больше средств, чем на украинскую армию. Он заявил, что «эти деньги нужно отдать украинским гражданам».
Кроме того, бывший грузинский президент выступил за упразднение СБУ и создание «эффективной службы внешней разведки».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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