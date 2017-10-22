21:02 22 октября

Депутат Ляшко предложил Саакашвили немедленно покинуть Украину

Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко призвал экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской области и бывшего украинца Михаила Саакашвили «немедленно возвращаться» на родину, передает РИА Новости.



Партия Саакашвили разгромно проиграла выборы в Грузии. Разрыв более чем в три раза! Саакашвили, немедленно возвращайся в родную Грузию, без тебя она погибает. Осчастливь преданных грузин пятинедельным планом реформ и спаси свою страну. А Украину мы спасем сами,
написал Ляшко на своей странице в «Фейсбуке».


Накануне Саакашвили у здания Верховной рады в Киеве представил свой «План спасения Украины за 70 дней».

В минувший вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий «Национальный корпус» (создана на базе нацбатальона «Азов»), «Свобода», сторонники партий «Движение новых сил», лидером которой является Саакашвили, «Батькивщина», «Самопомощь» и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады.

Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

Кроме того, сегодня Саакашвили призвал ликвидировать Нацгвардию и СБУ.

Это не Национальная гвардия, это барыжная гвардия, которая создана для того, чтобы защищать главного барыгу от собственного народа. Нацгвардию нужно закрыть,
заявил он на митинге.

Политик выразил возмущение тем, что на нужды Нацгвардии выделяется в 2,5 раза больше средств, чем на украинскую армию. Он заявил, что «эти деньги нужно отдать украинским гражданам».

Кроме того, бывший грузинский президент выступил за упразднение СБУ и создание «эффективной службы внешней разведки».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 38

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  1. dsk Сегодня, 18:11
    Порошенко ещё не успел "распродаться"....
    dsk
    1. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
    3. cniza Сегодня, 18:38
      Он должен отработать свой номер до конца , вот только какого конца ?
      cniza
      1. 210окв Сегодня, 18:46
        План.."Как добить Украину за 70 дней"!
        Цитата: cniza
        Он должен отработать свой номер до конца , вот только какого конца ?
        210окв
      2. pjastolov Сегодня, 18:59
        Цитата: cniza
        Он должен отработать свой номер до конца , вот только какого конца ?

        конец только один - конец укропии, притом полный конец laughing
        pjastolov
        1. Дембель77 Сегодня, 19:38
          Депутат Ляшко предложил Саакашвили немедленно покинуть Украину
          Как он посмел сделать такое "недостойное предложение" уважаемому в одной весьма далёкой стране (вернее не уважаемому в этой стране, а использующая господина Саакашвили в своей политике, как инструмент). Как бы ты, ляжко, сам не покинул кое чего. На кого пасть-то раскрыл - смерд!
          Дембель77
          1. pjastolov Сегодня, 19:49
            Цитата: Дембель77
            Как бы ты, ляжко, сам не покинул кое чего

            он не потопляемый
            pjastolov
            1. Дембель77 Сегодня, 19:56
              На Украине, как в стихотворении Михалкова - "Мамы разные нужны,
              Мамы разные важны". Ну раз Ляжко нужон, значит его кто-то зажигает. Т.е. наоборот.
              Дембель77
  2. san4es Сегодня, 18:15
    Депутат Ляшко предложил Саакашвили

    belay ...Тьфу!..И здесь нетрадиционные am
    san4es
    1. Подрезчик Сегодня, 18:21
      Я вообще не понимаю, КТО? и КАК? может поддерживать этого "дырявого" Ляшко в украинской политике? КАКИЕ нормальные мужики могут быть рядом, быть в охране, у него же там целая "гвардия"? request belay
      Подрезчик
      1. san4es Сегодня, 18:32
        Цитата: Подрезчик
        Я вообще не понимаю, КТО? и КАК? может поддерживать этого "дырявого" Ляшко? request belay

        ...И это правильно...Не нужно их понимать...Ни в коем случае stop
        san4es
        1. volodya Сегодня, 18:36
          Цитата: san4es
          ...И это правильно...Не нужно их понимать...Ни в коем случае

          Ну вот! Пошло-поехало! . То приглашают,то выгоняют!
          volodya
        2. Январский Сегодня, 19:06
          На татами - @В.В.П.
          И кто кого?
          Январский
      2. LSA57 Сегодня, 18:57
        Цитата: Подрезчик
        у него же там целая "гвардия"?

        вот такая у них там "гвардия"
        LSA57
    2. Стас Снежин Сегодня, 18:25
      Депутат Ляшко предложил Саакашвили немедленно покинуть Украину

      "Да понимаешь, трусики у него не той системы.."
      Стас Снежин
      1. pjastolov Сегодня, 19:13
        Цитата: Стас Снежин
        "Да понимаешь, трусики у него не той системы.."

        pjastolov
    3. штольц Сегодня, 18:35
      Битва гигантов: гомосек против горячего, южного пожирателя галстуков. Интрига дня - кто же победит? Делайте ставки, господа!
      штольц
    4. pjastolov Сегодня, 19:01
      Цитата: san4es
      .Тьфу!..И здесь нетрадиционные

      а вот этот может и отгрести, и бить будут не по фэйсбуку, а по морде bully
      pjastolov
    5. pjastolov Сегодня, 20:00
      Цитата: san4es
      .Тьфу!..И здесь нетрадиционные

      pjastolov
  3. федоров Сегодня, 18:16
    "депутат" Ляшко , и кто его выбрал - заднеприводные ? По партийным спискам. А там и Аваков на подхвате..и много других.
    федоров
  4. Ураган70 Сегодня, 18:17
    ...написал Ляшко на своей странице в «Фейсбуке».
    Ты б заднеприводный "политик" еще б на заборе написал... Пришел бы к нему, да сказал в лицо! Тебе, Ляшко, терять то уже и бояться нечего...
    Ураган70
  5. изя топ Сегодня, 18:17
    Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко призвал экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской области и бывшего украинца Михаила Саакашвили «немедленно возвращаться» на родину
    опасается,что грузинёнка рОдит?
    изя топ
  6. Masya Masya Сегодня, 18:20
    Депутат Ляшко предложил Саакашвили немедленно покинуть Украину

    поди ещё и ножкой топнул... если нет, то незачёт
    Masya Masya
  7. Александр 3 Сегодня, 18:41
    Интересно какой инструктаж получил Саакашвили в белом доме? Неужели предложили трон Порошенко.
    Александр 3
  8. кот бегемот Сегодня, 18:43
    Лидер профсоюза мусорщиков Ляшко, да что он может предложить если сама власть Руины просто бессильна.
    кот бегемот
  9. Монархист Сегодня, 18:57
    "План спасения Украины за 70дней"чегойто мне напоминает планы Явлинского,но у того было 100дней? А результаты ,боюсь модераторы меня "забанят".
    Монархист
    1. Голован Джек Сегодня, 19:00
      Цитата: Монархист
      мне напоминает планы Явлинского,но у того было 100дней?

      500
      Голован Джек
  10. фа2998 Сегодня, 18:58
    Кому то старый алкаш у власти не нравится.На Донбассе активных боевых действий нет.Ездит президент по миру, деньги шакалит, на приемы ходит, сказки людям рассказывает, пугает.Ну. и виски халявные пьет.НО КАК ТОЛЬКО ОТСТРАНЯТ ПЕТЮ ОТ ВЛАСТИ НАЧНЕТСЯ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ! К власти придет не Сакашвили или Тимошенко. Согласно закону страной будет править ПАРУБИЙ. Да, всего несколько месяцев, до выборов, но и за месяц можно дров на ломать! recourse hi
    фа2998
  11. Монархист Сегодня, 18:59
    Цитата: Александр 3
    Интересно какой инструктаж получил Саакашвили в белом доме? Неужели предложили трон Порошенко.

    Ему пообещали сотню новых галстуков
    Монархист
  12. резервист Сегодня, 19:04
    Ляшко сказал, что на Украине честным людям вставляют паяльник в зад.
    Потом покраснел и сказал:
    - Ну, не только паяльник... belay
    резервист
  13. Нормаль ок Сегодня, 19:07
    Таки Ляшко прав.
    Нормаль ок
  14. Yoshi Сегодня, 19:09
    Неужели новый начальнык СВРУ тоже "башляет" Сракашвили?!

    С Аваковым и Грицаком Санкт-Микаэль заелся. потому и бросается на них. А этому бюджет "качает". На заметочку!
    Yoshi
  15. aybolyt678 Сегодня, 19:17
    конфликт гомика сексуальной ориентации с гомиком жизненной позиции
    aybolyt678
  16. pvv113 Сегодня, 20:02
    Депутат Ляшко предложил Саакашвили немедленно покинуть Украину

    А то что? belay
    pvv113
    1. Джедай Сегодня, 20:24
      Цитата: pvv113
      А то что?

      Ты шо, немецкого кина не бачыв? wassat
      Джедай
      1. pvv113 Сегодня, 20:33
        Мне жена не разрешает request
        pvv113
        1. Джедай Сегодня, 20:35
          Ну так я подскажу : то, что называют шпили-вили. Хотя я лично ЭТО называю кукен-квакен. lol
          Джедай
          1. pvv113 Сегодня, 20:40
            Жириновский призвал называть вещи своими именами. Я так понимаю, что эти двое - в роли женщин с низкой социальной ответственностью, причем один из них хочет доминировать над другим wink
            pvv113
            1. Джедай Сегодня, 20:43
              Подозреваю, что у них там скользящий график. laughing
              Джедай
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