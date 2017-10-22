Депутат Ляшко предложил Саакашвили немедленно покинуть Украину

Партия Саакашвили разгромно проиграла выборы в Грузии. Разрыв более чем в три раза! Саакашвили, немедленно возвращайся в родную Грузию, без тебя она погибает. Осчастливь преданных грузин пятинедельным планом реформ и спаси свою страну. А Украину мы спасем сами,

Это не Национальная гвардия, это барыжная гвардия, которая создана для того, чтобы защищать главного барыгу от собственного народа. Нацгвардию нужно закрыть,