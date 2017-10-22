Трамп: Америке не нужна поддержка, чтобы разобраться с Ираном и КНДР
Соединенным Штатам не нужна поддержка Евросоюза для возможного усиления санкций против Ирана, европейские страны могут «продолжать зарабатывать» на торговых связях с Тегераном, передает РИА Новости заявление президента США Дональда Трампа.
По его словам, «когда Иран покупает товары у Германии, Франции и других, это миллиарды долларов».
Что касается КНДР, то США уже основательно подготовились к любому развитию сценария.
Напомним, между Трампом и главой КНДР Ким Чен Ыном произошло несколько заочных перепалок, причем президент США грозил Пхеньяну «огнем и яростью», а глава северокорейский лидер намекал на возможность пуска ракеты в акваторию американского острова Гуам в Тихом океане.
Вообще-то я им (европейцам) сказал, они мне друзья, я с ними всеми в хороших отношениях, будь то Эммануэль (Макрон, президент Франции) или Ангела (Меркель, канцлер Германии) или другие. Мне эти люди очень нравятся. Я сказал им: продолжайте зарабатывать деньги, не беспокойтесь, вы нам для этого не нужны,сказал Трамп в интервью Fox News.
По его словам, «когда Иран покупает товары у Германии, Франции и других, это миллиарды долларов».
Даже у нас они собирались купить "Боинги", посмотрим, что с этой сделкой произойдет. Когда они делают эти покупки, для этих стран (стран ЕС) немного сложно что-то сделать,добавил президент.
Что касается КНДР, то США уже основательно подготовились к любому развитию сценария.
Мы готовы ко всему. Мы так готовы, что вы не поверите. Вы будете шокированы, если узнаете, насколько мы готовы, если надо будет,заявил Трамп.
Будет ли хорошо не делать этого? Да. Случится ли это? Кто знает…добавил американский президент.
Напомним, между Трампом и главой КНДР Ким Чен Ыном произошло несколько заочных перепалок, причем президент США грозил Пхеньяну «огнем и яростью», а глава северокорейский лидер намекал на возможность пуска ракеты в акваторию американского острова Гуам в Тихом океане.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти