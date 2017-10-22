Трамп: Америке не нужна поддержка, чтобы разобраться с Ираном и КНДР

Вообще-то я им (европейцам) сказал, они мне друзья, я с ними всеми в хороших отношениях, будь то Эммануэль (Макрон, президент Франции) или Ангела (Меркель, канцлер Германии) или другие. Мне эти люди очень нравятся. Я сказал им: продолжайте зарабатывать деньги, не беспокойтесь, вы нам для этого не нужны,

Даже у нас они собирались купить "Боинги", посмотрим, что с этой сделкой произойдет. Когда они делают эти покупки, для этих стран (стран ЕС) немного сложно что-то сделать,

Мы готовы ко всему. Мы так готовы, что вы не поверите. Вы будете шокированы, если узнаете, насколько мы готовы, если надо будет,

Будет ли хорошо не делать этого? Да. Случится ли это? Кто знает…