21:04 22 октября

Трамп: Америке не нужна поддержка, чтобы разобраться с Ираном и КНДР

Соединенным Штатам не нужна поддержка Евросоюза для возможного усиления санкций против Ирана, европейские страны могут «продолжать зарабатывать» на торговых связях с Тегераном, передает РИА Новости заявление президента США Дональда Трампа.



Вообще-то я им (европейцам) сказал, они мне друзья, я с ними всеми в хороших отношениях, будь то Эммануэль (Макрон, президент Франции) или Ангела (Меркель, канцлер Германии) или другие. Мне эти люди очень нравятся. Я сказал им: продолжайте зарабатывать деньги, не беспокойтесь, вы нам для этого не нужны,
сказал Трамп в интервью Fox News.


По его словам, «когда Иран покупает товары у Германии, Франции и других, это миллиарды долларов».

Даже у нас они собирались купить "Боинги", посмотрим, что с этой сделкой произойдет. Когда они делают эти покупки, для этих стран (стран ЕС) немного сложно что-то сделать,
добавил президент.

Что касается КНДР, то США уже основательно подготовились к любому развитию сценария.

Мы готовы ко всему. Мы так готовы, что вы не поверите. Вы будете шокированы, если узнаете, насколько мы готовы, если надо будет,
заявил Трамп.

Будет ли хорошо не делать этого? Да. Случится ли это? Кто знает…
добавил американский президент.

Напомним, между Трампом и главой КНДР Ким Чен Ыном произошло несколько заочных перепалок, причем президент США грозил Пхеньяну «огнем и яростью», а глава северокорейский лидер намекал на возможность пуска ракеты в акваторию американского острова Гуам в Тихом океане.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 39

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  1. 210окв Сегодня, 18:44
    Сами что ли на рожон полезете?Не верю!Сказал Станиславский..
    210окв
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:48
      Будет ли хорошо не делать этого? Да. Случится ли это? Кто знает…

      А раньше он говорил: Случится ли это? Да. Будет ли хорошо не делать этого? Кто знает... yes
      СРЦ П-15
      1. Джедай Сегодня, 20:16
        Так запасные пути отступления уже готовит. wink
        Джедай
    2. Монос Сегодня, 18:54
      Цитата: 210окв
      Что касается КНДР, то США уже основательно подготовились к любому развитию сценария.

      Конечно не полезут. Им то зачем. smile
      Монос
      1. НЕКСУС Сегодня, 20:04
        Цитата: Монос
        Конечно не полезут. Им то зачем.

        Для этого в распоряжении США есть ИГИЛ и АН-НУСРА в Ираке и Ливии...матрассам выгодно,чтоб пылал Ближний Восток.
        НЕКСУС
    3. Pirogov Сегодня, 19:03
      Цитата: 210окв
      Сами что ли на рожон полезете?Не верю!Сказал Станиславский..

      Если сказал Трамп то этого точно не будет . Это уметь нужно, меньше чем за год превратится в скомороха бла бла бла по любому вопросу . Неудивительно ,что Ын с него просто ржот.
      Pirogov
  2. изя топ Сегодня, 18:46
    гопота из подворотни request видимо,в детстве за свои понты по сопатке не получал.
    но всё когда-нибудь случается впервые.и додику будет очень стрёмно,когда вдруг окажется,что не он самый крутой в песочнице
    изя топ
  3. pjastolov Сегодня, 18:47
    Вообще-то я им (европейцам) сказал, они мне друзья, я с ними всеми в хороших отношениях, будь то Эммануэль
    pjastolov
    1. Подрезчик Сегодня, 19:01
      Мы готовы ко всему. Мы так готовы, что вы не поверите. Вы будете шокированы, если узнаете, насколько мы готовы, если надо будет,

      Он чего, заклинание произносит? Или сам себя убеждает путем убеждения собеседников? Вообще fool , самая богатая страна в мире, имеющая самую сильную армию в мире (типа так!), сявкает, как дешевая собачонка! Они не уверены в своих силах...Популизм. yes
      Подрезчик
      1. pjastolov Сегодня, 19:04
        Цитата: Подрезчик
        Он чего, заклинание произносит? Или сам себя убеждает путем убеждения собеседников?

        pjastolov
    2. neri73-r Сегодня, 19:01
      Без "полочки" не очень удобно, с уважением ........ wassat
      neri73-r
      1. pjastolov Сегодня, 19:05
        Цитата: neri73-r
        Без "полочки" не очень удобно, с уважением ........ wassat

        но они же друзья, и помогают друг другу laughing
        pjastolov
        1. Подрезчик Сегодня, 19:18
          laughing laughing good good hi Не ту профессию выбрал, Володя! hi
          Подрезчик
          1. pjastolov Сегодня, 19:20
            Цитата: Подрезчик
            laughing laughing good good hi Не ту профессию выбрал, Володя! hi

            в смысле?
            pjastolov
            1. Подрезчик Сегодня, 19:40
              Тебе надо было стать главредактором юмористического журнала, ну что-то вроде советского "Крокодила"... yes Там поднимались серьезные темы, естественно с иронией и ироничными картинками. hi good
              Подрезчик
              1. pjastolov Сегодня, 19:46
                Цитата: Подрезчик
                Тебе надо было стать главредактором юмористического журнала, ну что-то вроде советского "Крокодила"... yes Там поднимались серьезные темы, естественно с иронией и ироничными картинками. hi good

                да не я железяка
                pjastolov
  4. askort154 Сегодня, 18:49
    "...Вы будите шокированы, если узнаете, насколько мы готовы если надо будет."


    Ы уже в шоке. angry
    askort154
  5. Александр 3 Сегодня, 18:51
    Не уж то ядрёными бомбами будет опять размахивать.Ведь она из рук может вылететь, и тогда не предсказуемое развитие событий.
    Александр 3
  6. Макаров Сегодня, 18:51
    Мы так готовы мы так готовы...))) клоун...
    Макаров
    1. Morrrow Сегодня, 18:58
      Этот клоун обогатил Америку на миллиарды долларов
      Morrrow
  7. Кент0001 Сегодня, 18:56
    У него странная манера речи, или это ущербность английского языка при переводе на Русский?
    Кент0001
    1. Михаил HORNET Сегодня, 20:53
      Судя по слишком уж многочисленным цитатам аналогичного содержания он говорит именно так.
      "Он такой же осел как и остальные"
      Михаил HORNET
  8. Egorovich Сегодня, 18:56
    Трамп скорее всего боится, поэтому и говорит о невероятной готовности к ответу на действия ЫНА.
    Egorovich
  9. Ураган70 Сегодня, 18:57
    А тебе, рыжий вурдалак, вроде пока помощь никто и не предлагал... Ты ж как клоун АУГи туда-сюда гоняешь, все кого то пугаешь, хотя от этого только матрасные лживые СМИ и напугались... Так что не надо трампостерии...
    Ураган70
  10. Горный стрелок Сегодня, 18:58
    Он что, собрался ядерное оружие использовать у наших границ? А совочек с метелкой приготовил, свой пепел собирать от своей шевелюры? ТРЕПАЧ!
    Горный стрелок
    1. pjastolov Сегодня, 19:07
      у него теперь один выход - или жениться на КНДР, или в тюрьму lol
      pjastolov
  11. Стройбат запаса Сегодня, 19:00
    Впечатление, что записан бред сумасшедшего, страдающего манией величия... Тут лечить слишком дорого. Засчитать его не вписавшимся в рынок и придушить шнурком.
    Стройбат запаса
  12. Livonetc Сегодня, 19:01
    Трампыч истину глалолет.
    Что бы трепать языком никакая помощь ему не потребна.
    Livonetc
  13. словак Сегодня, 19:03
    Матрасники готовы сгореть в ядерном пламени ради амбиций Дональда? И его жена готова поменять свои наряды на ОЗК и противогаз?
    словак
  14. кедр Сегодня, 19:05
    Где та Америка и где Иран и КНДР? Далеко от её берегов, за морями, за горами. А для России - это ближайшие соседи с которыми она не просто граничит, а связана экономически и что важно, военно-политически. И нам не всё равно, кто порядки наводит у наших границ, более того в нашем доме... Мало Израйлю иранцев на БВ. Будут северо-корейские ССО... Мало СионША корейских ракет способных долететь до Гуама, будут способные долететь до Вашингтона. Всё это имеется. Осталось выпросить...
    "Если драка неизбежна, надо бить первым" Путин.
    кедр
  15. Masya Masya Сегодня, 19:06
    Ему никто не нужен...

    Всё сам, всё сам... ох надорвется... wink
    Masya Masya
  16. XXXIII Сегодня, 19:09
    Мы готовы ко всему. Мы так готовы, что вы не поверите. Вы будете шокированы, если узнаете, насколько мы готовы, если надо будет,заявил Трамп.

    Снова заело..... wassat
    XXXIII
  17. poquello Сегодня, 19:11
    это типа Трамп соскочил с конфуза по ядерной сделке
    poquello
  18. капрал Сегодня, 19:27
    Мы так готовы, что вы не поверите. Вы будете шокированы, если узнаете, насколько мы готовы

    laughing Это он удачно ляпнул. Заберу в мемориз. Буду начальство троллить. wassat
    капрал
  19. Dewy Сегодня, 19:53
    lol как он сказал-еси гейевропа продаёт то пусть и мы продаём-я не понял ?он что - (купят боинги-друзья====== нет-БОМБИТЬ БУДУ ???)у пи...досов совсем башку снесло -ради баксов на всё готовы (((((
    Dewy
  20. Николай Фёдоров Сегодня, 20:03
    Что касается КНДР, то США уже основательно подготовились к любому развитию сценария.
    "Мы готовы ко всему. Мы так готовы, что вы не поверите. Вы будете шокированы, если узнаете, насколько мы готовы, если надо будет" - заявил Трамп.

    Наверное, ничегонеподозревающие южнокорейские граждане уже купили билеты на Боинг 777, который вскоре будет сбит над Южной Кореей вблизи границы с КНДР злобными корейскими коммунистами. А Трамп уже снял, наверное, видеоролик с гневной речью, в котором он уверяет мировое сообщество, что США не могут оставаться безучастными, когда корейский диктатор убивает невинных людей.
    Николай Фёдоров
    1. Михаил HORNET Сегодня, 20:55
      Возможно что самолет то собьют, тол ко это будет Борт номер 1)
      Михаил HORNET
  21. exo Сегодня, 20:12
    Да,нечасто в Америке,люди уровня Рузвельта, рождаются. Хоть Трамп и миллионер,но человек явно недалёкий.
    exo
  22. rruvim Сегодня, 20:22
    "Мы так готовы, что готовы так, что кто узнает, как мы готовы, тот не поверит как мы готовы. Но мы готовы так, что наши Европейские друзья, не знают, как мы готовы. Они будут шокированы, от того как мы готовы. А если мы будем делать это, то они не будут готовы к этому, потому-что делать это мы не будем, пока они не узнают, как мы готовы. Это что-то будет - "невероятное". Но пока мы смотрим, сделают они это..." fellow
    rruvim
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