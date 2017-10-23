Белый дом направил письма семьям погибших моряков
В минувшую пятницу семьи погибших в августе американских моряков начали получать письма с соболезнованиями от президента США Дональда Трампа, передает РИА Новости сообщение издания Atlantic.
Напомним, эсминец «Джон Маккейн» 21 августа столкнулся с торговым судном неподалеку от Сингапура. Десять моряков погибли, пять получили ранения.
Письма с соболезнованиями родственники погибших стали получать лишь 20 октября, то есть через 2 месяца после трагедии.
Издание напоминает, что 18 октября в США разгорелась полемика вокруг разговора Трампа с вдовой военнослужащего Дэвида Джонсона, погибшего в Нигере. Президент заявил вдове, что ее муж «знал, на что идет». Часть беседы услышала конгрессмен Фредерика Уилсон, которой слова главы государства показались «неуместными и бесчувственными», поскольку у вдовы остались двое детей, и она ожидает третьего.
По словам отца одного из моряков Тимоти Эклза, до этого письма он «не получал каких-либо известий от американского президента».
Получение из Белого дома писем с соболезнованиями 20 октября подтвердили еще две американские семьи.
Напомним, эсминец «Джон Маккейн» 21 августа столкнулся с торговым судном неподалеку от Сингапура. Десять моряков погибли, пять получили ранения.
Письма с соболезнованиями родственники погибших стали получать лишь 20 октября, то есть через 2 месяца после трагедии.
Издание напоминает, что 18 октября в США разгорелась полемика вокруг разговора Трампа с вдовой военнослужащего Дэвида Джонсона, погибшего в Нигере. Президент заявил вдове, что ее муж «знал, на что идет». Часть беседы услышала конгрессмен Фредерика Уилсон, которой слова главы государства показались «неуместными и бесчувственными», поскольку у вдовы остались двое детей, и она ожидает третьего.
По словам отца одного из моряков Тимоти Эклза, до этого письма он «не получал каких-либо известий от американского президента».
Честно, мне кажется, что письмо является реакцией на начавшуюся в СМИ бурю вокруг того, как подобные вещи решались,сказал он.
Получение из Белого дома писем с соболезнованиями 20 октября подтвердили еще две американские семьи.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти