Белый дом направил письма семьям погибших моряков

Честно, мне кажется, что письмо является реакцией на начавшуюся в СМИ бурю вокруг того, как подобные вещи решались,

В минувшую пятницу семьи погибших в августе американских моряков начали получать письма с соболезнованиями от президента США Дональда Трампа, передает РИА Новости сообщение издания Atlantic.Напомним, эсминец «Джон Маккейн» 21 августа столкнулся с торговым судном неподалеку от Сингапура. Десять моряков погибли, пять получили ранения.Письма с соболезнованиями родственники погибших стали получать лишь 20 октября, то есть через 2 месяца после трагедии.Издание напоминает, что 18 октября в США разгорелась полемика вокруг разговора Трампа с вдовой военнослужащего Дэвида Джонсона, погибшего в Нигере. Президент заявил вдове, что ее муж «знал, на что идет». Часть беседы услышала конгрессмен Фредерика Уилсон, которой слова главы государства показались «неуместными и бесчувственными», поскольку у вдовы остались двое детей, и она ожидает третьего.По словам отца одного из моряков Тимоти Эклза, до этого письма он «не получал каких-либо известий от американского президента».сказал он.Получение из Белого дома писем с соболезнованиями 20 октября подтвердили еще две американские семьи.