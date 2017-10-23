14:11 23 октября

Белый дом направил письма семьям погибших моряков

В минувшую пятницу семьи погибших в августе американских моряков начали получать письма с соболезнованиями от президента США Дональда Трампа, передает РИА Новости сообщение издания Atlantic.



Напомним, эсминец «Джон Маккейн» 21 августа столкнулся с торговым судном неподалеку от Сингапура. Десять моряков погибли, пять получили ранения.


Письма с соболезнованиями родственники погибших стали получать лишь 20 октября, то есть через 2 месяца после трагедии.

Издание напоминает, что 18 октября в США разгорелась полемика вокруг разговора Трампа с вдовой военнослужащего Дэвида Джонсона, погибшего в Нигере. Президент заявил вдове, что ее муж «знал, на что идет». Часть беседы услышала конгрессмен Фредерика Уилсон, которой слова главы государства показались «неуместными и бесчувственными», поскольку у вдовы остались двое детей, и она ожидает третьего.

По словам отца одного из моряков Тимоти Эклза, до этого письма он «не получал каких-либо известий от американского президента».

Честно, мне кажется, что письмо является реакцией на начавшуюся в СМИ бурю вокруг того, как подобные вещи решались,
сказал он.

Получение из Белого дома писем с соболезнованиями 20 октября подтвердили еще две американские семьи.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 29

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  1. Тралл Сегодня, 10:57
    Не было денег на почтовые марки...
    Так же как нет и на уничтожение химоружия.
    Тралл
    1. svp67 Сегодня, 11:05
      Цитата: Тралл
      Не было денег на почтовые марки...
      Так же как нет и на уничтожение химоружия.

      Список то длинный....в нем и уничтожение плутония.
      svp67
    2. Искандер Ш Сегодня, 11:06
      Цитата: Тралл
      Не было денег на почтовые марки...


      А может Трампу просто по фиг.
      Искандер Ш
      1. svp67 Сегодня, 11:10
        Цитата: Искандер Ш
        А может Трампу просто по фиг.

        Вы, что считаете, что он сам все это пишет? Для этого у него должен быть СПЕЦИАЛЬНЫЙ отдел. Но видимо и тут эго "подставляют"
        svp67
        1. Искандер Ш Сегодня, 11:14
          Цитата: svp67
          Вы, что считаете, что он сам все это пишет?



          Ну естественно не сам пишет. По фиг, в плане похоже он даже не поинтересовался отослали или не отослали.
          Искандер Ш
      2. Джедай Сегодня, 11:11
        Цитата: Искандер Ш
        А может Трампу просто по фиг.

        Что значит "может"? Просто пофиг.
        Джедай
    3. 210окв Сегодня, 11:07
      Федерал Экспресс косячит?Или на подписи у Трампа задержались.?А вообще у нас тоже хороши.."Курск"напомнить?
      Цитата: Тралл
      Не было денег на почтовые марки...
      Так же как нет и на уничтожение химоружия.
      210окв
    4. LSA57 Сегодня, 11:08
      Цитата: Тралл
      Не было денег на почтовые марки..

      и слюны на языке чтобы их наклеить. вся слюна ушла на брёх в сторону Кореи
      LSA57
  2. svp67 Сегодня, 10:58
    Письма с соболезнованиями родственники погибших стали получать лишь 20 октября, то есть через 2 месяца после трагедии.
    Может у них почта так работает. Интересно бы посмотреть не когда пришли, а когда отправили? И что то , но у американцев тут как то уже очень хорошо отработанна сама процедура. Свой траурный "флаг" каждая из семей получила то своевременно...
    svp67
    1. Чёрный Сегодня, 11:01
      Цитата: svp67
      Письма с соболезнованиями родственники погибших стали получать лишь 20 октября, то есть через 2 месяца после трагедии.
      Может у них почта так работает. Интересно бы посмотреть не когда пришли, а когда отправили? И что то , но у американцев ту как то уже очень хорошо отработанна сама процедура. Свой траурный "флаг" каждая из семей получила то своевременно...

      ...нет, просто за отправку писем отвечал этнический эстонец..
      Чёрный
      1. svp67 Сегодня, 11:06
        Цитата: Чёрный
        ...нет, просто за отправку писем отвечал этнический эстонец..

        Увы, но как то жизнь показывает, что "тормозов" хватает в любой нации. А тут еще может быть и преднамеренное действие.
        svp67
      2. LSA57 Сегодня, 11:09
        Цитата: Чёрный
        ...нет, просто за отправку писем отвечал этнический эстонец..

        всё, теперь последний танк отберут...
        LSA57
    2. Искандер Ш Сегодня, 11:08
      Цитата: svp67
      И что то , но у американцев ту как то уже очень хорошо отработанна сама процедура. Свой траурный "флаг" каждая из семей получила то своевременно...



      Вы просто путаете похоронки и церемонию от ВМС США, с "личными" соболезнованиями от президента. Тут стоит задать вопрос канцелярии Белого Дома.
      Искандер Ш
      1. svp67 Сегодня, 11:11
        Цитата: Искандер Ш
        Тут стоит задать вопрос канцелярии Белого Дома.

        Соглашусь на все 100. Я это и хотел сказать, видимо не ясно высказал мысль
        svp67
    3. ranger Сегодня, 11:35
      Цитата: svp67
      И что то , но у американцев ту как то уже очень хорошо отработанна сама процедура. Свой траурный "флаг" каждая из семей получила то своевременно...

      В этой связи у меня возникает вопрос - а нас семья каждого погибшего военнослужащего получает письма соболезнования если не от Президента, то хотя бы от Министра обороны? Насколько мне известно такой практики нет - это касается не только погибших в результате ЧП, как в случае с американцами, но и в локальных конфликтах и т.н. "необъявленных войнах".Знаю это не с чужих слов...
      Так что шуточки и соревнование в остроумии по поводу США здесь неуместны-у нас самих в этом плане особо хвастаться нечем...Надоело, в чужом глазу соринку видим....
      ranger
      1. svp67 Сегодня, 11:39
        Цитата: ranger
        Так что не стоит ерничать и соревноваться в остроумии по поводу США -у нас самих в этом плане хвастаться нечем...

        Тут у меня вопрос, а укажите где я "по ерничал" и по соревновался...
        svp67
        1. ranger Сегодня, 11:48
          Извините, мой комментарий ни в коей мере не относится к вам - с вашими словами , в основном согласен. Он относился к некоторым урякалкам, готовым позубоскалить по любому поводу, даже не подходящему поводу...
          ranger
        2. ranger Сегодня, 11:54
          Цитата: svp67
          Цитата: ranger
          .

          Тут у меня вопрос, а укажите где я "по ерничал" и по соревновался...

          Извините, мой комментарий ни в коей мере не относится к вам - с вашими словами в основном согласен. Он относился к урякалкам, готовым зубоскалить по любому, даже неподходящему поводу.
          ranger
      2. LSA57 Сегодня, 12:20
        Цитата: ranger
        Так что шуточки и соревнование в остроумии по поводу США здесь неуместны-у нас самих в этом плане особо хвастаться нечем...Надоело, в чужом глазу соринку видим....

        но во всяком случае по стольку времени не тянут. одно дело вообще промолчать, другое старую рану разбередить
        LSA57
        1. ranger Сегодня, 12:57
          Цитата: LSA57
          но во всяком случае по стольку времени не тянут. одно дело вообще промолчать, другое старую рану разбередить

          Сделать вид что ничего не произошло и просто промолчать - это,конечно, более "гуманно"...Ну в крайнем случае просто сказать "она утонула" - а эта фраза никакие раны не разбередила?
          ranger
  3. штольц Сегодня, 11:00
    Надо это уже поставить на поток: заготовить бланки и только вписывать туда Ф.И.О. и адреса.
    штольц
    1. svp67 Сегодня, 11:08
      Цитата: штольц
      Надо это уже поставить на поток: заготовить бланки и только вписывать туда Ф.И.О. и адреса.

      Не волнуйтесь, что у нас, что у них это так и делается. Шаблон на компе и туда уже все что надо вставляется, а затем ставится факсималье, за "боса", секретаршей.
      svp67
    2. LSA57 Сегодня, 11:11
      Цитата: штольц
      Надо это уже поставить на поток: заготовить бланки и только вписывать туда Ф.И.О. и адреса.

      это после того как на Корею без большого ума полезут
      LSA57
  4. Комментарий был удален.
  5. kolyhalovs Сегодня, 11:03
    Ну два месяца. А раньше было меньше? А раньше было? Не понятно. И да, он действительно знал на что шёл. Это конечно цинично и недипломатично. Но так. А конгрессвумен Фредерика не демократка ли часом?

    З.Ы. Почитал. Так и есть - демократка. И Трамп её обвиняет во лжи. Такие дела.
    kolyhalovs
    1. Stas157 Сегодня, 11:26
      Цитата: kolyhalovs
      И да, он действительно знал на что шёл.
      А, вдруг не знал? Скажем так, если бы знал, что умрет, то бы точно не пошел!
      Stas157
      1. kolyhalovs Сегодня, 12:56
        Цитата: Stas157
        А, вдруг не знал?

        Народная мудрость:
        Устроился в пожарную охрану. График отличный, ребята класс, но как пожар - так хоть увольняйся!
        kolyhalovs
  6. штольц Сегодня, 11:06
    Цитата: andre
    Ну, не знаю, моряков жаль конечно, из за расп........ва погибли. А бюрократы, они и в Гондурасе ....бюрократы.

    Жалостливый какой, блин, нашёлся! Радоваться надо, что у вероятного противника л/с поубавилось.
    штольц
  7. rotmistr60 Сегодня, 11:58
    Не было денег на почтовые марки...

    Наверное хотели электронной почтой, но опять вмешались чьи-то хакеры и всю инициативу загубили на корню. Не удивительно, что в Сша только через два месяца вспомнили о родителях погибших моряков. Не до этого, т.к. "война" с Трампом и Россией более важнее каких-то соболезнований.
    rotmistr60
  8. Воля Сегодня, 12:42
    "Лучше поздно, чем никогда" или "дорога ложка к обеду"?
    Воля
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