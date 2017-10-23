14:15 23 октября

ЦРУ расширяет операции в Афганистане

ЦРУ США направляет всё больше опытных сотрудников в Афганистан для проведения совместных с Кабулом операций по поиску и ликвидации боевиков радикальной группировки «Талибан» (запрещена в РФ), передает РИА Новости сообщение New York Times.



По словам источников газеты, ведомство «перенаправило свое внимание с традиционно ключевой задачи – противостояния террористической группировке "Аль-Каида" (запрещена в РФ) – на борьбу с талибами.


Как отметило издание, «это может быть проявлением подключения ведомства к новой стратегии президента США Дональда Трампа по Афганистану».

В соответствии с новой задачей сотрудники ЦРУ в Афганистане все чаще принимают участие в секретных боевых операциях, например, ночных рейдах по позициям боевиков и розыске изготовителей взрывных устройств. Для их осуществления обычно задействованы малочисленные контртеррористические группы,
рассказал один из источников.

Напомним, в августе Трамп заявил о новой американской стратегии действий в Афганистане. Президент отказался говорить о военных аспектах стратегии, но дал понять, что быстрого вывода войск из Афганистана не будет. Кроме того, американский контингент будет увеличен примерно на 3 тыс. военнослужащих.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. svp67 Сегодня, 11:16
    В соответствии с новой задачей сотрудники ЦРУ в Афганистане все чаще принимают участие в секретных боевых операциях, например, ночных рейдах по позициям боевиков и розыске изготовителей взрывных устройств. Для их осуществления обычно задействованы малочисленные контртеррористические группы,
    То есть и тут опыт СССР пригодился...наконец то поняли, что "хирургическое вмешательство" групп спецназначения более действенное на таких войнах, чем "кувалды" бомбардировщиков.
    svp67
    1. cniza Сегодня, 11:28
      ЦРУ США направляет всё больше опытных сотрудников в Афганистан для проведения совместных с Кабулом операций по поиску и ликвидации боевиков радикальной группировки «Талибан


      А что их искать , они целые провинции контролируют.
      cniza
      1. svp67 Сегодня, 11:30
        Цитата: cniza
        А что их искать , они целые провинции контролируют.

        А вот в том то и фокус, что вроде как и контролируют, но и по искать придется... Война там такая. Ведь американцам не каждый "талиб" нужен, а из командования и желательно верховного...
        svp67
    2. Logall Сегодня, 11:30
      Вчера Я слышал по ящику, что США наводняют Афганистан террористами! Что правительство Афганистана задаёт вопросы, но не получает ответов! Что постоянно прилетают самолёты с вооружёнными людьми. Они занимают настроенные пункты, творят беспредел
      Logall
      1. cniza Сегодня, 11:32
        Идет , так сказать , ротация из Сирии и Ирака.
        cniza
        1. Соломон Кейн Сегодня, 11:50
          Парни, Салют!!!! hi
          Хочется перефразировать классика: "Рукописи не горят, наркобаксы не пахнут"
          Схема идеальная, под прикрытием....Деньги двумя потоками, из Госбюджета США и от реализации герыча.... И заметьте все законно, никакой комитет Конгресса не подкопает...
          "Мы боремся с терроризмом, мы вытесняем Колумбийскую наркомафию с Американского континента.."
          И зная, алчность мистера Трампа, не исключаю его участие в доле пайщиков....
          Президентские срока начинаются и заканчиваются, а баблос он вечен...!
          Соломон Кейн
          1. cniza Сегодня, 11:53
            Привет Костя! hi , мое мнение ЦРУ ни с кем делиться не собирается.
            cniza
            1. Соломон Кейн Сегодня, 12:05
              Они и не будут делиться, но, Вить, у них(ЦРУ) даже статья расходов есть на эти цели, от 2-х до 4-х %....
              А как ты хотел - подпись стоит денег........
              Соломон Кейн
    3. Orionvit Сегодня, 12:20
      ЦРУ США направляет всё больше опытных сотрудников в Афганистан для проведения совместных с Кабулом операций
      Знаем мы эти "спецоперации". Наверное производство героина увеличивают, вот новые "специалисты" из главной конторы и понадобились. Надеюсь никто не будет отрицать, что основные каналы поставок героина из Афганистана в Европу и Россию, контролирует ЦРУ.
      Orionvit
      1. 34 регион Сегодня, 13:04
        12.20. Ориновит! Все эти каналы были созданы не просто так. Эти каналы ещё и как внебюджетное финансирование. Вообще героин решает сразу несколько задач. Подрыв экономики страны потребления героина. Финансирование на деньги от продаж нужных организаций для своих целей. Деньги от наркоты по любому проходят через банки и банки неплохо наживаются на этих деньгах. Поэтому США выгодно крышевать наркобаронов. Подсаживание боевиков на наркоту позволяет проводить безумные военные операции (или операции по ликвидации). Активность в Афгане наверно связана с выводом туда бармалеев из Сирии. Там их подлечат, подкормят, проведут анализ операций и направят опять в бой. Не думаю что сборы будут долгими. Максимум полгода-год. Смысла содержать бармалеев просто так, никакого.
        34 регион
        1. Orionvit Сегодня, 14:13
          Цитата: 34 регион
          Подрыв экономики страны потребления героина

          Забыли упомянуть уничтожение генофонда, в странах потребителях афганского героина, в том числе и в России. В остальном всё это понятно, то о чём вы написали. Ни какая это не тайна, для тех кто хоть немного, интересуется вопросом. На ВО таких большинство. Правда встречаются ещё индивиды, которые до сих пор "свято" верят в американскую демократию и злобно ненавидят свою страну (Россию).
          Orionvit
  2. Искандер Ш Сегодня, 11:17
    Урожай герыча видеть большой, афганцы не справляются. за требовали помощи из штаба. laughing
    Искандер Ш
    1. Джедай Сегодня, 11:20
      Цитата: Искандер Ш
      за требовали помощи из штаба

      Не столько помощи, сколько "эффективных менеджеров". wink
      Джедай
      1. cniza Сегодня, 11:29
        Да , там есть где им разгуляться и никто не контролирует.
        cniza
        1. Джедай Сегодня, 11:30
          Я о том же - есть где проявить свою безудержную "эффективность".
          Джедай
          1. cniza Сегодня, 11:33
            Так и деньги сумасшедшие.
            cniza
  3. штольц Сегодня, 11:18
    Духи будут только приветствовать это расширение, это ж у них, как национальный вид спорта, а то, в последнее время скучно им жить становится.
    штольц
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:21
    Фото как будто коммунистов на расстрел повели what

    По словам источников газеты, ведомство «перенаправило свое внимание с традиционно ключевой задачи – противостояния террористической группировке "Аль-Каида" (запрещена в РФ) – на борьбу с талибами.


    Это ведомство взяло на себя не свойственные ей функции контразведки...ничего хорошего американцам это не принесет.
    Тот же ЛЕХА
  5. Egorovich Сегодня, 11:25
    Еще больше маковых полей хотят контролировать матрасники, все мало им и мало.
    Egorovich
  6. askort154 Сегодня, 11:46
    ЦРУ расширяет операции в Афганистане.

    Организация лагерей ИГИЛ на границе Средне Азиатских республик .
    askort154
  7. rotmistr60 Сегодня, 11:50
    Не знаю справятся американцы с командирами талибов или нет, а вот штат ЦРУшников точно пополнять придется после потерь. Те же "специалисты" этого ведомства наравне с военными инструкторами обучали в свое время талибов ведению партизанской войны и проведению диверсионно-разведывательной деятельности.
    rotmistr60
  8. bratchanin3 Сегодня, 12:57
    Да уж, три тыщи это большая сила на такую территорию, как Афган.
    bratchanin3
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