ЦРУ расширяет операции в Афганистане.

В соответствии с новой задачей сотрудники ЦРУ в Афганистане все чаще принимают участие в секретных боевых операциях, например, ночных рейдах по позициям боевиков и розыске изготовителей взрывных устройств. Для их осуществления обычно задействованы малочисленные контртеррористические группы,

ЦРУ США направляет всё больше опытных сотрудников в Афганистан для проведения совместных с Кабулом операций по поиску и ликвидации боевиков радикальной группировки «Талибан» (запрещена в РФ), передает РИА Новости сообщение New York Times.По словам источников газеты, ведомство «перенаправило свое внимание с традиционно ключевой задачи – противостояния террористической группировке "Аль-Каида" (запрещена в РФ) – на борьбу с талибами.Как отметило издание, «это может быть проявлением подключения ведомства к новой стратегии президента США Дональда Трампа по Афганистану».рассказал один из источников.Напомним, в августе Трамп заявил о новой американской стратегии действий в Афганистане. Президент отказался говорить о военных аспектах стратегии, но дал понять, что быстрого вывода войск из Афганистана не будет. Кроме того, американский контингент будет увеличен примерно на 3 тыс. военнослужащих.