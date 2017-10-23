14:13 23 октября

ВВС США возвращают на службу пенсионеров

Минобороны США нашло возможность разрешить «тихий кризис» в рядах ВВС. Как сообщает портал businessinsider.com, американский президент Дональд Трамп подписал поправки к исполнительному приказу, которые позволят вернуться на службу приблизительно тысяче пилотов.

В августе прошлого года служба персонала ВВС США официально признала дефицит профессиональных пилотов. При этом наибольший кадровый дефицит наблюдается в истребительной авиации. Если в целом ВВС США должны насчитывать 20 300 лётчиков, включая 3500 пилотов истребителей, то на сегодняшний день нехватка оценивается в 1500 человек, из которых 1000 – пилоты истребительной авиации.
По словам пресс-секретаря ВВС США Деборы Ли Джеймс, на пилотов истребительной авиации существует высокий спрос среди частных компаний. Коммерческие авиаперевозчики предлагают лётчикам более выгодные и комфортные условия работы. Проблема стала настолько масштабной, что в военном ведомстве для нее ввели термин «тихий кризис».

ВВС США возвращают на службу пенсионеров


Экипаж одного из самолётов ВВС США.


Служба персонала ВВС США ввела дополнительные программы удержания и мотивации пилотов, но, чтобы оперативно «залатать дыры», потребовались действия на уровне президента. Специальное распоряжение Дональда Трампа позволяет министру обороны Джеймсу Мэттису вновь призывать офицеров, вышедших на пенсию.

После терактов 11 сентября 2001 года исполнительный приказ №13223 позволил президенту США откладывать выход военных на пенсию, а также вновь призывать офицеров, уже вышедших на заслуженный отдых. В базовом виде приказ позволял вернуть на действующую службу до 25 офицеров, новые поправки распространили его действие на значительное большее количество военнослужащих, передает "Warspot".

Использованы фотографии: military.com
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 44

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 11:46
    Нормальный ход.П оняли что с трансгендерами,геями и латинос много не навоюешь.Надо звать старую закалку
    210окв
    1. pvv113 Сегодня, 11:52
      У нас тоже после сердюковских реформ в ВВС кадровый голод
      pvv113
      1. Logall Сегодня, 11:55
        Америкосня пенсионеров бомбить корейцев отправят, их мол не жалко!
        Logall
        1. pvv113 Сегодня, 11:59
          Пенсионерам карту не надо изучать, должны помнить wink
          pvv113
          1. Shurik70 Сегодня, 12:37
            Реально к войне готовятся.
            Shurik70
            1. pvv113 Сегодня, 12:41
              Судя по заявлениям, они этого не скрывают. Но все-таки опасаются lol
              pvv113
              1. l7yzo Сегодня, 12:50
                у нас уже не только военных ,уже вон и гражданских. Базу руководителей делают. Ну конкурс на будущих губернаторов и министров. Это зззз не спроста...
                l7yzo
            2. Titsen Сегодня, 13:33
              Цитата: Shurik70
              Реально к войне готовятся.


              А мы думаете нет?

              Повторения 41 года не будет!
              Titsen
              1. Стирбьорн Сегодня, 13:39
                Цитата: Titsen
                А мы думаете нет?
                Повторения 41 года не будет!

                мы готовимся к войне с бандформированиями, судя по последним учениям, а не борьбе с регулярной армией условного противника
                Стирбьорн
          2. akribos Сегодня, 13:22
            Интересно, мы увидим Миссури в строю?
            akribos
            1. san4es Сегодня, 13:47
              Цитата: akribos
              Интересно, мы увидим Миссури в строю?

              yes ...Ага...Уже "пары поднимают" fellow
              san4es
    2. 4803010 Сегодня, 11:52
      Так их тоже из-за нехватки призывают. Скоро и военную повинность введут вместо уголовной. Гы
      4803010
    3. Зяблицев Сегодня, 12:22
      У нас такая жа байда происходит и не только в ВВС... Сердюков, он же ту...гражданский и рассуждал, что раз мебельщик может рулить всеми Вооруженными Силами, то контрактник с 3-мя классами церковно-приходской школы с легкостью зарулит 35 МиГом, опустит РПКСН под воду и вообще, армией и дивизией сможет командовать лихо! Наверное, после утех...э-э, служебных совещаний с Васильевой, натягивая на пузо трусы, краcуясь, косил под Жукова: "Армией командую я и сержанты!"... laughing
      Зяблицев
      1. Дедкастарый Сегодня, 13:22
        ВВС США возвращают на службу пенсионеров
        а у нас не собираются? а то задолбала работа..пошёл бы в армию лучше.скучаю по аэродрому,и самолётам. drinks
        Дедкастарый
      2. Titsen Сегодня, 13:34
        Цитата: Зяблицев
        Сердюков, он же ту...гражданский


        Просто - ДИВАНДЕК!

        И культурно и со вкусом...
        Titsen
  2. Primipilus Сегодня, 11:49
    Полоумный старичок Макейн может тряхнуть стариной. smile
    Primipilus
    1. 210окв Сегодня, 11:59
      Потопить авианосец?Вот будет хохма!
      Цитата: Primipilus
      Полоумный старичок Макейн может тряхнуть стариной. smile
      210окв
    2. rotmistr60 Сегодня, 12:01
      Макейн может тряхнуть стариной

      А не плохо было бы. Еще угробил бы несколько американских самолетов.
      rotmistr60
    3. LSA57 Сегодня, 12:28
      Цитата: Primipilus
      Полоумный старичок Макейн может тряхнуть стариной

      да кто его туда пошлёт??? он же ПАМЯТНИК демократии!!!!
      LSA57
      1. Дедкастарый Сегодня, 13:24
        Цитата: 210окв
        Потопить авианосец?Вот будет хохма!
        Цитата: Primipilus
        Полоумный старичок Макейн может тряхнуть стариной. smile

        Цитата: rotmistr60
        Макейн может тряхнуть стариной

        А не плохо было бы. Еще угробил бы несколько американских самолетов.

        и «Джеральд Форд» спалил бы...вот красавчег был бы!
        Дедкастарый
  3. Доктор Бармалей Сегодня, 11:53
    ВВС США возвращают на службу пенсионеров

    И за каждым пилотом будет лететь бомбардировщик скорой помощи...
    Доктор Бармалей
  4. sabakina Сегодня, 11:57
    Первая мысль: Маккейна "забреют".
    sabakina
  5. К-50 Сегодня, 11:57
    Помнится у нас фильм сняли в 90-х вроде. Там тоже пенсионеров призвали в авиацию. Одним из героев фильма, если не забыл, Спартак Мишулин и Евгений Миронов. Тоже много интересного наворотили. laughing
    А вообще:
    приказ позволял вернуть на действующую службу до 25 офицеров

    по-моему, глупость несусветная. Не такая уж цифра великая, чтобы огород городить. Плюс, призывать пенсионеров в истребительную авиацию, как бы не рассыпались. Я понимаю, что пенсионер пенсионеру врозь, но возраст снижает не только выносливость организма, но и точность моторики и скорость реакции.
    Ну да и пусть их. Нам ли за дерьмократическую Омеригу переживать.
    К-50
    1. АВП 518 Сегодня, 12:06
      Цитата: К-50
      Помнится у нас фильм сняли в 90-х вроде.

      "Бравые парни"
      АВП 518
    2. zivXP Сегодня, 12:20
      по-моему, глупость несусветная. Не такая уж цифра великая, чтобы огород городить.

      Да вполне себе нормально. Здоровья у некоторых хватит еще на одну выслугу лет. Мой приятель летун, как вышел на пенсию так сразу стал искать новую работу.
      zivXP
    3. LSA57 Сегодня, 12:31
      Цитата: К-50
      Помнится у нас фильм сняли в 90-х вроде

      мне другой вспомнился как ветераны ВОВ с постамента Т-34 угнали и поехали добиваться справедливости
      LSA57
  6. Granit Сегодня, 12:00
    Сидит Маккейн в сенате - скучает. И вдруг заходит судебный пристав - большой нег.. ой афроамериканец и вручает повестку (предписание или что у них там) явиться на окружной сборный пункт DC. РУД в зубы и границу с Канадой патрулировать)))
    Granit
  7. rotmistr60 Сегодня, 12:05
    на сегодняшний день нехватка оценивается в 1500 человек

    Многовато однако для "самой, самой..." армии. Сегодня вдруг всерьез обеспокоились боеготовностью, значит все таки собираются воевать.
    rotmistr60
  8. voyaka uh Сегодня, 12:06
    Им понадобится на Ына комплектовать экипажи Б-52.
    Людей не хватает. Тут пенсионеры-тех.спецы бомберов пригодятся.
    voyaka uh
    1. 34 регион Сегодня, 12:31
      12.06. Вояка! По логике амерцев, каждый уважающий себя амерзкий президент должен начать какую нибудь войнушку. Для США выгодно чтобы КНДР имела ядерные заряды. Проводится провокация, КНДР бомбит ЮК и Японию, чем устраняются технологические конкуренты США. Достаётся и России с Китаем. Интересно что будет делать Ын в случае войны. Будет сидеть в обороне или пойдёт в Южную Корею?
      34 регион
      1. voyaka uh Сегодня, 13:00
        Что будет делать Ын? Не знаю.
        Поглядим весной, после Олимпиады.
        voyaka uh
  9. Александр 3 Сегодня, 12:26
    Например я вышел на пенсию в возрасте 41 год мог бы полетать ещё ,но в сердюковское время нас многих офицеров уволили .А в стране потом нехватка лётчиков.Немногие потом опять на службу вернулись.Всё это хорошо когда здоровье позволяет.Например некоторые знакомые сослуживцы и в 60 лет летают.Во всём есть свои пределы.
    Александр 3
    1. spirit Сегодня, 12:35
      Так у нас Сердюк наворотил . А тут гражданская авиация навязала борьбу за пилотов ,следовательно лётчики на расхват и сами выбирают где им выгодней лучше и слаще. Чувствуете разницу. Это то же самое что у нас уволили а у них переманили конкуренты за лучшую зп)
      spirit
      1. резервист Сегодня, 13:32
        Так у нас Сердюк наворотил

        Ну и что! Наказали его и подобных?

        Следователь прокуратуры докладывает президенту:
        "Васильева показала на Сердюкова, Сердюков на Чубайса, Чубайс на Суркова, Сурков на Медведева, Медведев на...".
        "Достаточно..." - прерывает Владимир Владимирович: "...и так уже вполне очевидно, что никто ни в чём не виноват..." recourse
        резервист
        1. резервист Сегодня, 13:34
          Министр обороны России А. Сердюков нанес первый ощутимый удар по Америке.
          При прочтении его биографии от смеха скончалось несколько
          десятков сотрудников ЦРУ. belay
          резервист
  10. Гуру Сегодня, 12:29
    Это пожарный режим латания Дыр. Чую назревает конктретный Шухер wink
    Гуру
    1. резервист Сегодня, 13:36
      Это сколько же миллионов мирных граждан по всему миру мог спасти Сердюков, возглавляй он армию США! belay
      резервист
  11. oldseaman1957 Сегодня, 12:35
    Так и у нас! Нашим тоже нужно мозговать эту тему! А то увольняли всех скопом, а в авиации каждый опытный пилот как алмаз в сто карат!
    oldseaman1957
  12. лысова Сегодня, 12:47
    Одни проблемы - решения разные. Думается наши пойдут другим путём, говорил с бывшими, без обид - тяжёлые стали . А вот возрождение, училищ подобных ЧВВАКУШ, Калининградского и т.д. нужно возобновлять.
    лысова
    1. АВП 518 Сегодня, 12:58
      Цитата: лысова
      ЧВВАКУШ

      А что с ним не так?
      АВП 518
      1. лысова Сегодня, 13:12
        Но там, по большей части, начали уделять совсем другому, конечно дело нужное, но разве это не ограничивает учебную часть. Учебные классы теперь редко видно. А вот переподготовка и проверка квалификации постоянна. Окно моё, как раз выходит на взлёт, вот и видно.
        лысова
  13. vasilkovichi Сегодня, 13:36
    Альтернатива педикам?
    vasilkovichi
  14. мичман Сегодня, 13:58
    Не могу говорить о нашем дефиците в авиации ВКС России, а в гражданской авиации не хватает 500 летчиков. При этом 450 пилотов уехали на заработки в КНР Честь имею.
    мичман
  15. a.s.zzz888 Сегодня, 14:01
    В то же время в сентябре спецпредставитель Госдепа Курт Волкер счел Украину и Грузию неготовыми к вступлению в НАТО.

    летуны - перуны...особенно бедовый в центре, в очках...его на каталке привозят? bully
    a.s.zzz888
Картина дня