14:09 23 октября

Нигерию терактами "предупредили" о том, что снижать зависимость от доллара нельзя?

Нигерийские власти поддержали идею, высказанную президентом Турции об отказе от использования доллара и евро в качестве основных валют при осуществлении взаимного товарооборота. Напомним, что такую идею Эрдоган высказал в ходе саммита Большой исламской восьмёрки, в которую входят как Турция, так и Нигерия.

Буквально через несколько часов после того, как нигерийское правительство сообщило о принципиальном согласии использовать национальные валюты в качестве основных в торговле со странами Большой исламской восьмёрки, Нигерию сотрясла серия терактов. Несколько взрывов прогремело на северо-востоке страны. Смертники осуществляли подрывы в города Муна Далти и Майдугури. В общей сложности в действие были приведено три взрывных устройства.

Нигерию терактами "предупредили" о том, что снижать зависимость от доллара нельзя?



В результате терактов погибли не менее 16 человек, ещё 16 получили ранения. По меньшей мере четверо находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает местная пресса со ссылкой на официального представителя министерства внутренних дел.

Обращает на себя внимание странный факт. Ответственность за все предыдущие теракты в Нигерии брала на себя террористическая группировка «Боко Харам» (*запрещено в РФ). Ответственность за тройной теракт в двух города Нигерии на себя пока не взяла ни одна из действующих на территории Африканского континента террористических групп.

Власти страны считают, что «террористический почерк» похож на действия «Боко Харам», однако добавляют, что ранее боевики не устраивали теракты одновременно в разных городах страны.

Использованы фотографии: @bashiirbk
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Комментарии 8

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  1. Стас Снежин Сегодня, 12:48
    Заголовок - личное мнение автора, к статье мало относится..
    Стас Снежин
    1. NIKNN Сегодня, 12:59
      Цитата: Стас Снежин
      Заголовок - личное мнение автора, к статье мало относится..

      Намешали все со всем...
      Буквально через несколько часов после того, как
      С такой скоростью на ядерную угрозу не реагируют, а тут на принципиальне согласие Нигерии.... Ну журналисты... request
      NIKNN
      1. Partyzan Сегодня, 13:07
        Цитата: NIKNN
        С такой скоростью на ядерную угрозу не реагируют, а тут на принципиальне согласие Нигерии.

        возможно, перед саммитом в турции, этот вопрос обсуждался в самой нигерии, и у спецслужб полосатиков было время подготовиться, ждали только официального согласия, так что все может быть, потому что верится с трудом, что у нигерии высококлассные спецслужбы request
        Partyzan
        1. NIKNN Сегодня, 13:09
          Цитата: Partyzan
          возможно, перед саммитом в турции, этот вопрос обсуждался в самой нигерии, и у спецслужб полосатиков было время подготовиться, ждали только официального согласия, так что все может быть, потому что верится с трудом, что у нигерии высококлассные спецслужбы

          Не исключено, надо посмотреть кто еще согласен, однако в турции глобальных террактов не произошло... request
          NIKNN
          1. Logall Сегодня, 13:12
            Так они давно среди своих чистку проводят... Дабы про американские силы вновь переворот совершить не вздумали!
            Logall
            1. NIKNN Сегодня, 13:16
              Цитата: Logall
              Так они давно среди своих чистку проводят... Дабы про американские силы вновь переворот совершить не вздумали!

              Наверное. Просто не так просто как в Нигерии данный акт провернуть.... what
              NIKNN
  2. Fanat85 Сегодня, 12:59
    Цитата: Стас Снежин
    Заголовок - личное мнение автора, к статье мало относится..

    Ровно как и ваш комментарий wink
    Fanat85
  3. Egorovich Сегодня, 12:59
    Кто бы сомневался, что матрасники и есть самая настоящая террористическая организация, работающая по всему миру.
    Egorovich
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