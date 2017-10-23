Нигерию терактами "предупредили" о том, что снижать зависимость от доллара нельзя?

Нигерийские власти поддержали идею, высказанную президентом Турции об отказе от использования доллара и евро в качестве основных валют при осуществлении взаимного товарооборота. Напомним, что такую идею Эрдоган высказал в ходе саммита Большой исламской восьмёрки, в которую входят как Турция, так и Нигерия.Буквально через несколько часов после того, как нигерийское правительство сообщило о принципиальном согласии использовать национальные валюты в качестве основных в торговле со странами Большой исламской восьмёрки, Нигерию сотрясла серия терактов. Несколько взрывов прогремело на северо-востоке страны. Смертники осуществляли подрывы в города Муна Далти и Майдугури. В общей сложности в действие были приведено три взрывных устройства.В результате терактов погибли не менее 16 человек, ещё 16 получили ранения. По меньшей мере четверо находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает местная пресса со ссылкой на официального представителя министерства внутренних дел.Обращает на себя внимание странный факт. Ответственность за все предыдущие теракты в Нигерии брала на себя террористическая группировка «Боко Харам» (*запрещено в РФ). Ответственность за тройной теракт в двух города Нигерии на себя пока не взяла ни одна из действующих на территории Африканского континента террористических групп.Власти страны считают, что «террористический почерк» похож на действия «Боко Харам», однако добавляют, что ранее боевики не устраивали теракты одновременно в разных городах страны.