14:11 23 октября

Оппозиция Южной Кореи намерена убедить США вернуть в страну тактическое ядерное оружие

Лидер оппозиционной Корейской партии свободы Хон Ён Пхё отправился в понедельник в США, где попытается убедить руководство страны разместить в Южной Корее тактическое ядерное оружие. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook перед вылетом в Вашингтон.

Сегодня я отправляюсь в Соединенные Штаты. Во время пребывания в Вашингтоне я проинформирую представителей США о том, что думают южнокорейцы про северокорейскую ядерную проблему, заложниками которой остаются 50 млн граждан нашей страны
- говорится в публикации Хон Ён Пхё. Он отметил, что в ходе визита будет "добиваться развертывания в Южной Корее американского ядерного оружия".

Оппозиция Южной Кореи намерена убедить США вернуть в страну тактическое ядерное оружие



Во время пятидневной поездки лидер оппозиции проведет встречи с высокопоставленными представителями правительства США, членами Конгресса и авторитетными экспертами. Запланированы его выступления в университетах и интервью американским СМИ.

США вывезли тактическое ядерное оружие из Республики Корея в начале 1990-х годов. Однако в последнее время в стране все чаще звучат призывы к его возвращению в страну для сдерживания КНДР, которая успешно развивает свою ракетно- ядерную программу. Тем не менее правительства США и Южной Кореи пока выступают против этого шага.

Согласно последним данным социологических опросов, около 60% южнокорейцев поддерживают идею развертывания в стране американских ядерных вооружений, передает ТАСС.


Использованы фотографии: http://imhotour.ru/
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Комментарии 14

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  1. bagr69 Сегодня, 12:50
    Тем самым вызвав огонь северного соседа на себя.
    Замечательное вариант разрешения "Корейского вопроса", поставить под уничтожение полуостров и нет проблемы...
    bagr69
    1. Соломон Кейн Сегодня, 12:57
      Либерасня , она и в Корее - Либерасня...Так и норовит подвинуть страну к гибели.....
      Соломон Кейн
      1. NIKNN Сегодня, 13:02
        Цитата: Соломон Кейн
        Либерасня , она и в Корее - Либерасня...Так и норовит подвинуть страну к гибели.....

        Да тут вина либерастни в том, что тявкают по писаному. Ну очень глабоко сомневаюсь, что лично крее это надо... what
        NIKNN
        1. Logall Сегодня, 13:07
          Хуже либерала– узкоглазый либерал!
          Прибалтику напоминает. Там вся страна под полосатую дудку пляшет...
          Logall
          1. Джедай Сегодня, 13:16
            Угу, а инстинкт самосохранения усыплён толстой пачкой зелёных фантиков.
            Джедай
          2. NIKNN Сегодня, 13:17
            Цитата: Logall
            Хуже либерала– узкоглазый либерал!
            Прибалтику напоминает. Там вся страна под полосатую дудку пляшет...

            Так и я о том же...
            NIKNN
        2. Titsen Сегодня, 13:20
          Цитата: NIKNN
          Ну очень глабоко сомневаюсь, что лично крее это надо...


          Матрасники с удовольствием подкатят им ЯО.

          Война и Матрассия ни при чём!
          Titsen
    2. Александр 3 Сегодня, 13:00
      Даже если у них появится самоубийца и активирует хотя бы один заряд достанется всем .В том числе и нам.Чем больше оружия тем менее предсказуемое будущее.
      Александр 3
    3. Зяблицев Сегодня, 13:06
      "Лежали, лежим и будем лизать у США!" - оказывается и в Корее, это главный лозунг оппозиции... laughing
      А если быть серьезным, ВВП правильно отметил на Валдайском форуме - хрен знает, что там у КНДР есть? И первыми, в случае возращения ТЯО, помрут южные братья, массово помрут...А оппозиция видимо думает отсидеться за океаном..."Хорошая" позиция!
      Зяблицев
    4. spirit Сегодня, 13:33
      А так они его не вызывают ? В любой заварушке удар придется по южной Корее . Логичное желание уравнять шансы . Но думаю США проще со стратегов нанести удар ,чем там размещать дразня тем самым Китай .
      spirit
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:56
    попытается убедить руководство страны разместить в Южной Корее тактическое ядерное оружие

    Южнокорейская "оппозиция" очень похожа на нашу - все в интересах Сша и во вред своей стране. Очевидно такие же "интеллектуалы" и "строители" нового общества.
    rotmistr60
    1. Джедай Сегодня, 13:16
      Цитата: rotmistr60
      Очевидно такие же "интеллектуалы" и "строители" нового общества.

      Или патологические любители звонкой монеты.
      Джедай
  3. роман66 Сегодня, 13:02
    наверное, не увидим мы скоро на карте корейский полуостров,почему-то жаль самсунг
    роман66
  4. Пленник Сегодня, 13:30
    Такая вот оппозиция. Прикормленная.
    Пленник
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