Оппозиция Южной Кореи намерена убедить США вернуть в страну тактическое ядерное оружие

Сегодня я отправляюсь в Соединенные Штаты. Во время пребывания в Вашингтоне я проинформирую представителей США о том, что думают южнокорейцы про северокорейскую ядерную проблему, заложниками которой остаются 50 млн граждан нашей страны

Лидер оппозиционной Корейской партии свободы Хон Ён Пхё отправился в понедельник в США, где попытается убедить руководство страны разместить в Южной Корее тактическое ядерное оружие. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook перед вылетом в Вашингтон.- говорится в публикации Хон Ён Пхё. Он отметил, что в ходе визита будет "добиваться развертывания в Южной Корее американского ядерного оружия".Во время пятидневной поездки лидер оппозиции проведет встречи с высокопоставленными представителями правительства США, членами Конгресса и авторитетными экспертами. Запланированы его выступления в университетах и интервью американским СМИ.США вывезли тактическое ядерное оружие из Республики Корея в начале 1990-х годов. Однако в последнее время в стране все чаще звучат призывы к его возвращению в страну для сдерживания КНДР, которая успешно развивает свою ракетно- ядерную программу. Тем не менее правительства США и Южной Кореи пока выступают против этого шага.Согласно последним данным социологических опросов, около 60% южнокорейцев поддерживают идею развертывания в стране американских ядерных вооружений, передает ТАСС