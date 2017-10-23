14:13 23 октября

В Египте построен крупнейший в регионе крытый эллинг для подлодок

На главной военно-морской базе ВМС Египта в Александрии окончательно завершено сооружение крытого комплекса для базирования подводных лодок, сообщает bmpd со ссылкой на египетские СМИ.



«Основой комплекса является крытый эллинг-бассейн, имеющий длину 302 метра и ширину 85 метров. Площадь перекрытия эллинга составляет 26180 кв. метра. Углубление бассейна – 10 метров. Это крупнейшее сооружение подобного рода в Ближневосточном регионе», – говорится в материале.


Общие размеры сооружения составляют 509 на 300 метров. Комплекс также включает в себя складские сооружения, мастерские и учебные классы для обучения личного состава подводных лодок.



Сообщается, что «комплекс оптимизирован для базирования строящихся для ВМС Египта в Германии подводных лодок проекта 209/1400Mod».

Головная субмарина этого проекта S 41 (бортовой номер 861) прибыла в Александрию 19 апреля текущего года, вторая – 18 октября (S 42, бортовой номер 862).

В Египте построен крупнейший в регионе крытый эллинг для подлодок

Использованы фотографии: www.facebook.com/EGYDEFPORTAL, Минобороны Египта
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Комментарии 9

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  1. Донской Сегодня, 12:57
    Большая мишень получилась, сложно промахнуться. Помнится, наши хотели Египтянам Варшавянки продать, но не вышло, им немецкие подлодки приглянулись. Вот если бы проект Лада в свое время довели до ума, то, как знать, может в данном эллинге базировались бы русские подлодки.
    Донской
    1. oldseaman1957 Сегодня, 13:09
      Цитата: Донской
      Большая мишень получилась, сложно промахнуться.
      - Конечно, на заметку эту точку нужно взять, но сейчас потомки фараонов нам в друзьях числятся. А с немцами - только конкуренция, хватит уже воевать.
      oldseaman1957
      1. jjj Сегодня, 13:48
        Все понятно. Только почему и новые египетские лодки черного цвета?
        jjj
  2. максим1987 Сегодня, 12:57
    чтоб песком не занесло? smile
    максим1987
    1. NIKNN Сегодня, 13:05
      Цитата: максим1987
      чтоб песком не занесло? smile

      Просто жарко на солнышке..., следующий этап оборудовать эллинг кондиционерами...
      NIKNN
      1. Ушлый_башкорт Сегодня, 13:18
        Шоб ракеты с ГСН по неисправным кондеям самонаводились? Вы коварны!!!
        Ушлый_башкорт
        1. NIKNN Сегодня, 13:19
          Цитата: Ушлый_башкорт
          Шоб ракеты с ГСН по неисправным кондеям самонаводились? Вы коварны!!!

          smile
          NIKNN
      2. Джедай Сегодня, 13:18
        Значит, для базирования. А я уж, грешным делом, подумал что Египет собрался Белую Субмарину из "Обитаемого острова" ваять. belay lol
        Джедай
  3. лысова Сегодня, 13:34
    Не дай бог цунами ( сейсмическая зона ), лодка точно в крыше дырку сделает. winked
    лысова
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