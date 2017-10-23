В Египте построен крупнейший в регионе крытый эллинг для подлодок
На главной военно-морской базе ВМС Египта в Александрии окончательно завершено сооружение крытого комплекса для базирования подводных лодок, сообщает bmpd со ссылкой на египетские СМИ.
«Основой комплекса является крытый эллинг-бассейн, имеющий длину 302 метра и ширину 85 метров. Площадь перекрытия эллинга составляет 26180 кв. метра. Углубление бассейна – 10 метров. Это крупнейшее сооружение подобного рода в Ближневосточном регионе», – говорится в материале.
Общие размеры сооружения составляют 509 на 300 метров. Комплекс также включает в себя складские сооружения, мастерские и учебные классы для обучения личного состава подводных лодок.
Сообщается, что «комплекс оптимизирован для базирования строящихся для ВМС Египта в Германии подводных лодок проекта 209/1400Mod».
Головная субмарина этого проекта S 41 (бортовой номер 861) прибыла в Александрию 19 апреля текущего года, вторая – 18 октября (S 42, бортовой номер 862).
«Основой комплекса является крытый эллинг-бассейн, имеющий длину 302 метра и ширину 85 метров. Площадь перекрытия эллинга составляет 26180 кв. метра. Углубление бассейна – 10 метров. Это крупнейшее сооружение подобного рода в Ближневосточном регионе», – говорится в материале.
Общие размеры сооружения составляют 509 на 300 метров. Комплекс также включает в себя складские сооружения, мастерские и учебные классы для обучения личного состава подводных лодок.
Сообщается, что «комплекс оптимизирован для базирования строящихся для ВМС Египта в Германии подводных лодок проекта 209/1400Mod».
Головная субмарина этого проекта S 41 (бортовой номер 861) прибыла в Александрию 19 апреля текущего года, вторая – 18 октября (S 42, бортовой номер 862).
Использованы фотографии: www.facebook.com/EGYDEFPORTAL, Минобороны Египта
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