14:08 23 октября

Первый транспортный самолет С-130J для ВВС Франции

Американская корпорация Lockheed Martin объявила о выкатке на ее предприятии в Мариетте (штат Джорджия) первого построенного для ВВС Франции среднего военно-транспортного самолета C-130J-30 Super Hercules, сообщает bmpd.



Контракт на поставку двух транспортников Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules и двух транспортно-заправочных самолетов КС-130J на их базе был заключен в начале прошлого года. Сумма сделки составила около $ 650 млн., из которых 295 млн. – стоимость собственно 4-х самолетов, а также 4-х запасных турбовинтовых двигателей Rolls Royce AE-2100D.


Остальные 355 млн. – «стоимость устанавливаемых на самолеты бортовых комплексов самообороны (включающих системы AN/ALE-47, AN/AAR-47A(V)2 и AN/ALR-56M), навигационных систем, систем связи, а также запчастей, технической поддержки, обучения личного состава и т.д.», говорится в сообщении.

Первая пара самолетов С-130J-30 должна быть поставлена ВВС Франции в конце 2017 года. Самолеты в варианте заправщика КС-130J будут поставлены в 2019 году.

Закупка самолетов стала частью объявленного весной 2015 года правительством Франции плана о выделении дополнительных 3,8 млрд. евро на военные расходы в течение 2016-2019 годов, в том числе 1,5 млрд. на закупки нового вооружения и техники.

Использованы фотографии: Lockheed Martin
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Комментарии 6

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  1. Shurik70 Сегодня, 13:31
    Ни у фото...
    Впервые в жизни вижу пилота, размахивающего из кабины флагом laughing
    Shurik70
  2. Kurare Сегодня, 13:32
    Страна, в которой выпускается аналогичный самолет, покупает его в США. Полнейший провал программы А-400М! Европейский позор!
    Kurare
    1. sogdy Сегодня, 13:40
      Олланд - такой олланд...
      sogdy
    2. К0щей Сегодня, 13:43
      Цитата: Kurare
      Страна, в которой выпускается аналогичный самолет, покупает его в США. Полнейший провал программы А-400М! Европейский позор!
      это если не считать контрактов на услуги ИЛ-76 и АН-124)))
      К0щей
    3. chikod Сегодня, 13:48
      Думаю сравнение некорректно.
      А-400М намного больше и по грузоподъёмности и по дальности полёта. И в два раза дороже.
      chikod
  3. Ушлый_башкорт Сегодня, 13:44
    Ну вот некрасивые у них самолеты, хоть упрись. Смотришь на наши, так там все линии плавные, правильные, а тут мутанты какие-то. Понимаю, что на летные характеристики это мало влияет, но все же...
    Ушлый_башкорт
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