Первый транспортный самолет С-130J для ВВС Франции
Американская корпорация Lockheed Martin объявила о выкатке на ее предприятии в Мариетте (штат Джорджия) первого построенного для ВВС Франции среднего военно-транспортного самолета C-130J-30 Super Hercules, сообщает bmpd.
Контракт на поставку двух транспортников Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules и двух транспортно-заправочных самолетов КС-130J на их базе был заключен в начале прошлого года. Сумма сделки составила около $ 650 млн., из которых 295 млн. – стоимость собственно 4-х самолетов, а также 4-х запасных турбовинтовых двигателей Rolls Royce AE-2100D.
Остальные 355 млн. – «стоимость устанавливаемых на самолеты бортовых комплексов самообороны (включающих системы AN/ALE-47, AN/AAR-47A(V)2 и AN/ALR-56M), навигационных систем, систем связи, а также запчастей, технической поддержки, обучения личного состава и т.д.», говорится в сообщении.
Первая пара самолетов С-130J-30 должна быть поставлена ВВС Франции в конце 2017 года. Самолеты в варианте заправщика КС-130J будут поставлены в 2019 году.
Закупка самолетов стала частью объявленного весной 2015 года правительством Франции плана о выделении дополнительных 3,8 млрд. евро на военные расходы в течение 2016-2019 годов, в том числе 1,5 млрд. на закупки нового вооружения и техники.
Контракт на поставку двух транспортников Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules и двух транспортно-заправочных самолетов КС-130J на их базе был заключен в начале прошлого года. Сумма сделки составила около $ 650 млн., из которых 295 млн. – стоимость собственно 4-х самолетов, а также 4-х запасных турбовинтовых двигателей Rolls Royce AE-2100D.
Остальные 355 млн. – «стоимость устанавливаемых на самолеты бортовых комплексов самообороны (включающих системы AN/ALE-47, AN/AAR-47A(V)2 и AN/ALR-56M), навигационных систем, систем связи, а также запчастей, технической поддержки, обучения личного состава и т.д.», говорится в сообщении.
Первая пара самолетов С-130J-30 должна быть поставлена ВВС Франции в конце 2017 года. Самолеты в варианте заправщика КС-130J будут поставлены в 2019 году.
Закупка самолетов стала частью объявленного весной 2015 года правительством Франции плана о выделении дополнительных 3,8 млрд. евро на военные расходы в течение 2016-2019 годов, в том числе 1,5 млрд. на закупки нового вооружения и техники.
Использованы фотографии: Lockheed Martin
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти