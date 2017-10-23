22:48 23 октября

Украинский журналист: Миллионы гривен разворованы на поставках обуви для ВСУ

Не так давно на нашем сайте выходил материал, посвящённый поставкам новой обуви для украинских военнослужащих. Главным образом, речь шла о новых туфлях для офицерского состава вооружённых сил Украины. И вот, украинские журналисты публикуют информацию о том, что деньги разворовали и на этих поставках в ВСУ.

Украинский журналист: Миллионы гривен разворованы на поставках обуви для ВСУ


По данным украинского журналиста Александра Дубинского, выявлена мошенническая схема по выводу финансовых средств, предназначавшихся для приобретения новой обуви для военнослужащих. В материале говорится о том, что к созданию преступной схемы причастность имеют как представители верхушки главного военного ведомства Украины, так и сотрудники Нацбанка.


В материале говорится о том, что с 2015 года все тендеры на поставку обуви для военнослужащих ВСУ выигрывала только одна компания. Это «Таланлегпром». Общее количество выигранных ею тендеров составляет аж 28. При этом указанная компания поставляла для Минобороны обувь по цене на 20-25% дороже той, которую предложили другие компании, принявшие участие в тендере, но его почему-то не выигравшие.

Причина «успешности» компании «Таланлегпром» связана с тем, что именно под неё создавались ТУ для военной обуви. Мало того, по данным Дубинского, ТУ прописывались неким К.Лесником, который в Минобороны оказался по протекции советника Порошенко Юрия Бирюкова. А настоящим владельцем компании являются структуры, подконтрольные депутату ВРУ от «Блока Петра Порошенко» Николаю Лаврику, успевшему «переобуться» из члена «Партии регионов» в борцы за идеи майдана.

Украинский журналист заявляет, что после заявления Порошенко о необходимо отрубать руки всем тем, кто ворует у армии, у самого президента теперь не должно остаться ни одной из верхних конечностей... Материал украинского журналиста носит название "Петя в сапогах".

Дополнительная ссылка на документы.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 27

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  1. Холуай Сегодня, 15:26
    Ужас! Да и у нас видимо проблемы с обувью...
    Холуай
    1. 210окв Сегодня, 15:28
      На работе у нас выдают обувь "Талан"-дерьмо еще то.А вот наш-"Восток" получше будет гораздо.
      210окв
    2. volodya Сегодня, 15:36
      Цитата: Холуай
      Ужас! Да и у нас видимо проблемы с обувью...

      Надо им послать бахилы которые у нас в поликлинниках выдают! Жалко ребят!
      volodya
      1. 210окв Сегодня, 16:10
        На голову им эти бахилы..Хотя нет.Порвутся..Тогда мешки для мусора.И с завязками!
        Цитата: volodya
        Цитата: Холуай
        Ужас! Да и у нас видимо проблемы с обувью...

        Надо им послать бахилы которые у нас в поликлинниках выдают! Жалко ребят!
        210окв
      2. словак Сегодня, 20:50
        Тапочки. Белые.
        словак
    3. Alexey RA Сегодня, 15:54
      У нас проблемы с обувью традиционные - с того момента, как решили отказаться от сапогов. Причина чаще всего одна и та же: острое желание сэкономить, причём не только со стороны производителей, но и со стороны МО. В результате армейская обувь внешне похожа на нормальные "буржуйские" модели, однако изготовлена из материалов, которые очень быстро выходят из строя. Самая частая проблема - подошва и место её крепления к верху обуви. Модели меняются чуть ли не ежегодно, но проблема остаётся.
      У Дениса Мокрушина был целый цикл заметок по армейской обуви. Вот. например, 2016 г. - летние ботинки от "Донобувь". "Вид, как у Коркоранов", но при внимательном рассмотрении:
      Поинтересовался у людей в теме, что ж это за ботинки такие. Мне пояснили, что текстиль усилен дополнительной прокладкой, поэтому о паронепроницаемости речи не идет. Вместо кожи якобы используется кожзаменитель. С качеством крепления подошвы, мол, тоже есть проблемы, отслаивается. Потолок стоимости новых ботинок такой же, как и у старых: 2 000 рублей. Опытной носки, как и в прошлый раз, не проводилось.
      Alexey RA
      1. Pirogov Сегодня, 16:27
        Цитата: Alexey RA
        У Дениса Мокрушина был целый цикл заметок по армейской обуви. Вот. например, 2016 г. - летние ботинки от "Донобувь". "Вид, как у Коркоранов", но при внимательном рассмотрении:

        Полностью с вами согласен . А за Украинскую армию ,могу сказать туфлей я не видел но зимняя обувь,один мой приятель купил за 800 гр на рыбалку на весну , осень и говорит ,что фуфло на один сезон и это если по тротуарам ходить .
        Pirogov
    4. 210окв Сегодня, 15:57
      А чего так ужаснулись чужому "счастью"..Не все ли нам равно как одни утырки нажились а другие в рванье ходят..А насчет нас,то это к прапорщика м на складах..Они все знают

      Цитата: Холуай
      Ужас! Да и у нас видимо проблемы с обувью...

      С
      210окв
    5. Saburov Сегодня, 18:09
      Цитата: Холуай
      Ужас! Да и у нас видимо проблемы с обувью...


      Согласен! И других новостей у нас нет! Сирия, Украина, Госдеп, либералы...а у нас в России всё "хорошо"! Зарплаты "высокие" и народ "счастлив"...тапки за икону и помирать с улыбкой!
      Saburov
      1. Бензорез Сегодня, 21:03
        Товарищи! Наши "топоры" тоже оставляют желать лучшего (мягко говоря). Так что злорадствовать по поводу наших Украинских партнёров считаю преждевременным.
        Бензорез
  2. НЕКСУС Сегодня, 15:26
    Белые надо было сразу закупать...
    НЕКСУС
    1. 210окв Сегодня, 15:37
      Да можно любые,Андрей..Главное что бы с самоликвидатором..
      Цитата: НЕКСУС
      Белые надо было сразу закупать...
      210окв
      1. Александр 3 Сегодня, 16:26
        Да им надо такие с замочком по середине чёрный из пластика,ну такой мешок,запамятовал как называется,но одевают один раз и всё.
        Александр 3
  3. резервист Сегодня, 15:30
    Народная примета: если утром с похмелья зубная щётка не помещается во рту,
    значит, она предназначена для чистки обуви recourse
    резервист
  4. AID.S Сегодня, 15:31
    Шапки, мехом внутрь, тоже с тендера?
    AID.S
  5. резервист Сегодня, 15:33
    - По старой сапожной традиции, обувь, не забранная до вечера, ночью пропивается! laughing
    резервист
  6. Incvizitor Сегодня, 15:47
    Миллионы воруют а ВСУ как были рванью так и остались. На гопоту из 90х похоже...

    Incvizitor
  7. andrewkor Сегодня, 15:51
    И почему я не удивлён!!??
    andrewkor
  8. Лексей Сегодня, 15:59
    У нас по другому что ль ?
    Лексей
    1. mat-vey Сегодня, 17:19
      У нас же рубли ,а не гривны ...Хотя в итоге всё равно доллары так что всё одинаково - вы КО(шутка)
      mat-vey
  9. Геркулесыч Сегодня, 16:10
    Если вна укроине на всем подряд перестанут делать деньги, это может означать только одно -дилетанты взялись не за свое дело lol
    Геркулесыч
  10. san4es Сегодня, 16:23
    Миллионы гривен разворованы на поставках обуви для ВСУ

    san4es
  11. ПалБор Сегодня, 16:50
    Мда...Известный авантюрист Шлиман состояние на поставках негодной обуви и шинелей для русской армии сделал.
    Но он хоть потом на эти деньги Трою открыл.
    А эти что откроют,счёт на Кайманах?
    ПалБор
  12. злой партизан Сегодня, 17:50
    Ну и в чём проблема?? what Всем же ботинки достались! Ну и что, что они до первой грязи или морозов request . Взял из тумбочки честно заработанные за АТО гривны и пошёл купил себе на рынке то, что тебе надо. Главное: Родина дала тебе бесплатные ботинки? wink Дала. yes Значит она о тебе помнит! smile
    злой партизан
  13. APASUS Сегодня, 18:28
    Майдан требует возврата вложенных средств,а кто то думал что это все так даром народ на площади сидел в палатках ,пил,ел,сцену построили,читал что даже покрышки привозили с ценниками из магазина грузовиками..Зажигательные выступления каждый вечер,все это было оплачено из чего то кармана,а сейчас победившие пополняют резервы,до тех пор пока на их смену не придут другие победители.
    APASUS
  14. Попович Сегодня, 18:32
    для ВСУ есть очень хорошая, стильная обувь ( не дорогая ~0.10c, правда одноразовая - но больше и не надо ) - поставляет фирма СТИКС, она-же осуществляет перевозки, в одну сторону ....
    Попович
  15. Бензорез Сегодня, 20:53
    В таких туфелях как на фото-разве что на танцы ходить. В бой народ в этих же штиблетах на зиму глядя пойдет надо полагать?!..
    Бензорез
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