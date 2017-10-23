Украинский журналист: Миллионы гривен разворованы на поставках обуви для ВСУ
Не так давно на нашем сайте выходил материал, посвящённый поставкам новой обуви для украинских военнослужащих. Главным образом, речь шла о новых туфлях для офицерского состава вооружённых сил Украины. И вот, украинские журналисты публикуют информацию о том, что деньги разворовали и на этих поставках в ВСУ.
По данным украинского журналиста Александра Дубинского, выявлена мошенническая схема по выводу финансовых средств, предназначавшихся для приобретения новой обуви для военнослужащих. В материале говорится о том, что к созданию преступной схемы причастность имеют как представители верхушки главного военного ведомства Украины, так и сотрудники Нацбанка.
В материале говорится о том, что с 2015 года все тендеры на поставку обуви для военнослужащих ВСУ выигрывала только одна компания. Это «Таланлегпром». Общее количество выигранных ею тендеров составляет аж 28. При этом указанная компания поставляла для Минобороны обувь по цене на 20-25% дороже той, которую предложили другие компании, принявшие участие в тендере, но его почему-то не выигравшие.
Причина «успешности» компании «Таланлегпром» связана с тем, что именно под неё создавались ТУ для военной обуви. Мало того, по данным Дубинского, ТУ прописывались неким К.Лесником, который в Минобороны оказался по протекции советника Порошенко Юрия Бирюкова. А настоящим владельцем компании являются структуры, подконтрольные депутату ВРУ от «Блока Петра Порошенко» Николаю Лаврику, успевшему «переобуться» из члена «Партии регионов» в борцы за идеи майдана.
Украинский журналист заявляет, что после заявления Порошенко о необходимо отрубать руки всем тем, кто ворует у армии, у самого президента теперь не должно остаться ни одной из верхних конечностей... Материал украинского журналиста носит название "Петя в сапогах".
Дополнительная ссылка на документы.
По данным украинского журналиста Александра Дубинского, выявлена мошенническая схема по выводу финансовых средств, предназначавшихся для приобретения новой обуви для военнослужащих. В материале говорится о том, что к созданию преступной схемы причастность имеют как представители верхушки главного военного ведомства Украины, так и сотрудники Нацбанка.
В материале говорится о том, что с 2015 года все тендеры на поставку обуви для военнослужащих ВСУ выигрывала только одна компания. Это «Таланлегпром». Общее количество выигранных ею тендеров составляет аж 28. При этом указанная компания поставляла для Минобороны обувь по цене на 20-25% дороже той, которую предложили другие компании, принявшие участие в тендере, но его почему-то не выигравшие.
Причина «успешности» компании «Таланлегпром» связана с тем, что именно под неё создавались ТУ для военной обуви. Мало того, по данным Дубинского, ТУ прописывались неким К.Лесником, который в Минобороны оказался по протекции советника Порошенко Юрия Бирюкова. А настоящим владельцем компании являются структуры, подконтрольные депутату ВРУ от «Блока Петра Порошенко» Николаю Лаврику, успевшему «переобуться» из члена «Партии регионов» в борцы за идеи майдана.
Украинский журналист заявляет, что после заявления Порошенко о необходимо отрубать руки всем тем, кто ворует у армии, у самого президента теперь не должно остаться ни одной из верхних конечностей... Материал украинского журналиста носит название "Петя в сапогах".
Дополнительная ссылка на документы.
Использованы фотографии: Фейсбук
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