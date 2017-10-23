22:44 23 октября

Запуск носителя «Союз 2.1в» отложен на месяц

Четвертый запуск ракеты-носителя «Союз 2.1в» с космодрома «Плесецк» перенесен на следующий месяц, передает Интерфакс сообщение источника в ракетно-космической отрасли.



Очередной запуск ракеты-носителя "Союз 2.1в" планировался в октябре. Однако по техническим причинам принято решение перенести его на ноябрь,
сказал собеседник агентства.


Кроме того, до полутора месяцев могут быть сдвинуты сроки последнего в этом году запуска ракеты-носителя «Протон-М» с телекоммуникационным спутником «Благовест».

Последний в этом году пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и вторым телекоммуникационным спутником "Благовест", ранее планировавшийся с космодрома "Байконур" в конце декабря, может быть отложен на конец января – начало февраля 2018 года по техническим причинам. Однако окончательное решение еще не принято,
сказал источник.

Первый старт «Союза-2.1в» был успешно проведен в декабре 2013 года, второй – в декабре 2015-го.
Предыдущий два пуска ракеты-носителя с северного космодрома состоялись соответственно 25 мая и 23 июня текущего года с космическим аппаратом нового поколения в интересах Минобороны РФ.

«Союз-2» пришел на смену ракетам-носителям «Союз-У», эксплуатировавшимся с 1973-го по 2012 год. Всего было проведено 435 пусков ракет «Союз-У», на орбиту выведено 430 спутников различного назначения.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 27

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  1. 210окв Сегодня, 15:58
    Лучше перенести.Чем впопыхах потерять.
    210окв
    1. Рагнар лодброк Сегодня, 16:02
      Цитата: 210окв
      Лучше перенести.Чем впопыхах потерять.

      Лучше–сразу нормальное делать! Контроль, последнее время, слабенький. Если не ещё хуже!
      На производство деталей и оборудования надзор построже вести!
      Рагнар лодброк
      1. 210окв Сегодня, 16:07
        Как лучше виднее не нам.Хотя соглашусь что качество на производстве упало..И это не вина работяг.
        Цитата: Рагнар лодброк
        Цитата: 210окв
        Лучше перенести.Чем впопыхах потерять.

        Лучше–сразу нормальное делать! Контроль, последнее время, слабенький. Если не ещё хуже!
        На производство деталей и оборудования надзор построже вести!
        210окв
        1. Рагнар лодброк Сегодня, 16:10
          Не знаю чья вина, но факт, неоднократной халатности, на лицо!
          Кто-то расчёты не так сделал, Но а кто-то Винтик не докрутил.
          Рагнар лодброк
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:16
            Цитата: Рагнар лодброк
            Не знаю чья вина, но факт, неоднократной халатности, на лицо!
            Кто-то расчёты не так сделал, Но а кто-то Винтик не докрутил.

            Что то часто такие просчеты идут, на наших ВПК! Вообще в нынешней критической обстановке в мире , нужно вводить статью "измена Родине " и "саботаж" и максимальный срок с конфискацией ..И никакой жалости ! Иначе крах России..
            ОТДЕЛ
      2. anjey Сегодня, 18:11
        китайскую электронику когда полностью на свою заменим,тогда и к качеству вопрос другой будет. ...
        anjey
    2. Геркулесыч Сегодня, 16:18
      210окв hi с этой ракетой и Рогозина нужно отправлять в космос! ! am Пусть там на орбите поет песни про батуты sad !!!
      Геркулесыч
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:24
        Цитата: Геркулесыч
        210окв hi с этой ракетой и Рогозина нужно отправлять в космос! ! am Пусть там на орбите поет песни про батуты sad !!!

        У Рогозина работа такая , что вы к нему привязались...Представьте ,если бы он начал ныть ,что все плохо санкции нас угробили ,везде развал и пора сдаваться западу встав опять на колени..
        Я бы его сразу пристрелил за паникерство и саботаж.. negative
        ОТДЕЛ
        1. ватник Сегодня, 17:29
          Цитата: ОТДЕЛ
          У Рогозина работа такая , что вы к нему привязались...Представьте ,если бы он начал ныть ,что все плохо санкции нас угробили ,везде развал и пора сдаваться западу встав опять на колени..
          Я бы его сразу пристрелил за паникерство и саботаж..

          Хорошо сказал good
          ватник
        2. Щаранский Сегодня, 18:56
          Цитата: ОТДЕЛ
          Я бы его сразу пристрелил за паникерство и саботаж..

          Что-то сегодня день грозных диванных вояк. Пятна чтоли на Солнце.
          Щаранский
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:04
            Цитата: Щаранский
            Цитата: ОТДЕЛ
            Я бы его сразу пристрелил за паникерство и саботаж..

            Что-то сегодня день грозных диванных вояк. Пятна чтоли на Солнце.

            Щаранский , только и можете что ехидничать ... bully
            Не будет уже вашего времени и не мечтайте.. soldier
            ОТДЕЛ
            1. Комментарий был удален.
    3. Esoteric Сегодня, 17:24
      Цитата: 210окв
      Лучше перенести.Чем впопыхах потерять.

      Не разу не слышал, чтобы отложили спуск на воду яхты какого-нибудь российского олигарха. Прямо так и оповестили "благодарный электорат", что, дескать хотели спустить на воду в мае, а вот не смогли...Или, например, не вздёрнули (или расстреляли) какого-нибудь казнокрада. Три раза ловили и...домашний арест. Не буду говорить о стадионе в Питере. Там-то уж точно всяких деталей...на сотню кораблей хватит...Мне кажется, что пора ответственных определять на место жительства по месту пуска ракет, спуска на воду АПЛ, производства самолётов... belay В столице небось они не видят проблем...Да и времени на соц.сети будет меньше...Кстати, Рогозину вместо кровати застелить батут... lol
      Esoteric
      1. мордвин 3 Сегодня, 19:39
        Цитата: Esoteric
        Не разу не слышал, чтобы отложили спуск на воду яхты какого-нибудь российского олигарха.

        У Абрамовича откладывали. В спальне, мол, шумно. belay
        мордвин 3
  2. п-к Опарышев Сегодня, 16:01
    Спасибо за важную,хотя и секретную информацию.Давненько мне не доверяли подобные секреты.Понятно,что не обо всём писать можно.Понимаем.
    п-к Опарышев
  3. Горменгаст Сегодня, 16:07
    В космической отрасли что-то многовато стало "технических проблем". Хотя посторонний припой ни разу не техническая проблема. sad
    Горменгаст
    1. Кроу Сегодня, 16:17
      Цитата: Горменгаст
      припой ни разу не техническая проблема.

      Припой, на рабочем месте– это национальная проблема! drinks
      Кроу
  4. Vita VKO Сегодня, 16:12
    Радует, что системы диагностики функционируют на уровне. Вот только почему это все не выявляется в заводских условиях. не понятно.
    Vita VKO
  5. Dzafdet Сегодня, 16:19
    Кризис отрасли продолжается. Это итог работы "эффективных мениджеров"... wassat
    Dzafdet
    1. Ronald Reagan Сегодня, 16:21
      Корни проблем уходят в 60-е годы.
      Ronald Reagan
  6. фрезер Сегодня, 16:47
    На этот раз кто будет виноват, уборщица плохо помывшая полы или буфетчица разбавлявшая сметану водой?
    фрезер
  7. slipped Сегодня, 17:16
    Фото в заголовке не той ракеты, комменты выше вставляют))))), крайний Атлас 5 - пять раз откладывали ... тоже кризис? )))))
    slipped
  8. злой партизан Сегодня, 17:45
    Честно говоря не в курсе всех тонкостей контроля ракет подобного класса, но имея опыт контроля ракет ПВО могу ответственно заявить: в готовом изделии дефектов (дефектов металла (трещины, закаты, расслоения и пр.), покрытий, сварки, несоответствия марки металла, качества ТЗП и пр.) нет. Настолько грамотно выстроена система контроля элементов "изделия", начиная со стадии поставки металла и до стадии их изготовления, что дефекту очень трудно попасть в готовое "изделие". Двигатели (говорят...) вообще контролируют сверхтщательно. Правда есть вариант дефектов сборки\монтажа систем внутри ракеты (как случилось в 2015 с "Протоном", когда какой-то блок умудрились установить в ракету с поворотом на 90 или 180 градусов...), но за это уже должны отвечать другие службы (ОТК или ещё что, не знаю...).
    злой партизан
    1. п-к Опарышев Сегодня, 18:02
      Сгореть может не только в ракете,но и в обслуживающем комплексе,от прицеливания,энергетики,НХУи другое.Могут смежники что то поменять,другое запустить.
      п-к Опарышев
      1. злой партизан Сегодня, 18:03
        Цитата: п-к Опарышев
        Сгореть может не только в ракете,но и в обслуживающем комплексе,от прицеливания,энергетики,НХУи другое.Могут смежники что то поменять,другое запустить.

        Кстати да, сразу не подумал... request
        злой партизан
  9. cosmos-PS Сегодня, 17:48
    Автору статьи замечания. Нужно объективно и достоверное предоставлять информацию. Первое на фото ракета Союз-2.1б. Втрое - 25 мая 2017 года Союз-2.1в не стартовал, а стартовала как раз ракета на фото. Союз-2.1б и Союз-2.1в сильно разнятся как по внешнему виду так и по забрасываемой массе. Будьте внимательнее.
    cosmos-PS
    1. slipped Сегодня, 18:00
      кроме того из статьи неясно, где технические проблемы возникли - на старте, на ракете или на спутнике. Старт планировался ранее на 25 октября, перенесли на ноябрь - на две недели, на три или на месяц?), ну ладно эти данные секретные, согласен). "Благовест №12л" сюда же в новость сунули, хотя и космодромы и ракеты разные.
      slipped
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 18:20
      Цитата: cosmos-PS
      Автору статьи замечания. Нужно объективно и достоверное предоставлять информацию

      Ага, с полной выкладкой цели и задачи запуска и характеристик проблем...
      Здесь на сайте некоторые очень любят похвастаться информированностью и выкладывают не задумываясь все ..!На радость некоторым "товарищам". Ну отложили и отложили, значит так надо! Может у них там день рождение у кого нибудь из ответственных товарищей..хе хе ..
      ОТДЕЛ
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