Запуск носителя «Союз 2.1в» отложен на месяц
Четвертый запуск ракеты-носителя «Союз 2.1в» с космодрома «Плесецк» перенесен на следующий месяц, передает Интерфакс сообщение источника в ракетно-космической отрасли.
Кроме того, до полутора месяцев могут быть сдвинуты сроки последнего в этом году запуска ракеты-носителя «Протон-М» с телекоммуникационным спутником «Благовест».
Первый старт «Союза-2.1в» был успешно проведен в декабре 2013 года, второй – в декабре 2015-го.
Предыдущий два пуска ракеты-носителя с северного космодрома состоялись соответственно 25 мая и 23 июня текущего года с космическим аппаратом нового поколения в интересах Минобороны РФ.
«Союз-2» пришел на смену ракетам-носителям «Союз-У», эксплуатировавшимся с 1973-го по 2012 год. Всего было проведено 435 пусков ракет «Союз-У», на орбиту выведено 430 спутников различного назначения.
Очередной запуск ракеты-носителя "Союз 2.1в" планировался в октябре. Однако по техническим причинам принято решение перенести его на ноябрь,сказал собеседник агентства.
Кроме того, до полутора месяцев могут быть сдвинуты сроки последнего в этом году запуска ракеты-носителя «Протон-М» с телекоммуникационным спутником «Благовест».
Последний в этом году пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и вторым телекоммуникационным спутником "Благовест", ранее планировавшийся с космодрома "Байконур" в конце декабря, может быть отложен на конец января – начало февраля 2018 года по техническим причинам. Однако окончательное решение еще не принято,сказал источник.
Первый старт «Союза-2.1в» был успешно проведен в декабре 2013 года, второй – в декабре 2015-го.
Предыдущий два пуска ракеты-носителя с северного космодрома состоялись соответственно 25 мая и 23 июня текущего года с космическим аппаратом нового поколения в интересах Минобороны РФ.
«Союз-2» пришел на смену ракетам-носителям «Союз-У», эксплуатировавшимся с 1973-го по 2012 год. Всего было проведено 435 пусков ракет «Союз-У», на орбиту выведено 430 спутников различного назначения.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти