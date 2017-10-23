Запуск носителя «Союз 2.1в» отложен на месяц

Очередной запуск ракеты-носителя "Союз 2.1в" планировался в октябре. Однако по техническим причинам принято решение перенести его на ноябрь,

Последний в этом году пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и вторым телекоммуникационным спутником "Благовест", ранее планировавшийся с космодрома "Байконур" в конце декабря, может быть отложен на конец января – начало февраля 2018 года по техническим причинам. Однако окончательное решение еще не принято,