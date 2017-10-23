Около 20 экипажей Ми-8АМТШ нанесли ракетный удар по «противнику» в Ростовской области

По наведению с командного пункта вертолеты по парам вышли в назначенный район, отработали поиск и классификацию целей, после чего провели практические стрельбы с применением управляемых ракет и пушечного вооружения,

Экипажи транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8 АМТШ «Терминатор» авиационного соединения армейской авиации, базирующегося в Ростовской области, нанесли ракетный удар по бронетехнике условного противника при выполнении зачетных упражнений, сообщает пресс-служба Южного округа.Упражнения выполнялись в рамках сдачи итоговой проверки за 2017 учебный год.говорится в релизе.Отмечается, что «сложность полетов заключалась в том, что экипажи действовали на предельно малой высоте, с целью маскировки используя рельеф местности».В ходе полетов летчики выполнили также сложные маневры с целью ухода от удара средств ПВО «противника» с подавлением его радиолокационных средств.В ночное время поставленные задачи выполнялись «с использованием спутниковых систем навигации, инфракрасной аппаратуры и проборов ночного видения».Кроме того, «экипажи отработали элементы повторного захода для атаки, прикрытия друг друга и ухода из-под ответного удара условного противника», добавили в пресс-службе.Всего в мероприятиях было задействовано более 20-ти экипажей.