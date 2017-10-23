22:45 23 октября

Около 20 экипажей Ми-8АМТШ нанесли ракетный удар по «противнику» в Ростовской области

Экипажи транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8 АМТШ «Терминатор» авиационного соединения армейской авиации, базирующегося в Ростовской области, нанесли ракетный удар по бронетехнике условного противника при выполнении зачетных упражнений, сообщает пресс-служба Южного округа.

Около 20 экипажей Ми-8АМТШ нанесли ракетный удар по «противнику» в Ростовской области


Упражнения выполнялись в рамках сдачи итоговой проверки за 2017 учебный год.


По наведению с командного пункта вертолеты по парам вышли в назначенный район, отработали поиск и классификацию целей, после чего провели практические стрельбы с применением управляемых ракет и пушечного вооружения,
говорится в релизе.

Отмечается, что «сложность полетов заключалась в том, что экипажи действовали на предельно малой высоте, с целью маскировки используя рельеф местности».

В ходе полетов летчики выполнили также сложные маневры с целью ухода от удара средств ПВО «противника» с подавлением его радиолокационных средств.

В ночное время поставленные задачи выполнялись «с использованием спутниковых систем навигации, инфракрасной аппаратуры и проборов ночного видения».

Кроме того, «экипажи отработали элементы повторного захода для атаки, прикрытия друг друга и ухода из-под ответного удара условного противника», добавили в пресс-службе.

Всего в мероприятиях было задействовано более 20-ти экипажей.

Использованы фотографии: Пресс-служба Южного военного округа
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Комментарии 22

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  1. п-к Опарышев Сегодня, 16:13
    Походу парни готовы к прошлой войне.
    п-к Опарышев
    1. Teberii Сегодня, 16:19
      Вертолёт не самолёт,да и самолёт ограничен.Хотите останавливайте танки гранатами.
      Teberii
      1. alexmach Сегодня, 16:51
        Интересно, а каков вообще смысл в вооружении МИ-8? Есть же специальные ударные вертолеты? Большая универсальность?
        alexmach
        1. АВП 518 Сегодня, 17:29
          Цитата: alexmach
          Интересно, а каков вообще смысл в вооружении МИ-8?

          Грабить караваны.
          А если серьезно,зачистить площадку для высадки десанта и много для чего.
          Ми-8АМТШ транспортно-штурмовой.
          АВП 518
        2. Alexey RA Сегодня, 17:38
          Цитата: alexmach
          Интересно, а каков вообще смысл в вооружении МИ-8? Есть же специальные ударные вертолеты? Большая универсальность?

          Тот же, что и в вооружении UH-60 - дорасчистка зоны десантирования непосредственно перед высадкой и оперативное подавление огневых точек, вскрывшихся в процессе высадки. Просто самому подавить обнаруженную цель намного проще, чем выдать на неё ударникам целеуказание, да ещё и привязанное к местности.
          Кто-то из пилотов-"афганцев", летавших на Ми-8, вспоминал, как их экипаж прямо во время выгрузки десанта обнаружил метрах в 200 позицию ДШК - то ли маскировку ветром сдуло, то ли глаз с нового ракурса "зацепился". В общем, выпрыгнувшим пехотинцам пошла команда "укрыться где можно", а "восьмёрка отработала НУРСами практически в упор.
          Alexey RA
          1. alexmach Сегодня, 17:53
            Понятно, ещё вопрос, почему тогда полностью не перешли к использованию более защищённых ми-24? Слишком маленькое количество перевозимого дисанта? Или не удачная концепцияя летающщей БМП?
            alexmach
            1. АВП 518 Сегодня, 18:12
              Цитата: alexmach
              Слишком маленькое количество перевозимого дисанта?

              Открою вам небольшую тайну.Несмотря на наличие десантного отсека,в нем никогда не перевозили десант.Основная проблема Ми-24,он достаточно тяжелый,по своей концепции создавался в первую очередь для борьбы с танками.
              АВП 518
              1. alexmach Сегодня, 18:20
                Понятно. Ну то есть десантная кабина там по факту лишняя и таки

                не удачная концепцияя летающщей БМП?


                Тогда не совсем понятно для чего до сих пор МИ-35 производят/принимают на вооружение.
                alexmach
                1. АВП 518 Сегодня, 18:37
                  Цитата: alexmach
                  Тогда не совсем понятно для чего до сих пор МИ-35

                  Это полностью переработанная машина,в том числе по весовым характеристикам,новая винтомоторная группа,оборудование,вооружение и тд
                  АВП 518
                  1. Alexey RA Сегодня, 18:56
                    Тем не менее, возможность перевозки и высадки десанта у Ми-35 осталась.
                    Вот учения СпН ЮВО:

                    Alexey RA
        3. APASUS Сегодня, 18:09
          Цитата: alexmach
          Интересно, а каков вообще смысл в вооружении МИ-8? Есть же специальные ударные вертолеты? Большая универсальность?

          Дело в том ,что просто транспортник дополнился функцией нанесения огня .От этого его функции не пострадали.
          APASUS
          1. alexmach Сегодня, 18:17
            Грузоподьёмность то у него тоже не безграничная.
            alexmach
            1. АВП 518 Сегодня, 18:46
              Цитата: alexmach
              Грузоподьёмность то у него тоже не безграничная.

              Вариант вооружения выбирается исходя из поставленной задачи.В том же Афганистане когда летали на горные заcтавы,облегчали машины по максимуму.
              АВП 518
    2. 210окв Сегодня, 17:28
      Что,знаете тактику и стратегию современной войны?В армии хоть служили?
      Цитата: п-к Опарышев
      Походу парни готовы к прошлой войне.
      210окв
      1. п-к Опарышев Сегодня, 17:47
        Извините,а вы где в современной войне воевали?
        Доложите тактику современной войны.Стратегию вы не знаете,можете не докладывать.
        п-к Опарышев
        1. 210окв Сегодня, 18:42
          Это я у вас спросил.Отвечать вопросом на тот же вопрос я считаю пустым.Я знаю одно"вынес из далеких армейских будней)что на войне все средства хороши какими бы устаревшими они не казались бы.Тем более как и что именно отрабатывались нам понятное дело не сообщили.Так что не нам рассуждать к КАКОЙ войне готовится наша армия.
          Цитата: п-к Опарышев
          Извините,а вы где в современной войне воевали?
          Доложите тактику современной войны.Стратегию вы не знаете,можете не докладывать.
          210окв
          1. п-к Опарышев Сегодня, 19:31
            Вы влезли со своими очевидностями и глупостями и создали базар.Неужели нельзя было сначала подумать,въехать в тему,а после уже писать.Если бы автор написал,что вертолёты атаковали в условиях ПВО,боевых дронов и тд.,было бы ясно,что условия современные,а поскольку были описаны учения в тепличных условиях,то и выводы соответствующие.Что за детская привычка противоречить где ни попадя.
            п-к Опарышев
    3. SergeBS Сегодня, 22:19
      Цитата: п-к Опарышев
      Походу парни готовы к прошлой войне.

      Походу парни из соседней к 404 территории "намекнули": "полезете с "современными Оплотами" - даже "крокодилов" напрягать не будем. На вас и помельче зверушек хватит, чтобы только металлолом остался". Не конкретизируя, куда этим "Оплотам" лучше не лезть. Так, у себя "пошалили". А скока там там до АТО? winked
      SergeBS
  2. Nikolaevich I Сегодня, 16:23
    Надеюсь,в журналистов,на этот раз,не попали ? recourse
    Nikolaevich I
    1. NIKNN Сегодня, 16:27
      smile
      по «противнику» в Ростовской области
      Давно пора было по «противнику» в Ростовской области удар нанести, а то распоясался... wink
      NIKNN
    2. Комментарий был удален.
  3. Геркулесыч Сегодня, 17:45
    А ведь такой вариант развития событий становится все более реальным!
    Геркулесыч
  4. rruvim Сегодня, 19:54
    20-ть экипажей, или всё-таки 20-ть вертолётов МИ-28АМТШ, или всё-таки 20-ть экипажей на двух вертолётах МИ-28АМТШ. Разница всё-таки большая. И название новости я бы изменил с "Около 20 экипажей Ми-8АМТШ нанесли ракетный удар по «противнику» в Ростовской области" на Северо-корейское: "Около 20 экипажей Ми-8АМТШ нанесли сокрушительный ракетный удар по «противнику» в Ростовской области.
    rruvim
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