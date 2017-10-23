22:41 23 октября

Опрос. Госвласти на Украине не доверяют более 80% граждан страны

Украинская социологическая служба Центр Разумкова приводит итоги опроса по поводу одобрения (неодобрения) работы президента, кабинета министров и парламента Украины. Итоги выглядят для всей политической верхушки откровенно безрадостными и подчёркивают, что подавляющее большинство граждан Украины категорически не поддерживают политику действующих властей.

Лидером антирекорда по уровню неодобрения является украинская Верховная рада. Не доверяют её работе 80,7% опрошенных. Уровень недоверия правительству – 73,1%, президенту Порошенко – более 68%.

Опрос. Госвласти на Украине не доверяют более 80% граждан страны



В ходе социологического исследования у украинских граждан поинтересовались и об общем уровне доверия государственному аппарату. Выясняется, что доверяют украинским госчиновникам чуть более 11% опрошенных, а 80,7% респондентов высказались о недоверии. Ранее этот уровень находился на отметке 76%.

Опрос проводился среди украинских граждан в возрасте от 18 лет во всех украинских регионах, де-юре подконтрольных Киеву. Уровень погрешности составляет до 2,3%.

Эти результаты опроса в первую очередь заинтересуют тех лиц, которые выступают в качестве спонсоров нынешней украинской власти. Фактически это сигнал о том, что при таком уровне общественного негатива продолжать поддерживать тех, кто оказался в креслах руководителей страной после майдана 2014 года, по меньшей мере, недальновидно.

Использованы фотографии: Фейсбук
16

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Комментарии 88

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  1. Тралл Сегодня, 16:48
    Такие опросы нужно проводить в СБУ smile
    Тралл
    1. Zibelew Сегодня, 16:49
      Это ФСБ использует психотронное оружие. 80% сепаров и агентов... вот он план "Шатун"...
      Zibelew
      1. Teberii Сегодня, 16:56
        Америку открыли,что тут нового.
        Teberii
        1. Владимир16 Сегодня, 17:11
          Ежели провести опрос населения с вопросом: "Доверяете ли вы работе собственного мозга?"? И в этом случае недоверие будет у более 80 процентов респондентов. Такая страна, такие нравы. laughing
          Владимир16
        2. 210окв Сегодня, 17:23
          Ох уж эта статистика!А вопрос поставлен политкорректно,дабы не прикрыли...Надо было спрашивать-вы долго собираетесь терпеть эту власть.А о доверии к власти и у нас так же ответят..
          Цитата: Teberii
          Америку открыли,что тут нового.
          210окв
        3. БМП-2 Сегодня, 18:04
          80 процентов граждан на Украине не доверяет власти - действительно, тоже мне, сенсацию нашли! no Главное достижение в другом: власть на Украине не доверяет более чем ста процентам граждан! (Сто - свои, остальные - чужие). Вот где эпическая пэрэмога! Да что там пэрэмога - это целое ПЭРЭМОЖИЩЕ какое-то!!! laughing
          БМП-2
          1. Димка75 Сегодня, 21:27
            вот настоящие данные этого соцопроса
            При этом, как показал соцопрос, Президенту Украины доверяют 24,8% опрошенных, не доверяют - 68,2%, правительству - соответственно 19,8% и 73,1%, Национальному банку - соответственно 15,3% и 75,2%, Верховной Раде - соответственно 13,8% и 80,7%. Доверие к государственному аппарату (чиновников) выразили 11,2% опрошенных, не доверяют - 80,7%.
            не доверяют более 80% граждан страны
            80 процентов граждан на Украине не доверяет

            Действия Президента Украины полностью поддерживают 6,7% опрошенных, поддерживают отдельные действия - 35,2%, не поддерживают - 50,4%. Действия Правительства - соответственно 3,2%, 33,8%, 54,0%, действия Премьер-министра - соответственно 6,0%, 33,8% и 50,8%, Верховной Рады Украины - соответственно 2,9 %, 27,9%, 61,6%,

            красной линией из статьи следует цифра 86%
            то есть не поддерживающих 86% = 35,2 частично поддерживающих + 50,4 не поддерживающих
            это единственное соответствие, которое можно установить
            Димка75
        4. 210окв Сегодня, 18:19
          А вот меня интересует это фото..Идут два жабохряка по коридору..А коридор этот где?Надеюсь в миноккупации в Киеве..Но это скорее всего где то в Краматорске с одной лампочкой в коридоре..
          Цитата: Teberii
          Америку открыли,что тут нового.
          210окв
          1. japs Сегодня, 20:19
            Эта лампочка - имущество съемочной группы Попрошенка. Уникальная вещь.
            Талисман. Укровоенам лампочки вообще не нужны, они 100% обеспечены тепловизорами. "Сильнейшая армия" Гейропы.
            japs
        5. Ныробский Сегодня, 22:25
          Цитата: Teberii
          Америку открыли,что тут нового.

          Как что нового? Они с кровавыми соплями тащили на престол эту "злочинну владу" для того, что бы признать то, что Витьке Януковичу они больше доверяли, но таки свергли супостата! Вопрос - нафига?
          Ныробский
      2. Балу Сегодня, 17:58
        Цитата: Zibelew
        Это ФСБ использует психотронное оружие. 80% сепаров и агентов... вот он план "Шатун"...

        Так мишка-шатун, он же сукашвили, козломайданщик- агент ФСБ? belay
        Тогда понятно, почему молчит цруль налвайченко. Баится, ждет когда сукашвили получит пачпорт и свалит wassat
        Балу
      3. Подрезчик Сегодня, 18:06
        Цитата: Zibelew
        Это ФСБ использует психотронное оружие. 80% сепаров и агентов... вот он план "Шатун"...

        Ну-у-у, Тагирьян! hi Это ты, дорогой, загнул, ФСБ непричастна. bully Нельзя "вложить" в башку то, что там уже "лежит"! wink laughing hi Это теперь их проблемы, внутренние... lol
        Подрезчик
    2. stas Сегодня, 16:54
      Интересно а сколько % доверяют гос.власти в России и верят что, власть в России принадлежит народу согласно Конституции.
      Самый короткий анекдот - вся власть в России принадлежит её гражданам!
      stas
      1. Владимир16 Сегодня, 17:16
        Цитата: stas
        Самый короткий анекдот - вся власть в России принадлежит её гражданам!

        Цитата: stas
        власть в России принадлежит народу согласно Конституции.

        Конституцию желательно прочесть прежде чем ссылаться на неё.
        Вот пара цитат:
        Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону.

        Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
        Владимир16
        1. синдикалист Сегодня, 17:25
          А разве её ещё кто то читает после того как "гарант" стал ею подтираться
          синдикалист
          1. с-т Petrov Сегодня, 17:32
            А разве её ещё кто то читает после того как "гарант" стал ею подтираться


            я твоим комментарием тоже сейчас подтерся. ничего же страшного, читает кто-то
            с-т Petrov
          2. LSA57 Сегодня, 17:37
            Цитата: синдикалист
            А разве её ещё кто то читает после того как "гарант" стал ею подтираться

            ну и в чём это выражается? а ничего, что нашего президента уважает большинство граждан России. а ничего, что он не первый год самый влиятельный политик в мире? не путайте его с парашёнкой!!!!
            LSA57
            1. фа2998 Сегодня, 17:56
              Вот знаете, ваш комментарий уже давно помещен.Но смотрю-галимый НОЛЬ! Где же большинство граждан России? Да и за рубежом, пусть он там хоть супермен, но и о россиянам тоже надо постоянно помнить, а не только накануне выборов! hi
              фа2998
              1. LSA57 Сегодня, 18:32
                Цитата: фа2998
                Но смотрю-галимый НОЛЬ! Где же большинство граждан России?

                есть другие данные? в студию плиззз. ну и всё таки, где и когда ВВП нарушил Конституцию???
                LSA57
        2. 210окв Сегодня, 18:21
          О!Почти как "Сенат и народ Рима"!..А на деле как?
          Цитата: Владимир16
          Цитата: stas
          Самый короткий анекдот - вся власть в России принадлежит её гражданам!

          Цитата: stas
          власть в России принадлежит народу согласно Конституции.

          Конституцию желательно прочесть прежде чем ссылаться на неё.
          Вот пара цитат:
          Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону.

          Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
          210окв
        3. stas Сегодня, 18:32
          Вован 16, ты о чём, ты видимо в Кремле живешь и оттуда смотришь на Россию.
          И теперь хочешь доказать что, наш народ является единственным источником власти, а не царь и олигархи.
          Наш народ самый независимый как и украинский, поскольку от нас нихера в стране не зависит. Царь всё сам решает.

          Так что Вова твой номер 16 и не строй из себя патриотичную 6.
          А политические сказки рассказывай своим близким, пока не пошлют далеко и грубо, по-русски.
          stas
      2. Saburov Сегодня, 17:54
        Цитата: stas
        Интересно а сколько % доверяют гос.власти в России и верят что, власть в России принадлежит народу согласно Конституции.


        Я думаю 5% именно тех кто у кормушки. У нас как в России статистика делается? Производили 1 самолёт, стали производить два! Итог: "Рост" авиационной промышленности 100%. Или барыга из Газпрома продавая народное достояние получает 2-4 миллиона рублей, а учитель физики 16 тыс. руб. В итоге имеем "высокий" показатель по средней заработной плате. А на деле власть жирдяев и мздоимцев чиновников и нищенские зарплаты бюджетников.

        P.S. На деле, в России будут все 90% недоверяющих власти. Спасибо! Наслушались и накушались!
        Многие по доброте душевной до сих пор верят в Хитрый План, Многоходовочки и что Он же не знает! А вообще достаточно выйти на улицу, посмотреть на дороги, на барыг, на нищих пенсионеров, на кредиты в банках, на цены в магазинах, на жирных чиновников и попов, на разрушающуюся инфраструктуру ЖКХ, на загибающуюся промышленность, на полную некомпетентность и коррупцию во всех эшелонах власти, на оскотинивание и оболванивание народа которое идёт по нашим СМИ, на копеечные зарплаты у учителей, инженеров и учёных, на образование, на государственную клерикализацию общества на полное отсутствие социальных благ и защит у народа и прочее, прочее, прочее. Тем более что под видом борьбы с коррупцией, госдепом и террористами воровать сподручней. Плебс кушает смачно! Однако российские деньги из американских банков не выводились никогда! Будьте умней! Не надо питать никаких иллюзий.
        Saburov
        1. с-т Petrov Сегодня, 18:12
          А вообще достаточно выйти на улицу, посмотреть на дороги, на барыг, на нищих пенсионеров, на кредиты в банках, на цены в магазинах, на жирных чиновников и попов, на разрушающуюся инфраструктуру ЖКХ, на загибающуюся промышленность, на полную некомпетентность и коррупцию во всех эшелонах власти, на оскотинивание и оболванивание народа которое идёт по нашим СМИ, на копеечные зарплаты у учителей, инженеров и учёных, на образование, на государственную клерикализацию общества на полное отсутствие социальных благ и защит у народа и прочее, прочее, прочее.


          такой же



          и такие не переведутся. Из-за вас ложками теперь черпаем. Неполживые борцы за народное достояние ****!;%%



          Ведь клоунам невдомек, что Газпром, Роснефть, Лукойлы и прочие таки оплачивают всю социалку государства

          на копеечные зарплаты у учителей


          где же вы актеры были в 95-98 году, когда пол года зарплаты у учителя не было (и такие перерывы в выплате ЗП были нормой по стране, начиная от шахтеров, заканчивая инженерами)

          Тем более что под видом борьбы с коррупцией, госдепом и террористами воровать сподручней.


          ой ой ой ну ничего себе. В общем классные истории рассказывать можешь идеалистам школьникам, адепты секты Шендеровича и компании, которые не видели что было до Путина

          И от имени народа не надо говорить - таких клоунов мы насмотрелись на украине

          В общем твоя борьба ниочем. А твой текст - это то же самое что писали шендеровичи, навальные и латынины. Желаю тебе и в окопе заиметь такую же компанию соратников

          с-т Petrov
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:31
            Цитата: с-т Petrov
            Ведь клоунам невдомек, что Газпром, Роснефть, Лукойлы и прочие таки оплачивают всю социалку государства

            И не только..! Березовский , Абрамович , Ходорковский , разбежались сразу ! Один повесился , второй в тюрьме отсидел (за убийство срок на нем еще) , третий тихий тихий (всех сдал и продал , лишь бы его не трогали..))
            Цитата: Saburov
            P.S. На деле, в России будут все 90% недоверяющих власти. Спасибо! Наслушались и накушались!

            Сабиров , типо лозунг хватит кормить Россию ? Опять начинается , молодец , меня прям слеза прошибла от того как мы плохо живем ..хе хе
            ОТДЕЛ
            1. с-т Petrov Сегодня, 18:32
              вот получал бы зарплату Saburov в 2-4 миллиона, вот он бы все деньги раздал бы бедным и больным, а оставшиеся он бы отправлял в детские дома и на дорожные работы. Ага.

              А учителям бы доплачивал? Или на детей бы все спустил? А вот этого мы не узнаем - форум потому что он такой. Бумага все стерпит
              с-т Petrov
          2. Saburov Сегодня, 18:33
            Цитата: с-т Petrov
            и такие не переведутся. Из-за вас ложками теперь черпаем. Неполживые борцы за народное достояние ****!;%%


            Да уж конечно из-за нас! Удобно же сваливать на Госдеп и на "плохой" народ всю свою алчность и полную некомпетентность управления государством.

            Цитата: с-т Petrov
            Ведь клоунам невдомек, что Газпром, Роснефть, Лукойлы и прочие таки оплачивают всю социалку государства


            Вся их оплата социалки заключается в том, чтобы народ с голода не сдох. Крошки с барского стола.

            Цитата: с-т Petrov
            где же вы актеры были в 95-98 году, когда пол года зарплаты у учителя не было (и такие перерывы в выплате ЗП были нормой по стране, начиная от шахтеров, заканчивая инженерами)


            Служил за доп.пайки. И ждал по 3-4 месяца зарплату.

            Цитата: с-т Petrov
            ой ой ой ну ничего себе. В общем классные истории рассказывать можешь идеалистам школьникам, которые не видели что было до Путина


            А что было до Путина? Был Допутин под фамилией Ельцин. Взяв власть в октябре 1993 года, либералы сумели продержаться несколько дольше. Но все равно к концу 90-х страну от них уже рвало. Стань в 2000 году президентом кто-то из них – Чубайс, Гайдар, Касьянов, Кудрин – и в 2001-2002 годах вся либеральная тусовка во главе с экс-президентом уже валила бы лес. Это – в лучшем случае.

            Но к власти привели Путина. И вся установившаяся в 90-е либерально-олигархическая конструкция обрела вдруг устойчивость. И вполне себе держится с небольшими косметическими подкрашиваниями уже четверть века. И либералы, которые по всем лекалам русской истории давно должны бы были остаться лишь в области преданий, по прежнему правят страной, как уж умеют. А чего не править – за такой-то спиной!
            Чья-то умная голова, похоже, сообразила, что русский лох – это не европейский лох. И на либеральные ценности клюет все-таки плохо. А вот на державно-патриотические – со всем нашим удовольствием! Поймай пару "американских шпионов", ругни Запад из Мюнхена, пульни "Калибрами" с Каспия – и обожание народа тебе обеспечено.

            При этом в сути власти не изменилось ничего. Беспредел чиновников как был, так и есть. Отсутствие правосудия – как было, так и есть. Экономика, обслуживающая интересы нескольких десятков петроолигархов – как была, так и осталась. Финансовая система как была долларовым обменником, так им и остается. Инвестиции вместо того, чтобы развивать отечественную экономику, как шли по преимуществу на закупку гособлигаций США, так и идут. Деградация образования – как была, так и продолжается...
            Даже внешняя политика, на которой, казалось бы, сосредоточено основное внимание – не принесла каких-то позитивных, качественных плодов! Союзное государство России и Белоруссии – пролет. Украина – пролет. Азиатские республики – даже Казахстан, и тот отстраивается от нас, только пыль стоит! Про дальнее зарубежье промолчим из деликатности.

            Цитата: с-т Petrov
            И от имени народа не надо говорить - таких клоунов мы насмотрелись на украине
            В общем твоя борьба ниочем


            Нет аргументов, дави на глаз! Знакомо!
            Saburov
            1. с-т Petrov Сегодня, 18:34
              Стань в 2000 году президентом кто-то из них – Чубайс, Гайдар, Касьянов, Кудрин – и в 2001-2002 годах вся либеральная тусовка во главе с экс-президентом уже валила бы лес. Это – в лучшем случае.


              вот ты вроде взрослый, а ума как у шатателей режима на украине. Они тоже решили что снесут, потом поставят бизнесмена в стране, а потом снесут если что еще раз

              остальные сопли твои, размазанные на кулак - оставь своему внуку - он будет у тебя за навального власть свергать после твоих разговоров
              с-т Petrov
              1. Saburov Сегодня, 18:49
                Цитата: с-т Petrov
                вот ты вроде взрослый, а ума как у шатателей режима на украине


                Тогда ответьте на простые вопросы, умный вы наш!

                Почему наша власть втирает нам о патриотизме и достижениях абсолютно другого государства под названием СССР? Почему говорят нам пожить за Родину плохо, а у самих счета и виллы за рубежом, говорят нам о любви к Родине, а у самих отпрыски и жёны живут и учатся за рубежом, пугают нас госдепом и англосаксами, а сами рот против них открыть не могут когда до дела доходит, говорят о импортозамещении, а сами пользуются мерседесами, айфонами и пьют французкие коньяки и к тому же пишут такие законы, при которых нашей промышленности придут кронты с такими кредитами для заводов и бизнеса, с полным уничтожением среднего специального образования и полным отсутствием квалифицированных рабочих. У нас уже простой студент на этапе учебы думает как свалить из этой страны с таким положением дел! Пусть власть обьяснит людям, каким образом делается наш бюджет? Почему на сельское хоз-во в бюджете России заложено 1.5 процента, а на чиновничьий аппарат 7 процентов? А на полицию 11 процентов? Почему для наших гражан ГСМ стоит дороже чем его продают за границей? Почему наши государственные энергетические компании продают внутри страны электроэнергию дороже чем на внешнем рынке? Почему на церкви есть деньги, а на открытие нового института или школы нет? Почему наш Сбербанк дает своим гражданам кредиты на ипотеку в 12-16 процентов, а в "злостной" Польше или Чехии под 5-6 процентов? Почему вливаются огромные деньги в нулевые проекты, которые ещё на стадии разработки уже являются провальными? Пусть власть обьяснит народу как государство собралось ипортозамещать если оно ни черта не производит и нет мощностей и ничего для этого не создано, ни условий, ни производств, ни специалистов? Перейдем на кустарное производство вместо станков с ЧПУ и на деревянные счеты? Это импортозамещение вообще походу задумано чтобы окончательно похоронить нашу промышленность. Тут как раз и закон о новой приватизации на подходе. Они непонимают этого что как раз наука и технологии удешевляют жизнь? Начиная с тяжелого машиностроения, заканчивая миксером на кухне. А у нас сейчас как раз всё это подорожало и в итоге пострадали тысячи предприятий среднего и малого бизнеса, которые как раз и производили за счет этих технологий конкурентноспособную продукцию. А оборонка вообще затормозилась лет на десять как минимум, пока сделают аналог, пока его доведут до ума и в итоге будут отставать все равно. Почему датчанин, японец или австралиец может купить авто, комбайн или хорошую вычислительную технику в несколько раз дешевле чем у нас? У нас даже автомобили стоят процентов на 20-30 дороже практически чем во всем мире и даже отечественные машины стоят дорого, так же как и кредиты на них. И кстати почему у нас для промышленников кредиты просто грабительские? А Минфин не хочет субсидировать слишком дорогие кредиты, а недорогих кредитов у нас нет! И в итоге получается замкнутый круг! Ключевая ставка, по которой ЦБ кредитует банки, — 9%. Это дохрена! Но ведь и банк накручивает на своих кредитах ещё столько же. И вкладчикам за использование их средств он платит 10%, а заёмщикам те же деньги предлагает по ставке 25%. Бизнеса, который мог бы позволить себе платить такой процент, работая легально, просто не существует. В таких условиях наша экономика никогда не заработает!!! И самое смешное что отечественные банки, в том числе и ЦБ и Сбербанк предпочитают вкладывать деньги в западные экономики (в первую очередь в экономику США), а российскую не считают вообще местом для инвестиций! Почему кривоногий футболист получает миллионы и квартиры с машинами ни за что, а ветеран ВОВ 25-30 тыс. И почему в конце концов обьяснит нам, что продавая на коллосальные суммы нефть и газ, Россия в основной массе остается нищей? Почему у нас жируют и покупают яхты, дворцы, шлюх, чинуши и власть? А на повышение пенсий, зарплат, премий или на ремонт детсада, поликлиники или школы нет денег? Почему б... ? Как писал ещё дедушка Маркс, капитализм бывает двух видов колониальный (когда грабят чужие страны для благополучия своей США, Великобритания, Франция) и феодальный, (когда на международный уже давно поделенный рынок не пустили сильные конкуренты, начинают грабить свой народ это Россия).

                Цитата: с-т Petrov
                остальные сопли твои, размазанные на кулак - оставь своему внуку - он будет у тебя за навального власть свергать после твоих разговоров


                А причем тут Навальный и прочие клоуны? Они такие же актрёры одного театра как и Жириновский, Зюганов, Иванов, Рогозин и прочие. Вы не замечаете как его пиарят, причем схема точно такая же когда перед развалом СССР пиарили ЕБН. Черный пиар-это тоже пиар. Не удивлюсь если его потихоньку на трон готовят. Дело в том, что как раз Навальный и есть прикормыш нашей власти и козёл отпущения. Если вы ещё не заметили, как только что то случается, то наша власть сразу же находят виновного. Кто виноват? Навальный, Террористы и Госдеп! Не власть, не чинуши, не тупоголовые законы которые привели страну к состоянию бунта, а Навальный! И все дружно гав, гав, гав в сторону Навального, невидимых террористов и Госдепа! А то что ворует власть и делаются антинародные законы, все на время забывают пока гавкают в сторону козла отпущения. А народ хавает...не смотрите наши СМИ. Выкиньте лучше телевизор. Будьте умней! Относитесь к информации СМИ критически и проверяйте источник.
                Saburov
            2. БМП-2 Сегодня, 18:41
              К стати, о здравом смысле: один из принципов здравого смысла звучит так: "критикуешь - предлагай". Сущность Ваших предложений из предыдущих постов пока непонятна... request
              БМП-2
            3. КОТ БАЮН Сегодня, 22:30
              Я, конечно же дико извиняюсь, за то что влажу в междусобойчик...
              А....., г-н Saburov .. Вы всегда такой весь из себя умный, или только по понедельникам?
              Ну да.. Красиво расписали... Всё плохо - ложись и помирай...
              Сами то что-нибудь делаете для улучшения жизни? Или только собираете и рассказываете страшные факты?
              Делаете? Ну так завалите народ примерами!!! Порадуйте нас .. Ну пожалуйста...
              А сможете, хотя бы так как Путин что-то в стране сделать? (даже лучше не надо)
              Тогда может вместо Собчак баллотироваться будете?
              Вы только свистните - местные троли в качестве электората подтянутся...
              КОТ БАЮН
          3. stas Сегодня, 18:37
            Петров ты где своего друга монархиста Романова потерял. У вас в паре одна мозоль на 5 точке, во всем виновато СССР.
            stas
            1. с-т Petrov Сегодня, 18:40
              Петров ты где своего друга монархиста Романова потерял. У вас в паре одна мозоль на 5 точке, во всем виновато СССР.


              напиши ему в личку, если у тебя к нему чувства. Не слежу. Все вы оппозиционеры странные

              СССР мне нравился. Нигде не говорил что оно виновато. Виноваты клоуны - которые решили что СССР им мало дал - об этих клоунах я и выложил две фотографии с митингов недовольных клоунов. Ну их и сейчас хватает - гляньте на свои сообщения да на сообщения в этой ветке
              с-т Petrov
        2. Зяблицев Сегодня, 18:33
          Saburov

          И откуда , вы такие берётесь..??
          Зяблицев
          1. stas Сегодня, 18:54
            Оттуда откуда и ты.
            stas
            1. Зяблицев Сегодня, 22:08
              Нечего возразить - логично!
              Зяблицев
          2. КОТ БАЮН Сегодня, 22:32
            И откуда , вы такие берётесь..??

            Их родители не предохранялись.... А зря.... laughing
            КОТ БАЮН
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 17:06
      Госвласти на Украине не доверяют более 80% граждан страны

      Я даже знаю кто заказал такой опрос и такие результаты...Мишико-наркоман рвется к власти, ему кровь проливать не впервой и терять нечего ему..Госдеп Потрошенко не доволен, мало крови пролил на Донбассе!
      ОТДЕЛ
      1. резервист Сегодня, 17:31
        Мишико-наркоман рвется к власти

        Перевыборы в Украине между Порошенко и Саакашвили. Нет никакого доверия к Центральной избирательной комиссии, поэтому Верховная Рада обратилась в соседнюю республику с просьбой подсчитать голоса.
        В итоге, с большим отрывом, без вариантов победил Лукашенко laughing belay
        резервист
    4. Зяблицев Сегодня, 18:26
      Нужно четко понимать, что Украина -это не государство, а недоразумение, впрочем, как. все кто отрезал пуповину от матушки России!Кого то с радостью для использования подхватили США, типа Прибалтийских государств и, причём за счёт лохов из ЕС, поддерживают их мало мальский "суверенитет", в ковычках....,или абсолютные лошары из Грузии живущие на подачках, так и Украина-это шапито! Есть ещё нищии республики СССР пытающиеся держаться, что бы не скатиться в ж..., туда, даже не Средневековье, а в пещерный век:Узбекистан, Кыргыстан, Туркменистан....,Азейбарджану просто повезло-есть нефть, Армении повезло во время вернуться в семью, Казахи и Белоруссы, пуст не обижаются, но нужно ставить памятник, Назарбаеву и Лукашенко, иначе было бы как в Украине и Молдове,Грузии-кто, живёт самостоятельно, строит мосты, воюет в других странах за справедливость, поддерживает предателей клоунов, типа Грузии, и закрывает глаза на выходки убогой Украины!И это, почему то не США и даже не Китай....Может пора поумнеть???
      Зяблицев
      1. с-т Petrov Сегодня, 18:30
        Может пора поумнеть???


        зачем? ведь прикольнее шатать РЕЖЫМ. Школьники одобрят, великовозрастные поднесут кирпичи - и вот движуха. А то работа, поступательное движение медленное, дети, внуки, жена пилит мозг.

        А так палатка, побратимы, горилка и светлая идея. Бросьте вы о чем.
        с-т Petrov
        1. Saburov Сегодня, 18:52
          Цитата: с-т Petrov
          зачем? ведь прикольнее шатать РЕЖЫМ. Школьники одобрят, великовозрастные поднесут кирпичи - и вот движуха. А то работа, поступательное движение медленное, дети, внуки, жена пилит мозг.
          А так палатка, побратимы, горилка и светлая идея. Бросьте вы о чем.


          Действительно зачем нам думать о будущем детей и внуков? Пускай горбатятся за копейки, лижут сапоги чинушам и богатым дядям и тупеют в церквях.
          Saburov
          1. Комментарий был удален.
            1. Saburov Сегодня, 19:03
              Цитата: с-т Petrov
              голосуй за Собчаг и кушай водку с Ахиджаковой - что я тебе еще могу сказать. Сиди с неполживыми за столом и кайся.
              Ну и если твои внуки не будут тупеть в Церквях - то надеюсь они поумнеют в Мечетях


              Что за манера пришивать незнакомым людям свои ярлыки и штампы? Ну что я могу сказать на это! Браво! Вам аплодируют все сознательные граждане и защитники существующего режима Сердюков, Васильева, Полонский и прочие. Вы наверное тоже считаете как и господин Шувалов, что возвращение российских денег из оффшоров повредит российской экономике...Удачи!
              Saburov
              1. с-т Petrov Сегодня, 19:08
                Да я вообще за Сердюкова и Васильеву. Так же проще думать, да?) Я плохой. Я кремлебот - а вот вы - провели черту и бац - уже боретесь на стороне добра со всем злым что есть на форуме. Вы ум и честь и совесть русской нации. Это так круто. Просто вау.

                Вы наверное тоже считаете как и господин Шувалов, что возвращение российских денег из оффшоров повредит российской экономике...


                нравятся мне эксперты, которые посмотрели видео с Катасоновым, Глазьевым (да и кем угодно) и вот они уже могут судить о том, что лучше для экономики страны в 150 миллионов человек.

                а я вот в экономике не специалист. Я учился в МИРЭА на факультете Автоматизированные системы. Могу в 3D-Smax работать, в разных других программах, могу даже код немного пописать. А вот экономика - только в общих чертах

                Поэтому оставлю думы о правильности или неправильности с экономическим курсом - Вам - экономисту от Бога

                с-т Petrov
                1. Saburov Сегодня, 20:10
                  Цитата: с-т Petrov
                  Да я вообще за Сердюкова и Васильеву. Так же проще думать, да?) Я плохой. Я кремлебот - а вот вы - провели черту и бац - уже боретесь на стороне добра со всем злым что есть на форуме. Вы ум и честь и совесть русской нации. Это так круто. Просто вау.


                  Слов много, а ответов нет.

                  Цитата: с-т Petrov
                  нравятся мне эксперты, которые посмотрели видео с Катасоновым, Глазьевым (да и кем угодно) и вот они уже могут судить о том, что лучше для экономики страны в 150 миллионов человек.
                  а я вот в экономике не специалист. Я учился в МИРЭА на факультете Автоматизированные системы. Могу в 3D-Smax работать, в разных других программах, могу даже код немного пописать. А вот экономика - только в общих чертах
                  Поэтому оставлю думы о правильности или неправильности с экономическим курсом - Вам - экономисту от Бога


                  Не надо быть семи пядей во лбу, что бы понять что происходит с экономикой России. Достаточно уметь сравнить доход бюджетника или пенсионера с последующим походом в магазин или за квитанцией на оплату ЖКХ.

                  P.S. Вообще в стране сейчас ситуация очень напряженная (примерно как в 1905 году, когда к нашему последнему царьку питерские рабочие пошли с петицией о ужасных условиях труда и о рабочих нуждах. А наш царек, вместо того чтобы выслушать народ, труханул и свалил в царское село, а народ постреляли). То же самое и сейчас власть не идет с народом на контакт, они не борются с мздоимством, с казнокрадством или с социальными проблемами. Они лишь делают вид и бабло. Дальнобои бастуют с апреля, краснодарских фермеров вообще оштрафовали и не пустили к Гаранту...а это прямое нарушение Конституции, которая является соглашением и договором между гражданами и государством. А нам каждый день с экранов сс... в уши наши российские СМИ...мы всех победим...Украина...Сирия...Госдеп...Навальный...
                  А это как раз и есть показатель сокрытия реальных доходов государства от продажи нефти и газа и огромных экономических и социальных проблем в стране. Которые никто и никогда наверху решать не собирается и не будет.
                  Saburov
                  1. КОТ БАЮН Сегодня, 22:37
                    А это как раз и есть показатель сокрытия реальных доходов государства

                    а вот это вот: "это как раз" это что именно вы имели себе ввиду?
                    КОТ БАЮН
  2. асушник 78 Сегодня, 16:49
    В России все аналогично! Вот только президент на высоте!
    асушник 78
    1. Зяблицев Сегодня, 18:31
      Взрослеть не пробывали...?
      Зяблицев
  3. andrewkor Сегодня, 16:52
    И почему я не удивлён?А украинский народец начинает потихоньку прозревать,да толку то!
    andrewkor
    1. Николай Грек Сегодня, 17:06
      Цитата: andrewkor
      И почему я не удивлён?А украинский народец начинает потихоньку прозревать,да толку то!

      ваще-то там мнение неРАБОВ никого не интересует!!! wassat wassat wassat wassat lol lol lol
      Николай Грек
      1. Logall Сегодня, 17:17
        Вставай, проклятьем заклейменный...
        А вообще, это служба просто зарплату отрабатывает. Они есть, они работают...
        Наши тоже опросы Ведут! Только непонятно кого они опрашивают... У меня, так ни разу не спросили!
        Logall
        1. Николай Грек Сегодня, 18:35
          Цитата: Logall
          Вставай, проклятьем заклейменный...
          А вообще, это служба просто зарплату отрабатывает. Они есть, они работают...
          Наши тоже опросы Ведут! Только непонятно кого они опрашивают... У меня, так ни разу не спросили!

          wassat wassat laughing laughing меня тоже!! lol lol сам же понимаешь, что в реальности всех жителей никто опросить не сможет!!! wassat wassat wassat в таких случаях действует наука под названием статистика!! wassat wassat yes yes а в этой науке вероятность угодить в "образ" опрашиваемых достаточно мала!! wassat wassat wassat
          Николай Грек
  4. alexmach Сегодня, 16:53
    Ну то есть если коротко - ничего существенно за 10 лет не поменялось.
    alexmach
    1. Лелёк Сегодня, 17:41
      Цитата: alexmach
      Ну то есть если коротко - ничего существенно за 10 лет не поменялось.


      Ничего, кроме того, что жизнь в\на 404 подорожала в 2,5 раза, Полторак обещал уничтожить ЧФ РФ волчьей стаей на надувных лодках, могучий Днипро умер,

      а могучий Ляшок обещал откусить Юле задницу
      Лелёк
      1. ded100 Сегодня, 17:48
        Собачки хорошие кобельки наверно! wassat
        ded100
      2. БМП-2 Сегодня, 18:34
        Видимо поэтому ТЮ с некоторых пор бегает по 10 км в день. Так что, в споре "зубы против зада" всё не так однозначно - олежиным "чи хуа, чи не хуа" грозит серьёзная опасность: или зубы сломают, или помрут от большого количества жирного! laughing
        БМП-2
  5. НЕКСУС Сегодня, 16:53
    Лидером антирекорда по уровню неодобрения является украинская Верховная рада. Не доверяют её работе 80,7% опрошенных. Уровень недоверия правительству – 73,1%, президенту Порошенко – более 68%.

    Вопрос-А чего весь этот зоопарк еще у власти при таком недоверии то?м
    НЕКСУС
    1. bagr69 Сегодня, 17:00
      В связи с поздней весной этого года и затянувшейся уборочной, еще огороды до конца не убраны и яблоки польские до конца не собраны... Сейчас к середине ноября народ подтянется цыбулю на Майдане сажать.
      bagr69
    2. Николай Грек Сегодня, 17:07
      потому что население хохляндии ничего не решает!!! request request laughing
      Николай Грек
    3. Лелёк Сегодня, 17:49
      Цитата: НЕКСУС
      Вопрос-А чего весь этот зоопарк еще у власти при таком недоверии то?м


      Андрей, а Вы так за прошедшие годы этого и не поняли? Двумя словами: ЭТО УКРАИНА. У укров в хромосоме один лишний ген - соплежуйство, обуславливающий носителя постоянно искать виновного в бедах, назначать врагов и выпрашивать подачки. Доказать? Запросто:
      Лелёк
    4. КОТ БАЮН Сегодня, 22:39
      Вопрос-А чего весь этот зоопарк еще у власти

      не.. Эт не зоопарк...
      Все прозаичнее: приехал американский цирк. Потом уехал. А клоуны остались.
      КОТ БАЮН
  6. DEZINTO Сегодня, 16:57
    Ну как бы не удивительно....

    "А не понравится новая влада и её снесём" ))) ага....сносильщики фиговы.....
    Жрут полными ложками то что происходит....и смеются, над очень изысканном юморе.
    Честно говоря даже не досмотрел видео, Шарий конечно молодец и спасибо ему за обзоры, но эту хрень я не осилил - ТОШНО!

    DEZINTO
  7. Сергей-8848 Сегодня, 16:59
    Ненужный опрос- нужная нычка для неудавшегося журналиста.
    Сергей-8848
  8. Александр 3 Сегодня, 17:15
    Буйных мало ,поэтому и нет перемен.Нельзя им допускать бандеровской сволочи взять власть,имею ввиду радикалов.А эти хотят войны.Порошенко только дразнится.У них у всех один конец.
    Александр 3
    1. Лелёк Сегодня, 17:56
      Цитата: Александр 3
      Буйных мало ,поэтому и нет перемен.


      Буйных-то как раз много, даже слишком (15000-20000 особей), а вот количество падает очень медленно.
      Лелёк
      1. Александр 3 Сегодня, 18:18
        Молодёжь вся зомбированая вот и катятся к чему то не понятному.
        Александр 3
        1. Лелёк Сегодня, 18:25
          Цитата: Александр 3
          Молодёжь вся зомбированая


          А зомби что - тихони? Вот Вы и ответили на свой пост выше. yes
          Лелёк
    2. Николай Грек Сегодня, 18:44
      Цитата: Александр 3
      Буйных мало ,поэтому и нет перемен.Нельзя им допускать бандеровской сволочи взять власть,имею ввиду радикалов.А эти хотят войны.Порошенко только дразнится.У них у всех один конец.

      what what по ходу, вы все проспали...бандерАААссская власть к рулю пришла как раз после майдана!!! negative negative negative
      Николай Грек
      1. Александр 3 Сегодня, 18:48
        Наблюдаю за этим шабошем давно,только не понятно вна Украине кончились нормальные или их так зомби застращали.
        Александр 3
        1. Николай Грек Сегодня, 19:06
          Цитата: Александр 3
          Наблюдаю за этим шабошем давно,только не понятно вна Украине кончились нормальные или их так зомби застращали.

          я думаю, это всем интересно!!! wassat wassat и на данный момент реальный расклад якобы адекватов и свидамитов неизвестен никому...даже в самой хохляндии!! lol lol lol а на деле, скорее всего, подавляющее большинство обитателей хохляндии - хатаскрайники!!! negative negative wassat wassat
          Николай Грек
  9. злой партизан Сегодня, 17:18
    Хахлы прикалываются над своими:
    laughing
    злой партизан
    1. Геркулесыч Сегодня, 17:48
      Рад вас видеть hi товарищ Партизан drinks hi
      Геркулесыч
      1. злой партизан Сегодня, 17:52
        Цитата: Геркулесыч
        Рад вас видеть

        Взаимно!
        drinks
        Вот тебе для поднятия настроения из русского блюз-рока:

        wink
        злой партизан
  10. Николай Петров Сегодня, 17:18
    Как анекдот. Кто есть украинец?
    -Да это же партизан!
    -А 2 украинца?
    - Ну это партизанский отряд.
    - А 3! Украинца?!
    - Ну-у, это уже партизанский отряд с предателем.
    А если без шуток (не в обиду нормальным украинцам, не бандерью), в своём интервью бывший ЦРУ-шник открытым текстом сказал. Что проводили они исследования среди народов бывших Советских Республик. И пришли к выводу, что население руины на 98 процентов склонно к предательству. Потому их и подожгли.
    Так что негоспода свидомые, это не происки "клятых москалей"
    Николай Петров
    1. Лелёк Сегодня, 17:58
      Цитата: Николай Петров
      Да это же партизан!


      Один такой намедни задержан погранцами:
      Лелёк
    2. злой партизан Сегодня, 18:02
      Цитата: Николай Петров
      то есть украинец?
      -Да это же партизан!
      -А 2 украинца?
      - Ну это партизанский отряд.
      - А 3! Украинца?!
      - Ну-у, это уже партизанский отряд с предателем.

      Д. Джангиров уже передалал этот анекдот по-своему: "Украинец (один yes ) - это уже партизанский отряд с предателем". lol
      злой партизан
    3. revnagan Сегодня, 18:25
      Цитата: Николай Петров
      в своём интервью бывший ЦРУ-шник открытым текстом сказал. Что проводили они исследования среди народов бывших Советских Республик. И пришли к выводу, что население руины на 98 процентов склонно к предательству.

      А можно прямую ссылку на первоисточник?Или вы цитируете ОБС от некоей Анны Керер?Какой журналист спросил?От какой "прэссы"?Где видеозапись диалога?Хочется лягнуть Украину?
      revnagan
    4. Николай Грек Сегодня, 18:46
      Цитата: Николай Петров
      не в обиду нормальным украинцам

      а почему им в обиду ничего сказать нельзя??? what what не считаете, что они виноваты во всем происходящем??? negative negative negative wassat wassat wassat
      Николай Грек
  11. Оверко Сегодня, 17:26
    Ну не доверяют, и что с того? "Выбирать" то придётся из этой же кодлы! Коммунисты-социалисты под запретом. Выбор между нациками и олигархами — заведомо проигрышный. А промывка мозгов идёт полным ходом, и в школе в том числе. Без внешнего воздействия эта банда будет продолжать воспитывать русофобов, нацистов. Только морды в телевизоре будут меняться!
    Оверко
  12. лысова Сегодня, 17:39
    А не пора ли свёртывать бизнес и текать!
    лысова
  13. Геркулесыч Сегодня, 17:47
    И тем не менее, эти результаты не мешают им эту самую власть и дальше терпеть!
    Геркулесыч
  14. APASUS Сегодня, 17:55
    Не ну это точно Путин проценты накрутил,Петя реально вождь нации! yes yes yes
    APASUS
  15. ded100 Сегодня, 18:00
    Триварианта для порошенко и ко!
    ded100
    1. БМП-2 Сегодня, 18:24
      Мне кажется, Порошенко хочет получить всё и сразу: Гаага, мыло, полночь... lol
      БМП-2
  16. Николай Петров Сегодня, 18:38
    Цитата: revnagan
    Цитата: Николай Петров
    в своём интервью бывший ЦРУ-шник открытым текстом сказал. Что проводили они исследования среди народов бывших Советских Республик. И пришли к выводу, что население руины на 98 процентов склонно к предательству.

    А можно прямую ссылку на первоисточник?Или вы цитируете ОБС от некоей Анны Керер?Какой журналист спросил?От какой "прэссы"?Где видеозапись диалога?Хочется лягнуть Украину?

    Да поинтересуйтесь сами. Наберите в поиске. Там и посмотрите. По ЦТ показывали, по-моему даже по Россия-24.
    Николай Петров
  17. Николай Петров Сегодня, 18:40
    Цитата: ded100
    Триварианта для порошенко и ко!

    Есть ещё вариант: ВАННАЯ КОМНАТА, ШАРФИК.
    Хотя по сравнению с упырём БАБом, Порось - мелочь.
    Николай Петров
  18. iouris Сегодня, 19:04
    Даже, если 90%, то управлять ими при помощи 10000 тыс бандеровцев не проблема.
    iouris
  19. weksha50 Сегодня, 21:19
    "Лидером антирекорда по уровню неодобрения является украинская Верховная рада. Не доверяют её работе 80,7% опрошенных. Уровень недоверия правительству – 73,1%, президенту Порошенко – более 68%"...

    Ну, если брать по первым двум пунктам, то и у нас в России цифры примерно будут те же... wink
    weksha50
  20. КОТ БАЮН Сегодня, 22:13
    подавляющее большинство граждан Украины категорически не поддерживают политику действующих властей

    О как.. Да еще категорически... Вау....
    Впрочем, как-то не удивительно. Но у меня вопрос: а что в таком случае или кого поддерживают эти 80%?
    И чем они, эти 80% занимаются?
    Ждут новогодних праздников?
    Ну так не за горами... Ждите...
    КОТ БАЮН
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