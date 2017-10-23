Опрос. Госвласти на Украине не доверяют более 80% граждан страны

Украинская социологическая служба Центр Разумкова приводит итоги опроса по поводу одобрения (неодобрения) работы президента, кабинета министров и парламента Украины. Итоги выглядят для всей политической верхушки откровенно безрадостными и подчёркивают, что подавляющее большинство граждан Украины категорически не поддерживают политику действующих властей.Лидером антирекорда по уровню неодобрения является украинская Верховная рада. Не доверяют её работе 80,7% опрошенных. Уровень недоверия правительству – 73,1%, президенту Порошенко – более 68%.В ходе социологического исследования у украинских граждан поинтересовались и об общем уровне доверия государственному аппарату. Выясняется, что доверяют украинским госчиновникам чуть более 11% опрошенных, а 80,7% респондентов высказались о недоверии. Ранее этот уровень находился на отметке 76%.Опрос проводился среди украинских граждан в возрасте от 18 лет во всех украинских регионах, де-юре подконтрольных Киеву. Уровень погрешности составляет до 2,3%.Эти результаты опроса в первую очередь заинтересуют тех лиц, которые выступают в качестве спонсоров нынешней украинской власти. Фактически это сигнал о том, что при таком уровне общественного негатива продолжать поддерживать тех, кто оказался в креслах руководителей страной после майдана 2014 года, по меньшей мере, недальновидно.