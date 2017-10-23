22:38 23 октября

У КНДР появилась вторая подлодка с баллистической ракетой

Американская разведка обнаружила в северокорейском порту вторую боевую субмарину, оснащенную межконтинентальной баллистической ракетой, сообщил The Diplomat. Спутник США сфотографировал подлодку у пирса.

Снимок был получен 15 апреля, однако известно о нем стало лишь сейчас. До сих пор, согласно данным из открытых источников, у Северной Кореи имелся один корабль, оснащенный баллистической ракетой. Это дизель-электрическая субмарина водоизмещением 1,7 тысячи тонн, получившая в НАТО имя Gorae-B.

У КНДР появилась вторая подлодка с баллистической ракетой



Новый корабль, по мнению разведки США, обладает рядом усовершенствований - в частности, его корпус построен из более легких композиционных материалов, что расширяет радиус действия подлодки. Субмарину назвали Gorae-С.

Северокорейские подлодки вооружены твердотопливной баллистической ракетой средней дальности Pukguksong-1. В апреле 2016 года Gorae-B успешно запустила ракету из-под воды. Дальность полета Pukguksong-1 оценивается в 1250-2500 километров, ракета может нести ядерную боеголовку.

Использованы фотографии: http://www.republicbuzz.com/
24

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 80

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 17:37
    Вторая ПЛ с ракетами?Главное что бы их лидер никуда не делся.А то что-то ЦРУ подозрительные комменты кидает..
    210окв
    1. резервист Сегодня, 17:41
      Главное что бы их лидер никуда не делся

      Лидер сам лично будет руководить подводной лодкой и пуском баллистической ракеты по США.
      Исчезнет только на некоторое время... am
      резервист
      1. Logall Сегодня, 17:49
        Цитата: резервист
        Исчезнет только на некоторое время...

        Вот только возвращаться некуда будет!
        Logall
        1. резервист Сегодня, 17:55
          Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...
          резервист
          1. Logall Сегодня, 17:59
            Да, но это же не означает, что нужно весь северокорейский народ под ножи подвести!
            Logall
            1. резервист Сегодня, 18:09
              Пока "хозяин" отсутствует быстренько провести референдум
              и присоединиться к Южной Корее
              резервист
              1. Logall Сегодня, 18:13
                А по прибытию провозгласить его владыкой всия Кореи?Хитро!
                Logall
              2. Pirogov Сегодня, 18:13
                Цитата: резервист
                Пока "хозяин" отсутствует быстренько провести референдум
                и присоединиться к Южной Корее

                Расскажите это студентам Южной Кореи ,Ын у них очень популярен в отличие от собственного правительства и президента.
                Pirogov
              3. лаврентий павлович Сегодня, 21:58
                Цитата: резервист
                Пока "хозяин" отсутствует быстренько провести референдум
                и присоединиться к Южной Корее

                Это изменой попахивает, со всеми вытекающими последствиями. Да и северокорейцы никогда не захотят лечь под полосатиков.
                лаврентий павлович
            2. резервист Сегодня, 18:18
              Жители Северной Кореи после смерти всегда попадают в рай!
              Даже если это ад soldier
              резервист
              1. Partyzan Сегодня, 19:31
                Цитата: резервист
                Даже если это ад

                но это бывает не всегда request
                Partyzan
                1. Подрезчик Сегодня, 20:01
                  но это бывает не всегда

                  Опять за старое??? hi laughing laughing good good Меняй профессию.... hi hi good laughing
                  Подрезчик
                  1. Partyzan Сегодня, 20:04
                    Цитата: Подрезчик
                    Меняй профессию....

                    не буду laughing drinks
                    Partyzan
                    1. Подрезчик Сегодня, 20:58
                      "Непослушный" сотрудник чего-либо, как минимум кандидат в спецподразделение МО. С Уважением, Володя! hi good
                      Подрезчик
                      1. Partyzan Сегодня, 21:03
                        Цитата: Подрезчик
                        как минимум кандидат в спецподразделение МО

                        таки был там hi
                        Partyzan
    2. хрыч Сегодня, 17:50
      Убили Великого Ира раком, как и Чавеса. Подобраться к Иру и заразить могли только через китайцев. Ын это учтет и подобраться к нему будет уже невозможно с этой стороны. Но нужен наследник-Ким, достойный деда.
      хрыч
      1. 210окв Сегодня, 18:12
        Через китайцев?Лапшой что ли,с ароматизаторами в пакетиках?Согласен-отрава та еще..
        Цитата: хрыч
        Убили Великого Ира раком, как и Чавеса. Подобраться к Иру и заразить могли только через китайцев. Ын это учтет и подобраться к нему будет уже невозможно с этой стороны. Но нужен наследник-Ким, достойный деда.
        210окв
        1. хрыч Сегодня, 18:14
          Через китайских врачей скорей всего. В августе 2008 года Ким Чен Ир пережил инсульт и его лечили китайские врачи. В октябре он уже приступил к работе. Он восстановился после инсульта, но вдруг умер от рака в 2011 году, через три года и четыре месяца после инсульта.
          хрыч
          1. 210окв Сегодня, 18:49
            Я не исключаю.Тем более мой коммент с сарказмои hi
            Цитата: хрыч
            Через китайских врачей скорей всего. В августе 2008 года Ким Чен Ир пережил инсульт и его лечили китайские врачи. В октябре он уже приступил к работе. Он восстановился после инсульта, но вдруг умер от рака в 2011 году, через три года и четыре месяца после инсульта.
            210окв
      2. Maksus Сегодня, 18:13
        Цитата: хрыч
        Убили Великого Ира раком, как и Чавеса. Подобраться к Иру и заразить могли только через китайцев. Ын это учтет и подобраться к нему будет уже невозможно с этой стороны. Но нужен наследник-Ким, достойный деда.


        Заразить раком? Вы серьёзно??? Могу нормально психиатра порекомендовать, пока не совсем поздно.
        Maksus
        1. хрыч Сегодня, 18:26
          Список «левых» латиноамериканских лидеров, больных раком, довольно обширен. В него входят бывший президент Аргентины Нестор Киршнер, скончавшийся от рака толстой кишки, президент Бразилии Дилма Русеф, которая сейчас борется с раком лимфатической ткани, ее предшественник Луис Инасиу Лула да Силва (рак горла), лидер Кубинской революции Фидель Кастро (рак желудка), боливийский президент Эво Моралес (рак носовых желез), парагвайский президент Фернандо Луго (рак лимфатической ткани) и ныне покойный Уго Чавес, болевший метастатической рабдомиосаркомой.
          https://www.perm.kp.ru/daily/26045.3/2958764/
          Цитата: Maksus
          Могу нормально психиатра порекомендовать

          Хамить конечно можешь, но умней от этого не стал. Надеюсь рак и до тебя доберется за такие словаwassat
          хрыч
          1. 210окв Сегодня, 18:52
            Не надо кликать зло ..Да и уважать друг друга надо.Это касается всех.И меня в первую очередь.. hi
            Цитата: хрыч
            Список «левых» латиноамериканских лидеров, больных раком, довольно обширен. В него входят бывший президент Аргентины Нестор Киршнер, скончавшийся от рака толстой кишки, президент Бразилии Дилма Русеф, которая сейчас борется с раком лимфатической ткани, ее предшественник Луис Инасиу Лула да Силва (рак горла), лидер Кубинской революции Фидель Кастро (рак желудка), боливийский президент Эво Моралес (рак носовых желез), парагвайский президент Фернандо Луго (рак лимфатической ткани) и ныне покойный Уго Чавес, болевший метастатической рабдомиосаркомой.
            https://www.perm.kp.ru/daily/26045.3/2958764/
            Цитата: Maksus
            Могу нормально психиатра порекомендовать

            Хамить конечно можешь, но умней от этого не стал. Надеюсь рак и до тебя доберется за такие словаwassat
            210окв
            1. хрыч Сегодня, 18:58
              Цитата: 210окв
              Не надо кликать зло

              А как же: "Око за око...". Он мне пожелал лишения разума, я ему иную форму погибели сознания. am Все нормально. Я даже готов подставить вторую щеку, но предварительно отрубив ему руки wassat
              хрыч
              1. Partyzan Сегодня, 19:34
                Цитата: хрыч
                Я даже готов подставить вторую щеку, но предварительно отрубив ему руки
                злой ты однако - лучше хвост, по самую голову laughing
                Partyzan
                1. хрыч Сегодня, 19:46
                  Цитата: Partyzan
                  лучше хвост, по самую голову

                  Я же вообще об этом милом существе laughing
                  хрыч
                  1. Partyzan Сегодня, 19:48
                    Цитата: хрыч
                    Цитата: Partyzan
                    лучше хвост, по самую голову

                    Я же вообще об этом милом существе laughing

                    респект good
                    Partyzan
          2. Maksus Сегодня, 19:53
            Хрыч, ты совсем не в себе что-ли? Похоже вызывать тебе бригаду надо уже немедленно. Бывают же такие дятлы...А потом удивляемся откуда столько неадекватна на дорогах и в быту.
            Maksus
            1. хрыч Сегодня, 20:01
              Все сказал? А теперь иди к своим близким.
              хрыч
    3. NIKNN Сегодня, 17:53
      Цитата: 210окв
      А то что-то ЦРУ подозрительные комменты кидает..

      На понт берут..., их лидера тронь, они с граблями и вилами США завоюют...., ну или умрут от слез crying от обезвоживания в смысле...
      NIKNN
      1. роман66 Сегодня, 18:34
        одна лодка с одной ракетой? какие у нее шансы? даже после 300 - сомнительно laughing
        роман66
        1. NIKNN Сегодня, 18:36
          Цитата: роман66
          одна лодка с одной ракетой? какие у нее шансы? даже после 300 - сомнительно laughing

          Если честно ни 1й ни 2й лодке даже из акватории порта пописять выйти шансов нет... request
          NIKNN
          1. роман66 Сегодня, 19:12
            загадят там все вокруг lol
            роман66
            1. NIKNN Сегодня, 19:12
              Цитата: роман66
              загадят там все вокруг lol

              smile
              NIKNN
    4. ОТДЕЛ Сегодня, 17:53
      Дальность полета Pukguksong-1 оценивается в 1250-2500 километров, ракета может нести ядерную боеголовку.

      Пора бы начать договариваться на РАВНЫХ господа КНДР..Хватить ныть и вопить! Иначе КНДР , еще что нибудь разработает..!
      Проспали вы господа, как Россию, так и КНДР ..МНОГОПОЛЯРНЫЙ МИР , как и предсказывал Путин уже существует! soldier
      ОТДЕЛ
      1. 210окв Сегодня, 18:15
        Только пока Россия не является одним из полюсов.Экономика не позволяет.А точнее общественно-политический строй..
        Цитата: ОТДЕЛ
        Дальность полета Pukguksong-1 оценивается в 1250-2500 километров, ракета может нести ядерную боеголовку.

        Пора бы начать договариваться на РАВНЫХ господа КНДР..Хватить ныть и вопить! Иначе КНДР , еще что нибудь разработает..!
        Проспали вы господа, как Россию, так и КНДР ..МНОГОПОЛЯРНЫЙ МИР , как и предсказывал Путин уже существует! soldier
        210окв
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:52
          Цитата: 210окв
          Только пока Россия не является одним из полюсов.Экономика не позволяет.А точнее общественно-политический строй..

          Ну не знаю, Россию обвиняют в давлении на выборы президентов многих стран...Такого даже во времена СССР не припомню! А экономика с нашими огромными ресурсами и территорией ...Рубль должен быть золотым , назовите мне хоть одну страну с ее валютой, где такое обеспечение реальное , а не дутое как доллар ,евро и т.д.
          А еще ,кто владеет информацией ,тот владеет миром..И даже это в России неплохо получается , по старым связям ..Вот за это Россию и ненавидят и запад хочет уничтожить!
          ОТДЕЛ
          1. Partyzan Сегодня, 19:37
            Цитата: ОТДЕЛ
            Рубль должен быть золотым

            Partyzan
            1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:50
              Россия ввела санкции против КНДР! Помните мужики..?

              У некоторых тут радости было полные штаны..хе хе
              ОТДЕЛ
              1. Partyzan Сегодня, 19:56
                Цитата: ОТДЕЛ
                У некоторых тут радости было полные штаны..хе хе

                и я радовался - санкции же, правда ввела - через год, когда на надцать лет вперед все что нужно поставили, а так все правильно hi
                Partyzan
      2. Подрезчик Сегодня, 18:16
        Ой, а чего это с апреля ничего не было слышно? И вчера Президент США говорил"...вы не поверите, как мы готовы, как мы готовы, вы не поверите..."????
        Пукательное состояние, в связи с пониманием о невозможности (сейчас) нанести какой-нибудь удар... yes
        Подрезчик
        1. Zibelew Сегодня, 18:21
          Александр привет hi Похоже янкесы серьезно настроены устроить бойню в Корее и отсидеться за океаном. А пострадают невинные люди. КНДР к России не враждебно, а даже на оборот, в отношении них вводят санкции только из-за того, что они хотят себя защитить. Потому что только наличие ЯО является аргументом в современном мире.
          Zibelew
          1. Подрезчик Сегодня, 21:19
            Цитата: Zibelew
            Александр привет hi Погхоже янкесы серьезно настроены устроить бойню в Корее и отсидеться за океаном. А пострадают невинные люди. КНДР к России не враждебно, а даже на оборот, в отношении них вводят санкции только из-за того, что они хотят себя защитить. Потому что только наличие ЯО является аргументом в современном мире.

            Тагирьян, дорогой мой! hi Да будут теперь они слушать РОССИЮ, они уже показали, что--сс...уны, последние выступления ВВП--чем не показатель???
            "Сдулся" матрас...А ЫН их не боится, это они его ... angry
            Подрезчик
            1. Zibelew Сегодня, 21:33
              Александр, хорошо если янкесы ограничатся словами в отношении КНДР. При попадении одной ракеты с ядерным зарядом (доставленной подводной лодкой) в Лос-Анджелес или иной аналогичный город на побережье, янкесы получат миллионы погибших. А ЫНу терять нечего.
              Zibelew
        2. Partyzan Сегодня, 19:39
          Саня hi
          Цитата: Подрезчик
          Ой, а чего это с апреля ничего не было слышно? И вчера Президент США говорил"...вы не поверите, как мы готовы, как мы готовы, вы не поверите..."???? yes
          таки ж не поверили request
          Partyzan
    5. Partyzan Сегодня, 19:28
      Цитата: 210окв
      Вторая ПЛ с ракетами

      немного не правильно вторая пл с ракетой - ракета одна hi
      Partyzan
    6. словак Сегодня, 20:47
      Она должна стоять на рейде в Потомаке в состоянии готовности к пуску ракет!
      словак
  2. Deep Red Сегодня, 17:44
    Америкосы пугали Фиделя Кастро несколько десятков лет, а он благополучно пережил всех президентов США и директоров ЦРУ!
    Deep Red
  3. Волька Сегодня, 17:48
    хорошая плетка для назойливых янки...
    Волька
    1. Logall Сегодня, 17:54
      Плетка, а нужно дубина! Правда и Ын Останавливаться не собирается...
      Logall
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:57
        Цитата: Logall
        Плетка, а нужно дубина! Правда и Ын Останавливаться не собирается...

        КНДР и пару ракет хватит с ЯО...Их никто не тронет.! Пора уже начать договариваться на равных ..
        Прошлепали вы Северную Корею! (пока спонсировали Украину и бомбежки Донбасса..)
        Вот вам урок ,впрок!
        ОТДЕЛ
  4. ватник Сегодня, 17:50
    Молодцы укрепляют обороноспособность страны что совсем не лишне на фоне угроз совсем потерявшего всякое чувство миры и реальности Трампа.
    Думаю они наконец вот этот давний проект "домучили" с тремя БР
    ватник
  5. п-к Опарышев Сегодня, 17:52
    Название ПукГукСонг явно сам Ын выбирал.
    п-к Опарышев
  6. Геркулесыч Сегодня, 17:53
    Даже в условиях жестких экономических санкций Северокорейцы продолжают совершенствовать свою защиту -армию и флот! hi Честно говоря, молодцы! !!
    Геркулесыч
    1. резервист Сегодня, 18:29
      в условиях жестких экономических санкций Северокорейцы продолжают совершенствовать свою защиту -армию и флот

      Есть с кого брать пример!!!
      Советский Союз после войны в условиях жесточайшей разрухи сумел восстановиться и совершенствовать свою армию.
      Россия после "победы дерьмократии" тоже успешно восстанавливает свою Армию и Флот.
      Разве Западу это понять? good
      резервист
    2. Neputin Сегодня, 18:37
      А почему Вы восхищаетесь Северной Кореей. а не восхищаетесь СССР, который все 70 лет своего существования жил и работал под экономическими. политическими и военными санкциями. Точно так же и корейцы. да, они не доедают, но они знают, ради чего. так же и в СССР народ жил небогато, но знал ради чего живет и работает. В отличие от сегодняшнего времени.
      Neputin
  7. pvv113 Сегодня, 17:53
    Американская разведка обнаружила в северокорейском порту вторую боевую субмарину

    В Белом доме веселее не стало
    pvv113
    1. Partyzan Сегодня, 19:42
      Цитата: pvv113
      В Белом доме веселее не стало

      Володь hi хочешь сказать - они загрустили?
      Partyzan
      1. pvv113 Сегодня, 20:22
        Привет! По-моему, с Северной Кореей у них и так грустно было wink
        pvv113
        1. Partyzan Сегодня, 20:26
          Цитата: pvv113
          с Северной Кореей у них и так грустно было

          так это ж матрасы
          - ты че такая грустная?
          - взгруснулось
          - а че такая бледная?
          - вз......... drinks
          Partyzan
          1. pvv113 Сегодня, 20:31
            Пускай погрустят - нам веселей laughing
            pvv113
            1. Partyzan Сегодня, 20:38
              Цитата: pvv113
              Пускай погрустят - нам веселей laughing

              и я о том же drinks
              Partyzan
              1. pvv113 Сегодня, 20:42
                Подождем очередных сюрпризов от товарища Ына! lol
                pvv113
                1. Partyzan Сегодня, 21:01
                  Цитата: pvv113
                  Подождем очередных сюрпризов от товарища Ына! lol

                  только - за good drinks
                  Partyzan
  8. Livonetc Сегодня, 17:54
    Неизвестно есть ли у корейцев вообще ядерная боеголовка.
    Но это тоже сдерживающий фактор.
    Livonetc
    1. АВП 518 Сегодня, 18:02
      Цитата: Livonetc
      Неизвестно есть ли у корейцев вообще ядерная боеголовка.

      Не раз попадалась информация,что в 93 корейцы закупили у нас две АПЛ проекта 667А.
      Но либо это блеф,либо они хорошо их прячут.
      АВП 518
      1. ватник Сегодня, 18:44
        Цитата: АВП 518
        Не раз попадалась информация,что в 93 корейцы закупили у нас две АПЛ проекта 667А.

        Это сильно сомнительно.
        А вот данные о том что КНДР приобрела несколько корпусов (без ракет) дизель-электрической подводной лодки проекта 629 "Golf" после "крушения" СССР вполне возможны.
        Первый пуск БР с ПЛ Синпо.
        ватник
    2. Сан Саныч Сегодня, 20:26
      Цитата: Livonetc
      Неизвестно есть ли у корейцев вообще ядерная боеголовка.
      Но это тоже сдерживающий фактор.

      ну почему неизвестно? пожалуй скорее наоборот, как раз-таки известно laughing
      Сан Саныч
  9. Сан Саныч Сегодня, 18:03
    хорошо бы эту подлодку оснастить еще ЯЭУ и бесшумным движителем good но северокорейцы и эту проблему решат yes
    Сан Саныч
    1. ланс Сегодня, 18:37
      это правда, поэтому и ржу каждый раз одвух лодках. каково будет удивление амеров о торпедах с яб
      ланс
  10. Doliva63 Сегодня, 18:03
    А как они там ракету разглядели-то? Нет, я, конечно, рад за Ына, но хотелось бы доказательств. А то как химатаки Асада и пробирки с непонятно чем.
    Doliva63
    1. Svarog51 Сегодня, 19:28
      Валентин hi
      но хотелось бы доказательств

      Сколько разведок к твоему вопросу присоединилось? good drinks
      Svarog51
  11. Tаптыжка 2 Сегодня, 18:05
    мАладца америкосы,пока мАсковская очковость у власти можете делать что хотите
    Tаптыжка 2
  12. Старый26 Сегодня, 18:21
    Цитата: ватник
    Думаю они наконец вот этот давний проект "домучили" с тремя БР

    Вряд ли, камрад.
    начнем с того, что КНДР планировала строительство до 3-х лодок того типа, что у них есть, но ЕМНИП спуск первой на воду должен был быть где-то в 2019 году. После этого до 2028-2030 года они планировали построить от 3 до 6 лодок с тремя шахтами.
    Не исключено, что это всего-навсего модернизированная лодка "Синпо". (Gorae-class), но уже под ракету "Пэккуксонг-3". Кстати, даже лодка совершавшая последние пуски "Пэккуксонга-1" отличается от той, что была ранее. Из-за одной из неудач была повреждена рубка, которая была потом несколько изменена.

    Потом несколько напрягает фраза
    Новый корабль, по мнению разведки США, обладает рядом усовершенствований - в частности, его корпус построен из более легких композиционных материалов

    Откровенно говоря впервые слышу, чтобы у лодок такого водоизмешения применялись композиционные материалы. В составе прочного корпуса? легкого? Пока нет сравнительных характеристик хотя бы по габаритам и водоизмещению говорить о том, что это расширяет радиус действия подлодки.думаю не стоит

    Цитата: 210окв
    Вторая ПЛ с ракетами?

    Если вторая, то как и первая - с ракетой, а не с ракетами...
    Старый26
    1. ланс Сегодня, 18:40
      легких это не только компазит. исходя из последних данных там титан.
      ланс
    2. ватник Сегодня, 19:26
      Цитата: Старый26
      Вряд ли, камрад.
      начнем с того, что КНДР планировала строительство до 3-х лодок того типа, что у них есть, но ЕМНИП спуск первой на воду должен был быть где-то в 2019 году. После этого до 2028-2030 года они планировали построить от 3 до 6 лодок с тремя шахтами.

      Конечно врядли судя по рубке она такого же размера как и на первой лодке но всё же хочется за них порадоваться.
      Цитата:статья
      Новый корабль, по мнению разведки США, обладает рядом усовершенствований - в частности, его корпус построен из более легких композиционных материалов, что расширяет радиус действия подлодки. Субмарину назвали Gorae-С.

      Если интересно вот тут статья на английском про эту лодку более подробная.
      The Sinpo-C-Class: A New North Korean Ballistic Missile Submarine Is Under Construction

      https://thediplomat.com/2017/10/the-sinpo-c-class
      -a-new-north-korean-ballistic-missile-submarine-i
      s-under-construction/
      ватник
  13. Старый26 Сегодня, 20:43
    Цитата: АВП 518
    Не раз попадалась информация,что в 93 корейцы закупили у нас две АПЛ проекта 667А.
    Но либо это блеф,либо они хорошо их прячут.

    Это блеф. Я здесь полностью согласен с камрадом ватник. А вот то, что были "слухи" о том что КНДР приобрела несколько корпусов (без ракет) дизель-электрической подводной лодки проекта 629 "Golf" после "крушения" СССР - вот это вполне возможны.
    С атомными ракетными - там все сложнее. По договорам мы (и они) обязаны вырезать ядерные реакторы и деактивировать пусковые (то есть снять с них крышки шахт). Потом это (остатки лодок) какое-то время должна находится в поле зрения спутников. Так что вряд ли
    Старый26
  14. Старый26 Сегодня, 20:51
    Цитата: ватник
    Если интересно вот тут статья на английском про эту лодку более подробная.

    Спасибо. Нечто подобное уже мелькало. Но информация никогда не бывает лишней
    Старый26
    1. Gransasso Сегодня, 21:06
      Цитата: Старый26
      Но информация никогда не бывает лишней



      Здравствуйте...читал тут статью про систему Периметр...по моему там клубок правды и мифов..хотел узнать Ваше мнение по этой системе..спасибо
      Gransasso
  15. Старый26 Сегодня, 20:57
    Цитата: Doliva63
    А как они там ракету разглядели-то?

    Так же, как и на первой. Видно отверстие шахты в рубке, только и всего
    Старый26
  16. ventel Сегодня, 22:06
    Интересно где строят эти лодки на восточном побереже КНДР или на западном . Как бы корейские товарищи сюрпрайз не устроили КНР и России выпустив ракеты с териториальных вод этих держав.
    ventel
Картина дня