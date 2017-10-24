05:49 24 октября

Российский контрактник застрелил сослуживца в Армении. МО РФ: непроизвольно

Трагический инцидент произошёл накануне на российской военной базе в Армении. Информационные агентства сообщили о том, что военнослужащий контрактной службы ВС РФ на полигоне застрелил одного из своих сослуживцев, после чего покончил жизнь самоубийством. Утверждается, что выстрел в сослуживца оказался случайным.

Из сообщения, которое приводится РИА Новости:
23 октября на полигоне Алагяз (Армения), при сдаче оружия после проведения занятий, военнослужащий контрактной службы грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата, смертельно ранив другого военнослужащего по контракту. Испугавшись содеянного и ответственности за гибель сослуживца, стрелявший военнослужащий застрелился.


К расследованию всех обстоятельств случившегося приступила комиссия Южного военного округа РФ.


Российский контрактник застрелил сослуживца в Армении. МО РФ: непроизвольно


Оба погибших военнослужащих входили в личный состав 102-й базы ВС РФ, дислоцированной в армянском городе Гюмри.

В пресс-релизе главного оборонного ведомства РФ имена российских военнослужащих, погибших на Алагязе, не называются.

Использованы фотографии: ВК

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Комментарии 2

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  1. сибиралт Сегодня, 05:48
    В жизни всякое случается. Жаль парней!
    сибиралт
  2. федоров Сегодня, 05:49
    Да жто ж за напасть такая ? В мое время в нас "вдалбливали" требования безопасности с 8-го класса. Оружие на человека не наводить, передернул затвор, спуск вверх (без магазина соответственно), предохранитель..ну так далее.
    А это контрактник, значит срочку прошел, професионал блин...с неустойчивой психикой. Грустно все это. Или нам врут, была другая причина,но все равно Очень плохо. sad
    федоров
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