Российский контрактник застрелил сослуживца в Армении. МО РФ: непроизвольно

23 октября на полигоне Алагяз (Армения), при сдаче оружия после проведения занятий, военнослужащий контрактной службы грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата, смертельно ранив другого военнослужащего по контракту. Испугавшись содеянного и ответственности за гибель сослуживца, стрелявший военнослужащий застрелился.

Трагический инцидент произошёл накануне на российской военной базе в Армении. Информационные агентства сообщили о том, что военнослужащий контрактной службы ВС РФ на полигоне застрелил одного из своих сослуживцев, после чего покончил жизнь самоубийством. Утверждается, что выстрел в сослуживца оказался случайным.Из сообщения, которое приводится РИА Новости К расследованию всех обстоятельств случившегося приступила комиссия Южного военного округа РФ.Оба погибших военнослужащих входили в личный состав 102-й базы ВС РФ, дислоцированной в армянском городе Гюмри.В пресс-релизе главного оборонного ведомства РФ имена российских военнослужащих, погибших на Алагязе, не называются.