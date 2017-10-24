11:47 24 октября

Вывод иностранных войск из Молдавии: рассмотрение вопроса отложено «на неопределённый срок»

Вопрос о включении в программу Генассамблеи ООН пункта о выводе иностранных войск из Молдовы отложили на неопредёленный срок. Есть мнение, что вполне определённые силы не хотят позитивных перемен в отношениях Молдавии и России.


Группа российских войск в Приднестровье. Полевой выход. 23 сентября 2017 г.


«На основании запроса соответствующих делегаций генеральный комитет перенёс рассмотрение вопроса о включении в повестку пункта о «полном выводе иностранных вооружённых сил с территории Республики Молдова» до одной из следующих встреч комитета», — пояснил корреспонденту РИА «Новости» Бренден Варма, занимающий должность пресс-секретаря председателя 72-й сессии ГА ООН.


Когда состоится эта встреча, не сообщается.

Агентство напоминает, что ранее, в августе 2017 г., постпред Молдовы при ООН Виктор Морару уведомил секретариат ООН о намерении его государства вынести на рассмотрение ГА ООН отдельным пунктом вопрос о «полном выводе иностранных вооружённых сил с территории Республики Молдова». В МИД Молдавии позднее сообщили, что указанная инициатива «не касается вывода российских военнослужащих, которые входят в трёхсторонние миротворческие силы в зоне безопасности Приднестровского региона», но «позволит рассмотреть в конструктивном ключе Генассамблеей ООН вопрос незаконного размещения оперативной группы Вооружённых сил РФ».

Напомним, на территории Приднестровья размещена группа российских войск преемница 14-й общевойсковой армии. Основные задачи этой оперативной группы: миротворческая миссия, охрана складов с боеприпасами. 22 сентября на Генассамблее ООН молдавский премьер-министр Павел Филип потребовал вывода российских войск из Приднестровья.

Заместитель министра иностранных дел РФ С. Рябков раскритиковал провокационную инициативу Кишинёва, отметив, что «в Москве рассматривают этот шаг, игнорирующий подлинные первопричины и реалии присутствия ограниченного российского воинского контингента на Днестре, как ещё одно звено в череде недружественных акций, предпринимаемых в последнее время в Кишинёве противниками позитивных изменений в российско-молдавских отношениях».

Ни для кого не секрет, что 60 процентов жителей Приднестровья — русские и украинцы. Приднестровье давно добивается выхода из состава Молдавии, поскольку у народа существуют вполне обоснованные опасения насчёт присоединения Молдовы к Румынии. Во времена западных санкций и оголтелой антироссийской пропаганды в Евросоюзе сторонники линии «сдерживания» России используют любые инструменты и средства для продвижения своих интересов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
15

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 16

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. федоров Сегодня, 07:42
    " ДШК " на фото - сила ! Им там что "Утесов" не хватает ? Ну да, они же далекоооо....
    а по поводу статьи - ФИГ ВАМ , русские простите там надолго, никакой ООН молдавне не поможет.
    федоров
    1. 210окв Сегодня, 07:46
      Через Одессу-близко..Вот только в Кремле выжидают..
      Цитата: федоров
      " ДШК " на фото - сила ! Им там что "Утесов" не хватает ? Ну да, они же далекоооо....
      а по поводу статьи - ФИГ ВАМ , русские простите там надолго, никакой оон молдавне не поможет.
      210окв
      1. oldseaman1957 Сегодня, 07:54
        Цитата: 210окв
        Через Одессу-близко..
        - Головная боль России: КАК ПОМОЧЬ ПРИДНЕСТРОВЬЮ?
        oldseaman1957
        1. Logall Сегодня, 08:12
          Нет, но очень близко: как не выхватить ''люлей'', за свою помощь!
          Особенно от тех, кому помогаешь...
          Logall
    2. Uncle Lee Сегодня, 08:06
      Цитата: федоров
      ДШК " на фото - сила

      Дай разок стрельнуть !
      Uncle Lee
    3. сибиралт Сегодня, 08:37
      Последнее слово за Додоном, если он с Москвой договорится.
      сибиралт
  2. 210окв Сегодня, 07:44
    Вывод нашей войсковой группы из ПМР означает гибель республики.О чем можем договариваться в ООН?Послать к едрене фене.
    210окв
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:48
    ДШК " на фото - сила ! Им там что "Утесов" не хватает ?

    На складах еще полно старых запасов ...утилизировать еще долго придется.
    Ну а по поводу Молдавии не стоит торопить события...надо пользоваться моментом пока там Додон еще президент...сейчас его с помощью конституционного суда пытаются отстранить от власти...и интересный цейтнот получается в Молдавии.
    Тот же ЛЕХА
    1. федоров Сегодня, 07:53
      Додон Додоном, хоть он заявляет о привержености курса России, но я думаю его "сожрут" , а жаль.
      утилизировать еще долго придется.

      Утилизировать по прямому предназначению, что б ствол рассплавился и все заклинило? Вы это хотели сказать ? wink
      федоров
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:15
        Вы это хотели сказать ? wink


        Прекрасное оружие ... smile конечно хотелось бы использовать его по прямому назначению.
        Тот же ЛЕХА
  4. Горменгаст Сегодня, 07:51
    Какой вывод миротворцев? Откуда? belay

    Это с "территории Молдовы", где президент объявлен недееспособным, правительство и депутаты получают зарплату у Плахотнюка, а народ, глядя на эти выкрутасы, замер в изумлении? laughing

    Сначала пусть найдут испарившийся европейский миллиард евро и создадут хотя бы более-менее приемлемую конструкцию государства. Пока эта витрина ЕС демонстрирует только гнусность европейских институтов и толерастной идеологии.
    Горменгаст
  5. Геркулесыч Сегодня, 07:53
    Плохо, что у Додона в Молдавии очень слабое положение со властью! ! negative
    Геркулесыч
    1. Горменгаст Сегодня, 08:26
      Это все заранее умышленно сделано! Чтобы неправильные молдаване, не понимающие благотворности содомии и прочих чудес, не отвернулись бы от ЕС Некоторым в ЕС это, может быть и понравилось бы - они любят с тыла. laughing но прочим политегам такого позора не пережить!
      Горменгаст
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:53
    Вопрос о включении в программу Генассамблеи ООН пункта о выводе иностранных войск из Молдовы отложили на неопредёленный срок

    Какой удар в первую очередь по украинским нацикам у власти (про молдавских "румын" промолчу). Это не просто зрада - это зрада вдвойне. Мотайте сопли на свои чубы все те кто считает, что " Украина це Европа". А так хотелось замутить в Молдавии против России.
    rotmistr60
  7. Горный стрелок Сегодня, 08:19
    Ну ведь допросятся! Молдова получит выход к морю, Одесская народная республика - независимость и суверенитет wassat удивительные , все таки, эти гейропейски ориентированные молдаване...
    Горный стрелок
  8. Ураган70 Сегодня, 11:27
    "Дырку вам от бублика, а не вывод!"- Вот это правильный вывод!
    Ураган70
Картина дня