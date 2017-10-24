Вывод иностранных войск из Молдавии: рассмотрение вопроса отложено «на неопределённый срок»
Вопрос о включении в программу Генассамблеи ООН пункта о выводе иностранных войск из Молдовы отложили на неопредёленный срок. Есть мнение, что вполне определённые силы не хотят позитивных перемен в отношениях Молдавии и России.
«На основании запроса соответствующих делегаций генеральный комитет перенёс рассмотрение вопроса о включении в повестку пункта о «полном выводе иностранных вооружённых сил с территории Республики Молдова» до одной из следующих встреч комитета», — пояснил корреспонденту РИА «Новости» Бренден Варма, занимающий должность пресс-секретаря председателя 72-й сессии ГА ООН.
Когда состоится эта встреча, не сообщается.
Агентство напоминает, что ранее, в августе 2017 г., постпред Молдовы при ООН Виктор Морару уведомил секретариат ООН о намерении его государства вынести на рассмотрение ГА ООН отдельным пунктом вопрос о «полном выводе иностранных вооружённых сил с территории Республики Молдова». В МИД Молдавии позднее сообщили, что указанная инициатива «не касается вывода российских военнослужащих, которые входят в трёхсторонние миротворческие силы в зоне безопасности Приднестровского региона», но «позволит рассмотреть в конструктивном ключе Генассамблеей ООН вопрос незаконного размещения оперативной группы Вооружённых сил РФ».
Напомним, на территории Приднестровья размещена группа российских войск преемница 14-й общевойсковой армии. Основные задачи этой оперативной группы: миротворческая миссия, охрана складов с боеприпасами. 22 сентября на Генассамблее ООН молдавский премьер-министр Павел Филип потребовал вывода российских войск из Приднестровья.
Заместитель министра иностранных дел РФ С. Рябков раскритиковал провокационную инициативу Кишинёва, отметив, что «в Москве рассматривают этот шаг, игнорирующий подлинные первопричины и реалии присутствия ограниченного российского воинского контингента на Днестре, как ещё одно звено в череде недружественных акций, предпринимаемых в последнее время в Кишинёве противниками позитивных изменений в российско-молдавских отношениях».
Ни для кого не секрет, что 60 процентов жителей Приднестровья — русские и украинцы. Приднестровье давно добивается выхода из состава Молдавии, поскольку у народа существуют вполне обоснованные опасения насчёт присоединения Молдовы к Румынии. Во времена западных санкций и оголтелой антироссийской пропаганды в Евросоюзе сторонники линии «сдерживания» России используют любые инструменты и средства для продвижения своих интересов.
Группа российских войск в Приднестровье. Полевой выход. 23 сентября 2017 г.
«На основании запроса соответствующих делегаций генеральный комитет перенёс рассмотрение вопроса о включении в повестку пункта о «полном выводе иностранных вооружённых сил с территории Республики Молдова» до одной из следующих встреч комитета», — пояснил корреспонденту РИА «Новости» Бренден Варма, занимающий должность пресс-секретаря председателя 72-й сессии ГА ООН.
Когда состоится эта встреча, не сообщается.
Агентство напоминает, что ранее, в августе 2017 г., постпред Молдовы при ООН Виктор Морару уведомил секретариат ООН о намерении его государства вынести на рассмотрение ГА ООН отдельным пунктом вопрос о «полном выводе иностранных вооружённых сил с территории Республики Молдова». В МИД Молдавии позднее сообщили, что указанная инициатива «не касается вывода российских военнослужащих, которые входят в трёхсторонние миротворческие силы в зоне безопасности Приднестровского региона», но «позволит рассмотреть в конструктивном ключе Генассамблеей ООН вопрос незаконного размещения оперативной группы Вооружённых сил РФ».
Напомним, на территории Приднестровья размещена группа российских войск преемница 14-й общевойсковой армии. Основные задачи этой оперативной группы: миротворческая миссия, охрана складов с боеприпасами. 22 сентября на Генассамблее ООН молдавский премьер-министр Павел Филип потребовал вывода российских войск из Приднестровья.
Заместитель министра иностранных дел РФ С. Рябков раскритиковал провокационную инициативу Кишинёва, отметив, что «в Москве рассматривают этот шаг, игнорирующий подлинные первопричины и реалии присутствия ограниченного российского воинского контингента на Днестре, как ещё одно звено в череде недружественных акций, предпринимаемых в последнее время в Кишинёве противниками позитивных изменений в российско-молдавских отношениях».
Ни для кого не секрет, что 60 процентов жителей Приднестровья — русские и украинцы. Приднестровье давно добивается выхода из состава Молдавии, поскольку у народа существуют вполне обоснованные опасения насчёт присоединения Молдовы к Румынии. Во времена западных санкций и оголтелой антироссийской пропаганды в Евросоюзе сторонники линии «сдерживания» России используют любые инструменты и средства для продвижения своих интересов.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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